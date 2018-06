Buchtipp: Schlauer als die Polizei

Erst verschwinden zwei Kaninchen, dann brennt eine Brücke, und schließlich rettet eine Millionärstochter einen Zwerg vorm Ertrinken. Klingt wie eine Fantasy-Geschichte? Ist es aber nicht: Diese Erzählung spielt in der ganz normalen Welt, in einer ganz normalen kleinen Stadt in Dänemark. Na ja, so normal wie es sein kann, wenn solch mysteriöse Ereignisse geschehen. Die aufzuklären, daran machen sich die Kinder Esme und Igor. Die wollen eigentlich gar keine Detektive sein, sondern sind scharf auf eine Story für ihre Schülerzeitung. Bis sie die haben, müssen sie einige nächtliche Einsätze überstehen…

Bodil El Jørgensen

Die dritte Stunde nach Mitternacht. Ein Fall für Esme & Igor

Thienemann Verlag 2012

9,95 Euro; ab 10 Jahren