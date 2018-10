Buchtipp: Im wilden Wald

Als Kind unter Rittern auf einer Burg aufzuwachsen – das muss ziemlich aufregend sein. Oder ziemlich langweilig. Das findet jedenfalls Floretta. Sie würde so gern selbst Ritter werden und viele Abenteuer erleben. Doch ihr strenger und besorgter Papa, der Raubritter Oswald, verbietet beides. Floretta darf nicht einmal in den Wald vor der Burg – viel zu gefährlich! Und Ritter werden darf Floretta schon gar nicht – das ist nichts für Mädchen! Da kann nur der weiße Hirsch helfen, denkt Floretta. Die Legende sagt, wer das Tier zähme, dem würden drei Wünsche erfüllt. Also macht sich Floretta auf, den Hirsch zu suchen – und gerät endlich in allerhand Abenteuer…

Matthias Morgenroth

Floretta Ritterkind

dtv Junior 2012

14,95 Euro; ab 6 Jahren