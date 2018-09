Löwenzahn kommt ins Kino

Kennt Ihr die Fernsehserie Löwenzahn? Nun gibt es einen Spielfilm dazu, der gestern in den Kinos anlief. Fritz Fuchs, Hund Keks und Nachbar Paschulke haben als Detektive den Auftrag geklaute Hundewelpen zu finden und zu retten. Laila ist natürlich auch dabei. Ein echter Krimi für Kinder. Doch mit der Fernsehsendung hat der Film nicht mehr viel gemeinsam. Nur der blaue Bauwagen lässt ihn auf den ersten Blick als echten „Löwenzahn“ erkennen.

Fritz Fuchs ist jetzt ein Superheld, der so ziemlich alles kann. Fast wie Karlsson vom Dach schwebt er mit einer selbstgebauten Flughilfe über den kleinen Ort und erfindet viele witzige Sachen. Zusammen mit seiner Freundin Laila, die bei ihrer Tante in Bärstadt die Ferien verbringt, begibt er sich nicht nur auf die Suche nach den geklauten Welpen, sondern jagt auch noch den verborgenen Schatz des Hannibal.

Der große Berner Sennenhund „Keks“ ist mit das Beste an dem ganzen Film. Er kann natürlich viel mehr als ein normaler Hund und ist für Fitz Fuchs und Laila ein echter Partner auf der Suche nach den wuscheligen weißen Welpen. Der Film ist lustig, schnell und spannend, aber ganz anders als die Fernsehserie. Wer Löwenzahn im Fernsehen guckt, weiß nach der Sendung immer ein bisschen mehr über Natur und Technik. Wer den Film im Kino anschaut, bekommt einen spannenden Kinderkrimi, bei dem man aber nicht alles glauben sollte, was da so möglich ist.