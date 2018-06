Die drei besten Bücher zum Advent

Wow! Der Hund Wuff hat für seine Freundin, die Katze Maunz, eine riesige Adventskalender-Kugel mit 24 Türen gebaut. Leider rollt die Kugel aber plötzlich los und den Berg hinunter. Unterwegs verwandelt sie sich in einen riesigen Schneeball, der die Häuser fast aller Nachbarn zerstört, bevor er im See versinkt. Die Nachbartiere wissen nicht, was da über ihre Behausungen hinweggedonnert ist. Sie feiern Wuff sogar als Helden, weil er alles wieder reparieren will. Maunz dagegen hat nur eins im Sinn: Sie will ihre Geschenkekugel zurück – und erfindet dafür eine Lüge nach der anderen. Ob das ganze Chaos bis Weihnachten wieder aufgelöst werden kann?

Timo Parvela

Maunz und Wuff und der große Schneeball

dtv Reihe hanser 2012

14,95 Euro; ab 8 Jahren





Advent in Berlin, überall stehen Weihnachtsmänner herum. Einer benimmt sich dabei höchst seltsam: Zuerst verteilt er Karten, auf denen unverständliche Dinge stehen – etwa »BH Quader ausziehbar. Gal. im FiBu, Askan Mendel«. Dann verschwindet der Weihnachtsmann plötzlich, allerdings nicht spurlos. Im Gegenteil, er hinterlässt sogar sehr verdächtige Spuren. Für das Kinder-Agententeam Kreuzberg 007 ist klar: Hier gibt es ein Verbrechen aufzuklären. Ein spannender, aber auch oft lustiger Krimi in 24 Kapiteln. Und keine Sorge: Bis Heiligabend ist der Fall gelöst!

Antonia Michaelis

Codewort 007 – Alarm im Advent

Oetinger Verlag 2012

12 Euro; ab 10 Jahren

Die beste Freundin von Linus’ und Marthes Mutter ist Schriftstellerin. Eigentlich schreibt sie Krimis – aber vor Weihnachten denkt sie sich extra für die beiden adventliche Rätsel-Geschichten aus, jeden Tag eine. Fünf Kinder fahren auf drei Schlitten den Berg runter. Wer fährt mit wem? Der Bruder des Weihnachtsmanns schreibt einen Brief, aber in einer geheimen Sprache. Was steht drin? Wer solche Aufgaben lösen muss, merkt gar nicht, wie die Zeit vergeht. Und schon ist Heiligabend!

Isabelle Erler

24 Weihnachtsgeschichten zum Knobeln

Boje Verlag 2012

12,99 Euro; ab 6 Jahren