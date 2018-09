6. September 2018 – Ausgabe 37

Leserbrief zu „Fußfessel reicht“ von Lisa Nienhaus

Als Liberaler stimme ich Ihnen im Grundsatz zu: Das freie Unternehmertum ist der Grundpfeiler unseres wirtschaftlichen Erfolgs. Verfolgt man die Aufregung um Sahra Wagenknechts „Aufstehen“-Bewegung, scheint es, als habe man in Fragen des Wirtschaftssystems nur die Wahl zwischen verstaatlichender Planwirtschaft und entfesseltem Kapitalismus. Beides ist jedoch ein Irrweg.

Planwirtschaft funktioniert nicht. Negativbeispiele wie Nordkorea oder Kuba sprechen für sich. Doch auch eine von allen Fesseln befreite Wirtschaft ist problematisch. In den 1930er Jahren erkannten führende Ökonomen, dass der alte Laissez-Faire-Liberalismus in der Tradition des klassischen Denkers Adam Smith, der auf die Beeinflussung des Wirtschaftsprozesses entsprechend einer staatlichen Ordnungskonzeption komplett verzichtete, versagt hatte. Wettbewerbsverzerrende Monopolbildungen und die Weltwirtschaftskrise gaben ihnen recht. Daher suchten sie nach einer funktionsfähigen und menschenwürdigen Wirtschaftsordnung. Die Bürger sollten weiter frei sein, sich zu entwickeln und nach Wohlstand zu streben. Aber der Staat sollte dafür sorgen, dass es gerecht zugeht. Dieser „Ordoliberalismus“ bildete nach dem 2. Weltkrieg den Grundstein des deutschen wirtschaftlichen Wiederaufstiegs. Wenn man nicht sicher ist, was die Zukunft bringen wird, lohnt oft ein Blick zurück. Wir sollten uns daher wieder auf die Prinzipien des „Ordoliberalismus“ besinnen und Extreme wie Planwirtschaft bzw. Laissez-Faire-Liberalismus endgültig ad acta legen. – Michael Pfeiffer

Leserbrief zu „Weniger Moral…mehr Politik!“ von Bernd Ulrich

Mit perfekten Tarnfarben versehen haben wir es mit einer scheinbaren Widersprüchlichkeit zu tun: einer Zunahme von Scheinmoral steht ein Schwinden von Anstands- und Respektmoral gegenüber. In gekonntem Ablenkungsmanöver lenkt wuchernde Bigotterie von einer schleichenden Verrohung der menschlichen Umgangsformen ab. Sippenhaftig gesuchte Empörung als Normalzustand liegt genauso im Trend, wie die beschuhten Füsse auf dem gegenüberliegenden Sitzpolster in der Strassenbahn oder das stinkende Kalbsleberbrötchen im überfüllten Zugabteil. Wie so oft: etwas weniger von diesem, etwas mehr von jenem käme der goldenen Mitte näher. – Alexander Mueller

Leserbrief zu „Ein Wort für ein Leben“ von Tina Hildebrandt und Uwe-Jean Heuser

Ja, das ist völlig richtig, was der Gesundheitsminister Spahn da auf den Weg bringt bezogen auf die Organspende, da es ja leider zu wenige gibt und deshalb nun der Umkehrschluss. Und deshalb habe ich seit vielen Jahren mehrere Organspenderausweise – damit man wenigstens einen sofort findet, wenn der Tod eingetreten ist. Es geht ja um wenige Minuten. Wenn eines meiner Organe – nach der Feststellung des Todes/Gehirntod – einem anderen Menschen hilft, sein Leben besser/überhaupt zu leben, dann soll das so sein und es wird mich mit großer Freude erfüllen. Ich kenne da ein paar Organe in mir, da würde sich Mancher freuen, sie nach meinem Tod zu erhalten. Scherz beiseite ! Die neue angedachte Regelung ist so sehr sinnvoll, und bitte nun nicht irgendwelche religiösen oder sonstige Gründe = da kann ja jeder im Vorwege regeln, was man zulässt und was nicht. Wir Agnostiker/Atheisten sehen im Leben, der Natur das höchste Gut und Wesen. Geben wir der Natur zurück, was man als Leihgabe erhalten hat und es lebt weiter – halt nur in einem anderen Körper. That´s it ! – Sven Jösting

Leserbrief zu „Ein Wort für ein Leben“ von Tina Hildebrandt und Uwe-Jean Heuser

Dieser Gesetzentwurf bedeutet nichts anderes als die Einführung von staatlich verordneter Leichenfledderei und Zwangszerstückelung post mortem. Kein Staat darf sich das Recht anmaßen, noch über den Tod hinaus über die Körper seiner „Untertanen“ zu verfügen. Hat hier etwa das chinesische Beispiel als Vorbild gedient, wo ja angeblich die Justizopfer ausgeweidet werden? – Was dagegen notwendig wäre, ist eine großzügige staatliche Förderung der Entwicklung im Labor wachsender Körperteile und Organe und nicht die zwangsweise Umwidmung der Menschen zu beliebig verfügbaren Ersatzteillagern.- Im übrigen lehne ich es ab, für Menschen, die mir fremd sind oder vielleicht sogar zuwider sein könnten, Körperteile zur Verfügung zu stellen; sterben müssen wir schließlich alle, der eine früher, der andere später. – Jürgen Wißner

Leserbrief zu „Die tanzende Mehrheit“ von Moritz von Uslar

Nett, dass ich erfahren habe, dass Herr von Uslar in den Liedern der Toten-Hosen und der Band Feine Sahne Fischfilet die klaren, mitreißenden und humanistischen Sätze genießt. Enttäuschend, dass er im gleichen Artikel einen Ministerpräsidenten verunglimpft. Ärgerlich, dass er beides überhaupt nicht ausführt und inhaltlich unterlegt und so ein Artikel auf Seite 1 abgedruckt wird. Das kann man in der Rubrik „Leserbrief“ schreiben. Beängstigend, dass er in einer Zeitung, von der ich inhaltlich anspruchsvollere Artikel erwarte, die Aufteilung der Gesellschaft in „Arschlöcher oder Nicht-Arschlöcher“ als ernsthafte, bedenkenswerte politische Botschaft bezeichnet. Und das von einer Band, die in einer Demo gegen Gewalt auftritt, gleichzeitig aber zu Gewalt gegen deutsche Polizisten aufruft!

Da bin ich doch dankbar, dass das verantwortungsvolle Amt eines Ministerpräsidenten von Menschen ausgeführt wird, die sich bemühen, nicht vorschnell weiter zu spalten, sondern abwägend wieder eine Basis zu definieren, die auch von einer breiteren Schicht der Bevölkerung mitgetragen wird. Denn davon lebt unsere Zivilgesellschaft, nicht von der Polarisierung. Aufruf zur Gewalt ist inakzeptabel, egal aus welchem Anlass und von welcher Seite, Herr von Uslar. Und für „Die Zeit“ (und mein Abo) bin ich froh, dass dort auch Journalisten tätig sind, die das Thema der politischen Spaltung ganz hervorragend aufarbeiten. Die Artikel „Klappe halten?“ von Herrn Machowecz in N° 25 und „Haltet den Rand!“ in N° 33 von Herrn Wefing sind Leuchttürme in den Wirrungen der letzten Monate und sollten Anleitung zum Umgang mit politisch Andersdenkenden sein. – Dr. Kai-Uwe Schumann

Leserbrief zu „Das Schweigen der Richter“ von Heinrich Wefing

Der Kern Ihrer Aussage (mehr Kommunikation und Offenheit der Justiz) mag seine Rechtfertigung haben. Im Grunde reden Sie mit Ihrer nur teilweise differenzierten Betrachtung aber m. E. als Teil der sog. vierten Gewalt denen das Wort, die meinen das Volksempfinden zu repräsentieren. Das Urteil ist eben gerade einmal anderthalb Jahre unter der Höchststrafe. Wäre es nicht Aufgabe einer gewissenhaften Berichterstattung und natürlich auch möglicher Kritik, sich seitens der vierten Gewalt mit den Umständen der Tat und den des folgenden Verfahrens auseinander zu setzen und das dem „Volk“ zu erklären? Oder führt die Angst vor Titulierungen wie „Lügenpresse“ u.ä. dazu, dass die vierte Gewalt sich gar selbst für überflüssig/unzuständig erklärt? – Peter Holzschuher

Leserbrief zu „Ein Wort für ein Leben“ von Tina Hildebrandt und Uwe-Jean Heuser

Ich habe schon eit langem den Organspendeausweis in meiner Geldbörse. Da steht drauf, dass ich keine Organe spende. Das will ich deshalb nicht, weil ich den Organtransplanteuren nicht über den Weg traue. Außerdem widerspräche das Verfahren wie bei einer Organspende vorgegangen wird meinen Anweisungen in der Patientenverfügung. Die Vorstellung von Herrn Spahn halte ich für falsch, dass man expliziet widersprechen muß, ansonst gilt das als Einverständnis. Warum wird die Frage Organspende ja oder nein nicht auf dem Personalausweis vermerkt? Mit jedem neuen Ausweis wird das geklärt und Kundgetan, nebst automatischer Weitergabe an das Transplantationszentrum. Und alle Verfechter der Organspendepraxis, nein ich beanspruche für mich keine Organspende. – Friedrich Gropengießer

Leserbrief zu „Fußfessel reicht“ von Lisa Nienhaus

In Ihren doch sehr allgemeinen und z.T. nebulösen Formulierungen für die Auswirkungen der Finanzkrise vor zehn Jahren („atemberauben in ihrer Zerstörungskraft, anarchisch, erschreckkend“) kommt der wichtige Aspekt der Gerechtigkeit gar nicht in den Blick. Die Krise hat gerade auch für die breite Bevölkerung deutlich gemacht, dass unser Wirtschaftssystem in seinen geschriebenen und ungeschriebenen Regeln ungerecht ist. Diejenigen, die in führenden Managementpositionen mit grundsätzlichen Fehlentscheidungen aus Profitgier die Krise mit befördert haben (z.B. Ackermann), wurden belohnt (Prämien, Gewinne privatisiert), während die breite Bevölkerung die Zeche zu zahlen hatte und noch weiterhin abzahlen wird. Milliarden Steuergelder wurden aufgewendet, um das angelegte Kapital der ohnehin sehr Vermögenden auch international zu retten, während sie für den hiesigen Straßenbau, die Bildung, die Pflege, die Renten, öffentliche Schwimmbäder, den öffentlichen Nah- und Fernverkehr, die Lebensversicherungen fehlen oder für notwendige Sanierungen und Investitionen z.T. neue Staatsanleihen aufgenommen werden müssen. Wie ungeschoren man trotz schweren Betrugs mit weitreichenden Folgen für viele Menschen (Arbeitsplätze und Image der deutschen Wirtschaft) davon kommt, wenn man nur einer bestimmten Führungsschicht angehört, hat ja gerade die Automobilindustrie wieder vor Augen geführt. Dem Wirtschaftsliberalismus von Ihnen fehlt die Orientierung am Gemeinwohl; wie sollte er sie auch haben, weil es in Ihren Augen ja anonyme Marktkräfte sind, die wirken. Viele Menschen haben inzwischen erkannt oder selbst erfahren, dass sie von diesem System in seiner jetzigen Form betrogen und von seinen Gesundbetern an der Nase herum geführt werden. – Bernd Schmidt

Leserbrief zu „Ein Wort für ein Leben“ von Tina Hildebrandt und Uwe-Jean Heuser

Tina Hildebrandt weiß, daß tausende von Menschen in Deutschland auf ein Spenderorgan warten; viele werden sterben, weil es keins für sie gibt. Diese unerträgliche Situation ist seit Jahren bekannt, wird immer drängender, unsere Gesellschaft, das sind wir, das sind unsere Politiker, war bis gestern handlungsunfähig. Jetzt hat der Bundesgesundheitsminister eine bekannte, in anderen Ländern geübte Regelung empfohlen, die eine Entscheidung fordert – oder eben auch nicht. Wer nicht spenden will, muß nicht, aber er soll es sagen. Ist das zu viel verlangt? Täglich werden uns in banaleren Fragen Antworten abverlangt. Richtig ist, daß im Spende-System und in den Kliniken ein großer Nachholbedarf besteht. Trotzdem, und das ist ja auch gut so, bleibt für mich als eventueller Spender oder meine Angehörigen die Schwelle, Nein zu sagen, sehr niedrig. Jens Spahn könnte durch seine Initiative mehr Menschenleben retten als alle seine Amtsvorgänger zusammen.- Möglicherweise wird in der Zukunft durch Gewebe-Züchtungen oder andere Techniken der Bedarf an gespendeten Organen wieder abnehmen. Dürfen wir so lange warten? – Dr. med. Leo Voss

Leserbrief zu „Das Schweigen der Richter“ von Heinrich Wefing

Dem Inhalt des Artikels ist voll zuzustimmen. Allerdings hätte ich gern noch einen Zusatz gelesen, der sich mit der richterlichen und damt gerichtlichen Akzeptanz fremder Sitten und Gebräuche, wie z.B. der Vielehe, die dem deutschen Gesetz eindeutig widerspricht, beschäftigt. – Klaus Grasenick

Leserbrief zu „Meine Lehre aus Chemnitz“ von Boris Palmer

Ergänzend zu den Vorschlägen sollte man kein Geld mehr auszahlen, sondern nur noch Sachleistungen gewähren. Wenn man sich das Muster der Migration ansieht – gut organisierte Gruppen, die über tausende Kilometer und zig Staatsgrenzen halbwegs gut gekleidet und gut genährt und stets mit Handy mit weltweiter Flatrate, aber ohne weitere Verwandte hier eintreffen und ein Heer von Dolmetschern, Unterstützern und Anwälten zur Hand haben, die Abschiebungen fast unmöglich machen – und dann einmal die bekannte Schablone der Zwangsprostitution oder der Arbeitssklaven darüber legt, kommen erstaunliche Parallelen zu Tage.

15 Mrd € kostet der Spaß den deutschen Steuerzahler mindestens pro Jahr, und die OK wäre nicht die OK, wenn sie davon nicht 5-10 Mrd € in die eigene Tasche umleitet. Bezahle die „Flucht“ und kassiere die Stütze – und wer nicht spurt, dessen Verwandten geht es an den Kragen. Gutmenschen sollten sich wirklich einmal fragen, ob sie statt Humanität nicht Menschenhandel in großem Umfang stützen. Bei Sach- statt Geldleistungen wäre das Abkassieren nicht mehr ganz so einfach. – Gilbert Brands

Leserbrief zu „Fußfessel reicht“ von Lisa Nienhaus

Frau Nienhaus schreibt: “ Dabei kann er (Trump) aus der Geschichte lernen…..“. Hier sind Zweifel angebracht. Seine eigenen und wichtigsten Mitarbeiter attestieren ihm, ein denkunfähiger Idiot mit dem Gehirn eines Fünft- oder Sechsklässlers zu sein. Die seriöse amerikanische Presse, wie z.B. die New York Times, scheint sich dieser Meinung anzuschließen, sonst würde sie derartige Zitate nicht wiedergeben. – Klaus Grasenick

Leserbrief zu „Das Schweigen der Richter“ von Heinrich Wefing

Die Höchststrafe ist bei Delikten mit Strafrahmen nur zu verhängen, wenn eine schwerere Schuld kaum denkbar ist. Also die zynische Gegenüberlegung: Was wäre gewesen, wenn der Täter nicht aus Eifersucht seine Ex-Freundin erstochen, sondern aus antisemitischen Gründen 10 Kleinkinder über Jahre missbraucht und zu Tode gequält hätte? Gleich schweres Verbrechen? Dass die Verhandlung einer Jugendstrafsache nicht öffentlich ist, hat der Gesetzgeber, nicht die Justiz entschieden. Der Richter darf seine Erwägungsgründe nicht der Presse mitteilen. – Dr. Christopher Woitkewitsch

Leserbrief zu „Ein Wort für ein Leben“ von Tina Hildebrandt und Uwe-Jean Heuser

Frau Hildebrandt differenziert provozierend in ihrem Contra-Beitrag zwischen verschiedenen Todesgraden. „Tot genug“ zur ethischen Rechtfertigung, aber „nicht zu tot“ zur Transplantation. Das ist unredlich. Der „hirntote“ Mensch ist unwiederbringlich tot. Lebenden Menschen werden keine Organe entnommen. Da einzelne Organe des Toten noch durchblutet werden, sind sie noch funktionsfähig und darum transplantierbar.

Sie möchte nicht falsch verstanden werden und schreibt dann: „Nichts spricht dagegen, wenn Menschen entscheiden, dass ihr Körper, wenn er ohne maschinelle Hilfe nicht mehr lebensfähig ist, einen anderen retten soll. Aber die Entscheidung darüber muß bei ihnen liegen…“ Das ist natürlich eine Selbstverständlichkeit und gilt insbesondere für die vielen Menschen auf Intensivstationen, die z. B. bewußtlos sind und ohne maschinelle Hilfe sterben würden, aber durch die Therapie evtl. geheilt oder gebessert werden. Ihnen werden keine Organe entnommen. Es ist auch reisserisch, wenn man den Unterschied zwischen Leben und Tod verwischt und den Menschen damit Angst macht. – Dr. Thomas Meyer-Diewock

Leserbrief zu „Weniger Moral…mehr Politik!“ von Bernd Ulrich

Der Mangel an Taten lässt die Moral wuchern. Eine Aussage, die ihre Gültigkeit über Jahrzehnte unter Beweis stellte. Von der anderen Seite betrachtet, implizierte diese Feststellung die beschworene Illiberalität eines Orbán…? Auf den Punkt gebracht und enttäuschte Gesichter ob der „grau“ unterlegten Verhaltensvorgabe provozierend, sind die Extreme in beiden Richtungen – Moraldisput vs. politische Entscheidung in „Basta-Manier“ – nicht zielführend. Es ist wie das Leben selbst, eine ständige Gratwanderung, ein Billard-Spiel auf der Suche nach der Nachhaltigkeit in der Aktion. Ein weiterer Kommentar, der mir „Die Zeit“ so lesenswert macht! – Wolfgang Sauer

Leserbrief zu „»Twitter ist wie ein Freibad. Allen ist heiß. Alle müssen brüllen, um gehört zu werden«“ von Charlotte Parnack

Frau Parnak möchte ich herzlich danken für ihre Erwiderung auf Herrn Dachsels Twitter Euphorie. Möchte noch hinzufügen, dass der Herr, wenn er sogar auf dem Klo twittert, unbedingt zum Arzt gehen sollte. Er ist wahrscheinlich hochgradig von Mediensucht befallen. Das ist eine ernste Sache! – Rolf Wittig

Leserbrief zu „Ein Wort für ein Leben“ von Tina Hildebrandt und Uwe-Jean Heuser

Bisher war es so, dass ein Organspender aktiv werden musste, um seine Bereitschaft zur Spende zu bekunden. Nun muss derjenige aktiv werden, der zu einer Organspende nicht bereit ist. Was wir also jetzt erleben, ist ein Aufstand der Faulen. – Michael Schmitz

Leserbrief zu „Meine Lehre aus Chemnitz“ von Boris Palmer

Summa summarum enthält der oben genannte Beitrag viele Gedanken, denen ich gut folgen kann. Insofern bin ich gespannt, was die Fachleute zu diesem Plädoyer für einen doppelten ‚Spurwechsel‘ sagen werden, inwieweit er rechtlich umgesetzt werde n kann und mit dem Grundgesetz in Übereinstimmung steht. Doch der Anlass für meine Rückmeldung ist ein anderer. Ich bin über zwei Satzkomplexe gestolpert. Möglicherweise ist etwas schlampig formuliert worden, was bei einem solch heiklen Thema nicht passieren sollte. Vielleicht bringt es aber zum Ausdruck, dass vor lauter Angst vor dem rechten Mob rechts populistisch geschrieben worden ist, ohne es zu merken, ohne es noch kontrollieren zu können. Letzteres wäre allerdings mehr als erschütternd. Erstens: „… Menschen … lesen, das jeden Tag irgendwo in Deutschland ein Asylbewerber einen Menschen tötet.“ Also ich lese das nicht jeden Tag. Da ich mich zur Gruppe der Menschen zähle, frage ich mich, ob ich etwas überlesen habe, Abonnent der falschen Zeitung bin und ob es statistische Belege für dieses Aussage gibt. Oder hält man diesen Kotau vor dem rechten Mob mittlerweile für erforderlich? Hoffentlich nicht! Ich bin gespannt auf exakte Zahlen. Zweitens: „Für diese Menschen ist der Mord in Chemnitz das Problem, nicht der Mob. Und sie sind damit nicht allein.“

Nun, dass dieses Menschen damit nicht allein sind, ist angesichts der Wahlerfolge der AfD in Verbindung mit den Ergebnissen der Bielefelder Rechtsextremismus -Studien, die Rechtsextremismus seit Anfang der 1990er Jahre als Phänomen der Mitte der alten Bundesrepublik Deutschland ausweisen, nicht sonderlich überraschend. Könnte es sein, dass jemand, der solche Satzkomplexe schreibt, mit zu dieser bundesdeutschen rechtsextremistischen Tradition gehört? Wer nicht zu dieser Tradition gehört, schreibt andere Sätze, z. B.: Der Mord in Chemnitz muss für alle anständigen Deutschen ebenso ein Problem sein wie der rechte Mob (woran ich keine Zweifel habe, dass das der Fall ist). Denn jeder, der zu suggerieren bereit ist, dass der Mord in Chemnitz das eigentliche Problem sei und der rechte Mob ein davon abgeleitetes, reproduziert die rechtsextremistischen Orientierungen, mit der der rechte Mob sich legitimiert fühlt. – Dr. Berno Hoffmann

Leserbrief zu „Linker Großversuch“ von Peter Dausend

Ich vermag nicht zu erkennen, dass sich die SPD im „Hauptwiderspruch zwischen Nationalem und Internationalem“ an die Seite Wagenknechts und damit des deutschen Arbeiters gestellt hat. Vor allem von letzterem ist die Partei weit weg. Sie vertritt doch nach wie vor die Position, die sozialen und Migrationsfragen seien nur international , zumindest europäisch, zu lösen, obwohl das für das Flüchtlingsproblem nicht funktioniert. Die SPD ist in der EU für noch mehr Integration und die Abgabe nationaler Kompetenzen nach Brüssel, was ein Irrweg ist. Die gut gefüllten öffentlichen Kassen in Deutschland bieten zur Zeit die Chance, ein wenig mehr Umverteilung auf nationaler Ebene zu machen, aber die weitere soziale Spaltung wird das nicht verhindern: Kinder- und Altersarmut, verzerrte Einkommensentwicklung , Vermögenskonzentration ,… zu all dem gibt es von der SPD keine Lösungskonzepte. Die Partei betreibt weiter eine neoliberale Politik. Ihre Vertreter haben große Berührungsängste mit der Bewegung „Aufstehen“. Sie versammeln sich lieber hinter Nahles, Schulz und dem anderen blassen Führungspersonal mit dem Banner „Untergehen“. – Stefan Kaisers

Leserbrief zu „Fußfessel reicht“ von Lisa Nienhaus

Auch ich habe so manche Frage an die sozialen Bewegungen, von denen auf Seite 1 gesprochen wird. Auch mir gefällt nicht alles, was in den aktuellen sozialen Bewegungen passiert. Doch die Behauptung, das s all die se Bewegungen etwas gemein hätten, nämlich die Richtung und diese wäre „antiliberal “, ist, sorry für die harten Worte: absurd bzw. vornehmer oder liberal formuliert: Intellektualpopulismus. Von diesem auf Seite 1 DER ZEIT belästigt zu werden, ist allerdings kein Grund, mein Zeit-Abo in F rage zu stellen, damit verstieße ich nämlich gegen meine liberale Grundhaltung. Wichtiger: Hat man schon etwas von der Inklusionsbewegung gehört? Dieser geht es um die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Verbindung mit den Artikeln 3 (3) und 20 (1) des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Also darum, dass Menschen aufgrund Behinderung usw. nicht mehr diskriminiert werden. Das soll antiliberal sein? Meiner Auffassung nach ist das liberalistisch, sozialistisch und demokratisch. Möglicherweise wurde nicht an die Inklusionsbewegung gedacht (deren nötige erziehungswissenschaftliche Kritik spare ich mir hier, da es hierzu genügend gute Literatur gibt), sondern an Aufstehen, die neue linke Sammlungsbewegung.

Nun ja, da ich diese Bewegung ebenso unterstütze wie andere der neuen progressiven sozialen Bewegungen, die sich gegen eine falsch verstandene neoliberale Globalisierung richten, könnte man mir vorwerfen, mein Urteil sei etwas getrübt. Indes wird umgekehrt ein Schuh draus. Mir sind diese Bewegungen deswegen sympathisch, weil diese Bewegungen nicht antiliberal, sondern liberal, sozialistisch und demokratisch aufgestellt sind (dass es immer „Spinner “ und „Trolle “ in sozialen Bewegungen gibt, sei der Vollständigkeit halber angemerkt) . Hier sind keine Feinde der Freiheit am Werke. Vielmehr hat man s ich vorgenommen die Freiheit zu schützen vor einem ihrer größten Feinde, dem Neoliberalismus. Daher kann m an mit Bezug auf diese progressiven sozialen Bewegungen auch von einem richtig verstandenen, einem Kritischen Neoliberalismus, oder, was ich präferiere, vom Demokratismus sprechen. Anders ausgedrückt, auch der Neoliberalismus ist durch Illiberalität gekennzeichnet hat seine antiliberalen Elemente. Nicht anders als der Konservatismus, Demokratismus, Sozialismus, Republikanismus, Kommunitarismus, Veganismus, Ökologismus, die ebenso Liberalität und Illiberalität verbreiten können. Mithin darf der Glaube, dass der Neoliberalismus der Garant für liberales Denken wäre, als abwegig benannt werden. Hin und wieder ist der Neoliberalismus auch der Feind der Liberalität, und manchmal ist das auch gut, z. B. wenn er die Bekämpfung des Rechtspopulismus oder die Rechte der Tiere, wenn er also, allgemein gesprochen, demokratische Tugenden gegen eine falsch verstandene Liberalität unterstützt. Historisch ist übrigens interessant, dass sich viele Liberale als Steigbügelhalter der Nazis betätigt haben. Kur zum, liberal ist nicht immer gut, sonst würde liberales Denken nicht in der Lage sein, rechtsextremistische und rechtspopulistische Bewegungen mit den progressiven sozialen Bewegungen in einen Topf zu werfen. – Dr. Berno Hoffmann

Leserbrief zu „Ein Wort für ein Leben“ von Tina Hildebrandt und Uwe-Jean Heuser

Gegen die Widerspruchslösung spricht auch eine ganz praktische Überlegung: Welche Klinik riskiert einen Prozess, weil nach der Organentnahme noch der Widerspruch aufgefunden werden könnte? Mehr als ein Drittel der Bevölkerung hat der Spende zugestimmt; das sollte ausreichen, wenn die Kliniken sich besser darum kümmern. – Friedrich Gebhardt

Leserbrief zu „Weniger Moral…mehr Politik!“ von Bernd Ulrich

Sie schreiben am Ende völlig zu Recht: „Der Mangel an Taten lässt die Moral wuchern. Das allerdings ist hier und heute weniger die Schuld der Theologen und Redakteure als die der Politik.“ Leider vergessen (?) Sie zu erwähnen, wer „hier und heute“ und bereits seit dreizehn Jahren die Richtlinien unserer Poltik bestimmt – die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und wird sie nicht fast ebenso lange schon – auch von Redakteuren – für ihren unaufgeregten, mit angeblich geradezu naturwissenschaftlicher Sachlichkeit betriebenen Politikstil gelobt? Und wird darüber der eklatante Mangel an Taten (Steuerreform, Altersversorgung, Digitalisierung, Pflege, …) ihrer vier Kabinette nicht geflissentlich vergessen, verdrängt oder bewusst verschwiegen? Ein weiterer Punkt, der in Ihrer bedenkenswerten Analyse zu dem Stichwort „Empörung von allen Seiten“ m. E. zu kurz kommt: die Fragmentierung unseres Staates und unserer Gesellschaft. Unser Volk zerfällt in immer kleinere, oft schrille und schillernde Interessen- gruppen, die lautstark und meist mit moralischem Anspruch und moralisierendem Unterton ihre vermeintlichen Rechte einfordern.

Die Dominanz der Volksparteien, der Einheitsgewerkschaften, der großen christlichen Religionen, um nur einige zerfallende Blöcke zu nennen, ist vorbei. Das muss für sich genommen nicht schlimm sein bzw. man muss es nicht schlimm finden, aber die daraus resultierende Kakophonie der Ansprüche und Forderungen erscheint mir sehr bedenklich. – Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Heilmann

Leserbrief zu „Weniger Moral…mehr Politik!“ von Bernd Ulrich

Der gute Herr Ulrich möchte seine eigenen moralischen Ansprüche gerne verstecken, schafft es aber mind. dreimal im Text den Fleischkonsum als eines der wichtigsten ökologischen Probleme, zu benennen. Tja, da verfällt auch er dem Ablasshandel der Wohlstandsgesellschaft ; Fleischverzicht versus Wohlstandserhalt und Luxuskonsum. Ich sehe die Unmoral im gefühlten und befürchteten aber noch nicht ausgesprochenen Verzicht der Gesellschaft auf alles, was nach dem Essen, Wohnen und der Kleidung kommt. 80% sämtlichen Handelns dieser Gesellschaft ist schädlich für die Umwelt. Die Abschaffung der westlichen Hegemonie, des Kapitalismus und des Wohlstands sind die einzige Möglichkeit unsere Schuld zu tilgen. Mathematisch nützt es zwar nichts, wenn der Deutsche 50% weniger Fleisch isst und der Rest der Welt nur 1kG mehr zu sich nimmt, aber seis drum, der Ablass ist getan, Hauptsache die Ferienreise bleibt erhalten, und das E-Bike und das Smartphone….Nicht weniger Fleisch, sondern mehr! Dafür weniger Kreuzfahrten, Formel 1- Rennen, Motoryachten usw. Mit Spaßveranstaltungen wird niemand ernährt Herr Ulrich, nur bespaßt! – Reinhard Seevers

Leserbrief zu „Boom, boom, clap, clap“ von Felix Lill

Die Geschichte der Popmusik läuft auf einen musikalischen Einheitsbrei hinaus, wie der Artikel von Felix Ill klug herausarbeitet. Vielleicht einer der Gründe, weshalb ich immer weniger die gängigen Pop-Radiosender einstellen mag. Man muss, glaube ich, auch bei der Popmusik einen Gedanken anwenden, den Hegel schon vor 200 Jahren auf die Kunstgeschichte allgemein bezogen hat: Der läuft darauf hinaus, dass zwar immer wieder bedeutende Kunstwerke entstehen, die Kunst aber in ihrer „höchsten Bedeutung“ eine vergangene ist: die große Zeit ihrer maximalen Relevanz und Originalität hatte sie in Hegels Augen bei den alten Griechen. So mag es auch mit der Popmusik sein: Sie hatte ihre große originelle Zeit in den 60ern und 70ern des 20. Jahrhunderts, war hier verbunden mit bedeutenden gesellschaftlichen Veränderungen und Strömungen im Umfeld der 68er. Und das war’s. Danach bleibt im Wesentlichen Geschäft und Epigonentum – zunehmend digital unterstützt. Ein Hörvorschlag aus der guten alten Zeit: The Who live at Leeds, 1970: Drei junge Männer bearbeiten derart wild und leidenschaftlich Gitarre, Schlagzeug und Bass, dass dabei etwas rauskommt, was Hegel vermutlich das „Absolute Analoge“ genannt hätte: Musik als pure Gegenwärtigkeit, niemals und von niemandem reproduzierbar. – Dr. Olaf Hähner

Leserbrief zu „Über Islamkritik und geschlossene Weltbilder“ von Harald Martenstein im ZEIT Magazin

Das Thema, das Harald Martenstein im Zeitmagazin behandelt, ist sicher auf einer allgemeineren Ebene zeitlos, da es um die Frage geht, wie geschlossene Weltbilder und doktrinäre Meinungen entstehen und warum Meinungskämpfe nicht selten aggressiv bis fanatisch ausgetragen werden. Der Autor nennt als Gründe Ressentiments und Vorurteile, den Wunsch nach einem festen Standpunkt anstelle von Unsicherheit, einseitige Informationsgewohnheiten und das Ringen um Macht, wodurch das Auffinden von Gemeinsamkeiten verhindert werde.

Doch warum sollten diejenigen, die die jeweils gegnerische Meinungen verteufeln, „weder dumm noch böse“ sein, obwohl ein solches Verhalten durchaus „die Intelligenz beleidigt“. Vielleicht stellt die Lösung des Problems die Berücksichtigung Intellektueller, neurotischer, aber auch wirtschaftlicher Faktoren dar. Natürlich gibt es intellektuelle Defizite, die eine weitgehend sachliche Urteilsfindungen verhindern. „Der Mangel an Urteilskraft ist eigentlich das, was wir Dummheit nennen“, formuliert z.B. Kant, der hinzufügt, dass dem gar nicht abzuhelfen sei. Doch es gibt auch neurotische Gründe. Nicht umsonst sagen einige, dass die Migrationsdebatte „hysterisch“ geführt wird. Nun behaupten Psychoanalytiker, dass es bei dieser Neurose zu „Denkstörungen“ kommt, was in diesem Zusammenhang bedeutet, dass man nur eine so eingeschränkte Zahl von Informationen aufnehmen, dass ein ausgewogenes Urteil unmöglich wird. Dennoch vertreten diese Leute ihre Meinung mit umso größerer Heftigkeit. Sie gehen dabei durchaus bösartig vor, da der Erfolg für sie die Mittel heilig. Zudem erkennen Sie oft instinktiv Schwachstellen des Gegners liegen. Manchmal sind sie belehrbar, wenn man ihnen die genannten Gründe vermittelt. „Hysteriker“ (im Sinne der psychoanalytischen Charakterlehre) haben aber auch eine starke Neigung zur Täuschung ebenso wie zur Anpassung, wodurch sie sich Vorteile erhoffen. Sie werden also gewöhnlich die Ansichten der Mehrheit, z.B. der „Guten“, übernehmen, da sie dadurch Ärger und Nachteile vermeiden. Auch wirtschaftlicher Erfolg stellt sich so leichter ein. Von Journalisten gilt das natürlich auch. Sie sind angeblich jedoch oft selbst nicht „hysterisch“, sondern lieben es nur, die Leser zu „hysterisieren“ und Skandalisierungs-Kampagnen zu betreiben.

Daneben gibt es Ideologen, die im gusseisernen Käfig Ihrer von Jugend auf schrittweise erlernten Vorurteile leben, wozu oft Persönlichkeitsstörungen, früher psychopathische Verhaltensweisen genannt, kommen. Solche Leute sind gut wie nicht veränderbar. Auch bei sog. Normalen sind die Prozesse, die zur Bildung verfestigter Meinungen führten, oft sehr vielschichtig. Deshalb riet Schopenhauer dazu, anderen Meinungen nicht zu widersprechen, denn um sie den Menschen auszureden, müsste man „Methusalems Alter erreichen“. – Karl Seegerer

Leserbrief zu „Meine Lehre aus Chemnitz“ von Boris Palmer

Gratulation zu ihrer realistischen und vernünftigen Sichtweise zu den Menschen die in den letzten Jahren hier aufgenommen wurden !, ich meine nicht zu übertreiben wen ich sage das auf solch eine Darstellung der Verhältnisse durch einen gemäßigten Politiker viele Menschen wie ein dürstender auf Wasser hoffen , man kann dem Land wirklich nur wünschen das die wichtigsten politischen Entscheider im Land dies ebenso sehen würden, und danach handeln und die Problematik der Afd und anderer ähnlicher Gruppierungen würde sich innerhalb kurzer Zeit magalisieren. – Mayrhofer Herbert

Leserbrief zu „Gegen die Angst“ von Martin Machowecz

Soeben habe ich in der Zeit den Artikel „Gegen die Angst“ gelesen und darum schicke ich Ihnen eine email, die ich in der vergangenen Woche an Unseren Bundespräsidenten geschickt habe. Es ist die Angst, die uns Menschen fast immer lenkt, weil das Gehirn die Aufgabe hat, uns sicher durchs Leben zu führen. Wie lange wird es noch dauern, bis die „Intelligenz“ in unserem Lande die Ergebnisse der modernen Hirnforschung zur Kenntnis nimmt??:

Ich beschäftige mich beruflich und privat mit moderner Hirnforschung und der Evolution und möchte Ihnen darüber berichten, in der Hoffnung, dass dieser Bericht auch den Bundespräsidenten erreichen wird.

Krawalle in Chemnitz: Aus der Hirnforschung ist bekannt, dass unsere Gehirne uns Menschen sicher durchs Leben bringen sollen. Jede Gefahr, die unser Gehirn wahrnimmt, wird bewertet, verglichen und dann handelt das Gehirn selbstständig (im Unterbewußtsein). Ein Beispiel: Homo Sapiens vor 50.000 Jahren auf der Suche nach Nahrung in der Savanne. Plötzlich taucht ein Säbelzahntiger auf. Das Gehirn reagiert sofort, indem es die Hormone Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin produziert und ins Blut schickt. Die Folge: der Herzschlag wird erhöht, der Blutdruck steigt, das Immunsystem wird heruntergefahren. Das geschieht, damit wir sofort angreifen oder weglaufen können. Ist die Gefahr vorbei, reguliert das Gehirn die Hormonauschüttung wieder herunter. Doch an dieser Stelle kann es problematisch werden; wenn das Gehirn „glaubt“ die Gefahr ist nicht vorbei, dann werden witerhin die Stresshormone ausgeschüttet, ohne dass wir bewußt eingreifen können und das ist absolut schädlich für uns.

Nun meine Theorie: „Wenn also Menschen unbewußt Angst haben, dann können sie nicht realistisch denken, weil ihre Gehirne den Flucht oder Angriff-Modus nicht verlassen können, permanent werden die Stresshormone ausgeschüttet. Angst vor Arbeitslosigkeit, vor der Digitalisierung, vor allem Fremden und vor Überfremdung usw. können Auslöser sein, auch wenn diese Ängste keinen realistischen Hintergrund haben. Menschen in diesem Zustand reagieren nicht „normal“ , entweder greifen sie an oder laufen weg. Doch dieses Handeln wird aus dem Unterbewußten gesteuert und kann sich im Gehirn verfestigen, vor allem dann, wenn der Eindruck entstanden ist: „Die da Oben machen sowieso was sie wollen, um uns kümmert sich niemand“. Unsere Demokratie ist in Gefahr, wenn die Mehrzahl der Menschen nicht mehr versteht, was die Politik eigentlich macht. Und ich glaube, dass wir genau diesen Zustand erreicht haben. Als Homo Sapiens noch in kleinen Gruppen auf dem Weg rund um die Welt war, da lernten die Gehirne jeden Tag alles neu. Ohne Strassen, ohne GPS und ohne fahrbaren Untersatz eroberten die Menschen zu Fuß die ganze Welt. Davon sind unsere Gehirne bis heute geprägt, denn sesshaft geworden sind wir erst vor ca. 10.000 Jahren, evolutionär gesehen ist das eine sehr kurze Zeit. Die Wanderungen um die Welt geschahen in kleinen, überschaubaren Gruppen, jeder kannte jeden, innerhalb dieser Gruppen gab es kaum Ängste, weil jeder auf jeden angewiesen war, die Gruppe mußte zusammenhalten, um überleben zu können. Heute leben viele Menschen völlig vereinzelt, Kinder wachsen „alleinerziehend“ auf. Und dann ist da noch die Globalisierung, die kaum jemand in seiner Komplexität verstehen kann. All das zusammen genommen erzeugt Ängste, die im Unbewußten wirken und vom Verstand nicht reguliert werden können, weil wir auf das Unbewußte keinen Zugriff haben.

Darum sind Ausbrüche, wie jetzt in Chemnitz nicht außergewöhnlich, sie sind Ausdruck unermesslichen Angst, die sich im Unbewußten abspielt. Der amerikanische Hirnforscher David Eagleman schreibt in seinem Buch, „Inkognito“ unter anderem, 2 Paradigmenwechsel hat die Neuzeit bis jetzt erlebt, zuerst war es Gallilei, der die Sonne in den Mittelpunkt unseres Sonnensystems stellte, dann folgte Darwin, der den „lieben Gott“ entronte, indem er Homo Sapiens von einem Ur-Affen abstammen ließ. Jetzt müssen wir feststellen, dass unsere Gehirne ganz anders funktionieren, als es immer noch an vielen Orten gelehrt wird. Seit Hirnforscher wissen, dass unsere Gehirne plastisch sind, sich also in jedem Moment verändern; äußere Reize und Reize aus dem eigenen Körper entweder als wichtig oder unwichtig einschätzen, dementsprechend verarbeiten, ständig auf Gefahren achten, (wir essen keinen stinkenden Fisch), alle Funktionen des Körpers permanent kontrollieren, mit den äußeren Reizen vergleichen und einordnen. Nun wird es Zeit, dass die Politik sich um dieses Thema kümmert und den Menschen vermittelt, dass wir Alle umdenken müssen.

Ich möchte mich ein wenig beschreiben, geboren 1937 in Hamburg, 1943 den Vater in Stalingrad verloren, das Geschäft und die Wohnung meiner Eltern in Hamburg im Juli 1943 ausgebombt, aufgewachsen in dem Dorf Dibbersen in einem kleinen Wochenendhaus, ohne fliessend Wasser und ohne Strom, aber mit einer liebevollen und gleichzeitig strengen Mutter. Volksschule in Dibbersen, anschließend Realschule in Buchholz. Dann Schlosserlehre, Monteurarbeiten im In-und Ausland, insgesamt 15 Jahre, danach Wechsel in eine Tauchsport-Firma, dort Leiter der Tauchanzugfertigung 14 Jahre lang. Es folgte 1 Jahr in einem Sägewek, nach der Pleite 1985 gründete iich die Firma Beluga Tauchsport. Bereits 10 Jahre später, musste ich 20 Mitarbeiter entlassen, dank der Globalisierung kamen die Tauchanzüge nun aus China. Auf der Suche nach Arbeit für 4 „Übriggebliebene“ stieß ich auf einen Ergotherapeuten, der mich bat, für einen seiner Patienten eine Sandweste herzustellen. Da der Einsatz dieser Weste erfolgreich war, bestellte er immer wieder solche Westen. Seine Erklärungen verstand ich als Maschinenbauer und Tauchanzughersteller nicht, fand dann aber das Buch „Neustart im Kopf“ von Norman Doidge. Doidge beschreibt in diesem Buch die Entdeckung der Plastizität der Gehirne. Nun war meine Neugier geweckt, ich wollte alles über unsere Gehirne wissen. Im vorigen Jahr, inzwischen bin ich 80 Jahre alt, habe ich die kleine Firma in jüngere Hände gegeben und versuche nun möglichst viele Menschen zu überzeugen, dass wir in Bezug auf unserer Gehirne umdenken müssen. Darum auch dieser Brief.

Nun möchte ich die wichtigsten Autoren und ihre Bücher nennen, die mich zu diesen Überlegungen gebracht haben: Joachim Bauer: „Warum ich fühle, was Du fühlst“, „Das Gedächtnis des Körpers“, „Das kooperative Gen“, „Schmerzgrenze“, „Selbststeuerung“, „Arbeit“. Niels Birbaumer: „Dein Gehirn weiss mehr, als du denkst“, „Denken wird überschätzt. Norman Doidge: „Neustart im Kopf“, „Wie das Gehirn heilt“. Eric Kandel:“Auf der Suche nach dem Gedächtnis“. Herrman Parzinger:“Die Kinder des Prometheus“. Hans Joachim Maaz:“Das falsche Leben“. – Jürgen Pastorino

Leserbrief zu „Ein bisschen Wut“ von Ulrike Gastmann

Geschätzte sprachbegabte Ruferin des Ostens, Keine Zweifel. „Ein bisschen Wut „des Ostens ist garnicht mal schlecht. Auch kann man in dieser tauben und verblendeten Gesellschaft Verlierer sein ,ohne andere zu hassen, diese Semantik über die Ereignisse in Chemnitz sind optimal und voll gerecht. Wenn jedoch das mediale Orchester bloß erneut vorrangig am lautesten und abstoßendsten zu übertönen weiterhin medienwirksam seine „Propaganda-Strategien mit Radikalisierung-Popularisierung-Rivalisierung“ zu instrumentalisieren versucht. Gehen einmal mehr alle sanften Töne der schweigenden und erduldenden Mehrheit in OST und West kläglich unter und werden als „Wortklauberei“ der Widersprechenden im Mainstream der Meinungen und Stimmungen listenreich als falsch verbucht: „Es gab keine Hetzjagd, keinen Mob „-damit hat Ihr Sachsenkönig -Kretschmers sogar völlig zu recht hingewiesen.

Denn wer nicht erkennen will, das alle Problematik und Dramatik um Chemnitz bloß eine semantische Auslegung/Deutung der Hetz/-Hass-Debatte darstellt- setzt sich doch eindeutig selbst allein bloß in die Miesen.(Missdeutungen) Das mutige SachsenWort-Keine Hetzjagd und keinen Mob-ist keine Verharmlosung durch Wegschauen -kein Zwinkern nach rechts -Wie Partei-Vize R.Stegner und Grünen -Chefin A. Baerbock so unsinnig leichtfertig in der BILD gern behaupten. Nein -beide betreiben ein böses Wortspiel und Zweck Rhetorik-um im Mainstream -Unsinn allein bloß zu verweilen. Sie wollen damit die Kern-Semantik aller wohlmeinenden Politik und Vernunft lediglich enthaupten. Das ist für mich die eigentliche kulturelle Ignoranz und Arroganz ,die als Übergriffigkeit von uns empfunden wird;(als ein bisschen Wut),weil gerade diese Semantik den Afd-Populisten in die Hände spielt. Richtig, man bräuchte ein wirkliches Besinnen und Nachdenken,um all diesem Medien-Unsinn zu entrinnen. Darauf, dass es Not tut ,zu allen Zeiten und Orten wo Politik gemacht wird, Mitsprache und echte Teilhabe einzubeziehen. Sonst gehen die Menschen, die noch Menschen bleiben wollen, lieber auf die Straßen zum Demonstrieren-von den Medien unverziehn. Ein bisschen Wut muss also sein! Kein Frieden auf Erden kommt doch von sich ganz allein! – Lothar Hantel

Leserbrief zu „Wie bildet man eine Bildungsnation?“ von Manuel J. Hartung

Nennen Sie das Kind beim Namen. Ich war eng mit einer Schule im Elternbeirat verbunden und durch meine Kinder auch darüber hinaus. Die SPD regierenden Länder schneiten ständig schlechter ab als die konservativ regierenden Länder und das nicht erst seit heute. Und dort wo die Grünen mit in der Regierung saßen, wie in NRW, wo ich auch lebe, sieht es noch schlechter aus. Die Leser der „Zeit“ wollen auch die Gründe wissen. Warum ist ihr Autor so zurückhaltend? Die Bildung formt eine Gesellschaft über das Wohl und Wehe des Zusammenlebens. Die Politik hat komplett versagt. Das höchste Gut einer intakten Gesellschaft. Wir hätten heute nicht das ganze Drama, was sich gerade abspielt, ertragen müssen. Die Kultusminister der Länder hätten zum Teufel gejagt werden müssen. Nichts, aber auch gar nichts ist passiert. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Meine Lehre aus Chemnitz“ von Boris Palmer

Um es mit den Worten meines verstorbenen Freundes zu sagen: „genau, mit anderen Worten: ganz genau.“ – Thomas Miesel

Leserbrief zu „Jetzt droht der Hammer – Was haben die Chefs gewusst?“ von Claas Tatje

Die „Zeit“, wie so oft. berichtet eigentlich immer astrein. Einige Beiträge sind, sagen wir; ;gewöhnungsbedürftig. Ich behaupte: Winterkorn wusste gar nichts. Der Rufmord war, wie so oft, überhastet. Wie stellen sich manche Journalisten die Arbeit eines Vorstandsmitgliedes vor.? Der ist weit weg vom Geschehen. Der Vorsitzende weiß gar nichts. Der erschließt neue Märkte und verhandelt mit Ministern bis hinauf zum Präsidenten. Er betreibt Kundenpflege und tourt auch sonst durch die Welt. Wie grünäugig muß man sein, um so viel Wind um den Mann zu machen. In ihrer gleichen Ausgabe ist ein Beitrag über „Moral“ von Bernd Ulrich zu lesen. Das sollten viele Kollegen anderer Printmedien sich zu herzen nehmen. Die kommen sonst nie von der Lügenpresse weg. Vom Fernsehen will ich gar nicht erst reden. Da sitzen alles Nachfolger von Karl-Eduard von Schnitzler, Chefagitator der DDR. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Meine Lehre aus Chemnitz“ von Boris Palmer

Eine klare Ansage, verständlich und nachvollziehbar. Merci – Max Steinacher

Leserbrief zu „Meine Lehre aus Chemnitz“ von Boris Palmer

Ich finde es sehr richtig, Asylbewerbern, die eine Arbeitsstelle gefunden haben, Deutsch lernen und sich in Deutschland wohlfühlen, eine Möglichkeit zu bieten, in Deutschland zu bleiben, unabhängig von dem Ausgang ihres Asylverfahrens. Was Boris Palmer hier jedoch als einen Spurwechsel in die Gegenrichtung bezeichnet, sehe ich sehr kritisch. Gerade solche Asylbewerber, die mit der Polizei in Konflikt geraten, in zentralen Aufnahmeeinrichtungen unterzubringen, schürt meiner Meinung nach Gewalt und Probleme in diesen Einrichtungen. Wie soll es diesen Asylbewerbern gelingen, sich in Deutschland zu integrieren und in die Gesellschaft, wie sie hier funktioniert, einzuleben? Es ist denke ich sehr gefährlich, gerade jene Asylbewerber in Zentren zusammenzustecken, die auffällig geworden sind.

Außerdem schreibt Boris Palmer in seinem Text, dass es nicht rassistisch ist, wenn Gewaltverhalten von Asylbewerbern weniger duldsam behandelt wird, als ähnliches Verhalten von „Inländern“. Er begründet dies damit, dass Asylbewerber hier Hilfe in Anspruch nehmen und demnach auch den Helfenden Achtung entgegenbringen müssen. Ich glaube an dieser Stelle sollte man sich einmal die Frage stellen, ob die Bedingungen, in denen einige Asylbewerber bei uns in Deutschland leben und teilweise untergebracht sind, wie sie medizinisch und sozial versorgt werden, wirklich so sind, dass in so einer Situation ein einwandfreies Verhalten zu erwarten wäre. Ich glaube, man muss ansetzen bevor es zu solchen Fällen, wie in dem Artikel beschrieben, kommt, indem man die Situation des Einzelnen mit etwas mehr Empathie betrachtet und dabei nicht aus den Augen verliert, dass es hier um Menschen mit individuellen Erfahrungen und Situationen handelt. – Luisa Gerdsmeyer

Leserbrief zu „Das Schweigen der Richter“ von Heinrich Wefing

Es gibt gute Gründe zum Ausschluss der Öffentlichkeit im Jugendstrafverfahren, in allen anderen Verfahren wird der Richterspruch ausführlich begründet – und dann oft öffentlich, auch von manchen Politikern (die es eigentlich besser wissen sollten) kritisiert. Aber zur Sache selbst: Man stelle sich vor, die ethnische Verteilung wäre umgekehrt, also ein „Volksdeutscher“ hätte ein afghanisches Mädchen erstochen, weil sie ihn verlassen hat. In diesem Fall wären der „Öffentlichkeit“ selbst die 8 1/2 Jahre viel zu hoch gewesen. Man hätte eine erheblich Teilschuld dem Mädchen zugesprochen und im Leben des Täters nach „mildernden Umständen“ gesucht (z.B. ein Kindheitstrauma, weil man ihm mit 4 Jahren den Schnuller weggenommen hat). So tickt das „gesunde Volksempfinden“ – und der Vernünftige weiß, was er von ihm halten soll! – Günther Lettau

Leserbrief zu „Ein Wort für ein Leben“ von Tina Hildebrandt und Uwe-Jean Heuser

Der Satz:“Nach ihrem Tod beziehungsweise in manchen Fällen „Hirntod“…..“ ist schlicht unwahr. Nur vom lebenden (hirntoten) Körper können Organe verwendet werden, nicht nur manchmal. Das ist ja schliesslich die Krux.Könnten die Organe vom toten Menschen verwendet werden, wäre die Zustimmung viel grösser. – Friedrich clemens

Leserbrief zu „Ein Wort für ein Leben“ von Tina Hildebrandt und Uwe-Jean Heuser

Mein Körper gehört mir! Daran kann und darf auch die jetzt diskutierte Widerspruchslösung nichts ändern. Denn sie definiert menschliches Dasein als rein zweckgebunden, was ja für viele Lebensbereiche heute schon gilt. In letzter Konsequenz heißt das: Der Mensch wird geboren um zu konsumieren. Wenn er dazu nicht mehr taugt, soll man ihn wenigstens noch als Ersatzteillager benutzen können. Die Behauptung, dass jedes Jahr hunderte von Menschen sterben, weil sie kein Spenderorgan erhalten, war schon immer falsch und bleibt auch falsch. Diese Menschen sterben, da sie krank sind. Es kann nicht sein, dass jeder Gesunde automatisch in der Verantwortung steht gegenüber einem Kranken, der ein Organ braucht. Zudem erscheint mir die Forderung nach der Widerspruchslösung bis zu einem gewissen Grad unehrlich, da sie ingeheim darauf hofft, dass möglichst viele nicht widersprechen, wobei dies nicht unbedingt auf einer wohlüberlegten Entscheidung beruhen muss. – G. Lambertz

Leserbrief zu „Das Schweigen der Richter“ von Heinrich Wefing

Ein hervorragender Beitrag! Er spiegelt die Gegenwart 100%zig! Unser Rechtsstaat wird überstrapaziert:wir wollen mal wieder die Besten sein! Beispiel: zwei Polizisten fordern einen Farbigen auf,sich auszuweisen.Der Farbige erstattet Anzeige,es kommt zur Gerichtsverhandlung:der Farbige bekommt Recht:das Verlangen der Polizisten sei unverhältnis gewesen!So untergräbt man nicht nur den Respekt vor der Polizei,sondern auch deren Pflicht ,observierend tätig zu sein.. 2. Beispiel : bei etwas gutem Willen der Justiz hätte das Bestehen auf Rückführung des abgeschobenen Tunesiers ( um ihn noch einmal zu hören!) auch anders gelöst werden können. Bei der Gelegenheit: der Gesetzgeber ist dringend aufgefordert , das Alter der Strafmündigkeit der Jugendlichen abzusenken. Daß z.B. jugendliche Mörder bis zum 21. Lebensjahr nach dem Jugendstrafrecht behandelt werden,ist ein Unding. Wir leben in anderen Zeiten. – Jörn Knigge

Leserbrief zu „Weniger Moral…mehr Politik!“ von Bernd Ulrich

Ein Leitartikel, der diesen Namen verdient! Chapeau, Herr Ulrich! Man könnte die moralische Aufladung der ökologischen Debatte auch mit Charles Taylor als Reaktion auf das „Unbehagen an der Immanenz“ deuten: „Das Bedürfnis nach Sinn kann man also durch eine Wiederbelebung der Transzendenz stillen, aber man kann auch versuchen, das ‚Eine, was nötig ist’ rein immanent zu bestimmen, beispielsweise durch das Projekt, eine neue Welt der Gerechtigkeit und des Wohlstands zu schaffen“ (Ein säkulares Zeitalter, S. 525). Ich sage das nicht abwertend, denn das Ziel etwa der Energiewende ist ein hehres. Es sollte nur das „Eine, was nötig ist“, die Frage nach Gott und dem eigenen ewigen Wohl und Wehe, nicht verdrängen! – Marcel Haldenwang

Leserbrief zu „»Es geht hier um Hinterfotzigkeit«“ von Katrin Wilkens

Soll er mal probieren, der Herr Seminarteilnehmer, ob er es schafft sich an mir an der Supermarktkasse vorbeizubrüllen. – K.L. Scharnweber

Leserbrief zu „Der große Landraub“ von Sven Beckert und Mindi Schneider

Da ist Ihnen ein aufrüttelnder Bericht in obendrein ausgezeichneter Übersetzung gelungen, einer wirklichen Übersetzung nämlich, nicht einer Übertragung von Internationalismen in ihre deutsche Form, die oft zu Lasten der Griffigkeit oder gar des zutreffenden Inhalts geht. Sogar der seit einiger Zeit sich im Deutschen ausbreitende englische Plural wird weitgehend vermieden. So wird der Artikel sprachlich packend. Glückwunsch! Und: danke! – Gesa Pansch

Leserbrief zu „Weniger Moral…mehr Politik!“ von Bernd Ulrich

Vielen Dank für Ihren Artikel, den ich mit Interesse gelesen habe. Mit Ihrem Artikel bestätigen Sie als höchster Moralapostel der ZEIT in eindrucksvoller Weise die Analyse von Arnold Gehlen. Ihr Diktum „Manches muß einfach verboten werden, dass die Gesellschaft von ethischen Debatten entlastet wird!“ ist nicht unmoralisch, sondern perfide. – David Cramer

Leserbrief zu „Im Namen der Opfer“ von Evelyn Finger

Es geht um die Wahrheit! „Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die böen Geister des himmlischen Bereiches.“ Eph 6, 12 Jorge M. Bergolgio habe wichtigere Themen, so Kardinal Cupich als sich mit dem sexuellen Missbrauch zu beschäftigen; nämlich Klimawandel und Migration. Täter und Vertuscher des sexuellen Missbrauch von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen – in der Regel männlich – zeigen eine Struktur des Verschweigens, des Vertuschens und der mafiösen Karrieförderung im US-amerikanischen Episkopat wie auch auch welt-weit in katholischen Kirche. Dieses geht es offensichtlich nur noch darum, von sich abzulenken und andere Themen zu setzen. Die Verkündigung des Evangeliums kommt darin nicht vor. Ähnliches ist auch in den europäischen katholischen Ortskirchen zu beobachten; sie schweigen weitgehend und tun erschüttert. Sie offerien eine Papsttreue die Gläubige erschreckt. „Wer bin ich, um zu urteilen?“ eines Jorge M. Bergoglio wirkte als Brandbeschleuniger. Das Zeugnis des Erzbischofs Viganó ist erschlagend- und zeigt die Problematik die Struktur des Verschweigens und Vertuschens und Desinteressens.

Man muss daraus schließen, dass gar kein Interesse an der Wahrheit oder an den Opfern existiert. Der Grund ergibt sich aus zweierlei Sachverhalten. Zum einen kommt immer mehr zum Vorschein, dass es im Kern und in der Mehrheit gar nicht um sexuellen Missbrauch an Kindern beiderlei Geschlechts geht. Es geht um eine postmoderne Neufauflage des antiken Lustknaben. Junge Männer („special-boys“) stehen weitgehend im Fokus der Täter („predators“), die in Abhängikeit gehalten werden. Die Gesellschaft kümmert dies wenig, so lange es mündige junge Männer sind. Wehe nur, wenn es sich um Kinder handelt. Homosexualität ist gerade der Zankapfel der Moraltheologie unserer Tage. Sind homosexuelle Handlungen in sich schlecht oder handelt es sich um eine berechende Schöpfungsvariante? Daran entlang verläuft die Streitlinie. Es geht dem Katechismus an den Kragen, nicht mehr und nicht weniger. Sogar Erz-Bischöfe, Priester, ec. wollen solche „Bünde“ auch segnen, weil sie so viel beinhalten für einander.

Das Drama liegt genau da. Seminaristen haben einem aktiv homosexuellen Klerus „gedient“ als Lustknaben, die in Abhängigkeiten standen. in solch einem Seminar machte Karriere, wer dem Kardinal McCarrick als Betthaserl zur Verfügung stand. Ein Anziehungspunkt für homosexuelle junge Männer ist das. Homosexuelle Strukturen im Klerus bilden sich genau auf solchen Wegen. Die gegenwärtige Krise in der ganzen katholischen Welt-Kirche ist eine Krise des Zölibats, die von Männern verursacht wurde, die gar nicht wollen, den versprochenen Zölibat zu leben. Hauptsache, man lebt ihn nicht mit Frauen aus, heißt das Motto. In Rom wurde diese Form von Zölibatsbruch weitgehend geduldet, gedeckt und vertuscht. Lediglich Benedikt XVI. wehrte sich vehement gegen diese Abart; man hat es ihm nicht gedankt. „Wer bin ich, um zu urteilen?“, das war der Brandbeschleuniger des Jorge M. Bergoglio, der „hinterlistiger“ Kerl, der ungeeignet für Bischofsamt ist – so sein ehemaliger General.

Bergoglio kümmerte sich um derartige Strukturen gar nicht. Er hat diejenigen in sein Umfeld geholt, die seine Agenda voranbringen konnten. Darunter dann eben auch einen McCarrick oder einen Danneels und andere. Diese Fehler holen ihn jetzt ein. Es geht gar nicht darum, ob Recht-Gläubige eine Rechnung mit dem Papst offen haben. Es geht um die Wahrheit. Die Wahrheit ist an den Tag zu bringen. Gerade die Lumpen und Gesellen, die in der Vergangenheit am lautesten nach Transparenz, Aufklärung und Dialog gekläfft haben, reden nun dem Schweigen das Wort. Liberale, linke Gesellen/innen, die schon seit Jahrzehnten insbesondere in der Moraltheologie aber auch in dogmatischen Fragen „zeitgemäße Änderungen“ der Lehre der Kirche verlangen, sehen sich durch Papst Franziskus „an der Macht“. Das Lk-Evangelium 11, 29-32 berichtet, dass immer mehr Menschen zu Jesus kommen. Aber Jesus ist nicht erfreut über ihr Interesse, sondern urteilt: „Diese Generation ist böse“. Sie fordern Zeichen, obwohl sie schon längst eines haben: Jesus selber! Er ist das Zeichen“ „Diese Generation“, verweigert sich seiner Botschaft und fordert weiterhin Zeichen. „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben…“ Joh 14, 6.

Die praktische heuchlerische Umsetzung von Amoris Laetitia und die faktische Zulassung konfessionsverschiedener Paare zur Interkommunion sprechen eine deutliche Sprache, der „Großreformer“, dieser Irrlehrer, die der hl. Pauls Betrüger (2 Kor 11, 13) nennt; die Offenbarung nennt sie Lügenapostel (Offb 2, 2). Ich nenne sie nur Lumpen und Taugenichts; Wölfe, Mietlinge, die sich in die Herde eingeschlichen haben; und sie werden sie nicht schonen. Es ist eine Krise, die in den Strukturen der Kirche Jesu Christi weltweit seit mehr 40 Jahren ihn Unwesen treibt; eine weitere Folge des II. Vatikanums. Die Geißel der Unzucht (II.Vat., GS 47) treibt in all seinen Facetten ihr Unwesen. Bergoglio ist ein Mann, dessen rücksichtloser und zynischer Modus Operandi in Argentinien bekannt war, bevor er zum Papst gewählt wurde. (Vgl. das Buch The Dictator Pope von Henry Sire); aber auch Kenner des Bergoglios in Argentinien; es ist kein Mangel an Zeit, der ihn hindert sein Heimatland zu besuchen. Er hat dort tatsächlich kräftige Feinde. Abtreibung und Homosexualität sind für ihn eine gastfreundliche Kirche. „Wer soll ich richten?“ sagte Bergoglio, als er nach schwulen Priestern gefragt wurde. Die Francis Agenda wird jetzt wirklich erst richtig erkannt – die Mainstream-Medien merken dies und wollen gegensteuern.

„Gott lässt sie dem Irrtum verfallen, so dass sie die Lügen des Satans glauben, damit alle gerichtet werden, die die Wahrheit nicht glauben…“ 2 Thess 2, 11f.. Pope Francis ignorierte bewusst das Zeugnis Viganós; aber dieser Papst ist bereit, alle Arten von Vergehen zu übersehen, solange der Täter für ihn nützlich ist. Vgl. auch Kardinal Maradiaga, Honduras. Das Team Francis scheint ein Licht zu dämmern, dass Not am Mann ist. Zu seiner ewigen Schande und mit Hilfe unwissender weltlicher Nachrichtensender und -zeitungen will es sicherstellen, dass die Öffentlichkeit es nicht versteht und weiterhin an den Reformator Franz glaubt. „Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten“ 1 Kor 15, 33, das ist die Hl. Schrift Trost und Zuspruch: „Fürchte dich nicht, du kleine Herde!“ Lk 12, 32.

Es gibt in der Kirche Skandale, tadelswerte und beschämende Vorkommnisse; kein Katholik kann das leugnen. Die Kirche hat sich immer dem Vorwurf und der Schande ausgesetzt, Mutter unwürdiger Söhne zu sein. Sie hat gute Kinder, und weitaus mehr solche, die schlecht sind… Gott hätte eine Kirche gründen können, die rein ist; er hat jedoch vorhergesagt, dass das vom Feind gesäte Unkraut zusammen mit dem Weizen wachsen werde bis zur Ernte am Ende der Welt. Er sagte, dass seine Kirche einem Fischernetz gleiche, in dem sich „Fische aller Art“ befinden, die aber erst am Abend sortiert werden (Mt 13,47f). Und er ging noch weiter und erklärte, dass es weitaus mehr Schlechte und Unvollkommene als Gute geben würde. „Viele sind gerufen“, so sagte er, „aber wenige auserwählt“ (Mt 22,14), und sein Apostel verkündet, dass es einen Rest gibt, der aus „Gnade erwählt ist“ (Röm 11,5). Es gibt also in der Geschichte und im Leben der Katholiken unaufhörlich eine Menge Dinge, die dem Widerspruchsgeist in die Hände arbeiten…

Wir lassen aber den Kopf nicht vor Scham sinken und verbergen unser Gesicht nicht in den Händen, sondern erheben Gesicht und Hände zu unserem Erlöser „Wie die Augen der Knechte auf die Hand ihres Herrn…, so schauen unsere Augen auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig ist“ (Ps 123,2). Wir wenden uns an dich, gerechter Richter, denn du schaust auf uns. Wir machen uns nichts aus Menschen, solange wir dich haben… solange du uns, wenn wir versammelt sind, gegenwärtig bist, und wir dein Zeugnis und deine Zustimmung in unseren Herzen tragen.“

Sel. John Henry Newman (1801-1890), Theologe, Konvertit und Kardinal, Gründer eines Oratoriums in England. Aus: Predigten zu verschiedenen Anlässen, Nr. 9, 2.6 – Dr.Dr. Michael Joseph Schaaf

Leserbrief zu „Gegen die Angst“ von Martin Machowecz

Wie ist das nur möglich? Da werden wir bereits von Angsthasen regiert, die dann auch noch wiedergewählt werden wollen! Solche Politiker braucht kein Mensch. Dabei ist es doch gar nicht sooo schwer. Die Leute haben einfach genug von wohlfeilen Worten und möchten schlicht und einfach mal Taten sehen. Wie wäre es also mit einer mediengerechten Abschiebung ausreisepflichtiger Asylbewerber bei bestem Tageslicht vor laufenden Kameras und klickenden Fotokameras unter Anwesenheit des Ministerpräsidenten, der dabei mit anerkennenden Worten nicht spart und vor Genugtuung dabei fast in jedes bereitgehaltene Mikrofon „beißt“ und keinesfalls verbiestert oder gar dröge `dreinblickt ? Das sind dann mal Taten und Bilder, die so mancher Bürger endlich einmal in den Abendnachrichten sehen möchte! Das Gute dabei, der Vorgang läßt sich beliebig wiederholen und man gewinnt dabei nicht nur verlorgengeganges Vertrauen mancher Bürger zurück, sondern gewinnt selbst auch noch an Statur und vielleicht auch eine Wahl. So einfach kann Politik sein! – Axel Jeske

Leserbrief zu „Ein Wort für ein Leben“ von Tina Hildebrandt und Uwe-Jean Heuser

Nur wenige Menschen in Deutschland besitzen einen Organspendenausweis. Die Last der Entscheidung für oder gegen eine Organspende liegt oftmals bei den Angehörigen. Als einem Angehörigen gilt meine erst Sorge dem kranken oder verunglückten Partner, Freund oder Verwandten. Da ist es schon eine äußerst schlimme Nachricht, wenn ich vom Arzt über dessen Hirntod informiert werde. Er macht mir damit deutlich, dass jede weitere Therapie nicht mehr zu einem Überleben führen würde. Anschließend will mir der Arzt vermitteln, dass eine Organspende vier oder fünf sehr kranken Menschen helfen kann. In dieser Situation und ohne Kenntnis vom Willen des Betroffenen fällt eine Entscheidung sehr schwer, ich fühlte mich überfordert und einem Gewissenskonflikt ausgesetzt. Deshalb würde ich die Einführung der Widerspruchsregelung befürworten. – Prof. Dr. Wolfgang Hachtel

Leserbrief zu „Die tanzende Mehrheit“ von Moritz von Uslar

Ihrem Meinungskommentar auf der ersten Seite der ZEIT entnehme ich, dass Sie so berauscht waren, dass Sie die Inhalte einiger Songs (z.B: von K.I.Z.) nicht mehr wahrgenommen haben. Da waren nicht nur „humanistische Sätze“ zu hören, sondern Aufforderungen zur Gewalt – voller Hass. Ich finde es traurig, dass die einst liberale, objektive ZEIT sich in ein linkes Kampfblatt bzw. „Merkel-Unterstützer-Blatt“ gewandelt hat. Eine faire Darstellung der politischen, gesellschaftlichen Geschehnisse kann ich leider nicht mehr erkennen, und so wird die ZEIT (leider) immer weniger „meine Zeitung“. – Reimond Rohde

Leserbrief zu „Über Islamkritik und geschlossene Weltbilder“ von Harald Martenstein im ZEIT Magazin

Ich stimme Ihnen voll zu. Der in der etablierten Politik, vielen Medien und Verlagen vorherrschende Typ von selbstgerechtem Humanismus schafft ein Vakuum, dessen Anziehungskräfte Gruppierungen wie die AFD zwangsläufig nach oben ziehen. Dazu will ich auf „Homo Deus“ verweisen, wo (moderner) Humanismus als die Abkehr des Sinns von Aussen und Oben und Ersetzung durch eine Sinnfindung von Innen definiert wird. Wenn ein Vakuum mit Sensibilisierung für bislang nicht Gehörtes verbunden ist, wird eine neue Stimme als das Innere ansprechende Botschaft empfundenen und nicht weiter auf Differenzierungen hin überprüft. – Martin Bode

Leserbrief zu „Der Tag, an dem die Welt fast unterging“ von Marc Brost

Prinzipell hätte das ein schöner und interessanter Artikel sein können. Ich lese ihn trotzdem nicht. Warum? Weil ich es für skandalös halte, dass in einem Artikel mit neun Interviewpartnern keine einzige Frau zu Wort kommt. Gibt es keine Investmentbankerinnen? Waren durch die Lehman Pleite keine Frauen betroffen? Gibt es in den Reihen der vielen guten Politikerinnen keine, die kompetent zu Fragen des Autors hätte Stellung nehmen könnte? Oder hält der Autor Frauen und deren Sicht auf die Welt schlicht für irrelevant wenn es um das Thema Finanzen geht? Von einer Zeitung wie der ZEIT, die ich seit vielen Jahrzehnte gerne lese, hätte ich mir eine ausgewogenere Herangehensweise an die Thematik erwartet und gewünscht. Statt dessen erhalte ich das – durch den Artikel deutlich manifestierte – Signal, dass sich seit den 1950er Jahren der Blick auf Finanzen und Frauen anscheinend auch bei Ihren Autoren nicht geändert hat. Sehr schade! – Katrin Steinack

Leserbrief zu „Meine Lehre aus Chemnitz“ von Boris Palmer

Endlich der erste vernünftige Beitrag zum Thema „Flüchtlinge in Deutschland“. Chapeau! – Dr. André Hempel

Leserbrief zu „Fußfessel reicht“ von Lisa Nienhaus

Ich verstehe nicht, dass die ZEIT und alle anderen Zeitungen, die in den Presseschauen von DLF und NDR Info zitiert werden, nicht erwähnen, dass Handel, besonders Fernhandel, das Klima heizt. Vor rund 120 Jahren warnte der Chemiker und Nobelpreisträger Svante Arrhenius vor dem Kohlendioxid, und inzwischen sind weitere Treibhausgase wie das Methan durch (auch deutsche) Kühe und Schafe hinzugekommen. Aber Wirtschaftswissenschaftler und die Anhänger einer liberalen Wirtschaft tabuisieren das Problem und halten die Folgen , etwa die Verstärkung der Dürre in der Sahelzone, für belanglos. Vielleicht nutzt Trump, der die Klimatheorie für eine Lüge hält, mittelbar der Menschheit! Man muss auch bedenken, dass die Industrialisierung der europäischen Länder durch Beschränkung des Außenhandels geschah. – Erika Reiber

Leserbrief zu „Meine Lehre aus Chemnitz“ von Boris Palmer

Ich unterrichte an einer Berufsbildenden Schule in Niedersachsen die sog. unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Wenn ich nachmittags durch die Fußgängerzone meiner Stadt gehe, sehe ich nicht lauter dunkelhäutige, fremd aussehende Männer, sondern ich treffe Mohammed, Ahmad und Mustafa oder Freunde von ihnen. Manchen gebe ich die Hand, manche umarme ich sogar, auch wenn sie – oh Schreck – Muslime sind! Natürlich finde ich nicht alles gut, was sie so denken und sagen. Aber welcher Mittel- oder Oberstufenlehrer kann das denn behaupten? Ich verstehe die ganze Aufregung einfach nicht. Lernt doch diese „Moslems“ mal kennen. Es sind tatsächlich einfach nur ganz normale Jungs. – Dr. Kristin Lindemann

Leserbrief zu „Für ein Recht der Gastfreundschaft“ von Étienne Balibar

Das Problem aller Probleme liegt in der Bildung. In Afrika wurde das sträflich unterlassen zum Zwecke der Macht einiger wenige, die sich im Ausland haben bilden lassen, um dann ihr Unwesen in ihrem Heimatland zu treiben. Das hatte für mich alles Methode. Selbst in Deutschland wurde das durch eine lebensfremde Ideologie festgeschrieben. Wir stellen zwar die Räumlichkeiten zur Verfügung aber lernen müsst ihr selbst. Ich kann nur für NWR sprechen Konsequenz: Die Firmen werden mit Schülern konfrontiert, die sie daran verzweifeln lassen. Fachkräfte sind so gut wie ausgestorben. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Die tanzende Mehrheit“ von Moritz von Uslar

Seit über 40 Jahren lese ich regelmäßig die Zeit, selbst während meiner Zeit im Ausland. Ich habe diese Zeitung -von wenigen Ausnahmen einmal abgesehen- immer sehr geschätzt, insbesondere weil sie sich bewußt von der jeweiligen Hysterie klar abgegrenzt hat und die jeweiligen Artikel ein hohes Mass an Objektivität hatten. Wo das einmal nicht der Fall war (Thema Flüchtlingskrise), haben gerade Sie persönlich durchaus auch Fehler eingeräumt. Ich sage das ganz bewußt, da ich hier in Berlin Flüchtlinge betreue und mich manchmal wirklich frage, wie wir Integration „schaffen“ wollen.

Tief bestürzt, geradezu schockiert bin ich jedoch über den Artikel „ Die tanzende Mehrheit“ auf S.1 der Zeit 37/2018. Aus meiner Sicht ist das der Tiefpunkt des Journalismus, wie ich ihn eigentlich gerade von Ihrer Zeitung nicht erwartet hätte.

Zunächst ist es m.E. falsch, bei diesem Ereignis in Chemnitz von einer „politischen „ Mehrheit zu sprechen. Sicher auch Sie wissen, was normalerweise Eintrittskarten für „die toten Hosen“ und die anderen Bands kosten. Hier gab es das für lau. Wenn trotzdem nur 60000 Menschen gekommen sind bei einem Einzugsgebiet von Chemnitz (ca 100 km) von mehreren Millionen Menschen ist die Resonanz m:E. enttäuschend.

Viel schlimmer und für mich geradezu widerlich ist, dass hier der „Mehrheit“ unterstellt wird, dass sie damit einverstanden ist, dass die Bands gewaltverherrlichende Songs über das Verprügeln und Demütigen von Polizisten predigen und eine Frau, die andere Ansichten als die Band hat, am liebsten auf die übelste Art vergewaltigen möchten. Jetzt sagen Sie nicht, dass das Kunst sei. Das war ganz klar als politische Veranstaltung gegen rechts in Chemnitz geplant und angekündigt. Wenn Sie -wie in dem Artikel getan- sich mit den politischen Botschaften dieser Bands solidarisieren, ja sie sogar der Mehrheit zuschreiben, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, ob dann die Rechten wirklich schlimmer sind.Mit solchen Artikeln und Huldigungen werden Sie nicht nur weitere Bürger der AfD zutreiben, sondern die Spaltung in dieser Gesellschaft noch weiter vertiefen.

Stellen Sie sich doch bitte einmal vor, bei einer vergleichbaren „rechten“ Veranstaltung hätte eine Band allen Journalisten Prügel angedroht, den Journalistinnen sogar eine Vergewaltigung. Hätten Sie dann auch nur geschrieben „Rechts tanzt“ oder hätten Sie sich nicht darüber -zu recht- empört?

Wir müssen m.E. sehr aufpassen, dass wir nicht wieder zwischen Extreme kommen. Der Sozialismus ist für mich genauso verachtungswürdig wie der Nationalsozialismus. Beide haben unendliches Leid über die Menschen gebracht, sie eingeschüchtert und versklavt. Fragen Sie dazu mal die Menschen in Chemnitz, die -anders als wir beiden Wessis- das z.T noch hautnah erlebt haben. Bisher hat jeder Sozialismus in einer vor Gewalt und Unterdrückung triefenden Diktatur geendet, genau wie der Nationalsozialismus. Ich wäre Ihnen daher ausgesprochen dankbar, wenn Sie klarstellen würden, dass die Mehrheit zwar gegen rechts ist, aber nichts auch gar nichts mit den Gewaltphantasien einiger der dort aufgetretenen Bands zu tun hat. – Günther Schubert

Leserbrief zu „Fußfessel reicht“ von Lisa Nienhaus

Das liberale Credo, wonach Märkte die Probleme lösen, aber nie Ursache von Problemen sind, ist hinlänglich bekannt. Sämtliche Versprechen der neoliberalen Wirtschaftsvordenker haben sich – mit Ausnahme für eine kleine Minderheit – in Luft aufgelöst. Auch bloss bescheidenster «Reichtum» – oder sagen wir lieber Wohlstand – für alle will sich einfach nicht einstellen, trotz «Arbeitsmarkt», weder für «Leiharbeitende» noch für «Zeitarbeitende». Was machen denn diese «Arbeitenden» trotz dieses Marktes falsch, weshalb löst der Markt dieses «Dauerproblem» nicht, Frau Nienhaus? Ja natürlich, den Banken fehlt es an «Freiheit», dann kommt das für die «Arbeitenden» schon in Ordnung, und falls doch nicht? Dumme Frage. – Oskar Gröflin

Leserbrief zu „Über Islamkritik und geschlossene Weltbilder“ von Harald Martenstein im ZEIT Magazin

Martenstein, ich liebe Sie! Ich kann mich noch gut an die erste Kolumne erinnern, die ich – vor wievielen Jahren? – bewusst von Ihnen gelesen habe: Es ging darin um Ihr Boot, auf einem der Berliner Seen liegend. Sie brauchten dringend einen Handwerker, weil eines der Fenster kaputt war und haben keinen bekommen, weil die alle keine Zeit hatten. Vermutlich gibt es das Boot längst nicht mehr, aber Ihre Kolumnen, die gibt es Gottseidank noch. Es geht mir wie Axel Hacke, der die Geburtstagslaudatio auf Sie schreiben durfte: auch ich lasse zuerst das Magazin aus der zusammen gefalteten Zeit fallen, schlage die Seite 2 auf und lese, was Sie diese Woche umtreibt. Meistens verschlucke ich mich dabei vor Lachen an meinem Cappuccino (ich richte es mir immer so ein, dass ich irgendwo gemütlich sitze, den Kaffee vor mir mit einem kleinen Keks dazu – mein Martenstein-Ritual sozusagen). Dabei halte ich mir den Bauch und gluckse ganz unerwachsen über Ihren gelegentlichen Fatalismus und über Ihre stoische Fähigkeit, die grotesken Absurditäten unseres alltäglichen Lebens zu ertragen. Nicht immer sind Ihre Kolumnen lustig – machmal sind sie auch bitterernst, aber das macht nichts. Denn immer ist Ihr klarer und unverkrampfter Blick auf das Wesentliche und Ihre ausgesprochen liebenswerte Eigenschaft, sich selbst nicht in den Mittelpunkt des Universums zu stellen, eine echte Bereicherung meines Tages. Dafür möchte ich Ihnen jetzt einfach mal danken. Ich freue mich, dass es Sie gibt. – Dr. Annette Häussler-Schuster

Leserbrief zu »Das Geld fließt unkontrolliert« von Johanna Schoener

Als Vater ehemaliger Kinder hätte ich niemals meine Kinder in die Kita gegeben. Nicht bei dem Personal und überhaupt bei dem Zustand unseres Staates. Dazu passt auch gut ihr Beitrag auf gleicher Seite. In einem Tierheim wären die Kinder besser aufgehoben……. Es gibt aber auch Kitas die von vernünftigen Menschen geführt werden. Es ist also nicht überall so. Zu Bayern hätte ich mehr Vertrauen, meine Kinder in fremde Hände zu geben. Sofern überhaupt Plätze frei sind. Die Erziehung in den allermeisten Einrichtungen ist geprägt von Gefahrenabwehr in der Kita und keine Balgereien. Alles kontraproduktiv für das Kind. Später zeigen sich dann die Ängste im Alltag. Manche Politiker sprechen im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise von den Ängsten in der Bevölkerung, die sie selber produziert haben. Damit will ich nicht sagen, das durchaus Gefahren von ihnen ausgehen ausgehen können. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Pendeln für die Eltern“ von Ines Schipperges

Ihre Autorin kann erzählen was sie will, pendeln zwischen den Eltern ist komplette Scheiße. Selbst 3 Kinder großgezogen. Anders sieht es aus, wenn aus Kindern Erwachsene werden. Aber bis dahin können Kinder für ihr weiteres Leben psychischen schaden nehmen. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Skandale und Legenden“ von Jens Jessen

Eigentlich dürfte der Medienhype um das Skandal-Buch von Manfred Lütz schon abgeebbt sein. Es tummelte sich ja das ganze Frühjahr auf der SPIEGEL-Bestseller-Liste auf vorderen Plätzen, ist jetzt aber dort verschwunden. In diesem Sinne ist Ihre im wahrsten Sinne des Wortes auf Seite 40 der heutigen ZEIT-Ausgabe abgedruckte schmalbüstige Rezension verspätet. Lütz glaubte wohl wegen des Ansehensverlustes der kath. Kirche insbesondere durch die Missbrauchsfälle ein Gegenmittel gefunden zu haben, um ihr Image wieder aufzupolieren. In der Zwischenzeit hat es aber im Internet fundierte und ausführliche kritische Kommentare zu diesem Buch gegeben. Sicherlich lagen diese nicht im Sinne der Steigerung des Verkaufserfolges. Zusammenfassend sei auch auf die Seite des Buch-Autors verwiesen. https://hpd.de/artikel/warum-kann-man-atheist-nicht-den-stand-forschung-zur-kenntni – Josef Breinbauer

Leserbrief zu „Linker Großversuch“ von Peter Dausend

Meiner Meinung nach ist eines der Hauptprobleme unserer Gesellschaft und unseres Staates die Fragmentierung in immer mehr und immer schrillere und schillerndere Gruppen und Grüppchen, die, je kleiner sie sind, desto lautstärker ihre Interessen vertreten und ihre vermeintlichen Rechte einfordern. Die Tatsache, dass in vielen Ländern und Kommunen mindestens drei Parteien für eine handlungsfähige Exekutive benötigt werden, ist nur ein kleines Beispiel dafür. Dies führt häufig zu einer Polarisierung und Fanatisierung oder dazu, dass die Forderungen kleiner Minderheiten, ob berechtigt und nach- vollziehbar oder nicht, gegenüber den Anliegen der Mehrheit weit überproportional berücksichtigt und umgesetzt werden. Die Initiative von Wagenknecht und Lafontaine wird nicht zu einer Sammlung, sondern zu einer weiteren Spaltung der demokratischen Parteien und Sympathisanten aus dem eher linken Spektrum führen: Zusätzlich zu SPD, Grünen und Linkspartei pur gibt es dann noch die sogenannte Sammlungsbewegung. Diese wird auch diverse Sektierer, Querulanten und Maulhelden anziehen, die, wie üblich, die Gutwilligen rasch vergraulen werden. – Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Heilmann

Leserbrief zu „Weniger Moral…mehr Politik!“ von Bernd Ulrich

Besser kann man über dieses Thema nicht schreiben. Danke. – Dr. Christian Voll

Leserbrief zu „Boom, boom, clap, clap“ von Felix Lill

Leserbrief zu „Der große Landraub“ von Sven Beckert und Mindi Schneider

Die bekannte linksliberale Hetze nach dem Motto: „Die westliche Kultur ist die Ursache des Unheils in der Welt“, welche uns unter anderem – als Gegenreaktion – einen Trump als amerikanischen Präsidenten beschert hat. Ich empfehle mal, in einem Geschichtsbuch zu lesen, wie es in Afrika vor dem „Kolonialzeitalter“ (Kolonisierung gab es zu allen Zeiten und bei allen Völkern) aussah; z.B. Fischer Weltgeschichte, Band 32 Afrika, 1966, Herausgeber Pierre Bertaux (Sorbonne, Paris). Der böse weiße Mann hat in Afrika (mutatis mutandis in den anderen erwähnten Regionen) gesorgt für Bildung – nicht für alle, aber für einen Teil -, Straßen, feste Häuser, Medizin, Staatsbewusstsein usw. usw. Vor der Ära „böser weißer Ausbeuter“ wurden von zehn Kindern zwei groß, heute sind es sechs! Die Bevölkerungsexplosion in Europa im 19. JH war nur möglich durch die Erfindung des künstlichen Düngers – wenn es die Afrikaner anders können, wer hindert sie daran? Die Europäer haben Fabriken und Bergwerke hinterlassen zur Förderung der Bodenschätze, derer sich die Einheimischen jetzt bedienen können; wenn sie uns diese nicht verkaufen wollen, wer hindert sie daran? Mir ist allerdings noch nicht zuOhren gekommen, dass die Käufer unserer Autos und Maschinen uns ausbeuten. Geschichtliche Ereignisse aus dem Zusammenhang gerissen darzustellen, ist ebenfalls Geschichtsklitterung. In diesem Fall ohne Erwähnung der Vorgeschichte: Die Europäer haben in Afrika keine Sklavenjagden veranstaltet im Gegensatz z.B. zu den Arabern (sieben JH lang), welche aber, da nichts davon in ihren Geschichtsbüchern steht und sie jetzt Schutzsuchende sind, zu den Lieben gerechnet werden. Afrika war vor der Kolonisation mehr als jeder andere Kontinent ein Land der Gemetzel; man schlug sich nämlich in durchaus menschlicher Weise um Weidegründe und Wasserstellen; ein begehrterer Besitz als Land waren Personen, d.h. Gefangene bzw. Sklaven. Die Europäer haben diese von den Häuptlingen gekauft, und wenn Afrika heute noch (wieder) so verfasst scheint, dass zunächst alles den Häuptlingen zusteht, sehe ich nicht, wieso dass eine westliche Schuld sein soll. – Werner Koetz

Leserbrief zu „Vor dem Sturm“ von Laura Cwiertnia und Petra Pinzler

Im Knast ist immer noch ein Zimmer frei, und der Wald ist abgeholzt und platt. RWE hat zwar das Recht auf seiner Seite, doch das Klima wird wieder um ein Stück Natur geprellt werden! – Klaus P. Jaworek

Leserbrief zu „»Wir mögen die Stadt«“ von Roland Lindenblatt

Karl Marx macht eine finstere Miene zum bösen Spiel, 200 Jahre hat er schon auf seinem „Sockel“, aber die „Ewiggestrigen“ bleiben anscheinend auf immer und ewig die „Ewiggestrigen“, nicht nur in Chemnitz! – Klaus P. Jaworek

Leserbrief zu „Begabung ohne Ziel“ von Stefan Willeke

Das war ein typischer Klatschpresse-Artikel, der die eventuell noch vorhandenen Intentionen eines seriösen Journalismus bei der ZEIT gänzlich unterminiert! Schade! Klar, die Vertreter des „Neoliberalismus“ sind und bleiben einfach die Feindbilder schlechthin eines gewissen linksgrünen Milieus in der Mehrzahl der deutschen Redaktionsstuben. – Hans Hardenberg

Leserbrief zu „Über Islamkritik und geschlossene Weltbilder“ von Harald Martenstein im ZEIT Magazin

Die Kolumne habe ich mit Interesse gelesen. Diese unvoreingenommene Betrachtung von Problemen ist leider selten geworden. Die Urteile stehen von vorn herein fest. Eine Kritik ist nicht willkommen. Dagegen werden polemische Allgemeinplätze als Einwand erhoben, statt sich damit sachlich auseinander zu setzen. Das ist unbequem und setzt die Abwägung von Sachargumenten voraus.

So erging es bereits Robert Havemann, Rudolf Bahro und zahlreichen anderen weniger bekannten Kritikern des „autoritären Sozialismus“ während des Kalten Krieges. Sie wurden als Renegaten, Verräter, Phobie-getriebene herabgesetzt, verspottet und diffamiert. Der Umgang mit Kritik von heute unterscheidet sich kaum von dem damals. Heute sind es nicht mehr Renegaten, Verräter „der Sache“ und Phobie-getriebene, sondern Fremdenfeinde, Islamfeinde, Rassisten – ein Zeichen der Radikalisierung der Sprache ins Absolute. Die Reaktion der „Rechten“ ist bekannt.

Heute sind es die Kritiker, die aufklären wollen über eine Religion, deren Wesen weitgehend unbekannt ist, die jedoch den Alltag beeinflusst. Sie heißen Hamed Abdel-Samad,, Necla Kelek, Seyran Ates, Henryk M. Broder und viele Ungenannte vor allem aus den Reihen der Muslime in der muslimischen Welt. Sie sind Aufklärer im klassischen Sinne. Deshalb sind sie eine unerträgliche Provokation für alle Beschwichtigen aus Politik und Publizistik.

Angesicht der Spaltung der Gesellschaft ist jede Verweigerung der sachlichen Auseinandersetzung mit Kritik ein Schlag gegen die Demokratie. Die Folgen sind konkret nicht absehbar. Es werden keine guten Entwicklungen sein, wenn dem nicht Einhalt geboten wird. – R. Schmolling

Leserbrief zu „Über Islamkritik und geschlossene Weltbilder“ von Harald Martenstein im ZEIT Magazin

Danke für Ihren Artikel! Sie sprechen mir aus der Seele! Darf ich Ihnen wärmstens einen Artikel aus der LVZ empfehlen: es handelt sich um ein Interview von Prof. Maaz aus Halle vom 5.9.2018 (auf der Homepage der LVZ zu finden unter Maaz) mit der Überschrift: „Die Kritiker der Sachsen gehören auf die Couch“.

By the way: Alle die sich an den Pegida-Demonstrationen in Dresden beteiligt haben, finden meine Unterstützung! Statt bräsig mit einer Flasche Bier zu Hause auf der Couch vor der Glotze seinen Feierabend zu verbringen, werden Schilder gemalt, gehen diese Bürger auf die Straße und äußern sich politisch. Wenn auch nicht in meinem Sinne: selbst bin ich links und SPD-Mitglied seit 1994. Wenn auch nicht in meinem Stil. Aber jeder kommuniziert eben so, wie er kann. – Jens Oswald

Leserbrief zu „Frankfurt schafft das“ von Benedikt Erenz

Natürlich schafft Frankfurt das. Wer denn sonst? Ich, Nostalgiker, ließ bereits 1980 nicht locker und forderte als Architekt den Abbruch des erst 6 Jahre alten Betonbrockens Technisches Rathaus. Um auf dem leergeräumten Gelände Fachwerkhäuser und Schirngassen aufzubauen. Meinen preisgekrönten Wettbewerbsentwurf von damals kann man noch heute in einem Bildband des Vieweg-Verlags nachblättern. Nun fliege ich in wenigen Stunden nach Frankfurt, weil mich die Initiatoren des Wiederaufbaus, Pro Altstadt e. V., als Ehrengast geladen haben. Zu ihrer Tagung „Altstadt 2.0 – Städte brauchen Schönheit und Seele“. Weil der Wiederaufbau des „Altstädtchens“ am Hühnermarkt eben auch auf meinen Schultern, denen des frühen Ideengebers, ruht. Wieder werde ich nicht locker lassen und den Abbruch der entsetzlich langen Kunsthalle Schirn fordern, ein Bau der Postmoderne, der, wie das Preisgericht von 1980 über den Entwurf formulierte, als „Antithese zur Altstadtbebauung zu sehen und in Maßstabsbezug zum Technischen Rathaus zu setzen sei“.

Der Bezug Rathausklotz ist nicht mehr da, aber die Antithese steht noch. Wozu ist sie nun heute in Maßstabsbezug zu setzen? Klar, zum neuen Altstädtchen. Da muß es doch jedem vernünftigen Stadtplaner und Architekten einleuchten, dass das ein mehr als fragwürdiges Maßstabsverhältnis ist – die 150 Meter lange Schirn und ihre Rotunde stehen wie ein Stachel im Fleisch des verwinkelt romantischen Altstädtchens. Das kann auf Dauer nicht so bleiben, und wenn sich die Stadtdezernenten noch so gegen einen Abbruch sträuben. Wir müssen diese seelenlose Welt der Moderne verändern. Der Weiterbau an der Frankfurter Altstadt wird auch durch die hartgesottensten Rekonstruktionsgegner, die in diesen Tagen auf den Plan treten, nicht aufzuhalten sein. Frankfurt schafft das. – Axel Spellenberg

Leserbrief zu „»Kauf einfach für Tomatensoße ein«“ von Tillmann Prüfer im ZEIT Magazin

Normalerweise lese ich Ihre Kolumne ja wirklich sehr gerne, aber bei der Tomatensoßen-Story ging mir Ihre arg anbiedernde und mehrfache Veganer-Lobhudelei doch ziemlich auf den… nein, lassen Sie mich das anders ausdrücken…, war Ihre wiederholte Veganer-Überhöhung für mich inhaltlich absolut nicht nachvollziehbar. Ich kenne nämlich, ich muss da ganz offen mit Ihnen sein, etliche lebende Gegenbeweise Ihrer verallgemeinernd formulierten Gelassenheits-Theorie. – Michael Schmittnägel

Leserbrief zu „Pendeln für die Eltern“ von Ines Schipperges

Ich habe mich bereits über ihren Leitartikel über Patchworkfamilien vor einigen Wochen ziemlich geärgert und nun das -“Pendeln für die Eltern“! Was soll dieser provozierende Titel? Meine Kinder leben im Wechselmodell, was ich schon oft bereut habe. (Vor zwei Jahren habe ich sie gefragt, ob sie das noch so wollen, oder lieber mehr bei mir sein möchten. -Sie wollen es genauso, war die Antwort.) Ich bin aber auch Psychologin und weiß, dass nicht wenige Väter beim Residenzmodell nach einigen Jahren frustriert aufgeben und aus dem Leben der Kinder verschwinden! Und was ist mit dem deutlich erhöhten Anteil an Straftätern, die ohne Vater aufgewachsen sind? Wann berichten Sie endlich über die vielen unglücklichen Ehen und teils unzumutbaren Zustände in denen Kinder dort aufwachsen? Es ist wirklich schwer zu entscheiden, was nach einer Trennung das Beste für die Kinder ist.- Ihre einseitige und negative Darstellung ist es sicher nicht. – Johanna Trautmann

Leserbrief zu „Weniger Moral…mehr Politik!“ von Bernd Ulrich

Moral ist nicht in Stein gemeißelt wie die 10 Gebote, sie ist ein schwankendes Rohr im Wind des Zeitgeists! Allenfalls ist sie ein Stein im Fundament unseres politischen Hauses, dessen Dach von wenigstens den vier folgenden starken Pfeilern getragen wird: -unserer Vergangenheit, deren Reichtum wir bewahren, deren Fehlentwicklungen wir aber endlich erkennen und vermeiden müssen -dem Vertrauen der Bürger in ihre gewählten Vertreter; die Stimmen für sie sollen Ansporn sein für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Politik. Zukunft aber beginnt erst jenseits einer Legislaturperiode! -dem Amtseid, der unsere Regierung verpflichtet, den Schutz des Volkes an oberste Stelle zu setzen -der allgemein gültigen Richtschnur für jeden verantwortungsvoll (politisch) Handelnden: was auch immer du tust, tue es überlegt und bedenke das Ende! Alle Pfeiler zeigen tiefe Risse, die nicht mit einem übermoralischen Anstrich übertüncht werden dürfen, sondern wieder standfest gemacht werden müssen mit einem Kitt aus Bürgernähe, Glaubwürdigkeit, überzeugendem und konsequenten Handeln und einem Schuß Begeisterung, sich für dieses Land einbringen und einsetzen zu dürfen! – Dr. med. Ulrich Pietsch