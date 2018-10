25. Oktober 2018 – Ausgabe 44

Leserbrief zu „Die Rache des Burgherrn“ von Peter Kümmel

Zu Ihrem Zitat :“.. eine Toren-des Jahres-Parade…“ hilft uns Wikipedia weiter. „Ein Tor jagt Unerreichbarem nach oder wählt zur Erreichung vernünftiger Absichten ungeeignete (unpraktische ) Mittel, beispielsweise mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Somit ist die Torheit das Gegenteil von Klugheit oder Schlauheit. Der Tor ist ein Narr, unbelehrbar, mutwillig und stiftet erheblichen Schaden bis hin zum Frevel“. Schöner kann man es nicht ausdrücken und passt perfekt zum FC Hollywood aus München. – Hans Tisch

Leserbrief zum Titelthema „Wer versteht noch die Welt?“

Sie stellen die falschen Fragen! Es geht nicht darum, wie und welches Auto wir fahren wollen. Es geht darum, ob wir wirklich -grenzenlos- autofahren müssen! Es geht um eine Verkehrswende! -hin zu einem flächendeckenden engmaschigen öffentlichen Personennahverkehr und einem Güterverkehr von der Straße zurück auf die Schiene -wo er ja schon mal war und wo es gut funktioniert hatte. Im autogebundenen Personenverkehr zu 80 -90% für eine Person 8 -10qm Fläche -beim parken zu Hause, während der Fahrt und beim parken am Arbeitsplatz oder Einkauf oder oder… Und ein vielfaches an Energie- und Materialaufwand. Das halbe Deutschland ist doch inzwischen betonierter Parkplatz. Hinzu kommt der gewaltige Aufwand an Material/Person -incl. Verschrottung und Erneuerung. Im Güterfernverkehr sollten wir mal einen ehrlichen Vergleich zwischen Straße und Schiene machen: Energieverbrauch, Materialverbrauch, Flächenverbrauch, Nutzungsdauer, Umweltbelastung und Menpower pro Tonnenkilometer. Ich fahre selbst Auto (überwiegend gerne), bin aber in den 50er und 60ern mit Bus, Zug, Straßenbahn, U- und S-Bahn gut durchs Land gekommen, im Endeffekt wohl auch nicht viel langsamer. Den Vergleich, ehrlich und nicht durch die Autoindustrie finanziert und auch nicht von dessen Anhängsel, dem Verkehrsminister, möchte ich doch gern noch erleben. – Roland Wachendorf

Leserbrief zu „Ihr erneuert euch zu Tode!“ von Sophie Passmann

Der Obertitel „Von Aussen“ verwirrt! Antworten möchte ich nach über 45 Jahren „Von Innen“: Manches Mal habe ich, und damit bestätige ich die komödiante Darstellung, in den vergangenen Jahren in der Tat gedacht: Der Vorstand unseres inzwischen über 100 Jahre alten Ortsvereins Isselhorst hätte bessere Entscheidungen getroffen, als unsere Berliner Profis. Sicher! Mir scheint, und dies ist nun keine Ironie, in Berlin hat man jeden Bezug zur Basis, zu den Menschen vor Ort verloren. Und das in dieser wahrlich nicht einfachen Zeit! Wie hätte wohl der sozialdemokratische Mitherausgeber der „ZEIT“, Helmut Schmidt, auf der Höhe seiner rhetorischen Schaffenskraft kommentiert: „Ihr erneuert euch zu Tode!“ Mein Kommentar: Haltet einmal eine klare Linie, die zuvor gut durchdacht wurde, durch! Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität sind doch der traditionelle, unverwechselbare sozialdemokratische Markenkern seit 150 Jahren. – Reinhard Kniepkamp

Leserbrief zu „Die Rache des Burgherrn“ von Peter Kümmel

Ja, Uli Hoeneß hat als echter bayrischer „ Hau-drauf“ das Zeug dazu, es noch weiter zu bringen als derzeitiger Präsident des FC Bayern München. Er müsste sich nur in die CSU-Ganoven-Galerie einreihen, um diese als Retter Bayerns aus dem Tal der Tränen zu neuen Höhenflügen zu führen. Ein erster Schritt dazu wäre die Ablösung von Horst Seehofer als CSU-Parteichef auf dem kommenden Parteitag. Demut ist dabei wahrlich nicht gefragt! – Hans-Henning Koch

Leserbrief zu „»Regieren ist radikal«“ von Matthias Geis

„Für Angela Merkel und Volker Bouffier geht es abwärts und Sie sehen einer düsteren Zukunft entgegen“ Millionen gleichaltrige Rentner wären überglücklich mit einer siebenstelligen Rente/Pension. Für beide gibt es nur eine Lösung: Die Zeichen der Zeit erkennen, aufhören und einer altersgerechten Freizeitbeschäftigung nachgehen. – M. Rack

Leserbrief zu „Was für ein Gebrüll“ von Johanna Schoener

Ich bin Kinderkrankenschwester, Still-und Laktationsberaterin IBCLC, Kursleiterin für bindungsorientierte Eltern-Kind Kurse und habe selbst einen Sohn, der mittlerweile 21 Jahre alt ist. Heute erschien in Ihrer Print-Ausgabe „Was für ein Gebrüll“ Beim Lesen stellten sich mir sofort einige Fragen, Ihr Artikel irritierte und verärgerte mich.

1) Gleich zu Beginn beschreiben Sie die Besucher des AP Kongresses auf eine Art und Weise, die ich so nicht stehen lassen kann. Wenn es mir zeitlich möglich gewesen wäre, hätte ich an diesem Kongress ebenfalls teilgenommen und ich bin:

keine junge Frau (ich bin 53 Jahre)

ich habe kein Baby mehr

trage keine Reiserucksäcke

stille nicht mehr

keine Veganerin

gehöre keiner Sekte oder einer sonstigen Vereinigung an

Schon in den ersten 10 Zeilen schaffen Sie so ein Bild, das nicht der Realität entspricht. Es waren nicht nur „Hippies“, „Tragemamis“, Langzeit-Stillmamis“ und „Ökomamis“ vor Ort, sondern qualifizierte Fachleute aus verschiedenen Bereichen.

2) Sie schreiben: „Unter virtuellem Getöse haben sich Attachement-Parenting-Anhänger in diesen Tagen auf die „Elternschule“ gestürzt. Dies ist eine Behauptung, die die Reaktionen verallgemeinert. Sicherlich haben einige sehr emotional und unsachlich reagiert. Hier fehlt aber der Zusatz, dass sich viele renommierte Fachleute kritisch, fachlich und sachlich zu dem Film geäußert haben. Auch der Kinderschutzbund sollte nicht „belächelt“ werden, sondern als die Institution gesehen werden, die er ist.

3) Den meisten Kritikern des Films geht es nicht darum, sich zu weigern, einander zuzuhören, oder nicht mehr sachlich zu diskutieren. Es geht hier vor allem um das Kinderrecht auf Gewaltfreiheit. Da die Kinder noch zu klein sind, um dies selbst einfordern zu können, brauchen sie eine Stimme.

4) Sie unterstellen vielen Kritikern, dass den meisten „Hörensagen“ genügt. Dazu kann ich nur sagen: Mein Mann und ich haben uns den kompletten Film angesehen und ich gebe Ihnen hier nur ein paar Beispiele:

Es werden fachlich korrekte Aussagen komplett aus dem Kontext genommen bzw. bekommen einen anderen „negativen“ Namen. So wird z.B. gesagt, dass Kinder und auch schon Kleinkinder „Egoisten“ seien und man ihnen mit Grenzen und Härte zeigen müsse, wer „der Chef“ ist. Richtig ist, dass kleine Kinder neurowissenschaftlich noch nicht Empathie-fähig sind und dies dadurch lernen, dass mit Ihnen empathisch umgegangen wird. Das heißt, Ihre ganz subjektive „Not“ zu erkennen und darauf liebevoll einzugehen

Im Film aber wird den Eltern beigebracht, die Kinder zu ignorieren, hart zu bleiben, sie nicht zu trösten und ihnen auch nicht die Nähe zu geben, welche sie brauchen. Das Personal macht sich z.T. über das Verhalten der Kinder lustig und belächelt ebenso die ganz natürlichen Reaktionen der Mutter. In der Hirnforschung weiß man mittlerweile (und kann dies auch durch Untersuchungen und Scans belegen), dass es für die Gehirnentwicklung von Kindern immens wichtig ist, dass viel Oxytocin und Serotonin ausgeschüttet wird. Im Stress schüttet der Körper massiv Cortisol und Adrenalin aus, was wiederum (mittlerweile auch darstellbar) zu Verletzungen des kdl. Gehirns führt und die Schmerzen den körperlichen gleichgestellt werden müssen. In unserem Grundgesetz steht, dass unsere Kinder ein Recht auf Gewaltfreiheit haben. Hierzu zählt nicht nur Physische sondern auch Psychische.

5) Ich finde es bedenklich, dass jemand wie Herr Langer, der sich mit „Verhaltensauffälligkeiten“ bei Kindern befasst, sie therapiert und in seinem, an den Artikel anschließenden Interview mit den Worten äußert:“ Bindung ist auch bei uns das Kernthema…“ angeblich nicht weiß, dass Bindungsorientiertheit auch schon in Deutschland angekommen ist. Das lässt vermuten, dass Herr Langer sich nicht wirklich mit diesem Thema und den damit verbundenen Evidenzen befasst.

6) Bindungsorientiertheit ist kein „Mainstream“ oder eine Laune, es basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen in der Hirnforschung, Neurowissenschaft, Sozialwissenschaft, Epigenetik, Evolutionsbiologie.

7) Zum einen bemängeln Sie in Ihrem Artikel, dass (angeblich) viele sich ihre Meinung nur durch Ansehen des Trailers gebildet haben. Wenn aber dann Dr. Karl Heinz Brisch, nachdem er den Film im Kino gesehen hat, eine Stellungnahme abgibt, heißt es in Ihrem Artikel „Ein Urteil auf Basis des Kinofilms. Bis heute hat keiner der Kritiker Dietmar Langer angerufen….“ Ja es geht um die Kritik an dem Kinofilm und hat Herr Langer schon einen seiner Kritiker angerufen? Dies hat für mich nichts mit neutralem Journalismus zu tun!

8) Ein kleines Kind in ein Gitterbett zu bringen, den Raum komplett abzudunkeln, die Bezugsperson nicht mehr zuzulassen und nur eine mit Taschenlampe bestückte Pflegeperson anzubieten, die lediglich schaut, ob eine lebensbedrohliche Situation besteht hat nichts mehr mit liebevollem sondern nur noch konsequentem Ansatz zu tun.

Mich würde interessieren, welche Expertisen Sie, Frau Schoener, vorweisen können um sich fachlich mit dieser Thematik zu befassen

Aus welchem Grund werden Herrn Langer`s Aussagen im Interview nicht einmal hinterfragt bzw. wird nicht nach belegbaren Quellen gefragt

Wie vereinbart sich dieser Artikel mit dem am 23.10. auf Spiegel online veröffentlichten Artikel „Geheilt oder nur gehorsam?“

Wo ist das von Ihnen angekündigte Interview mit Dr. Karl Heinz Brisch?

Sicherlich wäre es auch interessant, die Historie der Klinik sowie die Finanzierung des Films einmal genauer zu recherchieren – Elke Bothe

Leserbrief zu „Eben mal die CSU retten“ von Matthias Krupa

Im Artikel begegnet uns wieder einmal Horst Seehofers Watschenbaum, leider so falsch, wie unser tief gekränkter Innenminister ihn kürzlich ins Mainstreamdeutsche eingeführt hat. Ein Watschenbaum ist nämlich, wie jede und jeder der bayerischen Sprache Mächtige weiß, keineswegs ein Sündenbock, er sammelte nicht die Watschen ein, ganz im Gegenteil: Er verteilt sie. „Gleich fällt der Watschenbaum um“ ist die altbekannte Drohung, dass es gleich Ohrfeigen gibt. Da Seehofer in seiner kurzen Berliner Zeit seine Muttersprache unmöglich vergessen haben kann, müssen wir von einer Fehlleistung ausgehen. Womöglich wollte er Watschengesicht sagen. Ein solches nämlich provoziert, etwa durch Dummheit gepaart mit Überheblichkeit, dazu, regelrecht abgewatscht zu werden. – Monika Baumüller

Leserbrief zu „Der China-Hype“ von Josef Joffe

Wenn irgendjemand vor den explodierenden Menschenmassen der Jetzt-Zeit warnt, so wird er belächelt und sanft beruhigt: Bereits in diesem Jahrhundert könnte die Menschheit ihr Maximum überschritten haben, da die Leute nicht mehr soviele Kinder bekommen. Genau diese Leute werden von Ihnen als „gebärfaul“ und Gesellschaftsproblem bezeichnet. Letztlich haben Sie bzw. wir alle die Wahl zwischen der vorübergehenden Überalterung einzelner Gesellschaften oder einem unendlichen Wachstum der Menschheit. Wie hätten Sie´s gerne? – Dr. Christian Voll

Leserbrief zu „Unter Wolksern“ von Ulrike Gastmann

Volle Zustimmung! Man darf Heimatliebe, Traditionsbewusstsein, Erinnerungskultur nicht den Höckes und Gaulands überlassen. Neben lokalen Geschichten, die es zu pflegen gilt, gibt es auch deutschlandweit Vieles, das in die Gegenwart geholt zu werden verdient. Denn in der bundesrepublikanischen Erinnerungskultur droht alle Vergangenheit von dem hakenkreuzförmigen „Schwarzen Loch“ der deutschen Geschichte verschluckt zu werden – das „gute“ Deutschland beginnt erst 1949 mit dem Grundgesetz. Hier gibt es einiges nachzuholen: In der politischen Dimension z.B. die alte freiheitliche deutsche Tradition im Alten Reich, dem „Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation“, das von Napoleon 1806 zu Grabe getragen worden ist. Zwei Beispiele: Rechtsstaatlichkeit gibt es nicht erst seit dem Bundesverfassungsgericht, sondern schon viele Jahrhunderte früher mit dem Reichskammergericht. Auch die modernen individuellen Freiheitsrechte haben ihre Vorläufer in der Glaubens- und Gewissensfreiheit, die in Deutschland seit dem Westfälischen Frieden 1648 staatlich garantiert waren – davon konnten die Franzosen im Zeitalter des Absolutismus nur träumen. Und unsere Geistesgeschichte ist mit den beiden großen Höhepunkten Goethezeit und 1920er Jahre ein nahezu unerschöpflicher Brunnen, randvoll mit wegweisenden und subversiven Gedanken. Im schnelllebigen Digitalisierungs-Zeitalter ist der Mensch zu einer bloßen, nebligen Gegenwärtigkeit verdammt. Wir schrumpfen geistig gewissermaßen ins Eindimensionale: ohne Vergangenheit und ohne Zukunft. Lasst uns den Kopf aus dem wabernden Twitter-Meer herausheben und uns orientieren: Wo kommen wir eigentlich her und wo wollen wir hin? An dem Jahr 1813, dem Jahr der Völkerschlacht, Maß zu nehmen wie die Sachsen in Liebertwolkwitz, ist eine gute Idee. – Olaf Hähner

Leserbrief zu „Was für ein Gebrüll“ von Johanna Schoener

In der heute erschienenen Ausgabe der „Zeit“ fand ich Ihren Artikel zur kontroversen Diskussion des Films „Elternschule“ und das Interview mit Flerrn Langer. Sie schreiben: es ist kaum möglich sachlich und vorurteilfrei über das Thema zu diskutieren. Ich finde, dass auf Ihren Artikel vom 3.10. viele sachkundige, bedenkenswerte, engagierte Leserkommentare folgten. Von „Attachment Parenting“ sprach dabei niemand. Den meisten Ihrer Leser war dieser Begriff wahrscheinlich nicht bekannt (wie auch mir). Eigene praktische Erfahrungen als Eltern dürften eher der Grund für kritische Kommentaren gewesen sein. Wurden Sie nicht nachdenklich beim Lesen der seit Veröffentlichung Ihres ersten Artikels im Internet erschienenen Diskussionsbeiträge von Fachleuten? Hier ist z. B. ein Link zum Artikel des Kinderarzts Dr. Renz-Polster: https://www.tagesspiegel.de/berlin/umstrittener-film-ueber-erziehung-eltern-duerfen-kinder-nicht- zum-essen-zwingen/23204478.html Was ist falsch daran? Sie vermuten dass Stellungnahmen von Verbänden (ich fand Kinderschutzbund, Psychiatrie- Verbände) eher taktisch als sachlich motiviert sind. Vielleicht wäre eine Auseinandersetzung mit den Argumenten der Verbände lohnend? Was Herrn Langer betrifft: Die Frage, ob der fast zweistündige Film den Klinikalltag adäquat abbildet muss er beantworten, davor kann er sich nicht drücken. Wenn das nicht der Fall ist – wozu wurde der Film gemacht? Warum wurden zum Thema Elternschule überhaupt ein zweiter Artikel und ein Interview veröffentlicht, welche die Position von Herrn Langer und der Gelsenkirchener Klinik stützen? Fragen Sie doch mal echte Fachleute – Freunde und Verwandte mit kleinen Kindern, was sie von den dargestellten Erziehungsmethoden halten. Und bleiben Sie kritisch gegenüber selbsternannten Experten wie Herrn Langer! – Regine Sojref

Leserbrief zu „Kopf ab und heiter weiter“ von Hanno Rauterberg

Ein überaus anschauliches Stimmungsbild der italienischen Renaissance, das Hanno Rauterberg da ausmalt. Offensichtlich handelt es sich vorrangig um florentinische Malerfürsten des Medici-Zeitalters, die in der mehrfach als solche zitierten „Münchner Ausstellung“ noch bis zum 27. Januar 2019 mit repräsentativen Werken gezeigt werden. Ich habe den Beitrag gleich mehrfach hochinteressiert gelesen, ohne freilich herausfinden zu dürfen, wo und unter welchem Titel die aktuelle Ausstellung in München stattfindet. Auch die Seiten „Museen & Galerien“ verschaffte mir leider nicht die dem Anspruch jener Epoche gemäße Aufklärung. – Jochen Freihold

Leserbrief zu „Deutschland hängt sich ab“ von Marc Brost

Wenn ich den Artikel lese, frage ich mich ob Sie den aktuellen Konsultationsentwurf (AZ: BK1-17/001) der Bundesnetzagentur gelesen haben. Da sind explizit Vorgaben für die Versorgung an „fahrgaststarken Bahnstrecken“, Bundesautobahnen und sogenannten „weißen Flecken“ beschrieben. Außerdem sind neben den bundesweiten Frequenzen weitere Frequenzen „für lokale und regionale Zuteilungen „ vorgesehen. Dazu ist bereits ein Antragsverfahren zur Kommentierung veröffentlicht. Sie schreiben, dass flächendeckendes 5G eine Voraussetzung für autonomes Fahren ist (was so auch nicht korrekt ist, aber lassen wir das mal so stehen) und gleichzeitig bieten Sie als eine alternative Lösung an, ein Netz aus vielen kleinen regionalen und lokalen Netzen zu bauen. Das sehe ich als einen erheblichen Widerspruch an, da eine flächendeckende Versorgung damit erst recht nicht zu erzielen ist. Das wäre dann doch nur ein Flickenteppich. Das „neue digitale Technologien“ in Zukunft nicht mehr von deutschen Firmen entwickelt wird ist zumindest, was die zugehörige Infrastruktur angeht, heute schon der Fall. Die dazugehörigen Firmen sitzen in Schweden, Finnland und China. Applikationen werden allerdings heute schon und wahrscheinlich auch in Zukunft weiterhin hier entwickelt. Ich wünsche mir etwas mehr Kompetenz bei solchen technischen Themen und nicht die üblichen Rundumschläge gegen die großen Netzbetreiber und Frau Merkel – die alle durchaus für Ihre (Geschäfts)Politik kritisiert werden dürfen. – Peter Damerau

Leserbrief zum Titelthema „Wer versteht noch die Welt?“

Ich begrüße Ihr Bemühen, doch zweifle ich daran, ob Ihnen auch nur ansatzweise mit der “Philosophie” eine Lösung Ihrer Frage gelingt, auf deren Ansichten Sie sich vornehmlich zu beziehen scheinen. Ich fürchte, Sie führen eine Pseudo-Debatte für Intellektuelle Ihrer Zeitung, ohne Nutzen für das breite Volk der Gesellschaft – die klare – reale Antworten – statt `Wortgeschwülste´ erwartet. Die Philosophie ist – laut Duden – zwar eine Grund- aber nur eine `Denk´wissenschaft und ob Sie damit die heutige globalisierte Zeit hilfreich erklären können, erschließ sich mir nicht. In der philosophischen Betrachtung wird den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen zum Faktor `Mensch´ kaum eine Bedeutung beigemessen, d.h. den biologischen Strukturbedingungen (Mehrstufigkeit des Gehirns, den genetischen “Verhaltensbedingungen”, dem sozialen `Prägungs´verhalten durch bestimmendes Erziehen und Lernen, und den letztlich auch biologisch bedingten “Anlagen” der Psyche und deren vielfältige Bedingungen auf “menschliches Verhalten”. Es ist anmaßend und unverzeihlich, in der Philosophie der Weisheit letzter Schluss zu sehen. Ich beziehe mich nur auf das Buch von Isaiah Berlin, “DAS KRUMME HOLZ DER HUMANITÄT”, S. Fischer-Verlag Ffm, 1992 und zitiere: “[A]us so krummem Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz Gerades gezimmert werden”.

Immanuel Kant, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (1784) Kants gesammelten Werke, Berlin 1910ff. Bd 8, S. 23. Frau E. von Thadden bezieht sich auf den “Aufklärer” Karl Phillip Moritz, ebenfalls aus 1784. Nur in einem anderen Sinne, wie mir scheint, in philosophischem und nicht real-naturwissenschaftlichen Sinne. ErbärmlIch: “Der Mensch steht im Mittelpunkt” und nicht irgendeine “Ideologie”, sondern wenn, naturwissenschaftliche Ergebnisse ! Willkommen, was Sie uns an geschwülstigen, philosophischen `Wortschöpfungen´ noch bieten. Ich hoffe, Sie vernachlässigen die `Substanz´ nicht – dass auch “niedere Intellekte” sich in Ihren “Ergüssen” zurechtfinden. Sie haben wirklich ein besonderes Talent, – wissens- und lernfähige Leser – zu `demotivieren´, sich Ihre Zeitung zu Eigen zu machen. Ich habe 50 Jahre mit mir gekämpft, Sie im Abo zu halten bzw. jetzt nur mehr zu lesen, weil mir Ihr Snobismus und Ihre Arroganz stets die Laune verdorben haben. Aber, den Rest stehe ich noch durch – Ihrer Serie – der `Philosophie`- der Lieblingsbeschäftigung der “Intellektuellen”, die ich als die “unproduktivsten” Gilde der Gesellschaft – “Künstler” – ja – oder sind es nur “definierte” – betrachte? Aus `naturwissenschaftlicher´ Sicht will ich Ihnen – je nach Serien – noch paar Anmerkungen zukommen lassen. – Nikla Krost

Leserbrief zum Titelthema „Wer versteht noch die Welt?“

Mein Name ist Paul Steffen, ich bin 21 Jahre alt und studiere in Köln Philosophie und Englisch BA. Als Teil der internet Geprägten Generation, greife ich eher selten zu einer gedruckten Zeitung. Als Philosophie Student dagegen weiß ich aber auch, wie wichtig gedruckter Text ist und so las ich grade den neuen Philosophie Teil in Ihrer Zeitung. Leider wird diese Geisteswissenschaft, und insbesondere der Prozess des kritischen Denkens, immer häufiger überschattet durch schnelle Entscheidungen und das Unwillen, sich auch mit Unangenehmen Themen und den eigenen Abgründen auseinander zusetzen. Genau deswegen habe ich mich ehrlich gefreut einen Artikel über das Denken selbst zu lesen, der sehr klar verständlich ist, und auf den Punkt bringt, warum Vernunft-geprägtes Nachdenken so wichtig ist. Mein ganzes Leben lang habe ich schon in alle möglichen Richtungen nachgedacht und mich auch gerne zurück gezogen um alleine mit meinen Gedanken zu sein. Mein Vater ist einer der größten Denker die ich kenne. Seine liberalen Denkmuster habe ich wohl übernommen. Ihn beschäftigen seit langem die Grundmuster des Menschseins, und wie es kommt, das „Menschlichkeit“ verloren geht. Ähnlich wie im Gespräch mit Achille Mbembe (im übrigen eine sehr gute Analyse über Afrika), geht es um zwei Grundbedürfnisse des Menschen: Freiheit und Verbundenheit.

Diese Begriffe umfassen natürlich mehr als die deutsche Sprache es in zwei Worten fassen kann (alternativ passt auch Autonomie & Anerkennung). Jedenfalls fängt die „Menschwerdung“ schon im Mutterleib an, wohl die engste Bindung die zwei Menschen eingehen können. Nach der Geburt braucht das Kind, das sich sowieso in ständiger Entwicklung befindet, sehr viel Zuneigung, schon rein evolutionär gesehen überlebenswichtig für das Neugeborene. In der weiteren Entwicklung, der Jugend und dem Erwachsenwerden, wird die Selbstständigkeit wichtig (Autonomie). Dennoch ist die Akzeptanz im Umfeld genauso wichtig (Anerkennung). Die These die mein Vater, und wohl auch Ich, vertreten ist; dass wenn eines dieser beiden (vielleicht auch zunächst nicht überlebenswichtigen Bedürfnisse) gestört ist, im Ungleichgewicht oder gar nicht vorhanden, lässt dich das direkt auf die Psyche des Menschen abbilden. Jemand der nicht geliebt wird, sucht krankhaft nach Aufmerksamkeit (Beispiel Donald J. Trump). Jemand der unfrei ist, bedroht oder unterdrückt wird, tut alles damit er irgendwann frei ist (Beispiel Islamitische Terroristen die sich nach der Freiheit im Paradies sehnen). Natürlich sind das wohl zwei sehr extreme Beispiele und wenn es eine Skala gäbe, wären viele schwächere Beispiele (wie allgemein eine Depression, Agression/Hass) möglich, aber extrem verstehen wohl alle am besten.

Gut. Vielleicht lehne ich mich als junger Erwachsener grade sehr weit aus dem metaphorischen Fenster, aber ich war gerade sehr inspiriert meine aktuellen Gedanken mal schriftlich zu erfassen und warum dann nicht gleich an die ZEIT. Wer nicht möchte, muss es ja nicht lesen. Aber besser ich schreibe mal was als ein unnützes Video zu schauen oder noch schlimmer: Fernsehen. In diesem Sinne, Danke für den neuen Philosophie Teil. – – Ein/e Leser/in

Leserbrief zu „Die Rache des Burgherrn“ von Peter Kümmel

Der Artikel lässt erahnen, wie sehr die Zehen schmerzen, auf die Hoeneß getreten ist. – Wolfgang Burkhardt

Leserbrief zu „Eben mal die CSU retten“ von Matthias Krupa

Wenn er sich sonst nichts vorgenommen haben sollte, bitte schön! Was ist eigentlich das Gegenteil von; die eigene „Partei-gegen-die-Wand-fahren-zu-wollen“? – Klaus P. Jaworek

Leserbrief zu „Was für ein Gebrüll“ von Johanna Schoener

Im Artikel geht es direkt nach der Überschrift weiter mit aufgebrachten Müttern und alarmierten Experten. Was ist mit den aufgebrachten Vätern und alarmierten Expertinnen? Ist sich die Zeit nicht zu schade weiter die irrtümliche Idee zu verbreiten, dass nur Mütter Eltern sind und nur Männer Experten? – Johanna Claass

Leserbrief zu „Die Rache des Burgherrn“ von Peter Kümmel

Die sportliche Philosophen-Abteilung des FC Bayern München hat öffentlich philosophiert, aber leider ohne den großen Philosophen Paul Breitner. Der ist seither nur noch in der Schmollwinkel-Abteilung des FC Bayern zu finden. Vielleicht wäre dieses Philosophie-Modell doch auch einigerma(a)ßen „groKogeeignet“! – Klaus P. Jaworek

Leserbrief zu „Ich bin die Hecke“ von Götz Hamann

Danke für diesen Artikel, die grauenvollen Schotterwüsten finden sich leider überall. Sie scheinen sich wie eine ansteckende Krankheit auszubreiten. Auf einer Fahrradtour in diesem Sommer ist mir beim Durchradeln der vielen kleinen Orte am Rhein leider nur dieses Gedicht eingefallen.

Monokulturen

(Biffarhaustüren/Kärcher/Maisfelder und SCHOTTER)

Verkaufte Haustür’n, war der Held,

in ..rath,..broich,..busch, in meiner Welt,

wo Korn, Milch, Fleisch, Getreide steht,

da war ich täglich unterwegs,

mit Hochglanzhaustürkatalog,

aus buntem Kunststoff und ich log:

„Mach‘ einbruchsicher ..rath,..broich,..busch“,

so wurd‘ ich reich mit Plastikfusch.

Und bis der Letzte festgestellt,

dass keine Tür den Klau fernhält,

bin ich auf Kärcher umgestiegen,

bestück‘ das Land von …broich bis Siegen.

So trägt der …rath,..broich,..buscher Mann,

ein Hochdruckhalfter dann und wann,

hochdruckt so Alles, rund ums Haus,

nichts weicht dem Wasserstrahl mehr aus.

Es glänzt‘ die bunte Kunststofftür,

der Hof die Einfahrt, alles hier.

Doch stanken Misthaufen und Kuh,

da kam ich auf ’nen Supercoup.

Verkaufte Raps, Mais, Monosamen,

Windradgrund in meinem Namen,

mein Konto wuchs jetzt immer flotter.

Ich machte Geld, ich machte Schotter.

Nicht nur in ..rath,..broich,..busch auch ..hagen,

in Ober…, Unter…, will jetzt sagen,

durch Mono reich, dann auch in … hausen,

nicht nur die Käufer sind Banausen,

ich, der Verkäufer schräger Held,

Monokultur macht‘ ich zu Geld.

Noch einmal bin ich umgestiegen,

mein Business, es wurd‘ gediegen,

verkaufe Schotter, Rindenmulch,

für Vorgärten an jeden Knilch,

aus ..rath,..broich,..busch und auch aus …hagen,

aus Ober…, Unter…, will jetzt sagen,

mein Kontostand wächst immer flotter,

mache jetzt Geld aus eig’nem Schotter. – Christa Keiser

Leserbrief zur Grafik „Wenn das Eis weicht“ von Anne Gerdes und Stefan Schmitt

Ohne Eis, da saufen wir einfach gnadenlos ab, und die traurigen Reste, die werden von Orkanen, Hurricanes oder sonstigen Naturgewalten geplättet. „Nordwestostsüd-Passagen“ werden im Jahre 2050, in der Schifffahrt, so gut wie keine große Rolle mehr spielen. Mensch versenk einfach deine verschwurbelten Träume von einer heilen Welt, mit einer letzten „Traumschifffahrtsreise“ übers „Plastikmüllmeer“! – Klaus P. Jaworek

Leserbrief zu „Ich bin die Hecke“ von Götz Hamann

Diesen Beitrag habe ich als Erstes gelesen, weil das Thema mich schon seit Monaten umtreibt. Ich verfolge in meinem Wohnort den Baufortschritt einer Neubausiedlung am Stadtrand und bin jedesmal erschüttert, wenn ich dort gehe. Große Häuser auf kleinen Grundstücken. Wer hätte das gedacht: Der Walmdachwinkelbungalow ist wieder da!! Fast jedes Grundstück bekommt eine Schotterfläche, drumherum ein sicher nicht ganz billiger Metallzaun. Die Schotterfläche geschmückt mit Figuren. Könnte das schon ein Vorgriff auf die zukünftige Grabgestaltung sein? Es gibt nur wenig Rasen, geschweige denn Beete mit Stauden und Büschen. Kein Raum für Biene , Schmetterling und Vögel. Wo bleibt die Reaktion auf die Warnungen von Nabu, Bund und den Imkern? Die Stadtverwaltungen und Bauämter müssen dringend reagieren! – Hiltrud Meuter

Leserbrief zum Titelthema „Wer versteht noch die Welt?“

Verstand jemals jemand die Welt? – Ulrich Kerkhoff

Leserbrief zu „Über gefährliche Patienten“ von Harald Martenstein im ZEIT Magazin

Sagen Sie Ihrem Herrn Martenstein doch mal, dass Nidal R. allenfalls der bekannteste, nicht aber der berühmteste Intensivtäter Berlin sein kann. Ruhm ist etwas anderes. – Dietmar Riedel

Leserbrief zu „Damals“ und zu „Heute“ von GVR

Bilder sagen mehr als tausend Worte, auch wenn es dem Subtext des Autors widerspricht. Ich empfinde die Gegenüberstellung der Flüchtlingsschlange „Damals“ – Höhepunkt der Flüchtlingskrise an der ungarischen Grenze – und „Heute“ – Flüchtlinge aus Honduras auf dem Weg in die USA – irritierend und aufschlussreich zugleich. Damals schienen ausschließlich junge Männer „auf ihrer Flucht vor Armut, Kriminalität, Korruption oder Diktatur“ zu sein. Heute sind offensichtlich viele Frauen und Kinder unter dem Zug der Geflüchteten vor „Armut, Kriminalität und Korruption“. – Roland Klein

Leserbrief zu „Was für ein Gebrüll“ von Johanna Schoener

Dass die ersten aufkommenden Vorwürfe so abgetan wurden, als kämen sie nur von ‚Müttern‘ und Menschen die fachlich keine Ahnung haben, finde ich nicht besonders galant, kann ich aber noch nachvollziehen – die Filmemacher und die Klinik sind einfach wahnsinnig überzeugt, sonst gäbe es ja nicht so einen Film. Auch, dass nicht mit dem Gegenwind gerechnet wurde, glaube ich aufs Wort – eben wegen dieser Überzeugung! Da ist, in den meisten Menschen, Gegenwehr erst Mal der erste Impuls – und den ‚Gegner‘ klein machen und lächerlich machen eben die Strategie, die sie kennen. Das sieht man im Film : in der Art wie über die Eltern gesprochen wird und noch mehr in der Einstellung gegenüber den Kindern. Was ich weniger verstehe ist, dass es ja schon Statements gibt, dass Krankenkassen teilweise seit Jahren die Klinik nicht bewilligen – das kann ja auch an so einer Klinik nicht vorbei gehen, ohne dass die es bemerken und hinterfragen. Dass dieser Artikel, der sich, wie die Anderen dazu aus ihrem Blatt, sich nie auf die fachliche Kritik einlassen, aber nicht weniger werden, je mehr wirklich versierte Menschen sich dazu einbringen – mit Quellen, Belegen, Studien – oder sehr elementar, dem Kinderschutzbund – DAS verstehe ich nicht! Wieso werden die Kritiken auf ein ’schwaches‘ Element (Helikopter Eltern,AP-Seite,..) runtergebrochen, aber mit keinem Wort erwähnt, dass es viel fachliche Kritik gibt und dieser auch Raum geboten? Beste Grüße, jemand, der sich für die fachliche Seite der Diskussion interessiert und bei Ihnen leider nur Einseitigkeit dahingehend entdecken kann – Ein/e Leser/in

Leserbrief zu „Deutschland hängt sich ab“ von Marc Brost

Ich habe mal kurz gerechnet. 2017 betrug der Mobilfunk-Umsatz (nicht Gewinn) der Telekom in Deutschland ca. 8,6 Mrd. Euro bei einem Marktanteil von ca. 30%. Insgesamt sind das etwa 29 Mrd. Gesamtumsatz. Wenn wir im Vergleich zu anderen Ländern 30 Mrd. zu viel zahlen, heißt das, dass man eigentlich noch etwas herausbekommen müsste. Das müssen ja paradiesische Zustände in anderen Ländern sein! – Werner Fischer

Leserbrief zu „Ich bin die Hecke“ von Götz Hamann

Der Flächenfraß ist sehr gefräßig und er macht selbst vor privaten Gärten nicht Halt. Der Flächenfraß dreht dir freundlich schöne Augen hin, bis dir das Lachen schier im Halse stecken bleibt; er lullt dich einfach platt! Ratzfatz ist alles rundumversiegelt und zubetoniert, eine wahre Augenweide! – Klaus P. Jaworek

Leserbrief zu „Die Rache des Burgherrn“ von Peter Kümmel

Wenn man Peter Kümmels Artikel liest – auch ohne die gesamte Pressekonferenz mit Hoeneß, Rummenigge und Salihamidzic gesehen oder im Kopf zu haben – fallen mir nur zwei Kommentare bzw. Bemerkungen ein.

Erstens: Dieser Artikel ist ein Kommentar – ohne ihn so zu kennzeichnen. Als Schüler oder Student hätte Kümmel dafür eine „6“ bekommen – Thema verfehlt.

Zweitens: Psychologisch betrachtet scheint der Autor sich ja vor allem von Uli Hoeneß und seinen Äußerungen (Rummenigge und Salihamidzic erwähnt er nur kurz) erwischt zu fühlen. Anders sind seine ausführlichen, ins Persönliche gehenden Tiraden gegen den Bayern-Präsidenten nicht erklärbar. Zu Hoeneß kann man stehen wie man will, aber dass die dünnhäutige Journalistenschar (hier Kümmel) bei Kritik an ihrer Arbeit direkt verbal Amok läuft, lässt einen doch ratlos zurück – der Journalist als Wutbürger. Wer austeilt, sollte auch einstecken können – dies gilt für Hoeneß wie für Kümmel. Finde ich. – Christoph Müllers

Leserbrief zu „Ich bin die Hecke“ von Götz Hamann

Auch in früheren Zeiten gab es schon sterile Gärten, in denen nur ein paar Koniferen – beliebt waren serbische Fichten – inmitten gepflegter Rasen- flächen standen, umzäunt von Thujenhecken. Vor allem in den fünfziger- bis achtziger Jahren sah man das nicht selten. Man wollte es pflegeleicht und sauber haben. Aber damals gab es rundherum noch Natur mit Wiesen voller Blumen und Schmetterlingen, statt Maisfeldern und das Gras, das in große Plastikballen gepresst wird. Wer heute sterile Gärten anlegt, handelt wider besseres Wissen. Auf der einen Seite zeigt man sich betroffen von dem Insektensterben und der zunehmenden Artenarmut auf landwirtschaftlichen Flächen, auf der anderen Seite legt man ökologisch tote Gärten an, in denen Mähroboter keinen Grashalm mehr in die Höhe wachsen lassen. Immer mehr in Mode kommt, seine Grundstücke nicht nur mit Gabionen, sondern mit immergrünem Kirschlorbeer abzuriegeln. In diesen findet man keine Vögel mehr. Zugleich bedauert man aber, dass es immer weniger Spatzen gibt. Von dem Schicksal der Schwalben möchte ich gar nicht erst anfangen. Aber diese Schizophrenie kann man ja auch in anderen Bereichen beob- achten. Man beklagt die Zerstörung der Regenwälder, um riesige Soja- bohnenfelder für Tierfutter zu anzulegen und zugleich verzehrt man mehr- mals in der Woche Fleisch. Man zeigt sich betroffen von der zunehmenden CO2- Belastung der Atmoshäre und fliegt mehrmals im Jahr in Urlaub und fährt SUVs. Noch ein Beispiel gefällig: Man verurteilt die Ausbeutung der Arbeiterinnnen in den Textilfabriken in Fernost, trotzdem können die Klamotten nicht billig genug sein. Die Liste ließe sich noch fortführen. Was kann man tun? Aufklärung allein reicht offensichtlich nicht. Wie wäre es mit einer Art Abwrackprämie für Gärten, die die ökologischen Grenzwerte nicht erfüllen? Die Baumärkte und Gartencenter sollten das mal durchrechnen. – Robert Höpfner

Leserbrief zu „Die infizierte Bank“ von Manuel Daubenberger et al.

Mit wachsender Wut verfolge ich Ihre Berichterstattung über den Cum-Ex-Skandal. Da plündern kriminelle Banker und Geschäftemacher über viele Jahre die Steuerkassen Europas. Allein dem deutschen Staat entgehen mindestens 30 Milliarden Euro. Als man es schließlich merkt, vergehen wieder viele Jahre, bis die Steuerschlupflöcher geschlossen werden. Die europäischen Partner werden nicht informiert. Und welche Konsequenzen hat dieses unfassbare Politikversagen für die verantwortlichen Finanzminister? Der eine (Peer Steinbrück) erteilt seinen Parteifreunden kluge Ratschläge über die richtige sozialdemokratische Strategie, der andere (Wolfgang Schäuble) ist hochgeachteter Parlamentspräsident und wird (auch von der ZEIT) als denbarer, würdiger Kanzler gehandelt. Aber wehe, ein Minister lässt mal einen dummen Spruch los! „Untragbar, sofortiger Rücktritt!“, schallt es aus allen Gazetten. Die Veruntreung von Milliarden scheint dagegen eine Bagatelle zu sein. – Wilfried Rahe

Leserbrief zum Titelthema „Wer versteht noch die Welt?“

„Wer versteht noch die Welt?“ Das Hauptthema der gestrigen „Die Zeit“ hinter mir, bricht meine Frau in das Glücks-Thema von Xenius auf Arte mit der Nachricht: In Sassnitz auf der Insel Rügen wurde eine Frau mit 3 Promille aus dem Verkehr gezogen, der 4 Monate alte Säugling sei aus dem Kindersitz gefallen. Beide seien ins hiesige Sana-Krankenhaus eingeliefert worden. 3:4 war somit kein Fußball-Ergebnis. Epigenetisch vielleicht doch, jedoch vor 13 Monaten? Ein Anschluss unter dieser Nummer.

Schon die Ostsee-Zeitung vom 25.10.2018 war der Hammer mit der Ausführung auf Seite 10 „Keine Angst vor Konkurrenz aus China!“ Man sollte den dort abgebildeten vorgealterten Glatzköpfen mit Nacken- und Bauchfett noch unseren Gesundheits- und Wirtschaftsminister Harry Glawe zugesellen, da man ja schon den Visionär Winterkorn auf gleicher Seite würdigte. Wenn man die Erkenntnisse des Zeit-Magazins von Niels Boeing indes dagegenhält:“Die unerträgliche Leichtigkeit des Reisens. -Wir sind zu viele, die wir da ständig den Koffer packen!“ Zweifelt man an der Fähigkeit solcher Politiker. Und der Minister Glawe ist noch ein ehemaliger Krankenpfleger, seine Frau dazu noch Nervenärztin, und der soziale Wohnungsbau erlebt gerade mit Glawe die Blüte der Katastrophe. Nur man unterstützt ja selbst Veganer, die mit Billigflügen die Luft verpesten. Dafür verzichten sie halt auf Fleisch. Man kann halt nicht alles nachhaltig sehen, auch Alkohol wirkt nachhaltig, wie man oben sieht. Ein Anruf einer geschätzten Großunternehmerin, ich habe gefehlt beim Auftritt unseres Bundes-Gesundheitsministers, man hätte ihm den „Spahn“ aus dem Hintern ziehen sollen, dann hätte er den Scheiß im wahrsten Sinne des Wortes nicht artikulieren müssen. Bin gespannt auf das Ergebnis der ausstehenden Studie über die neusten Erkenntnisse der Frauenquote. Man denke daran: Warum Einstein keine Socken trug! – Ein/e Leser/in

Leserbrief zu „Unter Wolksern“ von Ulrike Gastmann

Ich vergesse niemals ,mich zu bedanken, wenn jemand etwas für mich tut mit einem aussagekräftigen Kolumnisten-Beitrag, wie Sie ,Frau Gastmann heute. Gerade in einer Zeit, in der „herabwürdigende und hämische Berichterstattung „unser Meinungsbild dominieren und prägen wollen. Daher soll mein Wort der Anerkennung Ihren Tag erhellen. Das sinn- und identitätsstiftende bürgerschaftliche Engagement -„Dorf 1813 Fest“ Ihrer Wolkserner hat in Bayern seit langem Protagonisten und Gleichgesinnte gefunden: Kaufbeuren mit dem Tänzelfest, Augsburg mit dem Friedensfest und Landshut mit der Landshuter -Hochzeit sowie dem Drachenstich in Niederbayern. Sie sehen darin ,auch Bayern feiert seine Geschichte und keine Spießigkeit mit Trubel und Aufwand. Ich frage Sie, Frau Gastmann, ist es dabei wirklich von Belang, wer und wo diese vernünftigen Argumente zu Tradition und Heimatliebe in welchem Kontext äußert und praktiziert?

Allerdings ist „Unterlassungssünde“ nicht nur eine Ansammlung von medialen Gedanken allein. Sie ist weit mehr als nur ein Munitionslager für mediale Argumente . Das erinnert mich an die Funktionen von Geschichte.! Die geschichtliche Einordnung der Gedanken kann auch eine emanzipatorische Funktion für uns haben: Man löst sich durch die Würdigung seiner eignen Geschichte aus der Enge der Gegenwart. Und erkennt damit die lange Denktraditions-Kette, die diese Gegenwart mitgeprägt haben. So überwindet man die Vergangenheit in gewisser Weise, indem man sie analysiert und feiern kann. Damit ist die Entlastungsfunktion eng verknüpft ,mit dem Unterschied, dass hier die Vergangenheit nicht überwunden werden soll. Man will eher zeigen, dass man das Rad nicht immer wieder neu zu erfinden braucht. Es geht vielmehr um Beweissentlastung (keine Rechtfertigung),weil in vielen Bereichen schon andere die nötigen Beweise (für Tradition und Heimatliebe)erbracht haben.

Die gegenwärtigen Denkgewohnheiten irritieren und vermögen eingefahrene Perspektiven nicht aufbrechen.(auch die von Pegida als reine Ost-Bewegung). Im besten Fall ist die Wirkung von Geschichte also eine im buchstäblichen Sinne desillusionierende allein. „Mut steht am Anfang des Handelns, Glück auf Erfolg allein am Ende“(Demokrit) Das Übel an den Minderwertigkeitskomplexen einer Gemeinschaft ist, dass diese meist bei den falschen Leuten zutage treten. „Wohl ihm also, wenn er gelernt hat, zu ertragen, was er nicht ändern kann, und preiszugeben mit Würde, was er nicht retten kann“(Friedrich Schiller) – Lothar Hantel

Leserbrief zu „Die Menschen warten auf Fragen“ von Elisabeth von Thadden

Grundsatzgespräche mit einem Philosophen wie Michael Sandel sind sicherlich ein begrüßenswerter Versuch, auch politische Probleme genauer zu klären. Der Gegensatz derjenigen zwischen Befürwortern der offenen Grenzen und den Gegnern ist jedoch entscheidend auch wirtschaftlich begründet. Ein Wohlhabender kann sich großzügiger verhalten als ein Angehöriger der Unterschicht oder auch unteren Mittelschicht, ohne dass er seinen Lebensstil sehr einschränken muss. Dagegen kann z.B. In Hannover das wirtschaftlich untere Drittel der Einwohner b nicht mehr umziehen, weil es die Mieten zu hoch sind. Die Aussage der Interviewerin Elisabeth von Thadden, dass viele der Schwächsten niemals Rechtspopulisten wählen würden, widerspricht den statistischen Erhebungen über Wählerwanderungen. Anstatt ständig Etikettierungen wie „Rechtspopulisten“ zu gebrauchen, sollten im Übrigen beide Beteiligte des Interviews die Fakten genau benennen. Dies würde philosophische Grundsatzdebatten großenteils unnötig machen. Es ist nun einmal so, dass vor allem die Angehörigen der Mittelschicht emigrieren, die hohe Schleuserkosten bezahlen können, und dass das Schleuserunwesen sich zu einem gut organisierten, lukrativen Gewerbe entwickelt hat. Wenig überzeugend wirkt es deshalb, wenn Flüchtlinge mit Kindern gleichgesetzt werden, die nicht für sich sorgen können. Auch Aussage Sandels, dass Flüchtlinge wie die eigenen Kinder betrachtet werden können, dürfte dem Handeln der meisten Menschen nicht nur deshalb widersprechen. Vielleicht sollte man bei einer solchen Argumentation Schopenhauer Ansicht berücksichtigen, dass Moral in der Natur des Menschen begründet sei, und der auf die ansatzweise vorhandene Moral bei Tieren verwies. Trotz der Globalisierung, die doch letztlich auf den Prinzipien eines Marktliberalismus beruht, ist die Nächstenliebe natürlicher als die Fernstenliebe, zumal man dabei auch die Pullfaktoren der Versorgung durch die hiesigen Sozialsysteme berücksichtigen muss. – Karl Seegerer

Leserbrief zu „Wo können wir noch richtig streiten?“ von Jochen Wegner

Meine Geduld ist mit solchen Menschen, die glauben, sie sind der Nabel der Welt, am Ende. Besonders dann, wenn sie unsere Kultur nicht kennt und erlebt hat. Was bildet sich diese Unperson ein, die ein hohes politisches Amt begleitet, was schon schlimm genug ist. Das kann nur auf den Mist des Oberbürgermeister Müller wachsen. Die sich aufschwingt wer was zu tragen hat und uns Einheimischen vorlebt wie wir zu denken haben. Die soll ihre Weisheiten in Lybien verbreiten, dort warten Stockhiebe auf sie. Ich habe das ihr unmissverständlich in einem Schreiben klar gemacht. Daraufhin hat sie mich wegen Beleidigung angezeigt. Nach Rücksprache mit meinem Anwalt sollte ich weiterhin ruhig schlafen. So kam es dann auch: Das Verfahren wurde eingestellt. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Die Rache des Burgherrn“ von Peter Kümmel

Ihr Autor Peter Kümmel (übrigens mein liebstes Gewürz) hat alles richtig analysiert. Dafür gibt es ein: Summa cum laude. Der langfristige Erfolg von Hoeneß ist unvergleichlich. Konkurrenz belebt das Geschäft -.der will es den Bayern schwieriger machen. Das alles ist weit gedacht und intelligent. . – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Ich bin die Hecke“ von Götz Hamann

Was Sie beobachtet haben ist nicht nur so schlimm wie beschrieben, es ist auch asozial! Frische Luft und Vogelzwitschern wollen alle – aber die Bäume müssen weg. Die Ergebnisse des Gifteinsatzes jahrzehntelang und immer flächendeckender haben wir im Insektensterben – deshalb auch die fehlenden Vögel – und als „Strafe“ in Form von Parkinsson-Erkrankungen usw. – das hätte auch in den Artikel gehört, um Nachdenken oder Umdenken anzuregen! Bitte mehr davon! Für Sie persönlich sehr geehrter Herr Hamann: Ein richtiger Garten, gelebt und gehegt, ist Psychotherapie, wenn es einem mal schlecht geht, und im Alltag Kraftquelle! Sie machen nichts falsch, wenn Sie sich denn entschließen sollten. Und dann bitte: Bäume pflanzen, für die nächste Generation und Biotope anlegen!!! – Peter Stephan

Leserbrief zu „Was für ein Gebrüll“ von Johanna Schoener

Um von einigen Leuten nicht gleich in eine Schublade geschoben zu werden: ich bin approbierte Kinder und Jugendlichenpsychotherapeutin, keine Angehörige des attachment parenting und verfolge seit Wochen die Presseberichte zum Dokumentarfilm Elternschule. Ich bin mehrheitlich erschrocken über das inhaltliche und fachliche Niveau der Presse, insbesondere der beiden Artikel von Frau Schoener. Wenn es, wie sie selbst schreibt, um das komplexe Thema Psychosomatik geht, interessieren keine emotionalen Debatten von Laien, und dazu zählen auch Journalisten in diesem Bereich. Wichtig für die Sache ist auch nicht die persönliche Antipathie von Frau Schoener zu Müttern mit Babys in Tragetüchern etc. und ihr herablassendes Gerede über Anhänger des Attachment-Parenting. Ich erwarte eine ausgewogene Recherche von wissenschaftlich fundierten Expertenmeinungen und fachliches Hintergrundwissen.

Frau Schoener hatte die Gelegenheit mit einem der renommiertesten international anerkannten Experten auf diesem Gebiet, Dr. Karl Heinz Brisch, zu sprechen. Herr Brisch berichtet im Artgerecht-Projekt: “Ich habe letzte Woche eine ganze Stunde lang Frau Schoener von der ZEIT ein hoch differenziertes Interview zum Film “Elternschule” für ihren heute in der Zeit Ausgabe 44 erschienen Beitrag gegeben…mit meinen entsprechenden kritischen, wissenschaftlich fundierten Stellungnahmen zu den Behandlungsmethoden, die in dem Dokumentarfilm gezeigt werden…..Leider hat die ZEIT nur einen einzigen Satz von mir aus diesem langen Gespräch gedruckt, bzw. Frau Schoener hat meine ausführlichen kritischen Erläuterungen – bis auf einen kurzen Kommentar nicht aufgenommen….”Frau Schoener schreibt zu der Einschätzung von Dr. Brisch, dass das, was er im Film gesehen habe, emotionale Gewalt am Kind sei, um Verhaltensänderung mit sehr brutalen Methoden zu erreichen: “Ein Urteil auf Basis eines Kinofilmes.” Jetzt wird es wirklich absurd! Frau Schoener, Sie können gewiss sein, wenn Herr Brisch als anerkannter Experte und praktizierender Kliniker auf dem Gebiet der Traumaforschung auf den Bildern bspw. Stressphänomene wie Dissoziation im Blick der Kinder diagnostiziert (vgl. den Artikel von Metzler bei der HuffPost), dann hat das Hand und Fuß, und ist eben gerade durch den Film selbst dokumentiert. (Übrigens: Die HuffPost schien da an differenzierter Wiedergabe des Fachwissens von Dr. Brisch deutlich interessierter zu sein.) Den Kinderschutzbund scheint Frau Schoener auch nicht besonders wertzuschätzen. In ihrem aus dem Zusammenhang gerissenen und damit unverständlichen Satz: “der Kinderschutz geißelt eine Verzerrung der Darstellung der kindlichen Persönlichkeit” wird verschleiert, um was es dem Kinderschutz überhaupt geht.

Stattdessen erwähnt Frau Schoener lobend Dr. Silvia Schneider und Karen Krause, nur sie zählt sie zu den “Fachkreisen” und zitiert sie (Dr. Brisch scheint da ihrer Meinung nach wohl eher als “populärer Experte” nicht dazuzugehören). Was Frau Schoener nicht erwähnt: Dietmar Langer ist Lehrbeauftragter bei der Uni Bochum, er bietet dort den Elternführerschein an und es kann ja wohl kein Zufall sein, dass er dort mit Silvia Schneider und Karen Krause zusammen im Supervisorenteam der praktischen Ausbildung ist. Die Hypothese Frau Dr. Schneider und Frau Krause seien persönlich befangen bzw. könnten um den guten Ruf ihrer Uni fürchten, ist damit wohl nicht weit hergenommen. Behauptungen wie die therapeutischen Methoden der Klinik seien “leitliniengerecht” bzw. es handle sich um wissenschaftlich gut überprüfte Methoden übernimmt Frau Schoener ungeprüft. Fakt ist: die “multimodale 3 Phasen Therapie” ist in keinen Leitlinien zu finden, sondern ist eine jahrzehntealte Erfindung von Herrn Stemmann in Zusammenarbeit mit Herrn Langer und es gibt keine wissenschaftliche Evidenzstudien dazu. Insbesondere das “Bindungs- und Trennungstraining” ist eine persönliche Erfindung der beiden Herren, erscheint in keiner Fachliteratur und wird nirgends sonst angewendet. Gründlich recherchiert hat das Dr. Renz-Polster, seine Recherchen decken sich mit meinem fachlichen Wissen und meinen Recherchen. Dr. Renz Polster durfte seinen Blog übrigens nur wenige Tage nach der mir völlig unerklärlichen Unterlassungsklage fast unverändert zurück ins Netz stellen.

Frau Schoener schreibt, einige Medien hätten den Film positiv aufgegriffen (auch die ZEIT 41/18). Was sie nicht erwähnt ist, dass sie selbst Autorin dieses Artikels ist. In Zusammenschau all dieser Tatsachen drängt sich ein Verdacht auf: möglicherweise geht es Frau Schoener gar nicht um eine gute journalistische Recherche, möglicherweise geht es ihr, um ihre eigenen Worte aufzugreifen, nicht mehr um die Sache, sondern um die Verbreitung ihrer persönlichen Meinung bzw. um die Vertuschung, dass ihr erster Artikel in den meisten Kommentaren vor dem Hintergrund von berechtigten Sachargumenten kritisiert wurde? Wie sollen Eltern anders als mit ihrer Meinung argumentieren, wenn die Presse international anerkannte Fachleute einfach nicht zu Wort kommen lässt, und ihr nichts anderes einfällt als wieder und wieder Herrn Langer selbst zu interviewen. Sehr geehrtes Zeitteam: hiermit fordere ich Sie auf endlich Fachleute aus dem klinischen therapeutischen Setting bzw. Experten, die insbesondere mit aktueller Bindungs- und Traumaforschung vertraut sind, sprechen zu lassen und alternative Eltern – Kind Therapien vorzustellen, die wirklich wissenschaftlich fundiert sind! – Angela Huthmann

Leserbrief zum Titelthema „Wer versteht noch die Welt?“

Die neue Rubrik „Sinn und Verstand“ trifft genau den Kern dessen, was ich mir in Ihrer Zeitung noch gewünscht habe. Der Frage „Wozu brauchen wir Philosophie in der Gesellschaft?“ gehen wir im Studium regelmäßig in unseren Philosophie-Seminaren nach. „Sinn und Verstand“ bietet schon in der ersten Ausgabe spannenden und hochaktuellen Denk-Stoff – eine fundierte Inspirationsquelle auch für uns als zukünftige Lehrerinnen und Lehrer. – Lea Stunkat

Leserbrief zu „Die Grenzen des Feminismus“ von Antonia Baum

Bei aller Liebe für Satire finde ich Ihren Artikel , wie auch schon früher für grenzwertig, überflüssig und albern. Lassen Sie sich doch mal was Neues einfallen, vor allem feilen Sie an Ihrer Sprache , oder hören Sie auf zu schreiben. – G. Engbert

Leserbrief zu „Gandhi statt Kapitalismus“ von Jan Ross

Da haben Sie einen guten Artikel geschrieben, der ja eigentlich Mut macht. Aber was massiv verstört, ist die Tatsache, dass Sie im Schluss-Absatz lediglich die „religiöse Intoleranz gegen die muslimische Minderheit“ erwähnen. Ich frage mich: Unterschlagen Sie das Leiden der gut 30 Millionen Christen in Indien bewusst? Oder haben Sie davon keine Kenntnis bekommen? s gibt eine NGO namens „Open Doors“ mit einem Zweig in Deutschland, die regelmäßig von Christenverfolgungen berichtet. Indien ist Schwerpunktthema in deren aktuellem Heft. Bitte machen Sie sich selbst ein Bild von der Glaubwürdigkeit der Berichte dort: https://www.opendoors.de/christenverfolgung/weltverfolgungsindex/laenderprofile/2018/indien

Und von katholischer Seite: https://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/warum-in-indien-die-gewalt-gegen-christen-zunimmt

Von einer Zeitung von Welt wie DIE ZEIT erwarte ich als Leser, dass sie deutlich macht, dass sie alle Menschen gleich wertschätzt, egal welcher Religion sie angehören. – Hanno Herzler

Leserbrief zu „Stippvisite mit Verhör“ von Angela Köckritz

1) Zum wiederholten Male ist in einem ihrer geschätzten Artikel von MaschinenGEWEHREN die Rede, wo aber, weil portabel, nur von MPs die Rede sein kann. Entweder sind die genannten Mordinstrumente Sturmgewehre oder Maschinenpistolen, denn Maschinengewehre sind semistationär installierte Gefechtspunkte die nicht frei und mobil einsetzbar sind. Vielleicht kann dieses Detail mal als Traktandum in eine Redaktionssitzung einfliessen.

2) In der letzten Aufgabe war Frau Bota einmal mehr in ihren antirussischen Hasstiraden zu ‚bewundern‘ .

Sehr gerne verzichtete ich auf Derartiges. In der Russischen Föderation trifft man, wenn man es sehen will, auf sehr viel mehr Gastfreundschaft und echte Gegenliebe als in 90% der sogenannten westalliierten Staaten. Hass ist Relikt aus den 19. und 20. Jhdt. und sollte höchstens als solches überhaupt noch in Erscheinung treten.

3) Das ‚Getöchtere‘ des Hrn. Prüfer im Zeit Magazin ist inzwischen m.E. nur noch langweilig und nicht viel mehr als eitle Nabelschau. Ist menschlich, aber trotzdem nicht unbedingt ‚meant for public‘ .

Vielen Dank für ihre ansonsten großartige Zeitung und Arbeit ! – Berthold Merkt

Leserbrief zu „Ich bin die Hecke“ von Götz Hamann

Barney Geröllheimer ist zurück – in tausenfacher Ausführung. All ihnen widme ich meine kleine Speckgürtelnovelle. Angenehme Lektüre, und danke für Ihren Artikel.

Speckgürtelnovelle

toskanischprovenzalischaquitanischandalusisch

hauptsache:

nicht so dass es passt

in die geschichte die kultur

der gegend

die vorgärten

pflegeleicht

basaltiert granitiert

ein schatten grau

zwei drei alibigrüns

das atmet größe

in kleinenbroich

und dann die eingänge

portale

säulen des himmels

und dann die garagen

tempel für pferdestärken

parken in zweier dreier viererreihen

verglast zum teil

verklinkert fast immer

leider knirscht

viel zu selten der kies

in der auffahrt

so wie morgens

wenn alle losstürzen

richtung stadt

der speckgürtel braucht futter

zurück bleiben die kinder

die gehen später zu schule und kita

oder besser: werden gefahren

von desperate housewifes

in festungsgleichen SUVs

panzer der angst

vor dem absturz – Kurt Eimers

Leserbrief zu „Ihr erneuert euch zu Tode!“ von Sophie Passmann

Schon vor einem Jahr hab ich ein Briefchen geschrieben das leider unbeachtet blieb: Die SPD ist obsolet: Die Linken zu den „Linken“ – die Grünen zu den Grünen“ Und die eher konservativ-liberalen Marktwirtschaftler (Seheimer Kreis) zur CDU. Es gibt auf all diesen (auf allen?) Feldern keine Erneuerung sondern nur klarere Positionuerungen. Nur dass die wahrscheinlich jetzt gerade keine Pöstchen frei haben (ein bischen gehässig darf man doch? – oder?) – Dieter Herrmann

Leserbrief zum Titelthema „Wer versteht noch die Welt?“

Vorfahrt für das Denken, für das richtige Wort – einmal im Monat! DIE ZEIT wider ihren eigenen ZEITgeist! Denn auch in ihren Texten tummeln sich, ohne großes Nachdenken dahingeschmissene, Worte und Begriffe, die endlich einmal gründlich durchleuchtet und hinterfragt werden müssen! Worte etwa aus dem politischen Dauerbrenner Asyl und Immigration, wie „Weltoffenheit“: für mich bedeutet sie, offen auf Menschen aller Nationen zuzugehen, mich ihrer Lebensart, Religion, ihren Sitten und Ideen zu öffnen – ohne jedoch, sie für mich zu übernehmen, und dauerhaft mit all diesen Menschen Tür an Tür leben zu müssen! Das Besondere würde so zum Beliebigen! Wie „Integration“: bedeutet sie nicht, daß sich eine (kleine) Minderheit in die Mehrheit des Gastlandes eingliedert? In vielen Schulen ist es mittlerweile umgekehrt: eine Mehrheit „integriert sich“ in eine Minderheit. Dort ist die „Mehrheitsgesellschaft“ längst die „Minderheitsgesellschaft“! Worte endlich wieder „entdecken“, ihren Kern, ihre wahre Bedeutung freilegen: erst dann kann sich ein fundierter, offener, ehrlicher Disput entwickeln zwischen allen Gliedern unserer Gesellschaft! – Dr. med. Ulrich Pietsch

Leserbrief zum Titelthema „Wer versteht noch die Welt?“

Ihre neue Serie „Sinn & Verstand. Was Philosophieren heute bedeutet“ als erster Teil der monatlichen Schwerpunkten „zu den grundsätzlichen Fragen der Gegenwart“ wird hoffentlich zu einem der Mosaiksteine, die dringend nötig zu setzen sind in all den Unruhen, die in den Artikeln auch benannt werden. – M. Krebs

Leserbrief zu „Ihr erneuert euch zu Tode!“ von Sophie Passmann

Alles war vorauszusehen. Ich hatte ihnen schon vor 10 Jahren prophezeit, daß die Volksparteien sich selbst zerstören. Das heutige Personal der SPD sind eigentlich nur zweite wenn nicht gar dritte Wahl. Was soll also großes dabei herauskommen. Das ist alles nur Selbsterhaltungstrieb, wer will schon aus der Komfortzone aussteigen. Der Bundespräsident, eigentlich dafür gar nicht zuständig, macht ohne Medienkrawall Politik für seine Partei um sie zur Resson zu bringen. Aber die Hilfestellung bringt nichts. Es geht weiter bergab. Die Großen wurden von der Arbeiterschaft nicht akzeptiert. Sie sind in ihrer eigenen Partei zu Gefangene geworden. Man kann auch sagen: Sie haben die Basisarbeit sträflich vernachlässigt. Chlement aus NRW, früher Superminister, schäkerte zu sehr mit den Bossen, was eigentlich sehr klug war. Hat seine Wähler aufgefordert die Veränderungen in der Welt endlich zur Kenntnis zu nehmen, was auch richtig war. Sein Ebenbild Steinbrück, auch aus NRW, hat eine noch klarere Sprache gesprochen. Das kam beim SPD-Publikum noch schlechter an. Beide halten heute Vorträge bei den Bossen. Ist das nicht verrückt!? Ein gemeiner Zeitgenosse würde sagen: Die SPD hat die blödesten Wähler. Heute regiert bei der SPD das Aushilfspersonal. Eine schöne Scheiße. Es gibt bei der CDU auch Parallelen zur SPD. Die haben auch die guten Leute, um es vorsichtig auszudrücken, laufen lassen -, eigentlich wegen nichts. Das war eine hinterfotzige Aktion der SPD. Jetzt ist die SPD halbtot und keiner kann sie retten. Das dieser Beitrag von einer Comedian geschrieben wurde, spricht auch Bände. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Die Grenzen des Feminismus“ von Antonia Baum

Wem wollen Sie eigentlich vormachen, dass dieses Gespräch zwischen Frau Baum und einer (Ihrer) Dreijährigen stattgefunden haben soll? Wenn dem wirklich so wäre, sollte sie sie schnellstens zur Oberschule anmelden! Eine Dreijährige, die Sätze, beginnend mit den Worten:“ Für das Leben einer erfolgreichen Frau scheint es mir gegenwärtig zentral zu sein,“ …. etc. etc. von sich geben kann, darf auf keinen Fall in einer Vorschule verkümmern. Apropos Vorschule: Ist dies eine Elitevorschule oder eine ganz normale? Wenn dort schon solche Themen behandelt werden, was bleibt für das Gymnasium? Und natürlich kann diese Dreijährige auch schon schreiben, ganze Aufsätze! Und schaut nebenher noch einer Expertenrunde zum Thema: „Schwangerschaftsabrüche“ zu! Chapeau! – Dr. Wolf Günther

Leserbrief zu „WIE ES WIRKLICH IST… mit einem künstlichen Darmausgang zu leben“ von Saskia Frietsch und Stella Marie Hombach

Eine bewunderswerte, starke junge Frau, die nicht gegen ihre schwere Erkrankung ankämpft, trotz allen Widrigkeiten; sie hat ihre Krankheit irgendwie in ihr Leben integrieren können, diese Krankheit angenommen, und vielleicht sogar Frieden und Freundschaft mit der Erkrankung schließen können. Und das mit dem Kinderkriegen, das bekommt sie auch noch auf die Reihe. Ich habe seit über 40 Jahre Diabetes Typ 2, und ich habe mich mit diesem „Typ“ auch einigen können! – Riggi Schwarz

Leserbrief zu „Was für ein Gebrüll“ von Johanna Schoener

Was für eine Freude!, dass beim Thema Erziehung überhaupt Mal wieder der Begriff „Bindung“ auftaucht und es sogar noch in die Zeitung schafft. Denn bei allem was man als Eltern in punkto Kinder outsourcen kann – Bindung sicher nicht und die braucht Zeit. Schade, dass der Film über die „Arbeit mit chronischen Stresserkrankungen bei Kindern“ durch seinen Titel „Elternschule“ Polarisierung provoziert und so ein diffenziertes und konstruktives Nachdenken über die Bedeutung der Eltern-Kind-Bindung vergibt. Das eine gute Bindung Bildung erst möglich macht, kann man nicht nur bei Therapeuten mannigfaltig lesen, sondern auch bei Neurobiologen wie z.B. Gerald Hüther. Der Therapeut Dietmar Langer unterstreicht ebenfalls die Bedeutung der Eltern-Kind-Bindung in seinem Interview. Schade, dass die, denen diese Bindung besonders wichtig ist, den Film nicht als Chance ergreifen, den Dialog über Bindung in der Öffentlichkeit anzuregen – unsere Gesellschaft hätte es bitter nötig.Und schließlich schade, dass Johanna Schoener in ihrer Bemühung in „Vollständigkeit“ über das Ganze zu berichten auch nicht aus ihrer ideologischen Ecke herauskommt und die Chance auf eine wirklich differenzierte Diskussion über Bindung und Erziehung verspielt. An der Verweigerung dieser Diskussion leiden tagtäglich viele mit mir, die in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen stehen und deren Herz für ihre gesunde Entwicklung und Entfaltung schlägt. – Esther Vix