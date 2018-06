Wer war eigentlich (27): Anne Frank

Anne Frank war intelligent, lustig, ein wenig besserwisserisch – und jüdisch. Als sie am 12. Juni 1929 in Frankfurt am Main auf die Welt kam, stand den Juden eine schreckliche Zeit bevor. Kurz nach Annes Geburt übernahm Adolf Hitler mit seiner nationalsozialistischen Partei die Macht. Juden wurden verfolgt, in Arbeitslager gebracht und getötet.

Deshalb floh Annes Familie in die Niederlande. Doch auch hier mussten sich die Franks in einer kleinen Wohnung verstecken. Anne begann Tagebuch zu schreiben – ein Tagebuch, das weltberühmt wurde. Darin erzählt sie ihrer Fantasiefreundin Kitty von ihren Sorgen, Ängsten und Hoffnungen. Nach zwei Jahren in dem engen Versteck wurde die Familie entdeckt. Anne kam in ein Arbeitslager, wo sie krank wurde und schließlich starb. Doch ihr Tagebuch blieb erhalten und wurde seither von unzähligen Menschen gelesen.

