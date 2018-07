Wer war eigentlich (10): Houdini?

Vor rund hundert Jahren war Harry Houdini ein weltberühmter Zauberer. Er begeisterte sein Publikum besonders damit, dass er sich befreien konnte, egal, womit er sich zuvor hatte fesseln lassen. Mit den Jahren wurden seine Shows immer extremer, er ließ sich zum Beispiel gefesselt und in eine Kiste gesperrt in einen Fluss werfen – und tauchte unversehrt wieder auf.

In New York hat er einmal sogar einen lebendigen Elefanten verschwinden lassen. Viele Menschen glaubten, dass Houdini echte magische Kräfte besäße. Er selbst machte aber kein Geheimnis daraus, dass er nur mit Tricks arbeitete. Wenn auch mit sehr guten – so gut, dass sie von heutigen Zauberern immer noch kopiert werden. Als er 52 Jahre alt war, starb »der große Houdini«, allerdings nicht bei einem Entfesselungstrick, sondern an einer schlimmen Blinddarmentzündung.

Die Radiogeschichte über Houdini hört Ihr am Sonntag um 8.05 Uhr in der Sendung Mikado – Radio für Kinder auf NDR Info oder im Internet.