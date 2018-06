Das große Osterrätsel

Am Wochenende darfst Du bunte Eier suchen, hier Antworten! Unser Eckstein hat sich für Euch ein tolles Rätsel ausgedacht. Die Buchstaben vor den richtigen Lösungen ergeben zwei Wörter.

1. Was stimmt nicht? Ostern ist immer

K im April

R an einem Sonntag

S im Frühling

W 1 bis 7 Tage nach einem Vollmondtag

2. Früher war gar nicht nur der Osterhase fürs Eierverstecken zuständig. In manchen Gegenden Europas war’s

A das Känguru

U der Osterfuchs

C das Osterlamm

T die Wildgans

3. Eine Woche vor Ostern, am Palmsonntag, wird daran erinnert, wie Jesus in Jerusalem einzog. Er kam dabei

H barfuß

N auf einem Esel

S auf einem Pferd

E in einer Kutsche

4. Man kann auch mit Kräutern und Früchten Eier färben. Holunderbeeren etwa färben Eierschalen

R rot

O gelblich-braun

M grün

T bläulich-schwarz



5. Hasen und Kaninchen kannst Du daran unterscheiden, dass nur die Kaninchen

P Pinselohren haben

I Bocksprünge machen

E in Erdbauen verschwinden

T mit den Pfoten auf den Boden trommeln

6. Die Hersteller von Nugat- Ostereiern kaufen besonders viel hiervon ein

U Rosinen

R Haselnüsse

F Butter

P Ahornsirup

7. Zur Osterzeit wird an vielen Orten ein Palmbusch oder Palmstock aufgestellt. Hierzulande enthält er meist auch

E Efeu

I Eichenäste

B Weidenzweige

N Ölbaumzweige

8. Im Jahr 1012 konnte es schon deshalb keine Schoko-Eier geben, weil

O der Kaiser Ostern verboten hatte

F die Fastenzeit erst im Mai endete

U Schokolade nur in Amerika bekannt war

V Eier nur als Weihnachtsspeise galten



9. Am Gründonnerstag wird an das Letzte Abendmahl Jesu gedacht. Gegessen wurde laut Bibel insbesondere

A grünes Gemüse

E Eiersalat

H Hirse

N Brot



10. Narzissen oder Osterglocken sind am nächsten verwandt mit

S Tulpen

G Glockenblumen

T Schneeglöckchen

Z Speisezwiebeln

11. Weil an diesem Tag Christus gekreuzigt wurde, ist der Karfreitag ein stiller Feiertag. Dazu gehört auch, dass

K Hupen verboten ist

L die Kirchen geschlossen bleiben

U jeder sein Gebet leise spricht

E die Glocken wenig/gar nicht läuten



12. Der Holzstapel für ein Osterfeuer wird vorm Anzünden umgeschichtet, weil

H die Feuerwehr das verlangt

I dadurch das Feuer länger brennt

B das eine Sitte des Wintervertreibens ist

O es Kleintiere aus dem Geäst vertreibt

13. Osterkerzen sollen aus besonders reinem Material sein. Deshalb macht man sie traditionell aus

E Talg

D Petroleum

S Bienenwachs

A Olivenöl

14. Am Ostermorgen entdeckten mehrere Frauen, dass das Grab von Jesus leer war. Dass er auferstanden sei, erfuhren sie

T von zwei Engeln

U vom Verräter Judas

L durch die Grabbewacher

S vom Apostel Petrus

15. Nicht überall fällt Ostern auf dasselbe Datum. In diesem Jahr feiert man Ostern

P in Madrid am 4. April

E in Moskau am 15. April

A in Manila am 22. April

M in Mexiko am 1. Mai

16. Osterhase Stups möchte 20 Ostereier auf Nester verteilen. In keinem soll die gleiche Anzahl liegen. Das kann klappen bei

R 5 Nestern

I 6 Nestern

G 7 Nestern

N 8 Nestern

17. Bei einem Osterbrauch, der Eierpicken oder Eiertitschen heißt, gewinnt der Mitspieler, dessen Ei

U am schönsten bemalt ist

L am weitesten rollt

T alle Zusammenstöße übersteht

Z zwei Dotter enthält

18. 1 Schoko-Hase, 5 Marzipaneier und 20 Schoko-Eier enthalten so viel Zucker, wie

N in einen 10-Liter-Eimer passt

R eine Kiste Mineralwasser enthält

E in einer Schüssel Erbseneintopf ist

A zum Süßen von 50 Tassen Kaffee ausreicht

19. Hasen sind schnelle Tiere. Sie schaffen bis zu

F 30 km/h

L 40 km/h

I 50 km/h

G 70 km/h

20. Die Osterinsel bekam ihren Namen, weil

S auf ihr das allererste Ostern gefeiert wurde

E Europäer sie an Ostern entdeckten

N dort auffällig viele Hasen leben

T sie von riesigen eiförmigen Statuen bedeckt ist

Und so kannst Du gewinnen:



Schick das Lösungswort bis zum 30. April 2012 an

DIE ZEIT, KinderZEIT

Stichwort Osterrätsel

20079 Hamburg

oder per Mail an kinderzeit@zeit.de

Und das kannst Du gewinnen: 1. Preis: Erlebt das Abenteuer im LEGOLAND® Deutschland

Das LEGOLAND® Deutschland in Günzburg feiert sein 10-jähriges Jubiläum und lässt Dich in der neuen Flugattraktion »Flying Ninjago« abheben und in 22 Meter Höhe turbulente Abenteuer erleben. Im Mai wird zudem Ninjago MINILAND aus Tausenden von Legosteinen enthüllt. Gewinn einen Familienaufenthalt für 4 Personen, und feiere mit: zwei Tage lang in den acht Abenteuerwelten mit mehr als 50 Attraktionen, Shows, Workshops, 4-D-Kino, Unterwasserwelt und einem erlebnisreichen Veranstaltungskalender. Freu Dich auf eine Übernachtung und Frühstück im LEGOLAND-Feriendorf – zum Beispiel in einem Familienzimmer im Ägypten- oder neu gestalteten Abenteurer-Stil. www.legoland.deName, Vorname (Erziehungsberechtigter):Straße und Hausnummer:PLZ und Wohnort:E-Mail:Unterschrift:Lösungswörter:Ja, ich bestelle den ZEIT-Familien-Newsletter.Ja, ich möchte aktuelle Informationen zum LEGOLAND Deutschland erhalten und abonniere den Newsletter.

Preis 2–4: Je ein iPod nano in Grün

Preis 5–10: Die neue DVD-Edition der ZEIT: Kinderfilme aus aller Welt

Viel Glück und frohe Ostern, Deine KinderZEIT