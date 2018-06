Spieltipp: Uluru

Um australische Traumvögel geht es bei Uluru, einem großartigen Knobelspiel. Jeder Spieler besitzt einen eigenen Plan, auf dem seine acht Vogelfiguren untergebracht werden müssen. Acht zufällig aufgedeckte Spielkarten zeigen uns die Wünsche der Vögel: Blau will unbedingt neben Grün sitzen, Rot beharrt auf einem Platz ganz ohne Nachbarn. Knifflig wird es, wenn Anforderungen miteinander verknüpft sind. Schwarz möchte gegenüber von Gelb sitzen, Gelb aber möchte an die kurze Seite des Spielbretts. Gleichzeitig läuft die mit einer Sanduhr gemessene Zeit ab. Uluru umfasst 80 Spielkarten in fünf unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen.

Lauge Luchau

Uluru

Kosmos 2011

ca. 32 Euro

für 1 bis 5 Spieler ab 8 Jahren