18. Oktober 2018 – Ausgabe 43

Leserbrief zu „Brauchen wir Bedenkenträger?“ von Harald Martenstein im ZEIT Magazin

Danke für Ihren Artikel, er ist für mich der hermeneutische Zugang, der mir hilft, den (bis zur Schmerzgrenze einseitigen) Rest des aktuellen Zeitmagazins mit Humor zu nehmen. – Pfr. Ulrich Pohl

Leserbrief zu „Wir auch!“ von Hedwig Richter

Der Versuch von Hedwig Richter, die Einführung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts und damit auch des Frauenwahlrechts in Deutschland aus dem Zusammenhang mit der Novemberrevolution zu lösen, führt in die Irre und setzt voraus, dass man Entscheidendes weglässt, insbesondere die konkrete Entscheidung zur Demokratisierung des Wahlrechts und deren Entscheidungsträger. Proklamiert wurde es aber nun mal am 12. November 1918 von dem aus der Revolution hervorgegangenen Rat der Volksbeauftragten, der aus je drei männlichen Vertretern von SPD und USPD bestand. Es wäre völlig verfehlt, die Bedeutung der Frauenbewegung, insbesondere der sozialistischen, für den Weg zu dieser Entscheidung kleinzureden, aber es darf ebenwo wenig unterschlagen werden (was die Autorin leider tut), dass ein allgemeines und gleiches Wahlrecht „ohne Unterschied des Geschlechts“ und darüber hinaus die „Abschaffung aller Gesetze, welche die Frau in öffentlich- und privatrechtlicher Beziehung gegenüber dem Manne benachteiligen“ seit dem Erfurter Programm von 1891 zentrale Forderungen der Sozialdemokratie waren. (Frauen war die Mitgliedschaft in politischen Parteien im Kaiserreich übrigens erst ab 1908 erlaubt.) Die von Richter eher verschämt angesprochenen Absichten von Teilen der bürgerlichen Frauenbewegung, am preußischen Dreiklassenwahlrecht und damit auch an der politischen Diskrimierung ihrer weniger wohlhabenden Geschlechtsgenossinnen festzuhalten, blieben dahinter deutlich zurück, wurden aber mit der Novemberrevolution gegenstandslos. – Dr. Jürgen Zarusky

Leserbrief zu „Farbe bekennen“ von Mariam Lau

Danke für Ihren notwendigen Artikel! Ihm schließe ich mich in Gänze an. Das Schwenken von Schwarz-Rot-Gold von diesen Rechten empfinde ich (77, DDR-Flüchtling, bekennender Wechselwähler, liberaler Scheißer 1967/68 FU Berlin) als Beleidigung. Das „unerwünscht“ von links ist mir heutzutage auch zuwider. Schätzen wir unsere liberale Demokratie!! – Dr. med. Klaus Sprenger

Leserbrief zu „Politiker-Mikado“ von Bernd Ulrich

Gelegentlich wünscht man sich eine Regierung, die wie ein intakter und gut geölter Motor geräuschlos und effektiv ihre Arbeit verrichtet. Ein Kabinett muss nicht, pardon, jeden Tag eine neue Sau durchs Regierungsviertel treiben, um seine Existenzberechtigung nachzuweisen. Aber wenn man von der aktuellen Regierung wenig hört außer gelegentlichen Lärm um nichts wie etwa im Fall Maaßen, dann ist das ein Alarmzeichen: Hier werden Jahrhunderttrends wie Globalisierung und Migration einfach verschlafen, dringliche Aufgaben wie Digitalisierung, Altersvorsorge, Pflege, Wohnungsbau, E-Mobilität und Steuerreform verschlampt. Diese nur noch recht kleine Koalition hat ihre Mehrheit zu Recht verloren. – Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Heilmann

Leserbrief zu „Der Coup des Jahrhunderts“ von Manuel Daubenberger et al.

Es ist bedauerlich, dass politische Spitzenpositionen nicht nach Kompetenz und fachlicher Erfahrung, sondern in erster Linie nach macht- und partei- politischen Kriterien sowie Proporz und Quote besetzt werden. Dieses Prinzip erweist sich im Bundesfinanzministerium als besonders schädlich. Dort mag es Spezialisten für Haushaltsfragen und den Länderfinanzausgleich geben, und der ehemalige Finanzminister Schäuble, ein Jurist, rühmte sich sogar, mit den vier Grundrechenarten ganz gut zurechtzukommen, aber Expertise in Geld- und Währungspoltik oder im Erkennen von Steuerschlupflöchern auf internationaler Ebene ist eher dünn gesät. Kein Wunder also, dass die Regierung Fragen wie den Target-Salden und den Cum-cum- und Cum-ex-Geschäften sträflich wenig Aufmerksamkeit schenkt. – Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Heilmann

Leserbrief zu „Macht und Sex“ von Thomas Assheuer

Im Medien-Theater ist doch jede Szene ein Klassiker, weil diese gezielt die Begriffe -Macht und Sex -als Tabubrüche nutzen und zum politischen Kalkül instrumentalisieren und inszenieren können! Diesen semantischen Bürgerkrieg kann ich nicht allein nur in den Vereinigten Staaten beobachten und allein am Kulturkämpfer und Moral-Verweigerer Trump ausmachen. Hüter der Moral und Wächter über die unbefleckte Reinheit unserer Herzen gibt es überall besonders bei den Mainstreaming Medien zu finden.(siehe dazu ME-Too-Debatte). Ich reibe mir heute die Augen. Der Jargon von Befreiung und Tabubruch im ZEIT-Feuilleton soll die Seiten gewechselt haben? Denn am Pranger steht nicht Identitätspolitik, als Ursprung großen Unfugs, allein.

An den Pranger gehört nicht nur eine egozentrische Selbstfindungsideologie, die unsere Gesellschaft zersplittert und freie Menschen mit spießigen Tabus über korrekte Erotik quält. Sondern, wir sollten uns lieber der Wahrheit stellen und uns fragen: Wann sind wir Täter und wann Opfer von Macht und Sex.? Und was, wenn wir dann auch noch entdecken, dass es mehrere Wahrheiten gibt,abhängig davon, aus welcher Perspektive wir eine Sache betrachten oder vor welchem Lebenshintergrund? Wie sich einigen auf einen Nenner der Wahrhaftigkeit, der nicht zu groß, aber auch nicht zu klein ist ? Und warum überhaupt? Es geht auch meineserachtens um den Verlust/Mangel oder das Bewahren einer harten Währung. Der einzigen Währung, mit der sich der Wert der Wahrheit gegenüber der Lüge ausdrücken lässt, der Wert der Realität gegenüber der Inszenierung von Wahrheiten, der Wert des Seins gegenüber dem bloßen Schein. Diese einzige Währung, mit der man den Wert der Wahrhaftigkeit überhaupt erfassen kann, ist VERTRAUEN.

Das Bindeglied jeder Beziehung und Grundvoraussetzung für gesellschaftliches Zusammenleben nicht allein bloß in den Vereinigten Staaten. Erst Vertrauen in die Wirksamkeit von Politik ermöglicht erst langfristiges Miteinander und Geborgenheit auch selbst im Spannungsfeld von Machtinteressen und Sex-Lust-Gebaren. Wenn wir versuchen, uns der Wahrheit allein zu stellen, geht es aber nicht nur darum, was wir (bzw Trump) tun oder getan haben. Es geht auch darum ,was wir unterlassen. Denn bereits schon wer nicht mehr wissen will, was ist, öffnet der Lüge das Tor. Und wer nicht mehr wissen will, ob etwas überhaupt stimmen kann, was stets behauptet wird, macht erst Platz für die Verlogenheit und Scheinheiligkeit. Nur wenn aber die Wahrheit über die Dinge /Begriffe abgeschafft wird, wird auch die Währung Vertrauen weich und wertlos. Dann braucht es plötzlich viele Worte, um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Und wenn die nicht mehr reichen, bröckelt nicht nur die schöne Fassade-dann bricht das tragende Fundament weg.!

Letztlich ist das genau der Prozeß, der bei Donald Trump in seinem Land zu beobachten ist: Mit vielen Erklärungen und Interpretationen versucht er meist vergeblich, Vertrauen zurückzugewinnen, das im Zuge des peinlichen und nicht abreißenden Sich-öffentlich-rechtfertigen. -Müssens längst verloren gegangen ist. Es ist kein großer Skandal, der ihn letztlich zu Fall bringen kann, sondern die Summe aus den vielen kleinen Affärchen, die insgesamt eine nicht mehr tragbare Schmarotzerhaltung und Selbstüberschätzung offenbaren. Denn bei ihm rangiert Selbstsucht vor Gemeinwohl. Längst hat sich deshalb das Bedürfnis nach unmittelbar abzurufende Bewertung eingestellt, die uns übers Internet von Trump auch permanant serviert werden. Vermeintliche Kompetenzinstanzen oder die Intelligenz des Schwarmes, die in der Gefahr steht, in einem Herdentrieb der reinen Trump-Gegner abzugleiten ,werden uns schon die richtige Richtung weisen? Aber so können sich verlogene Strukturen nahezu unbemerkt in unseren Alltag einnisten. Ich halte mich statt an darwinistische und mediale Weisheiten und Geisterstunden mit Pessimisten lieber an Novalis: „Wenn man einen Riesen vor sich hat, untersuche man den Stand der Sonne und gebe Acht, ob es nicht der Schatten eines Zwerges ist.“ – Lothar Hantel

Leserbrief zu „Alle Achtung“ von Jörg Kramer

Was oft vergessen wird: Auch scheinbar mächtige Bundestrainer unterliegen den Einflüssen und Einflüsterungen zahlreicher Personen und Gruppen, darunter DFB-Funktionäre, Vereinspräsidenten, Spielerberater, Medien, andere Strippenzieher und Meinungsmacher bis hin zu Werbepartnern, Sponsoren und Ausstattern. Darüber hinaus sind sie oder machen sie sich häufig abhängig von sogenannten Führungsspielern wie Effenberg, Ballack oder Matthäus. Beckenbauer und Klinsmann waren vermutlich die einzigen Bundestrainer, die unabhängig und souverän genug waren, sich diesen Mechanismen weitgehend zu entziehen. Löw hat seit der WM 2014 viel von seiner Autorität eingebüßt, auch wegen seines dandyhaften Auftretens bei der verkorksten WM in Russland. Nun muss er sogar dem seit Monaten formschwachen, aber lobbystarken Müller durch eine sportlich sinnlose Einwechselung in der 88. Minute zu einem weiteren Länderspieleinsatz verhelfen. – Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Heilmann

Leserbrief zu „Verlässt die SPD die Regierung?“ von Peter Dausend

Parteien werden dann gewählt, wenn sie ein klares Profil haben und ihre Wahlkreis- und Spitzenkandidaten dies glaubwürdig verkörpern und kommunizieren. Die bayerische SPD hat diese Anforderungen (gerade im Vergleich zur Konkurrenz) weit verfehlt und mit 9,7 Prozent und ohne ein einziges Direktmandat das schlechteste jemals von der SPD bei einer Landtagswahl erzielte Ergebnis eingefahren. Hieraus wie die meisten Kommentatoren zu schließen, dass die Partei zwangsläufig einem allgemeinen, in ganz Europa festzustellenden Trend in die Bedeutungslosigkeit unterliegt, erscheint jedoch verfehlt: Es ist gerade ein Jahr her, dass die niedersächsische SPD mit einem Stimmenanteil von 36,9 Prozent die Landtagswahlen gewonnen hat. Die gravierenden Probleme, die die Partei in vielen Ländern und auch auf Bundesebene hat, sind also möglicherweise eher auf politische Fehler und personelle Mängel zurückzuführen als auf das quasi naturgesetzliche Aussterben einer bedrohten politischen Art. – Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Heilmann

Leserbrief zu „Politiker-Mikado“ von Bernd Ulrich

Der Artikel von Bernd Ulrich hat mir sehr geholfen, mich in der Situation nach der Bayernwahl zurechtzufinden. Vor allem teile ich Ihren Respekt vor einer Kanzlerin, …“die vor drei Jahren eine spektakuläre Tat vollbracht hat …“Für mich war das damalige Handeln von Angela Merkel human und zutiefst christlich. – Ursula Gleim

Leserbrief zu „Ihr seid frei!“ von Ulrich Ladurner

Die Forderung Herrn Ladurners, dass Italien die EU verlassen sollte, wenn es seine Absicht hoher Staatsverschuldung beibehält, ist sehr berechtigt. Es ist unseriös, wenn man seine Politik darauf gründet, die Steuerzahler anderer Staaten zu erpressen. Wenn in diesem Zusammenhang gesagt wird, dass auch Deutschland unter Gerhard Schröder die Maastrichtkriterien verletzt hat, dann ist das zwar formal richtig. Man sollte aber das dazusagen, was nie dazugesagt wird, weil es zu den großen Tabus gehört, die bei uns herrschen: Deutschland musste im Jahr 1990 einen ganzen bankrotten Staat übernehmen. So etwas hätte auch jeden anderen Staat ins Defizit gebracht. In der Schweiz und Österreich ist diese Tatsache unter den politisch Interessierten allgemein bekannt, nur bei uns darf sie nicht ausgesprochen werden. – Norbert Oettinger

Leserbrief zu „Die Lust, an allem schuld zu sein“ von Ulrich Greiner

Es ist nicht richtig, dass im AT nichts von Erbsünde steht, wenn auch nicht so bezeichnet. Im Dekalog, Exodus 2 heißt es, Gott werde die Sünde der Väter heimsuchen bis in die dritte und vierte Generation, aber jenen wohltun, die seine Gebote gehalten haben, bis ins tausendste Glied. Dies abgesehen davon, dass Gott nicht sprach oder spricht. Denn „Gott ist Geist“ (Joh. 4), hat also keinen Körper mit einem Mund, mit dem er sprechen könnte. Rousseau: „Wenn die Menschen nicht darauf verfallen wären, Gott sprechen zu lassen, hätte es immer nur eine Religion gegeben.“ – Christine Preyer

Leserbrief zu „Die Lust, an allem schuld zu sein“ von Ulrich Greiner

Just 8 Wochen später knüpft Ulrich Greiner dort an, wo Frau Professor Dr. Lotter in ZEIT Nr. 34 geendet hat: am intellektualisierten Ärger über ein kritisches Geschichts-und Zeitverständnis , das Beide als Schuldlust (Greiner) oder Schuldwillen (Lotter) apostrophieren, aber auch damit wird es nicht überzeugend. Es erinnert sehr an die unsägliche Altruismusdebatte der 1980er Jahre, in der von Psychologen und Soziologen den “hilflosen Helfern” ein unsinniger Eigennutz für Fürsorglichkeit und “übertriebenes” Engagement eingeredet wurde. Greiner und Lotter diffamieren eine Revisionsbereitschaft überkommener Herrschaftsgeschichte und lehnen eine Neubewertung ab, die Verantwortung und Wiedergutmachung von Schuld durch koloniale Großverbrechen und verbrecherischer Weltgestaltung in heutige Politik miteinbeziehen will. Zynisch, ironisch und philosophierend wird die Bedeutung einer verantwortungsbewußten Geschichtsdeutung abgelehnt und weggewischt, insbesondere im Hinblick auf europäisch-amerikanische Verwerfungen” des alten weißen Mannes” ; sie machen daraus ein positiv-rassistisches Projekt der Verteidigung , für die nach ihrer Sicht einseitig zu Unrecht angeprangerten Geschichtstäterschaften. Sie übersehen, daß auch frühere und heutige nicht-europäische oder hellhäutige Diktatoren und PotentatInnen ebenfalls kritisiert und angezweifelt werden, weil es eben nicht um eine selbstzerstörerische selbstkasteiende Verunglimpfung geht sondern um eine verantwortungsbewußte Neuorientierung hin zum universellen Menschen. Mögen sich Greiner und Lotter weiterhin belustigen –sie dienen mit ihren Beiträgen dieser neuen rechten Richtung von Geschichtsdeutung, die weiterhin ohne Schuldanerkennung und Verantwortungsübernahme auskommen will und derartige Aufarbeitungsprojekte am Liebsten gestrichen sähe. Ob religiös, agnostisch oder atheistisch definiert – Schuld, Gewissen und Gerechtigkeit sind auch juristische Werte, ohne die soziale Systeme im Kleinen, Großen und Globalen nicht auf Dauer funktionieren. Niemand muß sich schämen oder kleingeistig fühlen, der sich bewußt und lernbereit damit auseinandersetzt und konsequentes Umdenken einfordert. Arrogantes Wegwischen-Wollen mutet da eher bedenklich und fragwürdig an. – Gertrud Tammena

Leserbrief zu „Bleibt der Wald? Ja! Nein!“ von Lisa Nienhaus und Petra Pinzler

Im Interview mit Rolf Martin Schmitz von der RWE und Kai Niebert vom Deutschen Naturschutzring werden die wesentlichen Fakten, die hinter der Stellvertreter-Auseinandersetzung um den Hambacher Wald stehen, nur kurz oder gar nicht erwähnt.

1) Der deutsche Ausstieg aus der Kernenergie ist ein ganz wesentlicher Grund für das Nichterreichen von hohen Klimaschutzzielen. Das wird auch in der Öffentlichkeit viel zu wenig beachtet. Mit dem Ausstieg aus der Kernenergie leistet Deutschland einen eigenen Beitrag für die Sicherheit der Bevölkerung Europas – ein einseitiges Schielen auf den Kohlendioxidausstoß ist unangemessen.

2) Die Fokussierung auf die Stromproduktion ist auch unangemessen: der größte Teil des Ausstoßes von Treibhausgasen liegt in der Wärmegewinnung. Umstellung auf effiziente Gasheizungen und stärkerer Wärmeschutz sind vorrangig.

3) Um das Weltklima zu schützen, müssen Staaten wie Deutschland über die Grenzen hinweg tätig werden, speziell wenn man mit geeigneten Maßnahmen schneller, preiswerter und effizienter den weltweiten Kohlendioxidausstoß verringern kann. Und hier eignet sich der Schutz der tropischen Regenwälder hervorragend. Wenn Deutschland einen größeren jährlichen Betrag für die Pacht von Regenwäldern in Südostasien und Südamerika zahlen würde, könnte man einen wirklich effektiven (und schnellen) Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und die Naturschützer sollten beachten, dass man hiermit zusätzlich wertvollsten Wald mit Pflanzen und Tieren in großem Ausmaß erhalten könnte. Diesen Weg hat schon vor Jahren der bedeutende Ökonom und frühere Präsident der Weltbank Nicholas Stern in einem Bericht an den Club of Rome aufgezeigt. Hiermit würde man auch in Deutschland Zeit gewinnen, unsere Energiegewinnung ohne Hektik und mit mehr Vernunft umzubauen. – Karl Enk

Leserbrief zum ZEIT Magazin

Noch nie hab ich Ihr ZEIT MAGAZIN so genossen, und das nicht nur in meinem politischen, sondern auch im kulinarischen Sinne! Dazu gratuliere und danke ich Ihnen und Herbert Grönemeyer! Ja! Genossen bis zur vorletzten Zeile! In der letzten drohen sie nämlich in der nächsten Ausgabe mit wärmender herbstlicher Pilzsuppe mit Kurkuma! Und ich befürchte, daß das Rezept nicht von HG stammen wird. – Heimo H. Suntinger

Leserbrief zu „Was ist Leichtsinn?“ von Harald Schmidt et al.

Wähle aus zwischen einer „unsinnigen Leichtigkeit“ und einer „leichten Unsinnigkeit“, und das Leben könnte sich wieder sehr leicht mit Sinn anfüllen, und sich dadurch auch wieder sehr gut anfühlen! – Klaus P. Jaworek

Leserbrief zum ZEIT Magazin

Heute muss ich Euch sofort schreiben, weil ich soooo begeistert vom aktuellen Heft bin. In einem Zug von vorne bis hinten mit großem Genuss gelesen, geschmunzelt, fast geweint, zugestimmt…. Ein ganz großartiges Heft mit viel Stoff zum Nachdenken und mit Freunden drüber zu reden. Bitte gerne an Herbert Grönemeyer weitergeben. – Monika Müller

Leserbrief zu „Der Coup des Jahrhunderts“ von Manuel Daubenberger et al.

In der Volkswirtschaftsthese gab es die These, die Geldwirtschaft sei nur ein Schleier der Realwirtschaft (genannt: „Geldschleier“). In den letzten Jahrzehnten aber haben wir gelernt, dass die Preise für Tulpenzwiebeln, Rohstoffe, Kunstwerke und bevorzugte Immobilien in relativ kurzer Zeit beträchtlich steigen können, dass Waren beim Transport vom Produktionsland zum Verbrauchsland mehrfach verkauft, Währungsrisiken zigfach abgesichert, breit gestreute Pakete von riskanten Krediten das Ausfallrisiko beträchtlich mindern können – bis die Blase platzt. Nun erfuhr die Öffentlichkeit, dass einmal gezahlte Steuern mehrfach erstattet werden können. Dies kann man vielleicht so weit perfektionieren („Looping“), dass die erstattete Kapitalertragssteuer die zugrundeliegende Dividende, letztlich sogar die gesamten Steuereinnahmen des Staates übersteigt.

Es wird Zeit, dass den Finanzjongleuren das Handwerk zumindest erschwert, die Freiheit im Finanzwesen weiter eingeschränkt wird. Mein Vorschlag: Aktiengesellschaften dürfen Dividenden für nummerierte Aktien nur auszahlen, wenn ihnen ein Besitztitel (in Papierform oder als pdf-Datei) spätestens einen Tag vor dem Auszahlungstermin und die Steuer-ID des Zahlungsempfängers vorliegt; eventuelle Steuererstattungsansprüche werden nur bei der jährlichen Einkommensteuer- bzw. Körperschaftssteuerveranlagung berücksichtigt – es sei denn, es liegt eine Nichtveranlagungsbescheinigung vor; eine Datenbank der Finanzverwaltung prüft die Datenströme. Dies wird einige hochbezahlte Arbeitsplätze kosten, der Absatz von Luxuswaren, -autos, -villen etc. wird zurückgehen. Aber dem Staat verblieben mehr Einnahmen, die er sinnvoll verwenden (z.B. Bildung, Schuldentilgung…) oder auf die kleinen und mittleren Steuerzahler verteilen kann. Die „Wohlfahrt“ stiege im Staat sicher an. – Adolf Ronnenberg

Leserbrief zu „Politiker-Mikado“ von Bernd Ulrich

In Berlin wird nichts passieren. Heute nicht, morgen auch nicht Und wenn, dann ist das wieder verkehrt. Seit Jahren predige ich die Unfernunft der Regierung in Berlin und in den Bundesländern. Nur Bayern mit Söder und Seehofer könnte es tun. Aber das wird von den Medien nach wie vor verhindert. Ihr Autor schreibt mal dieses und mal jenes. Deutschland kann nur wieder stabil werden, wenn der Islam aus unserem Land geworfen wird. Das geht alles nicht, wie ich immer hören kann. Eines Tages muß es aber gehen. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Die Lust, an allem schuld zu sein“ von Ulrich Greiner

Die Lust am Schreiben

Gott sei Dank gibt es (deutsche) Journalisten, die aus reiner Lust am Formulieren die Feder fließen lassen, und so (unbewusst) die ungeschminkte Wahrheit sagen. Nie habe ich einen besseren Artikel über die Schuld des ausbeuterischen Westens an der heutigen Weltsituation sowie über die Sünde im Paradies, die bewirkte, dass der Stärkere stets den Schwächeren benutzt, gelesen. Und das wird dann auch noch mit der Aussage „Der Nachbar ist immer der Böse“, sprich es ist immer der Nächste, den wir als Christen angeblich lieben sollen, unterlegt. Einfach Klasse! – Ruth Gehring

Leserbrief zu „Gehört mein Bauch mir?“ von Stefanie Flamm

Danke für Ihren Beitrag, und: Bitte schreiben Sie weiter! Wenn wir die Debatte um die Entscheidung über eine Abtreibung von Föten mit unerwünschten genetischen Merkmalen nicht jetzt und lautstark beginnen, dann werden wir sie später noch viel schmerzhafter führen müssen, dann nämlich, wenn immer neue Charakteristika des Menschen genetisch diagnostizierbar werden. Nur sollten wir die Diskussion um eine „Abtreibung mit Indikation“ nicht mit der um Abtreibung allgemein vermengen. Die Abtreibung eines Kindes weist allgemein ein Kind zurück, die Abtreibung eines Kindes mit genetischen Auffälligkeiten aber ein bestimmtes Kind. Hier beginnt Diskriminierung im Wortsinn: Es wird ein (tödlicher) Unterschied gemacht. Sie haben Recht, dass wir die Abtreibung von Föten mit Behinderung diskutieren müssen und eine wichtige Entscheidung nicht allein überforderten Eltern in einem sehr verletzlichen Moment ihres Lebens zumuten dürfen. Jenseits ethischer Erwägungen können wir dabei handfest auf die UN-Konvention verweisen: In ihr einigen sich die unterzeichnenden Staaten darauf, Behinderung als Element des sozialen Lebens vollumfänglich anzuerkennen.

Davon ableiten könnten wir eine Praxis, die das grundsätzliche Recht der Eltern auf Abtreibung nicht in Frage stellt, wohl aber auf die besonderen Umstände einer Abtreibung mit Indikation hinweist. So könnten wird z.B. die Beratung in der gynäkologischen Praxis auf Standards verpflichten. Eine Grundfrage wie: „Sie erwarten ein behindertes Kind. Wollen und können Sie sich das zumuten?“ setzt einen emotionalen Rahmen, aus dem man nicht mehr leicht herauskommt (Daniel Kahnemann zeigt die Macht dieser Rahmen eindrucksvoll in Thinking, fast and slow): Die Abwägung einer „Zumutung“ wird zum Anker der Entscheidung. Eine Frage wie : „Sie erwarten ein Kind mit Behinderung. Gibt es gewichtige Gründe, die gegen die Geburt des Kindes sprechen?“ regt zu anderen Überlegungen an. Wer, wenn nicht wir im reichen Deutschland, könnten die Rahmung für Behinderung verändern? Wir sind in der Regel nicht gezwungen, in allererster Linie ökonomisch zu argumentieren. Wir brauchen allerdings parallel dazu viel mehr Bilder von Menschen mit Behinderung in unseren Köpfen, nicht nur positive, aber auch; nicht nur süßliche Stereotypen, aber auch nicht nur Horrorszenarien. Fragen Sie weiter und halten Sie dieses verschwiegene Problem bewusst! Es muss sein. – Prof. Dr. Susanne Hartwig

Leserbrief zu „Macht und Sex“ von Thomas Assheuer

Herr Assheuer kann den von ihm selbst benannten Widerspruch, warum die konservativsten Teile der amerikanischen Wählerschaft – nämlich weiße Evangelikale und Katholiken – „ihrem obszönen Präsidenten“ die Treue halten, nicht erklären. Stattdessen verliert er sich im „dyonysischen Urgrung“ , dessen Kräfte angeblich eine „Gesellschaft zur alten Größe“ befreien können. Da kann die Überhöhung Trumps auch nicht mehr verwundern: „Trump beschreibt den Kapitalismus so präzise wie ein Marxist als Naturzustand…“ Nur zwei kleine Anmerkungen:Wer etwas über die emotionale Bindungen der Wähler an Trump wissen will, der lese Arlie Russel Hochschild. Zweitens ging es Marx gerade darum, Gesellschaft als Gesellschaft und NICHT „als Naturzustand“ darzustellen. – Detlef Umbach

Leserbrief zum ZEIT Magazin

Was für ein wundervolles, berührendes, erkenntnisreiches und auch witziges ZEITmagazin, das zum Innehalten einlädt. Vielen Dank Herbert Grönemeyer! Und Danke an die Macher für diese schöne Idee. – Ute Meyer