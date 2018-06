Amerikanische Soldaten töten Osama bin Laden

Sicher kennt Ihr die Bilder von den beiden Flugzeugen, die mitten durch die beiden hohen Wolkenkratzer in New York fliegen. Am 11. September 2001 war das. In den beiden Flugzeugen saßen Terroristen der Gruppe Al Qaida, die den Piloten befahlen, direkt in die Häuser des World Trade Center hinein zu fliegen. Obwohl sie wussten, dass sie dabei selber sterben werden und mit ihnen viele andere Menschen. Über 3.000 Menschen wurden durch diesen Anschlag getötet.

In Auftrag gegeben hatte diesen Anschlag und viele andere Osama bin Laden. Er war der Chef des Terrornetzwerks, der mit seinem Hass auf unserer freies Leben in der westlichen Welt den Tod von ganz vielen Menschen in Kauf nahm, um die Regierungen und die Staaten zu bekämpfen. Für den amerikanischen Präsidenten, aber auch für den deutschen Bundeskanzler und die anderen europäischen Regierungen, war er ein Feind. Und seit den Anschlägen von 11. September 2011 der meistgesuchte Mann der Welt. Vor allem die USA, an deren Ostküste New York liegt, setzten alles daran, den Mörder von so vielen Menschen zu finden. Um ihn zu bestrafen. Und vor allem, damit er nicht weiter durch Anschläge Menschen tötet kann.

Als die Soldaten bin Laden in seinem Versteck in Pakistan entdeckten, haben sie ihn erschossen. Nun kann er nicht vor ein Gericht gestellt und für den Mord an vielen Tausend Menschen angeklagt werden. Nach amerikanischem Rechtssystem wäre er für seine Taten mit der Todesstrafe bestraft worden. Die Soldaten haben der Entscheidung eines Gerichts vorgegriffen.

Doch das bin Laden nun tot ist, heißt leider nicht, dass von den Terroristen der Al Qaida keine Gefahr mehr ausgeht. Nur ihr Anführer ist tot. Viele fürchten, dass sich seine Anhänger rächen. Vor allem durch Anschläge in den USA. Denn schließlich waren es amerikanische Soldaten, die ihn umgebracht haben.

Sandra-Valeska Bruhns