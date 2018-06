Sommerferienlesefutter: Erzähl mir von damals

Die großen Ferien – das sind für viele Kinder auch die Wochen im Jahr, in denen sie die Großeltern besuchen können. Viele Eltern sind glücklich darüber, dass sich die Kinder mit den Großeltern eine schöne Zeit machen können, während sie selbst noch arbeiten müssen. Denn so viel Ferien wie Schulkinder haben Eltern leider nicht. Ein Urlaub bei den Großeltern ist immer etwas ganz Besonderes. Vieles ist anders als zu Hause, manches aber auch genau gleich. Und viele Großeltern benutzen ganz normal ein Handy oder ein Smartphone, während andere das sogenannte digitale Zeitalter nicht mehr mitmachen und auf E-Mail und Internet verzichten.

Früher, so viel ist klar, war alles anders. Und die Kindheit Eurer Großeltern war total verschieden zu Eurer. Aber war sie deshalb auch schlechter, nur weil keine Playstation im Wohnzimmer stand? Waren Eure Großeltern traurig, wenn es zum Geburtstag nur ein Marmeladenbrot als Geschenk gab? Und was haben sie gemacht, wenn sie sich langweilten und nicht wussten, was sie spielen sollten?

Zumindest gegen Langeweile ist unser Buchtipp „Erzähl mal, wie es früher war“ eine gute Hilfe. Denn hier könnt Ihr nicht nur erfahren, wie das Leben vor rund 60 Jahren in Deutschland war. Das Buch lädt auch ein in der eigenen Familie auf Entdeckungsreise zu gehen. Wann hatten Oma und Opa ihr erstes eigenes Auto? Wohin fuhren sie gerne in den Urlaub? Und was haben Eure Eltern in ihrer Freizeit gemacht? Ein Mitmachbuch im hinteren Umschlag hilft Dir in Deiner eigenen Familie auf Spurensuche zu gehen. Nun geht es los: Lass Dir von früher erzählen und schreib es auf!

Manfred Mai

Erzähl mal, wie es früher war

ab 7 Jahren, 14,99 Euro

Ravensburger Buchverlag