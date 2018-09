13. September 2018 – 38. Ausgabe

Leserbrief zu „Die Deutungsschlacht“ von Moritz Aisslinger et al.

Ich bin selbst in der Flüchtlingshilfe aktiv und rechne mich zu den humanitär orientierten und demokratischen Menschen. Was jedoch in unserem Land passiert, verdient weder die eine, noch die andere Bezeichnung. Jede Kritik, sei sie auch noch so berechtigt, wird im Keim regelrecht erstickt, sofern sie nicht auf der sozialistischen, als „christlich“ verkleideten Linie einer verblendeten und realitätsfernen Frau Merkel liegt. Man darf gespannt sein, wie lange Herr Maaßen nun noch geduldet wird – denn Frau Merkel trägt Leim am Hosenboden, und zwar um jeden Preis. Diese Frau ist die große Gefahr für unsere Zukunft. Sie verhöhnt alle Demokraten und lässt ihr Volk ohne mit der Wimper zu zucken im Stich. Weiterhin hat sie tausende von Menschen auf dem Gewissen, sie sie mit ihren blinden und völlig irrationalen Einladungsimpulsen auf das Mittelmeer gelockt hat. Darüber redet kein Mensch. Genausowenig, wie vom völligen Ausverkauf unserer innenpolitischen Stabilität. Ich bin ehrlich entsetzt darüber, dass so wenige Menschen darüber entsetzt sind. – Petra Knoblauch

Leserbrief zu „Das Ausmaß der Verbrechen“ von Evelyn Finger und Veronika Völlinger

Das katholische Priestertum war für mich seit jeher eine zahlenmäßig überproportionale Ansammlung Pädophiler und Homosexueller, wobei ich letzteres nicht verwerflich finde. Es spricht schlich gegen die Natur, von jungen Männern den Verzicht auf Sexualität und eigenes Familienleben zu verlangen. Das kann sich einfach nur in diese Richtungen kanalisieren, die die Kirche Jahrhunderte vertuschte und mit ihrer Macht jedwedes Aufbegehren unterdrücken konnte. Die Bekundungen des Bedauerns sind für mich deshalb heuchlerische, da sich an den Rahmenbedingungen für die jungen und älteren Priester ja nichts ändert. Dann und wann das Glück selbst in die Hand zu nehmen und alles Weitere zu unterdrücken wird nie funktionieren. Und dass Nähe und Fürsorge zu Kindern pädophiles Gesindel weiterhin anlockt, weil alles vorhanden ist, was diese Kriminellen brauchen, liegt auf der Hand. Erst, wenn die katholische Kirche ihrem jungen Nachwuchs und dem Stammpersonal ein normales, dem Sexualtrieb und dem Familienleben angepasstes Leben in Aussicht stellen würde, wären die Anreize für Pädophilie nicht mehr gegeben. – Kurt Nickel

Leserbrief zu „Auf falschem Gleis“ von Claas Tatje

Ich hol‘ die Zeit aus dem Briefkasten, und schon auf der Titelseite ist ein Artikel, für den ich hier DANKE! sagen muss. Unter dem Titel „Auf falschem Gleis“ spricht Herr Tatje lauter richtige Dinge aus, denen ich nur zwei Aspekte anfügen will: Während sich die Republik über die Migranten und vermeintlich von ihnen „Ermordete“ zankt, beteiligen sich lediglich zwischen 10.000 und 20.000 Mitmenschen an den Klagen gegen VW wegen des Dieselbetrugs. Durch die ungefilterten Dieselabgase sterben aber nicht Einzelne, sondern Zehntausende allein in der Bundesrepublik. Und der andere Aspekt: Wie wahnsinnig ist das eigentlich: Um einen oder zwei Erwachsene Menschen (ca. 75 bzw. 150kg) zu transportieren, werden bei den meisten Autofahrten regelmäßig das Zehn- bis Zwanzigfache an Gewicht beschleunigt, gebremst, wieder beschleunigt und gebremst usw. Eine ungeheure Energieverschwendung und Umweltbelastung. Bei Elektroautos wird das Verhältnis Fahrzeug zu Transportgewicht noch schlechter. Nicht das Auto ist schlecht. Schlecht ist, wie exzessiv und unangemessen es genutzt wird. Da ist die Bahn klar im Vorteil. Nicht Migranten bringen die Deutschen um, nein die Deutschen selbst töten in großer Zahl ihre Mitmenschen in ihrem eigenen Land mittels verdreckter Luft. – Sibrand Basa

Leserbrief zu „Die Deutungsschlacht“ von Moritz Aisslinger et al.

Ich bin Student und mache zurzeit ein Auslandssemester. Nach den Ereignissen in Chemnitz bin ich von einigen ausländischen Studierenden gefragt worden, was denn in Chemnitz los gewesen sei und wie es dazu habe kommen können. Als ich mit dieser Frage konfrontiert wurde, habe ich mich erstmals in meinem Leben für einen kurzen Moment für mein eigenes Land geschämt. Ein ernüchterndes Gefühl für einen Bürger eines Landes, das sich zurecht mit seiner Weltoffenheit und Gastfreundlichkeit brüstet, die es auch nach den Ereignissen in Chemnitz nicht verloren hat. Trotzdem wäre es fahrlässig zur Tagesordnung überzugehen und zu verkennen, dass sich im Inneren etwas verändert hat und auch die Außenwahrnehmung auf Deutschland allmählich eine andere zu werden scheint. Zumindest bin ich sicher, dass mir eine ähnliche Frage vor einigen Jahren noch nicht gestellt worden wäre.

Meine Generation war bisher in der zugegebenermaßen sehr bequemen Situation, sich nicht ernstlich um unsere Demokratie sorgen zu müssen. Doch wenn der Bundesinnenminister wiederholt mit seiner Rhetorik provoziert und diese anschließend im urpopulistischen Stile relativiert, und wenn der oberste Hüter unserer Verfassung zum Berater der AfD wird und damit der Demokratie und dem Rechtsstaat einen Bärendienst erweist, dann muss Schluss sein mit dieser Bequemlichkeit und Selbstverständlichkeit. Aus der Mitte der Gesellschaft heraus muss ein Bewusstsein dafür entstehen, dieses Personen und Amtszeiten überdauernde gesäte Misstrauen in die Demokratie und seine Institutionen aus der Welt zu schaffen. Dem darf kein pflicht- und anscheinend auch geschichtsvergessener Verfassungsschutzpräsident entgegenstehen. Hans-Georg Maaßen muss abgelöst werden und die Verfassung vor ihrem Verfassungsschutzpräsidenten geschützt werden. Damit wäre das Misstrauen zwar noch nicht verschwunden und Vertrauen auch nicht automatisch wiederhergestellt, aber dem stünde immerhin kein oberster staatlicher Funktionsträger mehr entgegen. – Joshua Naumann

Leserbrief zu „Die Deutungsschlacht“ von Moritz Aisslinger et al.

In Zeiten, in denen Rechtsradikale Fratzen in Deutschland wieder salonfähig sind und auch im Parlament sitzen, müssen unsere demokratischen und menschlichen Errungenschaften erneut mit grösster Entschiedenheit und Ernsthaftigkeit verteidigt werden. Es kann nicht angehen, dass die Hüter der Verfassung selbst – in einem Fall mindestens seit seiner Dissertationsschrift offenkundig geworden – von nicht begründbaren pauschalen Vorbehalten gegen Migration und von Ausländerangst durchwoben sind. Solche Personen können in der wichtige Sache der Verteidigung unserer mehrheitlich gelebten christlichen Werte nur gefährliche falsche Signale aussenden. Die Kanzlerin muss im Interesse des Gelingens des Gesamtwerks ihrer Kanzlerschaft gegen rechte Tendenzen in den höchsten Behörden /im Innenministerium reagieren; dringend und ohne machttaktische Fesseln! – Andreas Nickel

Leserbrief zu „Die Deutungsschlacht“ von Moritz Aisslinger et al.

Was mir in den aktuellen Debatten zu den rechten Bewegungen in Deutschland, zu Chemnitz, zur AfD usw. fehlt, ist ein wenig Psychologie. Wir sprechen von der Flüchtlingsfrage als einer Integrationsfrage. Doch wir sprechen zu wenig darüber, dass auch jene Menschen, die jetzt massenweise dem rechten Rand zuströmen, integriert werden müssen. Integriert werden soll und darf selbstverständlich nicht rechtes Gedankengut, ebensowenig wie wir patriarchale, frauenfeindliche Sozialstrukturen integrieren wollen, wo sie aus arabischen Ländern mitgebracht werden. Menschen sind es, die integriert werden sollen. Der Flüchtling wird integriert, weil er ein Mensch in Not ist. Aber hinter dem Menschen aus Deutschland, der rechten Meinungen zuströmt, steckt auch ein Mensch in Not. Niemand wird radikal, wenn nicht aus innerer Not, aus Angst, aus Unsicherheit.

Im Grunde bedürfte es nur ein wenig Familienpsychologie, um zu verstehen, was in jenen Menschen vorgeht, die dem rechten Rand zuströmen (oder dort längst schon sind). Wenn in einer großen Familie die Eltern entscheiden, dass noch ein weiteres Kind adoptiert wird, so müssen sich alle Kinder mit dieser Entscheidung und der damit verbundenen neuen Situation arrangieren. Die gelasseneren, selbstsichereren (vielleicht älteren) Kinder werden den charitativen Gestus der Eltern erkennen, verstehen und mittragen. Aber – wie in jeder Gruppe – so auch in jeder Familie gibt es das eine Kind (vielleich das jüngste), das etwas unsicherer ist, das sich durch das adoptierte Kind einer Konkurrenz ausgesetzt sieht. Dieses Kind wird nun beginnen, das adoptierte Kind anzugreifen. Von den meisten Eltern wird dieses aggressiv-agierende Kind dann auf die Familienregeln verwiesen, es wird ermahnt, es wird – auf welche Weise auch immer – bestraft. Und es wird dadurch abgewertet und nur noch mehr verunsichert, und in seiner Überzeugung, nicht dazu zugehören, noch bestärkt. Was dieses Kind in Wirklichkeit bräuchte, wäre Zuwendung, Interesse, Empathie der Eltern. Denn in der Ablehnung des adoptierten Kindes artikuliert sich nur die eigene Unsicherheit, das Gefühl, nicht gesehen zu werden, nicht dazu zugehören, falsch zu sein, ungeliebt zu sein. Was die Eltern also lernen müssen, wenn sie die Familiensituation mit dem neuen Kind in eine gute Situation verwandeln wollen, ist, mit Empathie auf ihr verunsichertes Kind einzugehen. An diesem Beispiel kann etwas Prinzipielles deutlich werden, das sich in kleiner Form bei Konflikten in jeder Familie, in jeder Gruppe und so auch in der Gesellschaft als Ganzes wiederfindet.

Der Gedanke, dass jene Menschen in Deutschland, die zum rechten Rand drängen, selbst verunsicherte und ängstliche Menschen sind, fehlt mir in der aktuellen Debatte, bzw. er wird zu wenig diskutiert. Die Polarisierungen und Abgrenzungen stehen in den Medien im Vordergrund. Es ist gut, dass Journalisten in Deutschland dieses Mal wach sind, und nicht wie in den 20er und 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts schlafen. Aber die Lösung der Problematik liegt gerade eben nicht in der Polarisierung und Abgrenzung. Hier bräuchte es seitens der Politik langfristige, auf Jahrzehnte und Generationen hin veranlagte Strukturpläne für alle jene Orte (nicht nur in Ostdeutschland), in denen rechts denkende Menschen zunehmen. Es bräuchte politisch gesehen die Geste der Zuwendung, des Interesses, der Empathie. Wie gesagt: nicht für rechtes Gedankengut! Hier gilt es immer, sich klar abzugrenzen. Aber es bedürfte der Empathie für den verunsicherten, verängstigten Menschen, der sich hinter dem rechten Gedankengut und dem Hass auf Andere versteckt. Die Hardliner und schon längst Radikalisierten wird man nicht mehr erreichen können. Aber alle anderen. Dabei wären gewiss Besuche seitens der Politiker in den entsprechenden Orten hilfreich. Aber vor allen Dingen bräuchte es Sozialarbeit, es bräuchte Kindergärten, gut ausgestattete Schulen, viele offene Jugendzentren, Zentren der Begegnung, Beratungsstellen, gute Ausbildungsangebote, gute Arbeitsplätze usw. usf. Wo sind die Politiker, die solche Dinge nicht nur andenken, sondern auch durchführen, damit eine sich zunehmend spaltende Gesellschaft auf lange Sicht wieder zusammenfinden kann? – Ralf Matti Jäger

Leserbrief zu „Das Ausmaß der Verbrechen“ von Evelyn Finger und Veronika Völlinger

Der Zusammenbruch des Glaubens innerhalb einer Generation ist schon weitgehend und „das Ausmaß der Verbrechen“ . Kindesmissbrauch in der Katholischen Kirche in Die Zeit, Der Spiegel, u.a. wird sein weiteres tun. Die Kirche ist in einer ihrer tiefsten Krise seit der Reformation. Es zeigt sich auch, dass die in der Regel die Täter homosexuell veranlagt sind. 90 Prozent der Fälle, die sowohl in der Vergangenheit als auch heute die zuständige Kongregation für die Glaubenslehre erreichten, betreffen, was die Opfer angeht, heranwachsende männliche Jugendliche. Der ehemalige „Staatsanwalt“ der Kongregation und heutige Erzbischof von Malta Charles Scicluna erklärte einmal, es sei verfehlt, generell von „Pädophilie“ zu sprechen, Vielmehr handele es sich um die sexuelle Annäherung an männliche Jugendliche oder „Ephebophilie“, in der Regel verbunden mit der Ausnutzung spezifischer Abhängigkeitsverhältnisse.

Die Berichte bezeugen, dass es in der Kirche getarnte Wölfe; Mietlinge gibt, die sich erfolgreich als Hirten ausgegeben haben und sich noch ausgeben. Wir sehen, viele Gläubige, dass diese Wölfe, Mietlinge Unterstützer haben – die sie entweder direkt fördern oder durch ihr Schweigen dazu beitragen, dass diese Wölfe, Mietlinge weiter die Schafe der Kirche reißen und die Kirche Jesu Christi mit deren Leid beschmutzen.

Und ich weiß um viele wunderbare Priester und Erz-Bischöfe, als dass wir Gläubige glauben könnten, dass die Kirche Christi an sich nicht mehr die Kirche Jesu Christi sein könnte. Sicher, man kann auch jedem Priester oder Bischof nur vor den Kopf gucken, aber es fehlt die Phantasie, dass es sich bei ihnen um „predator priest“ (Raubtier-Priester- wie amerikanische Medien es zwischenzeitlich nennen) handeln könnte. Der Satan leistet derzeit Überstunden, in denen er nicht nur die verständliche Wut auf die Täter am Kochen hält, sondern auch den Zweifel an Priestern und Erz-Bischöfen, Ordensleuten, Diakonen, ec., und der Kirche als Ganzes säht; das Misstrauen ist groß. Und die Neu-Heiden blasen das halali auf das Fundament der Kirche Jesu Christi und ihre Lehre.

Und in dieser Situation gerät auch noch Papst Franziskus – Jorge M. Bergoglio – in den Fokus: zuerst: „Wer bin ich, um zu urteilen?“ – ein Brandbeschleuniger, wie ein verweltlichter Papst – der der Welt nachrennt. Schlimme Vergehen gegen männliche Heranwachsende, Minderjährige, begangen durch homosexuelle Täter – und das über Jahrzehnte; und dann als Vertuscher wie der Fall McCarrick u.a. aufzeigt. Die Zeugen sind glaubhaft! Zu diesem Schluss tragen auch Reaktionen des Papstes bei, die man als „pampig“ bezeichnen kann, wenn er Kommentare zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen ablehnt: „Ich werde kein einziges Wort dazu sagen!“ Ist das nicht eine Antwort, die dem Amt, und vor allem mit Blick auf den dramatischen Hintergrund, skandalös ist? Wo er doch zu vielen Themen eine Meinung hat, an denen man sich sehr wohl reiben muss; er hat keine Hemmungen, sich zu jedem nur erdenklichen Thema zu äußern, mehr oder weniger qualifiziert. Er hat diejenigen in sein Umfeld geholt, die seine Agenda voranbringen konnten. Darunter eben auch einen McCarrick oder einen Danneels. Es geht nicht darum, ob „Konservative“ – was das auch immer sein mag, eine Rechnung mit dem Papst offen haben. Es geht um die Wahrheit; denn nur die Wahrheit rettet! Das scheint schwer zufallen zur Zeit in Rom. Denn liberal/linke Kräfte, die schon seit Jahrzehnten insbesondere in der Moraltheologie aber auch in dogmatischen Fragen „zeitgemäße Änderungen“ der Lehre der Kirche vornehmen wollen, sehen sich durch Franziskus „an der Macht.“

Aber, die Kirche wusste stets, dass der Papst nur der Stellvertreter Jesu ist, dass er als Gesetzgeber an die Offenbarung gebunden ist, die sich nicht auf die Evangelien beschränkt, sondern sich in den Lehren der Kirchenväter entfaltet. Gleichwohl gehört ihm die katholische Kirche nicht! Er handelt nicht im eigenen Namen, sondern er ist Treuhänder eines anderen, Jesu Christi und seiner Kirche. Er ist nicht ihr Befehlshaber, er muss gehorchen: „Weg und hinter mich, Satan!“ Mk 16, 21-23, sagt Jesus zu Petrus. Ihm scheint kaum bewusst, dass er vieles einfach nicht kann, was die Tradition und Lehre der katholischen Kirche ihm versagen. Er wird den Nihilisten, Hedonisten, Utilitaristen und Neu-Heiden nicht nachrennen können um eine Zivilreligion des Zeitgeistes zu befriedigen. Er kann daher auch nicht beliebig seine Meinung wechseln und einmal für dies, einmal für jenes eintreten. Je nachdem, wie günstig es erscheint. Er ist ein Gesandter, der seine Botschaft zu überbringen hat, die viel größer ist als er. An dieser Treue wird er gemessen, sie ist sein Auftrag! „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben…“ Joh 14, 6, d.h. in unserem Fall: Täter und Vertuscher aus dem Kleriker-Stand entlassen; sie müssen bestraft werden!

Und dieser Papst ist nicht in der Lage, die rechten Worte im Angesicht des Missbrauchskandals welt-weit und der gegen ihn erhobenen Vorwürfen zu finden? Dieser Papst weigert sich, sich dazu zu äußern und reagiert aggressiv-pampig auf Nachfragen der Journalisten? „Wer soll ich richten?“ sagte er, als er nach schwulen Priestern gefragt wurde. Einige Missbrauchsopfer aus seiner früheren Erzdiözese, die von Priestern der Diözese damals missbraucht wurden kommen in einer Doku zu Wort und meinen: „Er empfängt alle diese Berühmtheiten wie Leonardi di Caprio und öffnet ihnen seine Türen. Für uns hat er nicht einmal ein paar Zeilen, um zu sagen, dass es ihm leid tut.“ Oder: „Ich erwarte nichts von ihm und glaube ihm nicht … Der Papst hat als Erzbischof hier nichts unternommen.“ Alle Missbrauchsopfer hatten versucht, Erzbischof Bergoglio zu kontaktieren, doch keiner bekam eine Antwort.

Die Mainstream-Medien wollen dies über Bergoglio nicht hören, sie könnten, wenn sie wollten, wollen können tun sie nicht! Viele homosexuelle Strömungen im Vatikan hat schon der Bericht der drei Kardinälen unter Benedikt XVI. ausgemacht; diese Dokumente übergab er Bergoglio nach seinem Rücktritt in CastelGandolfo; bis heute hörte man nichts mehr davon. Homosexualität bei Priestern und Erz-Bischöfen, Diakonen, Ordensleuten. die in der Verkündigung und Jugenderziehung und -bildung stehen, ist wieder in den Mittelpunkt in der katholisch-römischen Kirche gerückt. Die Offenlegung der Täter und der Vertuscher und ihre Entlassung aus dem Kleriker-Stand ist ein notwendiger Akt für die Gesundung der Kirche Christi und für die Täter Zuspruch, dass man sie hört und ihnen glaubt! Und keine Weihe für homosexuelle Priesteramtskandidaten! Vgl. auch Statement des Weihbischofs von Chur Eleganti: „Homosexuellen-Tabu ist ein Teil der Vertuschung“ v. 05.09.2018 – der John Jay Report von 2010 zum sexuellen Missbrauch in der Kirche in den USA zeigt: In einem Zeitraum von 60 Jahren waren 81 % aller Opfer männlich. Folglich handelt es sich bei der weit überwiegenden Mehrheit der Täter um Homosexuelle. Der Final Report der Royal Commission in Australien von 2017 kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Dies sind die Fakten; es geht vorwiegend um homosexuelle Täter; also homosexuelle Straftäter; das ist die Wahrheit! Benedikt XVI. gab schon die Weisung, wer Homosexualität praktiziert nicht in die Seminarien aufzunehmen und keine Weihe; so auch Bergoglio 2016.

Die Lehre die es für die Kirche Jesu Christi zu ziehen gilt ist, keine homosexuelle Männer zu Priester zu weihen, keine Vertuschung, sondern Offenlegung und Strafanzeige und die Opfer anhören und ihnen glauben. Den Eltern muss gesagt sein, dass sie auf ihre Kinder achten, denn sie sind die ersten Anwälte ihrer Kinder, Jugendlichen, Heranwachsenden; sie müssen sofort einschreiten, kein Schweigen, kein Schweigegeld annehmen; Öffentlichkeit suchen! Das Böse hat in der Kirche Christi überhand genommen. Man sieht es auch an der praktischen Umsetzung von Amoris Laetitia und die faktische Zulassung konfessionsverschiedener Paare zur Interkommunion; die Lehre über die niemand verfügen kann, wird einfach nivelliert um der Welt zu gefallen. „Der Rauch des Satans“ ist in die Kirche Christi eingedrungen. Und so zeigt sich im Gebaren des Jorge M. Bergoglio: Erzbischof Viganó: „Schweigen des Papstes ist ein klassisches Nicht-Dementi!“ – so Weihbischof Marian Eleganti, Chur, Schweiz. – Dr.Dr. Michael Joseph Schaaf

Leserbrief zu „Alte Kameraden“ von Hannes Vogel

Spätestens seit den Exzessen von Chemnitz drängt sich der Eindruck auf, die AfD sei so etwas wie der „legale“ und in Parlamenten vertretene Flügel diverser rechtsradikaler und rechtsextremer, teilweise gewaltbereiter oder sogar offen gewalttätiger Parteien und Gruppierungen. Diese Konstellation könnte in der Tat unsere Demokratie wenn nicht gefährden, so doch massiv beschädigen. – Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Heilmann

Leserbrief zu „Dann bis zum nächsten Mal“ von Uwe Jean Heuser

Eine Bundeskanzlerin, die in Sachen Ökonomie, nun ja, wenig beschlagen ist, aber, viel schlimmer, ein Finanzministerium, an dessen Spitze (Minister und Staatssekretäre verschiedener Fakultäten und Zuständigkeiten) seit vielen Jahren Personen stehen, die wohl mit den kleinsten Details eines Bundes- haushalts oder den Tücken des Länderfinanzausgleichs vertraut sind, aber in punkto Geld-, Währungs- und Bankenpolitik weder ausgebildet noch aus- gewiesen sind – muss einem da vor dem nächsten Crash und der Handhabung desselben durch die Bundesregierung nicht ein wenig bange sein? (Man möchte diese Personen nicht nach einer spontanen Erklärung fragen, was wohl Target 1 und 2 bedeuten und wie sie mit den entsprechenden Salden verfahren wollen.) Fast noch skandalöser ist der Umgang der Kanzlerin mit dem früheren Bundes- bankpräsidenten Axel Weber und dessen Nachfolger Jens Weidmann, die sie in völliger Verkennung (oder absichtlicher Missachtung) der Wichtigkeit dieses Amtes für die Position des EZB-Präsidenten fallenließ. Leider findet diese groteske Fehlleistung in der Öffentlichkei kaum Beachtung. – Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Heilmann

Leserbrief zu „Alter!“ von Ulrike Gastmann

Mich wundert inzwischen, dass bei der Diskussion über Renten in der Zukunft nur über weitere Kreise von Beitragszahlern wie Selbstständige, Beamte und Abgeordnete gesprochen wird, was sicher eine Erweiterung der Zahl der Beitragszahler bringen würde, aber auch die Zahl der Rentner entsprechend erhöhte. Wenn ich die Entwicklung der industriellen Fertigung in der letzten Jahrzehnten betrachte, fällt doch der Ersatz von sehr vielen Arbeitsplätzen durch Maschinen und Roboter auf, die dann im Regelfall keine Beiträge mehr zur Sozialversicherung zahlen. Wie kann man diese gewaltige Änderung in unserer Industrielandschaft einfach so hinnehmen, ohne sich Gedanken über die Auswirkungen zu machen? Dazu fehlt nach meiner Ansicht ein konstruktiver Beitrag der Betriebswirtschaft und der Politik. – Dr. Klaus Reiber

Leserbrief zu „Die Deutungsschlacht“ von Moritz Aisslinger et al.

Wer hat den umfänglichen Artikel geschrieben? – Jeder von uns, also auch Journalisten, Regierungssprecher und Regierungsmitglieder müssen sich, bevor sie sich äußern, zwei Fragen stellen: 1. Ist, was ich sagen möchte, wahr? 2. Ist die Aussage nützlich? Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass oft nur die zweite Frage gestellt wird. Das gilt für Frau Merkel ebenso wie für Herrn Maaßen, aber auch die ARD und Sie. Wenn Sie Herrn Maaßen vorwerfen, er habe die Kanzlerin „konterkariert“, obwohl er sie allenfalls korrigiert hat, und das Fernsehen einen Vorgang “ Hetzjagd“ nennt, obwohl das vorliegende Filmmaterial das nicht hergibt, wird gegen die Verpflichtung zur Wahrhaftigkeit verstoßen. – Johannes Kettlack

Leserbrief zu „Seehofers 69“ von Wolfgang Bauer

Zufälligerweise erhalte ich heute die Zeit mit Ihrer Seite Dossier : „Seehofers 69 “ ich schicke Ihnen meinen Protest an diese Bundesregierung, den ich am 11.09. an die Pressestelle geschickt habe,Ihr Artikel ist gut,hoffentlich fällt dieser Artikel Herrn Seehofer in seinem 69.Lebensjahr in seine 10 Finger + hoffentlich können diese diesen Artikel festhalten.

Ich, Doris Wylezol, erhebe hiermit Einspruch gegen die Abschiebung von Afghanen nach Afghanistan. Da Großbritannien die Abschiebung eingestellt hat, alle Berichte von großer Gefahr um Leib, Leben und Existenz sprechen, erhebe ich hiermit Einspruch und fordere Sie alle auf, diese Praxis zu stoppen. Die Berichte sagen auch, daß alle ausländischen Vertretungen in Kabul hinter Mauern und von Sicherheitsdiensten bewacht werden. Ich finde es unerträglich, daß alle anderen Menschen- normale Bürger- dieser Kriegssituation ausgesetzt sind und die abgeschobenen ausgesetzt werden und werfe der Bundesregierung vor , gegen Das Völkergrundrecht zu handeln. Es kann nicht sein, daß Menschen aus diesem Land und manchmal auch erarbeiteten Existenzen in eine solche Situation abgeschoben werden. Was bedeutet das C vor den Buchstaben (C) SU,(C)DU ? Ich finde auch die Wortwahl des Innenministers Herrn H. Seehofer unerträglich- in der Vergangenheit “ zu meinem 69 Lebensjahr werden 69 Afghanische Menschen nach Afghanistan zurückgeschickt “ ( es ist nicht wörtlich aber der Kontext stimmt) und manche andere seiner Äußerungen. Ich schäme mich auch für ihn: Frage an IHN und ALLE ANDEREN:

Geht es diesem Land so schlecht, daß solche Methodik angewandt wird?

Glauben Sie wirklich, daß Vielfalt in diesem Land eine Gefährdung bedeutet?

Glauben Sie wirklich, daß unterschiedliche Kulturen für dieses Land eine Gefährdung bedeuten?

Glauben Sie wirklich, daß dieses Land unbeschadet aus solchen Aktivitäten in die Zukunft geht?

Glauben Sie, daß es Sinn macht, in diesem Land zu leben, wenn Angst vor Verfolgung, Hetze für einen nicht gebürtigen Deutschen sich stärker ausbreiten?

Und glauben Sie wirklich, daß die “ Deutschgebürtigen“, die “ nicht- wie _Deutsche-aussehen“ ( was immer das auch beinhaltet ) ebenfalls Angst haben müssen?

Haben Sie schon mal an einen Zusammenhang zwischen der Wegwerfkultur von Lebensmitteln+ Wegwerfkultur allgemein ( Wegschiebekulktur= Abschiebekultur) und der Suche nach Lebenschance und Frieden + Existenzsicherheit nachgedacht? – Doris Wylezol

Leserbrief zu „Die Deutungsschlacht“ von Moritz Aisslinger et al.

An Ihren Autoren kann man verzweifeln. Wer liest endlich den Autoren die Leviten. Die Staatshoheit liegt meines Wissens nicht bei den Medien. Wo kommen wir hin, wenn jeder Journalist glaubt Politik machen zu müssen. In Amerika ist es nicht viel anders. Was mir besonders zuwider ist, ist die Tatsache, daß der Journalismus fast nur noch im moralisieren und skandalisieren seine Arbeit sieht. Auffallend, fast immer an der falschen Person adressiert. Was Sie interessiert, interessiert kaum die Menschen. Darüber sollten sie ihren geistigen Schmalz auslassen. Alle paar Wochen treiben die Medien eine andere Sau durchs Dorf als würden sie sich untereinander absprechen. Vorgestern war es Winterkorn, gestern war es Seehofer, nur die AfD ist für die Presse und den elektronischen Medien ein fortwährendes Thema. Das hat dazu geführt, daß sie keiner mehr mag. Für Sie sind natürlich die Bürger schuld, die Sie sogar als Lügenpresse hinstellt. Ihre Reputation ist im Eimer. Ihnen geht es wie der Politik.

Jetzt recht sich auch der Personenkult. Frau Merkel war ja für viele Bürger die Mutter Gottes. Die Jugend lies man verblöden. Alles Untaten der Linkspopulisten und keiner regt sich darüber auf. Ihr Blatt ist auch nicht immer lesbar. Besonders dann nicht, wenn Sie die Demagogen zu Wort kommen lassen. Die Querdenker, die nicht in die gleiche Richtung liefen, wurden alle entsorgt, die eigentlich das Salz in der Suppe sind. Über die fatale Flüchtlingspolitik will ich mich gar nicht erst auslassen. Darüber ist genug dummes Zeug erzählt worden. Radikalisierung wird nur der Rechten zugesprochen. Dabei geht die Radikalisierung von den Etablierten aus. Die AfD ist für mich die Demokratischste Partei unter den Parteien. Manche Politiker sollten sich auf ihren Geisteszustand untersuchen lassen – das wäre bitternötig. Man muß kein Hellseher sein um zu erkennen wo Deutschland eines Tages landen wird – auf dem Scheiterhaufen der Geschichte. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Das Ausmaß der Verbrechen“ von Evelyn Finger und Veronika Völlinger

Anständige, aber geschiedene und wiederverheiratete Arbeitnehmer werden gekündigt, die Kinderschänder unter den Talaren werden „brüderlich ermahnt“ und in eine andere Gemeinde versetzt, alles unter dem barmherzigen Mantel des Schweigens. „Heilige Kirche“? – Gerhard Bätz

Leserbrief zu „Es ist gerade erst geschehen“ von Daniel Kehlmann

Ich schätze Hrn. Kehlmann – seine Bücher, sein Schreibstil. Sehr bemerkenswert war auch sein Artikel über Mauthausen und die Geschichte seines Vaters. Nichtsdestotrotz bzw. gerade deswegen hätte ich erwartet, dass er in der Kritik der Asylpolitik von Sebastian Kurz nicht nur pauschal verurteilt. Denn die Politik zu verurteilen und schlecht zu reden, ist momentan Volkssport und trägt nicht zu einer Weiterentwicklung, geschweige denn Verbesserung der Situation bei: Zu Viele kritisieren an der Politik herum, ohne aber selber Lösungsszenarien, geschweige denn den Mut zu haben, dafür auch Verantwortung zu übernehmen (also selber politisch tätig zu werden). Denn: dass es nicht möglich ist, tatsächlich ALLE Flüchtenden aufzunehmen, zu integrieren und ihnen auch Zukunftsperspektiven zu geben ist wohl klar. Es muss Kriterien/Regeln der Zuwanderung geben – die Frage ist nur, wie diese ausgestaltet sind. – Christa Hönig-Sterrer

Leserbrief zu „Es ist gerade erst geschehen“ von Daniel Kehlmann

Viel mehr als das, was ich im Betreff schreibe (Dankeschön an Daniel Kehlmann), habe ich nicht zu sagen. Der Artikel von Daniel Kehlmann ist wunderbar geschrieben. Nichts hinzuzufügen ist dem schlichten Schlusssatz: „Nicht vergessen …… heißt auch: Menschen helfen, die Hilfe brauchen, auch wenn sie eine andere Religion haben, eine andere Kultur, andere Sprache, andere Hautfarbe, und zwar im Angedenken an die Vertriebenen und die Toten unseres eigenen Landes vor noch nicht langer Zeit.“ – Helga Schneider

Leserbrief zu „Alte Kameraden“ von Hannes Vogel

Sie machen sich mit solchen Beiträgen langsam lächerlich. Auch vor Gericht hätte es Bestand gehabt, was das Schiedsgericht der AfD festgestellt hätte. Und selbst wenn es so wäre, kann man nicht daraus schließen, daß das schädlich für unser Land wäre. Ihr Autor scheint zu den Linkspopulisten zu gehören, die für mich die wirklichen Täter sind. Die NPD gibt es seit der Geburtsstunde unserer Republik. Die kann man vernachlässigen. Die ganze Seite hätten sie lieber den Linkspopulisten widmen sollen. Das sind die wirklichen „Straftäter.“ – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Es ist gerade erst geschehen“ von Daniel Kehlmann

Herr Kehlmann verrät das Angedenken seiner Ahnen, indem er ihr Schicksal mit dem der heutigen i-phone Flüchtlinge vergleicht. Diese flüchten nicht „vor“ etwas sondern „zu“ Geld und Konsum. Getrieben von einer ausufernden Flüchtlingsindustrie. die blendend verdient. Willkommen geheissen von Teilen der Gesellschaft, die billige Arbeitskräfte und tüchtige Konsumenten benötigt. Er vergleicht Tausend mit mehr als einer Million. Und, schlimmer noch, er unterschlägt, dass die Muslime Israel vernichten wollen. Dass die Muslime in ihrer Mehrheit die Juden hassen. Er verschweigt die riesigen Probleme, die unsere Gesellschaft schon jetzt zerreisst. – Cornel Muth

Leserbrief zu „Die Deutungsschlacht“ von Moritz Aisslinger et al.

Vielen Dank für Ihre Recherche. Diese Informationen haben in der bisherigen Kommunikation zu „Chemnitz“ gefehlt. Danke für die Schlaglichter der Aufklärung in der sich überschlagenden Deutungsschlacht! Im Lichte der von Ihnen recherchierten Fakten erscheint das kopf- und verantwortungslose Agieren zentraler Träger des Gewaltmonopols in unserem Lande umso fragwürdiger. Die Bedeutung der Vierten Gewalt wächst in einer Welt, in der die Wahrheit immer mehr unter die Räder von Emotionen, Illusionen und Taktik gerät. Und es bleibt die Frage: Was eigentlich ist hier los? – Reinhard Koine

Leserbrief zu „Die Deutungsschlacht“ von Moritz Aisslinger et al.

Wenn man sich die im Gefolge der Chemnitzer Ereignisse sich entwickelnde ‚Causa Maaßen‘ zu Gemüte führt, fragt man sich letztendlich: Wer schützt eigentlich die Verfassung vor dem ‚Verfassungsschutz‘? – Dieter Rogge

Leserbrief zu „Dann bis zum nächsten Mal“ von Uwe Jean Heuser

Ihr Autor Uwe Jean Heuser hat es am Schluß gesagt: verantwortungsvoll wirtschaften! Schlicht und einfach gesagt: Es ist zu viel Geld unterwegs. Aber das ist nicht allein der Grund. Viel Geld liegt in verkehrten Händen. Das macht die Sache so unkalkulierbar. Ich habe damals in meinem Bekanntenkreis vor der New Economy gewarnt. Die meisten wollten davon nichts wissen: „Das ist die neue Generation im Business, die marschieren nach vorn, die zeigen den Alten wie man heute Geschäfte macht.“ Das Ergebnis ist bekannt. Die Immobilienblase war auch vorauszusehen. Es viel mir nicht schwer das Desaster vorauszusehen. Ich saß selbst im Ausschuss für die Vergabe von Hypothekendarlehen. Allerdings nicht in einer Handelsbank – die durften damals (70er Jahre) keine Hypothekendarlehen vergeben, das oblag den speziellen Pfandbriefanstalten. 60% vom Verkehrswert des Objektes war Ende der Fahnenstange. Wer mehr wollte mußte zu seiner Geschäftsbank gehen. Bei einem Konkurs des Darlehensempfängers lagen wir immer auf der sicheren Seite. In Deutschland ist mit den Menschen kein Blumpott zu gewinnen. Die haben Angst vor der eigenen Courage. Außer Sparbuch ist da nicht viel zu machen. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Über Entschuldigungen und Selbstkritik“ von Harald Martenstein im ZEIT Magazin

Ich teile Ihren Abscheu vor den grässlichen Schauprozessen und deren Folgen und Begleiterscheinungen, wie sie beispielsweise Wolfgang Leonhard geschildert hat und wie es sie vermutlich in allen totalitären Regime (und deren Miniaturausgaben in Form von terroristischen Vereinigungen) seit Menschengedenken gab und gibt. Mir ist auch das moderne PR-Instrument der Entschuldigung, Selbstkritik und sogar Selbstanklage in den sogenannten sozialen Netzwerken zuwider – aber m. E. gehen Sie bei Ihrer Kritik daran deren Verfassern auf den Leim. Offensichtlich hat inzwischen so gut wie jeder, der öffentlichkeitswirksam agieren will oder muss, einen PR-Berater (oder ein ganzes Heer davon) hinter sich – Leute, die darauf getrimmt sind und (oft üppig) dafür bezahlt werden, dass sie Texte verfassen, die den Auftraggeber in einem möglichst guten Licht erscheinen lassen sollen. Diese Leute werden ganz besonders benötigt und herangezogen, wenn sich ihr Klient/Mandant/Kunde einen Fauxpas erlaubt hat – und schon werden die Floskelmaschinen angeworfen und produzieren gestanzte Phrasen, bei denen es nicht um die Meinung oder gar die Gefühle des angeblichen Verfassers, sondern einzig und allein um den Eindruck geht, den diese Texte auf naive und unkritische Leser machen. Es liegt also in aller Regel überhaupt keine Selbstkritik und keine Entschuldigung vor, sondern einzig und allein eine PR-Maßnahme. Dass diese Art der Unwahrheit nicht durch Androhung von nackter und grausamer Gewalt – wie bei Leonhard -, sondern durch schiere Angst vor Popularitätsverlust „erzwungen“ wurde, macht sie nicht unendlich viel sympathischer.

PS 1 Ich kenne niemanden, der nicht überzeugt davon ist, dass die Verlautbarungen von Özil nach dem Erdoğan-Eklat keinesfalls von ihm, sondern ausschließlich von seinen „Beratern“ stammen.

PS 2 Ich bin mir ziemlich sicher (werde es aber nie beweisen können, aber auch nie einen Gegenbeweis erhalten), dass das berühmte Merkelsche „Wir schaffen das!“ keinesfalls eine spontane Formulierung war, wie es gern dargestellt wird. Merkel hatte Empörung ausgelöst, als sie in einer TV-Sendung bei dem „Flüchtklingsmädchen Reem“ mit der Bemerkung, dass manche Asylbewerber auch wieder gehen müssten, einen Tränenausbruch hervor- rief. Ein klarer Katastrophenfall für die Spin Doctors im Kanzleramt und in der CDU-Pressestelle. Und da gab es doch das legendäre „Yes, we can!“ von Obama – frei übersetzt: „Wir schaffen das!“ (Nur so ein völlig unsachlicher Nebengedanke…) – Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Heilmann

Leserbrief zu „Kriegsverweigerung“ von Jörg Lau

Kriegsverweigerung? Frau Merkel schließt Bundeswehreinsatz in Syrien nicht aus. Dazu sage ich nur: Frau Merkel hat aus der Geschichte nichts gelernt. Wie weltfremd ist diese Haltung! Aus der Geschichte nichts aber auch gar nichts gelernt. Die Kriegseinsätze in Vietnam, Afghanistan, Iran, Irak, Syrien, Libyen, alle haben ihre Wirkung verfehlt. Sie bewirkten Chaos. Darüber hinaus haben Sie die Werte der Aufklärung, der Demokratie und der Freiheit in Verruf gebracht. Der politische Islam in den arabischen Ländern sieht sich als Opfer der gottlosen westlichen Welt und deren Denkweise der Aufklärung. Diese Überzeugung ist sehr stark verbreitet, auch bei der Mehrheit der Migranten aus diesen Ländern in Deutschland. Jede Aggression bestärkt Muslime in dieser Einstellung.

Auf welches Strafrecht will sich ein Überfall, eine „Bestrafung“ der syrischen Regierung berufen? Ein derartiger Schritt wäre ein Schlag gegen die Demokratie und ein weiterer Schritt zur Spaltung der Gesellschaft. Frau Merkel sollte sich sehr viel Zeit nehmen bevor sie sich (im Alleingang) entscheidet. Vor allem sollte sie das Ende, die Konsequenzen eines solchen Schrittes bedenken. Der IS in Deutschland schläft nicht. Vielen Migranten haben ohnehin ein distanziertes Verhältnis zu unserem Land und seinen Einwohnern. Die Zahl der offenen Gegner würde wachsen. Merkel setzt Moral und Gesinnung vor analytische, nüchterne Politik. Sie verurteilt die Besetzung der Krim, die Aggression gegen Georgien, die Unterstützung der Separatisten im Osten der Ukraine durch Russland. Nun erwägt sie, alles beiseite zu wischen, ihre Erfahrung der Geschichte und ihre Kritik an andere Aggressoren. Es sind genug Fehler, die sich Frau Merkel geleistet hat. Sie kosten uns Milliarden Euro, – die doppelte Energiewende (erst Laufzeiten der AKW verlängern, dann vorzeitig abschalten), – Förderung alternativer Energieerzeugung, ohne deren Weiterleitung zu bedenken. – Grenzöffnung (faktisches Bleiberecht für die Mehrheit, die es bis zu uns schafft), ohne die Folgen zu berücksichtigen.

Der Bund schwelgt in üppigen Steuereinnahmen. Auslandseinsätze sind kein Problem. Versäumnisse und Fehler der Politik werden zwar festgestellt, jedoch nicht als solche bezeichnet und auch nicht konsequent korrigiert. In einer funktionierenden Demokratie erfolgte ein Aufschrei. Hier empören sich nur die Extremisten. Die Mitte der Gesellschaft folgt Frau Merkel weiterhin ohne nachzudenken. – R. Schmolling

Leserbrief zu „Die Deutungsschlacht“ von Moritz Aisslinger et al.

Vielen Dank für die Berichterstattung, die ein relativ realistisches Bild über das strittige Video und über die Gesamtsituation entstehen lässt. Ihre Schlussfolgerungen kann ich dennoch nicht immer nachvollziehen. Inhaltlich stimme ich zu, dass die offene Demostration von rassistischer Aggression zunehmend bedrohlich ist und dass dem entschlossen entgegengetreten werden muss. Sollten Sie diesen Leserbrief veröffentlichen, so bitte ich darum, diesen Satz nicht wegzukürzen.

Der politische Streit über das Video hat sich hingegen verselbstständigt. Wenn ich es recht verstehe, so hat die Kanzlerin den Begriff „Hetztjagd“ als Tatbestand in die Debatte eingeführt. Fragt man einen Biologen nach dem Ursprung dieses Wortes, so beschreibt er die Taktik eines Beutegreifers, ein Opfer bis zu dessen körperlichen Erschöpfung zu jagen, um es dann niederzumachen. Ein Analogon dazu kann ich in Chemnitz bislang nicht erkennen. Von daher ist es nach meinem Kenntnisstand gerechtfertigt, dem Begriff „Hetzjagd“auch öffentlich zu widersprechen. Das muss erlaubt sein. Wenn eine solche Korrektur an sich schon eine ungehörige in-Frage-Stellung der Kanzlerin oder eine wäre, so wäre es schlecht bestellt um unser politisches System. Diese Korrektur beinhaltet auch nicht eine Bagatellisierung der Vorgänge in Chemnitz. Letztendlich versucht nun jeder, für sich oder seine Partei Profit zu schlagen aus dieser unseligen Video-Debatte. Das lenkt hervorragend von den eigentlichen Problemen und Herausforderungen unserer Zeit ab. Politik und Medien reichen sich hier die Hand, um den Kesseldruck hoch zu halten. Das geht leider auf Kosten weniger spektakulärer Themen, die aber für die Zukunft weitaus bedeutsamer sind. – Dr. Christian Voll

Leserbrief zu „Start-up Nation“ von Katja Scherer

………das Wachstum im vergangenen Jahr immerhin bei fast einem Prozent. was hilft das dem land, in dem die geburtenrate ueber 5 % ist? warum wird das hauptproblem dieser laender nur am rande erwaehnt und nicht mit viele ernergie angegangen? die zahllosen ngo’s, die in afrika vor sich hinwerkeln tanzen ALLE um dieses zentrale problem herum und die medien erwaehnen dieses problem fast nie. – siegried wittmann

Leserbrief zu „Nimm und lies“ von Iris Radisch

Sie schreiben, dass formal dieses Jahr alles in Ordnung sei, bei der shortlist. Protest: Vier Autorinnen, nur zwei Autoren. Wo bleibt die gendergerechte Parität? Auch wir Männer bestehen auf Nicht-Diskriminierung! ;-) – Roland Fischer

Leserbrief zu „Kriegsverweigerung“ von Jörg Lau

wenigstens auf eine zeitung ist verlass, die kluge zeit-analyse zu „lage, ziel, maßnahme“ kommt unweigerlich zu dem schluss: keine weiteren kriegsspiele durch den westen und die saudis. es besteht eine friedenschance, auch wenn sie nicht so ist, wie man sich sie in unserem demokratischen selbstverständnis wünscht. was für ein syrien wünschen sich die saudis? totalitär whahabitisch? die amerikaner? wie sieht mossul heute aus, wie basra, wie bengasi, wie bagdad oder kabul? haben wir das alles schon vergessen, wieviel schlimmer dort die jetzigen zustände sind. in damaskus lebten und leben immer noch – und das ist einzigartig im nahen osten – verhältnismäßig friedlich miteinander/nebeneinander.: christen, juden, jesiden,orthodoxe, alewiten, atheisten, schiiten, sunnisten etc. allein das wäre in meinen augen schon schützenswert – ebenso wie die kleine chance, nach der letzten großen schlacht endlich frieden in diesem teils hochzivilisierten und ehemals an kulturschätzen so reichen land zu schaffen. bitte schreibt weiter so mutig gegen die sogenannten „vergeltungsschläge“ an. die syrer sehnen sich einfach nur noch nach frieden. „ich würde die erde küssen, könnte ich zurück nach aleppo – in ein aleppo wie vor dem krieg, selbst unter Assad“, so ein syrischer flüchtling. – gilla schmitt-thiel

Leserbrief zu „Das erwachsene Kind“ von Ijoma Mangold

Erweisen Sie da dem Herrn Kaiser-Küblböck nicht ein wenig zuviel der Ehre? Auch im Sinne des „De mortuis nihil nisi bene“ (korrekt übersetzt als „nur im Guten“, nicht etwa „nur Gutes“) erscheinen mir Prädikate wie „charismatisch“, „was immer er machte, … erhielt Sinn“(!) und seine „selig-ferne Welt“ weit übertrieben. War er nicht einfach ein überdimensionaler, weitgehend talentfreier Klassenkasper in einer ohnehin schon schrillen Multimediawelt, ein alberner Zappelphilipp, der sich opportunistisch die Oberflächlichkeit und Sensationsgier des Reality-Show-Publikums und den Schlagzeilenbedarf der Boulevardpresse zunutze machte? Und der damit ganz unfreiwillig auch ein Schlaglicht auf manche kulturellen Maßstäbe und Präferenzen in diesem unserem Lande geworfen hat? Möge er in Frieden ruhen! – Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Heilmann

Leserbrief zu „Das Ausmaß der Verbrechen“ von Evelyn Finger und Veronika Völlinger

Schade, dass Sie nicht mal dem Seelenmissbrauch, der geballt in der katholischen Kirche stattfindet, nachgehen und darüber berichten. Ist vielleicht zu mühsam und zu schwer beweisbar…. Dann schreiben Sie doch über was leichteres: wie die Kirche ihr immenses Vermögen z B durch Erbpachten noch weiter vermehrt. Auf dem Grundstück der Kirche sind z B in Freiburg in der Deutschordenstrasse 137 Luxuswohnungen entstanden. Aus jeder Wohnung bezieht die Kirche monatlich mehrere hundert Euro Erbpacht. Den befremdeten Interessenten wird erzählt, dass dieses Geld Kindern in armen Waisenhäusern zugute kommt. Und von solchen Objekten gibt es viele allein in Freiburg. Wieviele werden es in Deutschland und weltweit sein ? ! Wie blöd müssen die Menschen sein, die das Handeln der Kirche offenbar hirngewaschen hinnehmen? Ich finde die zusätzliche Bettelei um Spenden entsetzlich und möchte diesen Kirchensumpf nicht weiter unterstützen. – Christine Heller

Leserbrief zu „Auf falschem Gleis“ von Claas Tatje

Im Artikel wird erläutert, warum die Menschen in Deutschland zu viel Auto- und zu wenig mit der Bahn fahren – und wie man das ändern könnte. Leider ist die Analyse im Wesentlichen falsch, woraus dann auch zwangsläufig folgt, dass der „Verbesserungsvorschlag“ nicht – jedenfalls nicht „automatisch“ – zum Ziel führen kann.

Als erster Grund, warum 2 von 3 Deutschen lieber mit dem Auto zur Arbeit fahren, wird mit „Steuererleichterungen“ begründet. Zuerst einmal wird die Pendlerpauschale genannt, die die Autofahrer bevorzugt, weil die Pauschale für Bike- und Bahnfahrer bei 4.500 Euro gedeckelt ist, bei Autofahrern aber nicht. 4.500 Euro und 30 Cent pro Entfernungs-km bedeutet, dass man mehr als 70 km Entfernung zwischen Wohn- und Arbeitsort haben muss, um einen steuerlichen Vorteil bei der Benutzung des Autos zu haben. Gemäß einer Veröffentlichung in ZEIT-Online („Eine Nation pendelt“, 2.6.2016) haben nur ca. 4% aller Pendler einen Arbeitsweg von mehr als 50 km. Die Zahl derer, die mehr als 70 km hat, ist somit nochmals kleiner. Dann wird die Steuersubvention beim Dieselkraftstoff genannt. Das würde bedeuten, dass Dieselfahrer das Autofahren bevorzugen, weil es billiger wäre als die Benutzung von ÖPNV. Wer rechnen kann, weiß aber, das das Autofahren in der Regel (d.h. wenn man alleine im Auto sitzt) keinesfalls billiger ist als Bahnfahren. Und da spielt der Unterschied zwischen Diesel und Benziner keine große Rolle. Die angeblichen steuerlichen Gründe für die Autonutzung sind somit vernachlässigbar.

Das zweite Problem ist angeblich die – bei der Bahn fehlende – Verlässlichkeit. Das ist nun eine wirklich abenteuerliche Annahme. Es stimmt zwar, dass über die Unpünktlichkeit der Bahn ausreichend gesprochen wird. Aber welcher Pendler, speziell im Bereich von Großstädten, behauptet, dass er mit dem Auto immer pünktlich ankommt ? Es sei denn, er kalkuliert die Staus schon von vornerherein mit ein und fährt entsprechend früher los. Die Zuverlässigkeit kann es also sicherlich auch nicht sein.

Das dritte Problem sei die schlechte Anbindung des Landes an die Stadt. Da ist sicherlich am ehesten etwas dran, wobei auch in Gebieten, wo diese Anbindung vergleichsweise gut ist (z.B.. S-Bahn München), immer noch sehr viele Pendler das eigene Auto benutzen. Dazu weiter unten mehr. Die sicherlich gewichtigeren Gründe für die Bevorzugung des Autos werden in o.g. Artikel überhaupt nicht erwähnt – was ich leider bei diesen Diskussionen über ÖPNV- oder Autonutzung immer wieder feststelle.

Die wichtigsten Gründe für die Autonutzung sind in Komfort und Bequemlichkeit sehen, die das Autofahren bietet – und zwar in mehrfacher Hinsicht:

Fahrt von Tür zu Tür, ohne Umsteigen

Kaum jemand wohnt direkt neben dem (S-/U-) Bahnhof und arbeitet auch direkt neben diesen. Folglich sind Wege zu- und von Haltestellen und Umsteigvorgänge notwendig. Diese kosten Zeit und oft auch Nerven, vor allem, wenn Anschlüsse dann auch mal nicht klappen. „Abfahrtszeiten-Streß“

Die festen Abfahrtszeiten aller ÖPNV-Mittel erzeugen Streß. Entweder man geht so rechtzeitig aus dem Haus, dass man die Abfahrtszeit nicht verpasst, dann verbringt man eigentlich unnötige Wartezeit am Bahnsteig. Oder man geht knapp los, dann läuft man ständig in Gefahr, die Abfahrt zu verpassen. Ganz schlimm wird es, wenn einem kurz vor dem Verlassen der Wohnung (oder des Arbeitsplatzes) noch etwas einfällt, was man vergessen hat (oder man muss mal) – dann sind Bahn oder Bus weg ! Das Auto wartet vor der Tür, bis man eben kommt – und fährt dann auch sofort los. Wetter

Wege oder Abschnitte des Weges, die man zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegt, sind nun mal wetterabhängig – und damit bei schlechtem Wetter nicht komfortabel. Es ist zwar kein Unglück, mal im Regen oder Schnee zu gehen oder Fahrrad zu fahren, aber niemand wird ernsthaft bestreiten, dass dies im Auto wesentlich angenehmer ist. Die Liste könnte ich noch fortsetzen, aber stattdessen möchte ich hier ein Beispiel aufführen, dass die Problematik anschaulich auf den Punkt bringt. Ein Kollege von mir fährt täglich aus einer Gemeinde im Umland (mit S-Bahnanschluss) von München in die Stadt zu unserem Büro. Als ich ihn mal darauf ansprach, auch wegen des – fast – täglichen Staus am Autobahnende, den er dabei in Kauf nahm, meinte er: Ich sitze lieber 10 Minuten länger warm und trocken im Auto und kann ungestört meine Musik hören, als dass ich diese 10 Minuten auf einem zugigen S-Bahn-Bahnsteig warte und mir von meinem Gegenüber ins Gesicht husten lasse oder in der gut gefüllten S-Bahn mir der Rucksack des vor mir Stehenden in den Oberkörper stößt.

Ein weiterer wichtiger Grund für die Autonutzung ist die Flexibilität, die es bietet. Man kann kurzfristige Änderungen von Weg und Ziel einfach realisieren. Man kann beispielsweise auf dem Weg von der Arbeit zur Wohnung noch beim Getränke- oder Supermarkt „vorbeifahren“ und benötigte Waren mitnehmen. Alle bisher erwähnten Vorteile des Pkws gegenüber dem ÖPNV lassen sich auch mit noch so vielen Milliarden nicht zugunsten des ÖPNV ändern – sie sind systembedingt.

Auch der dritte von Ihnen genannte Punkt, die schlechte Anbindung des Landes an die Städte, lässt sich selbst mit dem allergrößten Aufwand nur bis zu gewissen Grenzen verbessern. Es wird niemals möglich sein, jedes noch so kleine Dorf an ein S-Bahnnetz anzuschließen, so dass jeder Bewohner mit – sagen mir mal – maximal 1000 m Fußweg eine S-Bahn erreicht, die ihn dann ohne Umsteigen zum Ziel bringt. Wenigstens erkennen Sie in o.g. Artikel an, dass die Bahn nicht gerade wenig investiert. Der Satz „Es braucht aber noch mehr Geld, soll die Bahn das leisten, was von Ihr erwartet wird“ ist zu einfach, um nicht zu sagen banal. Einfach nur mehr Geld hineinstecken ist nicht sinnvoll.

Erst muß man sich darüber klar sein, wass die Bahn systembedingt leisten kann und was nicht. Daraus ergibt sich dann, was man von der Bahn erwarten kann und was nicht. Eine öffentliche Diskussion darüber vermisse ich allerdings – zugunsten der Bahn nehme ich aber an, dass diese Dinge von den Fachleuten intern sehr wohl gesehen werden. Warum es dann nicht öffentlich diskutiert wird ? Darüber kann ich nur spekulieren: Unwissenheit, „Kopf-in-den-Sand-stecken“, Angst vor der Wahrheit, die nicht „ins Konzept“ passt ? Vielleicht können Sie dazu etwas sagen – warum z.B. werden die wirklichen Gründe für die Bevorzugung des Autos in o.g. Artikel nicht einmal erwähnt ? – Herbert Rein

Leserbrief zu „Stimmt’s?“ von Andrea Morhaus

Was in jedem Fall nicht stimmt, ist Ihre Aussage, dass bei einem Anstieg des Todesfallrisikos von 34 Mikromort um 19 Mikromort das Todesfallrisiko etwa um das Anderthalbfache steigert! Ess muss richtig heißen: „das Todesfallrisiko steigert sich AUF etwa das Anderthalbfache“ Als ehemaliger Mathematiklehrer ist es mir ein Anliegen, allen Menschen den fachlich exakten Gebrauch der deutschen Sprache ans Herz zu legen. Es ist wirklich ein Unterschied, ob etwas um das Anderthalbfache sich steigert oder nur auf das Anderthalbfache anwächst. Im ersten Fall steigert es sich nämlich auf das Zweienhalbfache, im zweiten Fall wird es um die Hälfte mehr. So kleine Unterschiede dürfen nicht unter den Tisch fallen. Ich würde es begrüßen, wenn Sie einmal dazu eine ‚Stimmt’s‘ – Geschichte brächten. – Josef Ehrl

Leserbrief zu „Die Deutungsschlacht“ von Moritz Aisslinger et al.

Es ist hervorzuheben, dass sich die Autoren des Artikels bemüht haben, auch die Gegenseite der Mehrheitsmeinung zu Wort kommen zu lassen und genau recherchiert zu haben. So wird ziemlich deutlich, dass der kurzen Verfolgung zweier Afghanen durch einen Teilnehmer der Demonstration eine Streit bzw. eine Provokation vorausgegangen sein muss. Das ist auch aus der Analyse der ersten Sekunden des Videos ersichtlich. Da dieses Video immer als Beweismittel für „Hetzjagden“ angeführt wurde, hatte also Hans-Georg Maaßen vollkommen recht, wenn er Desinformation befürchtete und deshalb korrigierend eingriff. Das übergehen die Autoren jedoch. Sie weisen aber darauf hin, dass es andere Verfolgungsjagden und Gewalttaten gegeben habe, u.a. gegen Journalisten, die nur mündlich berichtet wurden. Das halte auch ich für durchaus wahrscheinlich. Ist es aber nicht seltsam, dass derartige Hetzjagden nicht per Handy-Aufnahmen festgehalten wurden, obwohl Handys doch allgegenwärtig sind und es sich bei den Betroffenen z.T. um Journalisten, also Medienprofis, handelte?

Merkwürdig ist auch, dass keine sog. Normalbürger unter den Demonstranten im Artikel zu Wort kommen. Ihnen hat z.B. die NZZ, die durchaus nicht unkritisch gegen rechts ist und von weit mehr als 200 Jahren schweizerischer Demokratie-Erfahrung geprägt wird, immerhin einen Artikel mit der eher drolligen Überschrift gewidmet: „Ich bin Oma, kein Rassist“. Viele politische Konflikte könnten nicht hochgekocht werden, wenn alle wichtigen Aspekte, also die ganze Wahrheit, berichtet würden. Das gilt auch für die Massenmigration im Herbst 2015. Etwa ein halbes Jahr verging, bis man erfuhr, dass es sich vorwiegend um Leute aus den Flüchtlingslagern in Nachbarländern der Konfliktstaaten handelte, nicht um direkt aus den Kriegsgebieten Geflüchtete, und dass die Bundesregierung im Frühjahr 2015 auch der Kürzung der UN-Mittel, dem eigentliche Auslöser der Massenmigration, zugestimmt hatte – sei es mit Wissen um die möglichen Folgen oder aus Gedankenlosigkeit. – Karl Seegerer

Leserbrief zu „Das Mahnmal von Rio de Janeiro“ von Andreas Sentker

Angesichts der Katastrophe in Rio, die zur unwiederbringlichen Vernichtung von Sammlungen und damit von Kulturgut und Teilen des Archivs der Natur geführt hat, ist es sicherlich gerechtfertigt, ja sogar notwendig, die Situation der Sammlungen auch in Deutschland zu hinterfragen. Es ist jedoch nicht damit geholfen, unzutreffende Beispiele anzuführen. Im Naturkundemuseum Stuttgart, einem der größten und ältesten Naturkundemuseen Deutschlands, mit Sammlungen, die teils aus dem 18. Jahrhundert und die ältesten Objekte sogar aus dem 17. Jahrhundert stammen, sind die Sammlungen, dank der Investitionen des Landes Baden-Württemberg, auf einem sehr hohen, international entsprechenden Standard untergebracht. Dies trifft auch für die von Herrn Sentker angeführte Säugetiersammlung zu, die seit 2011 in einem klimatisierten Depot von ausreichender Größe aufgestellt ist. Dazu kommt, dass das Naturkundemuseum Stuttgart in seinen Gebäuden Museum am Löwentor und Schloss Rosenstein über eine Brandmeldeanlage verfügt. Der Glaubwürdigkeit der Presse ist mangelhafte Recherche im Vorfeld eines Beitrags bestimmt nicht dienlich. – Prof. Dr. Johanna Eder