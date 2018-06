Kann man aus dem Flugzeugfenster Gott sehen?

Als Anna zum ersten Mal mit einem Flugzeug in die Ferien flog, schaute sie aufgeregt aus dem Fenster auf die dicken Wolkenberge und fragte: „Sehe ich jetzt den lieben Gott und die ganzen Toten?“ Nein, die konnte sie nicht sehen. Vor dem Fenster erschienen keine Geister verstorbener und auch kein alter Mann mit einem langen weißen Bart. Denn so stellen sich die meisten Kinder Gott vor. Aber stimmt das?

Ganz vieles, was den Glauben an Gott betrifft, wissen auch die großen Leute nicht wirklich. Sie haben ihre eigenen Vorstellungen und glauben, dass es so ist. Ohne es je gesehen zu haben oder einen anderen Beweis wie ein Foto zu haben. Das macht es für Kinder ganz schwierig, zu verstehen, warum manche Leute an Gott glauben.

Denn keiner kann die Fragen zu ihm richtig beantworten. Auch der Pastor in der Kirche nicht.

Dabei wäre es doch ganz spannend zu wissen, ob der liebe Gott gerne Schokolade isst. Und ob er wirklich einen langen Bart hat. Oder doch einmal freundlich zum Flugzeugfenster hineinwinken könnte.

Maike Lauther-Pohl hat viele von diesen Fragen gesammelt und versucht sie zu beantworten. So, dass Ihr sie versteht. Dafür hat sie ganz lange studiert. Theologie, das ist Lehre über die Religion. Danach hat sie als Pastorin in einer Gemeinde gearbeitet. Und zwei Kinder bekommen. Sie ist also Fachfrau für den lieben Gott und gleichzeitig Mutter. Sie kennt Eure Fragen. Und hat versucht Antworten zu geben.

Sie meint, dass Gott wohl keine Schokolade isst. Nicht, weil er sich nicht mag, sondern weil er nichts essen oder trinken muss. Er ist kein Mensch so wie wir. Und deshalb hat er auch keinen weißen Bart. Das steht auch nirgendwo geschrieben, auch nicht in der Bibel. Gott ist eher so wie Luft, und Luft ist überall. Damit ist auch Annas Frage beantwortet: Nein, aus dem Flugzeug kann sie Gott auch nicht sehen. Denn da ist nur Luft. Und ob da auch eine besondere, göttliche Luft ist, müsst Ihr selber wissen. Denn nicht jeder glaubt daran, dass es überhaupt einen Gott gibt.

Noch mehr Kinderfragen rund um Gott und den Glauben und die Antworten dazu findet Ihr in dem Buch „Ist der liebe Gott auch gerne Schokolade“ von Maike Lauther-Pohl (Verlag Ellermann, 9,95 Euro).