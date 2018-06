Was soll ich lesen? Lange Nase!

Viele kennen das Märchen von Pinocchio, der kleinen Holzpuppe, die plötzlich lebendig wird und lernt, sich in der Welt zurechtzufinden. In einer Welt, in der es zwar freundliche Feen gibt – aber auch sehr, sehr tückische Füchse und Kater. In einer Welt, in der jeder entscheiden muss, ob er gut oder böse sein, die Wahrheit sagen oder lügen (und dafür eine lange Nase bekommen) will. Die bekannte österreichische Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger hat dieses Märchen neu erzählt. Antonio Saura hat es illustriert, so schräg und bunt und ungewöhnlich, dass klar wird: Das hier ist kein Buch für kleine Kinder. Sondern eine Geschichte für das ganze Leben.

Christine Nöstlinger/Antonio Saura:

Der neue Pinocchio

Hatje Cantz 2010

39,80 Euro; ab 8 Jahren