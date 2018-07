Was soll ich hören?

Tier gegen Mensch

Der Himmel im McGrün, der Discounter-Zoohandlung, in der Schildkröte Törtel zur Welt kommt, ist nicht sonderlich hoch und voller Neonröhren. Bei King Kurt, der Törtel kauft und ziemlich schnell in die Badewanne abschiebt, verlebt das Tier trostlose Tage. Doch als King Kurt die Schildkröte aus dem Autofenster wirft, weil er genug von ihr hat, landet Törtel in Müggeldorf – und mitten in einem heftigen Streit zwischen den dort lebenden wilden Tieren und den Menschen des Dorfes. Das Abenteuer kann beginnen…

Im Herbst soll das dritte Törtel-Buch erscheinen. Die Wartezeit lässt sich hervorragend mit dieser Hörfassung des ersten Bandes überbrücken: großartig gelesen von Dietmar Bär.

Wieland Freund

Törtel, die Schildkröte aus dem McGrün

ab 7 Jahren

gelesen von Dietmar Bär

Sauerländer Audio 2011; 14,95 Euro