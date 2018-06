Spieletipp: Zocker gesucht

In diesem Spiel geht’s ums Geld: Du und Deine Mitspieler müsst in sechs Kasinos, die auf dem Tisch aufgebaut werden, möglichst hohe Dollarnoten gewinnen. Jeder bekommt acht Würfel, reihum wird gewürfelt. Jeder muss sich dann für eine gewürfelte Zahl entscheiden und Würfel mit dieser Ziffer auf das entsprechende Kasino legen. Wenn alle Würfel platziert sind, wird gezählt: Wer in einem Kasino die meisten Würfel hat, gewinnt den höchsten Geldschein. Bei einem Unentschieden geht der Gewinn an den mit den zweitmeisten Würfeln. Ein schnelles Spiel, für das man Glück und gute Nerven braucht!

Rüdiger Dorn

Las Vegas

Alea Ravensburger 2012; ca. 25 Euro

für 2 bis 5 Spieler; ab 8 Jahren