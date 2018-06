Lesetipp: Turbulente Stunden

Die letzten Stunden an Heiligabend wollen oft nicht vergehen. Bei Familie Poneleit ist es anders: Dort rasen die Minuten bis zum Fest dahin – in ziemlichem Chaos. Die Poneleits, das sind Mama und Papa, die älteste Tochter Lisa, die Zwillinge Max und Maxine und das Nesthäkchen Klara. Während Mama und Lisa in der Küche die letzten Vorbereitungen für das Festessen treffen, wollen Papa und Max den Baum schmücken. Maxine soll auf Klara aufpassen. Doch dann geht alles schief:

Mama und Lisa verbrennen sich die Finger; Türen scheinen sich von allein zu öffnen, und plötzlich bekommen auch noch die Geschenke Beine. Sie verteilen sich durchs Haus und drohen jede Überraschung zu zerstören. Viele Beulen und einen umgekippten Weihnachtsbaum später klärt sich, was da durchs Haus gerannt ist.

Anu Stohner

Ach du krümeliger Pfefferkuchen

dtv Reihe Hanser

14,95 Euro; ab 7 Jahren