Sommerferienlesefutter: Pauli Poltergeist

Hurra, die Poltergeistzwillinge Paul und Pauline sind wieder da. Zusammen treiben sie in der Villa Funkelstein ihre Späße und sorgen für jede Menge Chaos und heilloses Durcheinander. Dabei beginnt alles ganz harmlos: In dem neu eröffneten Hotel soll ein gruseliger Kostümball gefeiert werden. Dumm nur, wenn sich unter all die als Vampire, Mumien und Gespenster verkleideten Gäste echte Geister mischen.

Was wie ein großer Spaß beginnt lässt aber alle vor Angst schlottern, als bekannt wird, das in einem abgelegenen Teil der Villa ein großer Dämon sein Unwesen treibt. Da bekommen sogar die beiden Poltergeistzwillinge Angst. Aber weil wir alle hoffen, dass Autorin Susanne Lütje nach diesem Buch auch noch einen dritten Poltergeist-Band schreiben wird, muss die Geschichte einfach gut ausgehen!

Susanne Lütje

Pauli Poltergeist – das große Gruselfest

ab 8 Jahren, EUR 13,95

Oetinger Verlag