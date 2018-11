8. November 2018 – Ausgabe 46

Leserbrief zu „Dienen wollen“ von Patrik Schwarz

Maaßen-Bashing ist derzeit eine wohlfeile und äußerst preiswerte journalistische Option. Ist das nicht ein wenig zu billig, was Sie da von sich geben? Auch wenn er der Aufsicht einer jeweils gewählten Regierung unterliegt, ist die Aufgabe des Verfassungsschutzes u.a. die Beobachtung der Einhaltung der demokratischen Standards, was auch und gerade die Beobachtung derjenigen einschließt, die an der Macht sind, also auch SPD, CDU, Grüne u.a. Wenn sich man den Grundsatz „Teilhabe des gesamten Volkes an der politischen Willensbildung“ anschaut, stellt sich schon die Frage, inwieweit der Ausschluss von inzwischen ca. 18% der Wähler, der nicht nur mit aller Macht sondern Teilweise auch mit aller Gewalt erfolgt, noch demokratisch ist. Diese Frage zu stellen ist Aufgabe eines Verfassungsschutzpräsidenten – und nicht der momentan regierenden Partei zu dienen, wie Sie andeuten. Zwischen „Beobachtung“ und „offizielle Beobachtung durch den Verfassungsschutz“ besteht ein ziemlicher Unterschied. Auch zu SPD, CDU und anderen Parteien und deren Führungspersonal dürften sich irgendwo auf den Serverplatten des Verfassungsschutzes gesammelte Informationen finden. Herr Maaßen ist sicher kein Dummkopf und Verschwörungstheoretiker, sondern dürfte über mehr Informationen verfügen als Sie und genau wissen, was er sagt. Statt sich dem billigen Bashing anzuschließen sollten Sie vielleicht einmal genauer analysieren, was er zwischen den Zeilen noch sagt. – Gilbert Brands

Leserbrief zu „Zwischen mir und der Welt“ von Matthias Kalle

Ich sitze gerade in voller Ausgehmontur vor der Wohnungstür und müsste eigentlich längst zur Arbeit gegangen sein. Habe aber kurz einen Blick ins Magazin geworfen und blieb an der Brille hängen..

Ich musste echt schmunzeln, denn ich habe exakt die gleiche Brillenhistorie hinter mir. Gleicher Jahrgang, gleiches Einstiegsalter, gleiche Dioptrien (ja,tatsächlich, nur der Cylinder stimmt nicht), gleiches Geeiere zwischen ‚Brillenschlangen‘-Rufen und der Überzeugung, ohne Rand um die Augen nur ein halber Mensch zu sein. Nur einen Claas habe ich in München noch nicht gefunden.

Danke für die Ablenkung! – Katja Möbs

Leserbrief zu „Der Schmerz zählt nicht“ von Elisabeth Raether

Der Beitrag beschreibt prägnant die Gewissenlosigkeit einer zynischen Lobby und eine ruchlose Politik, der die Tierquälerei an Ferkeln egal ist. Die Schweine sind nicht die Schweine! – Lutz Landorff

Leserbrief zu „Anton fiel auf den Kopf. Er musste in die Klinik. Aber nicht in jedem deutschen Krankenhaus bekommt man die Hilfe, die man braucht“ von Nadine Ahr

Ihrem Artikel stimme ich prinzipiell zu. Leider ist es aber so, dass man auch in Krankenhäusern, die die nötigen Fallzahlen für bestimmte Operationen vorweisen können, an einen Operateur geraten kann, der eben noch wenig oder keine Erfahrung für eine bestimmte Operation hat. Die großen Kliniken bilden ja aus und die Anfänger-Ärzte müssen üben. Dies ist mir bei meinen Schulteroperationen am eigenen Leib passiert. Ein Arzt, den ich zuvor noch nie zu Gesicht bekam, hat mich operiert. Nachdem der angekündigte Operationserfolg ausblieb, bekam ich auf meine Anfrage folgende Antwort: „Wissen Sie, die Ärzte lernen das hier und wenn sie es können, gehen sie weg!“ Bei der ersten Operation hat zudem eine „wissenschaftliche Hilfskraft“ assistiert, bei der zweiten steht nur „Hilfskraft“ (evtl. die Putzfrau???). Vom Oberarzt zur Kontrolle oder Überwachung des Anfängers weit und breit keine Spur! Also sind auch die Fachkliniken nicht immer eine Garantie. Oder müssen wir immer den Chefarzt verlangen und die Kosten privat zahlen? – Brigitte Hildebrand

Leserbrief zu „Tödliches Schweigen“ von Ulrich Ladurner

Fassungslos erlebt man über die Medien mit, wie radikale Islamisten im fernen Pakistan den Vollzug der Todesstrafe an einer Christin erzwingen wollen, die nach 8 Jahren Gefängnis vom Vorwurf der Blasphemie zunächst mutig freigesprochen wurde, deren Gerichtsverfahren aber nun, aufgrund dieser hasserfüllten Massenproteste, neu überprüft werden soll. Mit Recht spricht Ihr Kommentator, Ulrich Ladurner, (in der ZEIT Nr. 46 vom 8. November) von einem Skandal und stellt erstaunt fest, dass es im Westen „seltsam still um diese geschundene Frau“ bleibt. Aber müssten nicht auch und vor allem Würdenträger und Gelehrte eines gemäßigten Islam öffentlich Stellung beziehen und solche hasserfüllten Äußerungen fanatischer Extremisten und Aufhetzer im Namen des recht verstandenen Koran, des Propheten und Allahs deutlich zurückweisen? – Klaus Lutterbüse

Leserbrief zu „Anton fiel auf den Kopf. Er musste in die Klinik. Aber nicht in jedem deutschen Krankenhaus bekommt man die Hilfe, die man braucht“ von Nadine Ahr

Ich habe den obigen Artikel gerade in meiner Mittagspause gelesen, und ich bin entsetzt:

Ein epidurales Hämatom hat in der Computertomografie eine typische, linsenförmige Form. Einen Examenskandidaten, der das nicht erkennt, würde ich rausschmeißen! Notfalls muss es ein Allgemeinchirurg operieren können: trepanieren, und die Blutung stillen (zumeist findet sich eine spritzende Verletzung der Arteria meningea media), in der Zwischenzeit kann dann schon ein Neurochirurg vor Ort sein, der die Operation korrekt zu Ende führen kann. Die Schlussfolgerung des Gutachtens ist falsch: es hätte heißen müssen: „Anton wäre, wenn alles korrekt gelaufen wäre, MIT SICHERHEIT nicht am epiduralen Hämatom verstorben.“ Selbstverständlich hätten im weiteren Verlauf noch fatale Komplikationen auftreten können. Aber so ist er gestorben, weil die Blutung zwischen Schädeldecke und harter Hirnhaut immer größer geworden ist, und schließlich den Hirnstamm im Hinterhauptsloch eingeklemmt hat, was zum Atem- und Herzstillstand führt. „Er hat aufgrund der zunehmenden Raumforderung im Schädelinneren eingeklemmt.“ – Dr.med.habil. Peter-Michael Zink

Leserbrief zu „Anton fiel auf den Kopf. Er musste in die Klinik. Aber nicht in jedem deutschen Krankenhaus bekommt man die Hilfe, die man braucht“ von Nadine Ahr

Ich stimme den analytischen Fakten des Artikels voll und ganz zu. Es ist erschreckend wieviel Inkompetenz in kleinen Kliniken sichtbar wird, wenn man sie genau analysiert. Doch das beschränkt sich nicht nur auf die Kliniken. Bei den Haus- und Fachärzten ist es nicht anders. Dieses ist ein Grund dafür, warum die Deutschen so häufig die Kliniken aufsuchen. Das Pauschalurteil „die Deutschen gehen zu häufig in die Kliniken“ kann ich so nicht gelten lassen. Auch die Aussage, wenn man in eine kompetente Klinik geht ist alles viel besser, trifft meiner Erfahrung nach nicht zu. Natürlich ist hier die Kompetenz vorhanden, doch stehen diese Kliniken noch stärker unter dem Druck zu viele Patienten mit zu wenig Personal betreuen zu müssen. Es nützt nichts einen kompetenten Arzt 24/7 zu haben, wenn er von einem Notfall zum anderen gezerrt wird. Die Therapie in unserem Gesundheitssystem wird zu 80% vom Kostendruck regiert und nicht von der Qualität der Therapie. Ohne eine gewisse eigene Kompetenz auf Patienten Seite ist man dem System völlig ausgeliefert. Und dabei wäre es so einfach die Kompetenz der Fachkliniken zu teilen. Haben wir nicht die Möglichkeit mit telemedizinischen Hilfsmittel Patientenakten, Analyseergebnisse, Diagnosen und Therapieempfehlungen auszutauschen? Im vorliegenden Fall hätte vermutlich ein Mobiltelefon ausgereicht die Daten auszutauschen und eine Therapieempfehlung zu erhalten bzw. einen adäquaten Maßnahmenkatalog aufzustellen. – Jürgen Schulberger

Leserbrief zu „Tödliches Schweigen“ von Ulrich Ladurner

Die Verantwortung des Westens (wie so oft der USA) ist offensichtlich, dies darf aber die Regierungen dieser Länder nicht aus der Verantwortung nehmen. So wie in Deutschland jeden Tag der Rechtsextremismus bekämpft wird, müssen diese Länder den radikalen Islamismus bekämpfen. Der radikale Islamismus breitet sich leider auch in Afrika wie eine Seuche aus. Deutschland hat im Rahmen der Flüchtlingskrise viele radikale Islamisten ins Land gelassen. Deren Zahl geht sicherlich in die Tausende. Aufgabe unserer Sicherheitsbehörden und unsere Justiz wäre es, diese umgehend zu identifizieren und außer Landes zu bringen. Stattdessen dulden wir, dass radikales Gedankengut in Moscheen gepredigt wird! Zudem haben wir hunderttausende muslimische Flüchtlinge in Deutschland aufgenommen, die von Schleusern mit paradiesischen Versprechen nach Deutschland gelockt wurden. Diese Flüchtlinge merken jetzt zunehmend, dass mit geringer Schulbildung bei allem Engagement keine paradiesische Zukunft auf sie und ihre Kinder wartet, sondern skrupellose Ausbeutung. Viele werden dauerhaft mit Hilfsjobs um ihren Lebensunterhalt kämpfen müssen, mit Bezahlung in der Regel weit unter dem Mindestlohn. Das macht sie zu leichter Beute für radikale Prediger! – Rainer Funke

Leserbrief zu „Sanktionskrieger“ von Josef Joffe

Joffe hat einen bemerkenswerten Zeitgeist-Kommentar geschrieben. Am Ende kriegte er offensichtlich Angst vor eigener Courage. – Marek Pelc

Leserbrief zu „Alles Mistkerle„ von Jörg Lau

Es geht schon bemerkenswert in dem Meinungsartikel von J. Lau: Erst stellt er die richtige Diagnose, dann folgt der.Moralinsäure die bemühte Äquidistanz. Ist das der neue Zeit-Stil oder Mangel an journalistischer Courage? – Marek Pelc

Leserbrief zu „Ein Pakt, der spaltet“ von Mark Schieritz und Michael Thumann

Das letzte durch Völkerrecht und Migrationspakt geregelte Dominospiel der Menschheit ist im Gang. Bevölkerungsexplosion, Naturzerstörung, Klimawandel und Massenmigration, gepaart mit modernster Kriegstechnologie sind die existenzielle Bedrohung für die Menschheit. Die Vorboten – erst die allerersten Vorboten! – des globalen Exodus aus überbevölkerten, durch Raubbau, Klimawandel, Hunger und Krieg verwüsteten Staaten in ebenfalls bereits überbevölkerte Länder – auch Europa ist angesichts seiner global agierenden Naturzerstörungsmaschinerie überbevölkert! – sind unterwegs. Sie haben den Ruin, das Chaos, den Terror, den ideologischen und religiösen Irrsinn ihrer Länder im Gepäck. Die Katastrophe aus Bevölkerungsexplosion ohne jede Gegensteuerung (plus > 200.000 Menschen täglich / in Kürze zehn Milliarden Menschen!), Naturzerstörung, Verarmung, Krieg, unwiderstehlicher Massenmigration, Nationalismus, Rassismus, Hass und Terror bahnt sich an.

Ohne sofortige effektive Bekämpfung der Überbevölkerung, ohne mit allem Nachdruck (!) geführte offensive globale Kampagne für Geburtenkontrolle wird jegliches Bemühen um Humanität und Umwelt, werden alle technischen und wirtschaftlichen Errungenschaften vergeblich sein. Ein steinzeitliches Völkerrecht, das dem historisch beispiellosen Zustand unserer Welt in keinster Weise gerecht wird, erlaubt es unfähiger, verantwortungsloser, korrupter und despotischer Politik, in rechtlich verbriefter Souveränität und ohne jede Eingriffsmöglichkeit ihre Länder zu ruinieren und ihren Ruin zu globalisieren. Gleichzeitig zwingt dieses Völkerrecht, zwingen diverse Konventionen und Asylgesetze und nun auch ein moralisierender Migrationspakt die „Herbergsländer“, diesen Ruin zu importieren – ein Dominoeffekt des Ruins, das letzte völkerrechtlich paktierte und geregelte Dominospiel der Menschheit! Souveränität und Asylrechte sind zum ruinösen völkerrechtlichen Götzen pervertiert! Sehr bald schon werden die im Tiefschlaf befindlichen Demokratien sich die Augen reiben … und plötzlich werden alle putzmunter sein – in Chaos, Terror und Diktatur! – Dr. Hans Renner

Leserbrief zu „Der Merz-Effekt“ von Matthias Geis

In dem Artikel heißt es: „Wenn damals Merz und nicht Merkel den Machtkampf gewonnen hätte, so empfinden es die Konservativen in der Union, hätte Alexander Gauland ein Jahrzehnt später nicht die AfD gründen müssen. Entweder sind die konservativen Kräfte der Union nicht über das Entstehen der Konkurrenz-Partei AfD im Bilde oder dem Autor ist hier ein Fauxpas unterlaufen. Die AfD wurde von Bernd Lucke gegründet. – D. Hoffmann

Leserbrief zu „Mehr Bank wagen“ von Heike Buchter und Lisa Nienhaus

„Kann ein Millionär glaubwürdig Kanzler sein?“, fragen Sie in Bezug auf Friedrich Merz. Schauen Sie sich doch mal seine Stiftung näher an. https://www.merz-stiftung.de/home/ Das sind so Dinge, die ein Kapitalist mit seinem Geld und seiner Freizeit machen kann. Kann uns was Besseres passieren, als so einen hochkarätigen Menschen aus der Wirtschaft für unsere Regierung zu gewinnen, wo vergleichsweise nur Taschengelder gezahlt werden? F. Merz hat offenbar genug Geld verdient. Mit seinen 63 Jahren hat er andere Interessen, als noch mehr Geld zu verdienen. Schwieriger ist es doch anders herum: Wenn jemand Kanzler ist und diese Kontakte nutzt, um nach seiner Amtszeit davon finanziellen Nutzen zu ziehen. Das ist hier aber nicht zu befürchten. Also mir ist ein Kanzler aus der deutschen Wirtschafts-Elite lieber, als einer, der noch nicht einmal sein Abitur geschafft hat. – Norbert Ludwig

Leserbrief zu „Dienen wollen“ von Patrik Schwarz

So wird nichts aus unserem Land. Maassen ist auch ein Opfer der Unbelehrbaren. Der Dogmatismus der Linken Szene zeigt auch gegen Maassen wie es um unser Land bestellt ist. Das Menschenbild dieser Schreihälse wird unser Land weiter schwächen. Es gibt bis heute keine Belege für „Hetzjagten“ auf Ausländer in Chemnitz. Weite Teile der Berichterstattung und andere Kommentare waren schlicht und einfach gelogen. Das typische Muster der Linksextremen wie sie täglich festzustellen sind. Der immer größere Verdruss jener Menschen, die die Sicherheitslage im Land besorgniserregend finden, werden als Spinner abgetan. Maassen war ein ausgezeichneter Mann, der sein Amt wieder auf Vordermann gebracht hat. Er hat sein Personal immer und immer wieder auf die Gefahren des Islamismus erinnert. Dieser Mann hat mehrere Anschläge vereitelt. Er hat in Wahrheit mehr für die Sicherheit des Landes getan als jeder andere. Dieser Abgang war Mal wieder so überflüssig wie ein Kropf. Die Gefahr, ich habe ihnen das mehrmals mitgeteilt, geht von denen aus, die ihn jetzt zum Teufel gejagt haben. Dazu gehört auch unsere Bundeskanzlerin. Maassen muß von keinem etwas lernen. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Anton fiel auf den Kopf. Er musste in die Klinik. Aber nicht in jedem deutschen Krankenhaus bekommt man die Hilfe, die man braucht“ von Nadine Ahr

Dieser Fall ist leider kein Einzelfall. Ich arbeite seit 30 Jahren als Krankenschwester, 25 Jahre davon auf einer Intensivstation und die Zustände haben sich in den letzten Jahren katastrophal entwickelt. Das ist auch die Motivation vieler Pflegekräfte sich für mehr Personal zu engagieren oder aber den Beruf zu verlassen. Es ist leider nicht mehr möglich, die Sicherheit der Patienten zu gewährleisten. Anton ist eines der Opfer wie so viele unzählige Andere. Es mag ein Handicap kleiner Krankenhäuser mitunter sein, für mich ist das Hauptproblem die Unterbesetzung. In dem Gutachten wurde von einem Personalschlüssel von 1:1 oder 1:2 gesprochen, gleichzeitig senkt Spahn seine Vorgaben von ursprünglich 1:2 auf 1:2,5. Er hat den Krankenhausbetreibern nachgegeben. Vor circa zwei Jahren arbeitete ich auf einer Intensivstation in Berlin, dort war der Schlüssel 1:4. Das war für mich und Andere der Grund zu kündigen, auch dort starben Menschen, weil sie nicht adäquat betreut wurden. Es wird geklagt dass es nicht genug Intensivpersonal gäbe, aber es ist vor allem ein hausgemachtes Problem. Für uns Pflegekräfte gibt es nur zwei Alternativen, zu gehen oder zu resignieren. – Christine Eidenschink

Leserbrief zu „Der Schmerz zählt nicht“ von Elisabeth Raether

Das ist wieder mal ein Lehrstück, welche Marionetten wir als Regierung haben, die vor jeder Lobby einknicken. Und die armen Tiere können weiter leiden. Es ist ein Unding und ich könnte platzen vor Wut. Dasselbe haben wir beim Verhältnis der „Regierung“ zur Autolobby und beim Klimawandel. Die Raucher hatten leider keine starke Lobby – da konnten die Hampelmänner- und frauen sich auf die Schulter klopfen. Wieder zurück zum Thema. Man sollte die Leute – sind ja meist Männer auch mal so behandeln wie sie Tiere behandeln – vielleicht würde das helfen …. ist nicht ganz ernst gemeint. Ich danke Ihnen für den Bericht. Ich bin Abonnentin, 68 Jahre alt, Witwe, keine Kinder, seit 01.03.2015 in Rente nach fast 50 Jahren Arbeit. Ich bin entsetzt, was aus diesem Land geworden ist und sobald ich kann, werde ich es für den Rest meines Lebens verlassen. Die Politik ist überall beschissen, aber es gibt Länder, da ist das Wetter besser. – Undine Mix-Falter

Leserbrief zu „Mehr Bank wagen“ von Heike Buchter und Lisa Nienhaus

Ob Merz der richtige Mann für Deutschland ist muß sich erst noch zeigen – ich wünsche es ihm. Ihre Autorinnen beschreiben die Risiken für Merz. Ob die Bürger gegenüber den Medien immun sind, bezweifle ich. Denn die werden ein Feuer gegen Merz entfachen, das viel Rauch bei den Bürgern hinterlässt. Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern als die SPD den Eliten die rote Karte gezeigt hat. Das passte so gar nicht in ihre Ideologie der Gleichmacherei. Vielleicht hat sich diese Partei auch auf dem Gebiet gewandelt und eingesehen, dass das alles Quatsch war. Aber wenn ich die neuesten Stimmen höre, die mehr nach links rücken wollen, traue ich denen den Rückfall zu. Auch kann ich mich an meine Schulzeit in den 50er Jahren erinnern, in der in Schulbüchern Unternehmer als Schurken und Ausbeuter hingestellt worden. Ja, das gab es alles. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Anton fiel auf den Kopf. Er musste in die Klinik. Aber nicht in jedem deutschen Krankenhaus bekommt man die Hilfe, die man braucht“ von Nadine Ahr

Ich bin Allgemeinmedizinerin in Cuxhaven, also nicht ganz, aber doch fast auf dem Land. Ich mag mir nicht vorstellen, wie es wäre, wenn das nächste erreichbare Krankenhaus in Bremerhaven wäre statt in Cuxhaven oder Otterndorf. Sicherlich muss man unterscheiden, und nicht jedes kleine Haus kann alles leisten, aber mir geht es so oft bei meinen Patienten um die ganz normale Grundversorgung. Einen alten Menschen mit dringendem Wassermangel und dadurch schlechter Konstitution „aufpäppeln“ lassen, einen Verdacht auf Thrombose unkompliziert abklären lassen, eine Fraktur (Knochenbruch) ausschließen, eine Lungenentzündung sichern und ggf. bei alten Patienten im Krankenhaus behandeln lassen, ein Vorhofflimmern abklären und einstellen lassen, eine Magenblutung oder eine Darmentzündung im stationären Rahmen überwachen und behandeln lassen. Eine Blinddarmentzündung oder einen Leistenbruch operieren lassen. Das alles können kleine Häuser genau so gut. Es geht in den allermeisten stationären Therapien um die „Basics“, um die Pflicht, nicht um die Kür. Dafür ist es so viel einfacher, wenn vielen Patienten schnell und wohnortnah geholfen werden kann. Einige Patienten benötigen mehr Know how, mehr spezielle Erfahrung, dafür haben wir bereits genügend spezialisierte Kliniken, und auch dort passieren Fehler, die es eigentlich nicht geben dürfte….. Aber der größte Teil der Patienten ist in dem kleinen regionalen Krankenhaus besser untergebracht, weil dort die Familie anwesend ist und die Erkrankung gut behandelt wird, eben weil die Therapie medizinisch nicht so kompliziert, aber dennoch dringend nötig ist. Und auch in den kleinen Häusern gibt es Ärzte, die sich besonders kümmern und hinter dem medizinischen Fall den Menschen nicht vergessen, die sich engagiert für kreative Lösungen einsetzen, die den Patienten nicht nach 4 Tagen Standardprogramm entlassen, weil dann die Fallpauschale (Bezahlung) aufgebraucht ist. Das sind für mich momentan die Helden in den Klinken. Die sind in den großen Häusern nicht häufiger anzutreffen…..

Eine kritische Selbsteinschätzung, was ein Haus leisten kann und was nicht, ist natürlich notwendig. Aber aus meiner täglichen Erfahrung sind die kleinen Häuser der Grundversorgung nicht wegzudenken aus dem medizinischen Alltag mit den täglich auftretenden „Standarderkrankungen“. Um solche Fehleinschätzungen wie in dem Artikel beschrieben zu vermeiden, bedarf es der Einstellung gut ausgebildeter Chefärzte, die sich wie früher für Ihre Klinik verantwortlich fühlen, die werden zur Zeit allerdings in all den privatisierten Klinikkonzernen gerne weggemobbt, weil sie ihren Job aus der Perspektive des Arztes sehen und nicht aus der des Kaufmannes. Komplizierte Operationen sind auf jeden Fall besser in spezialisierten Kliniken aufgehoben, da kann sich heute aber jeder auch über das Internet etc. informieren. Aber die große Vielzahl der Operationen sind nicht kompliziert, sondern von vielen Häusern zu leisten. Und wenn der Kostendruck nicht so hoch wäre, würden sicherlich mehr Patienten an Kollegen verwiesen, die in dem speziellen Bereich mehr Erfahrung haben. Wir brauchen gar nicht so viele Spezialisten, wir brauchen viel mehr Generalisten mit der Einsicht, ab wann der Spezialist gefragt ist. In diesem beschriebenen Fall war das – zumindest nach ihrer Schilderung – eigentlich eindeutig, aber so traurig es ist, es passieren überall Fehler, auch in hochspezialisierten Unikliniken. Nun bin auch ich so ein Generalist, erfahre selbst immer wieder, dass meine Arbeit gar nicht so richtig medizinisch wahrgenommen wird, obwohl wir Hausärzte einen ganz großen Teil der Patienten in seiner Gesamtheit behandeln, in Zusammenarbeit mit den Fachkollegen. Vielleicht sehe ich daher das ganze Problem von der anderen Seite, von unten, vom Patienten aus, von dessen Bedürfnis nach Kontakt und persönlicher Betreuung, nach der Wahrnehmung seines Einzelfalles, nicht alleine vom medizinischen Aspekt, nicht von der Spezialistenseite von oben. Aber medizinische Technik ist auch nicht immer alles entscheidend….

Was man eigentlich aus dem Fall lernt: dass man sich nicht vertrösten lassen darf, wenn man selbst das Gefühl hat, dass ein Gespräch mit dem Arzt dringend ist, sondern darauf beharren muss. Da wäre der richtige Zeitpunkt gewesen, zu schreien und zu toben…. Oder? Obwohl es natürlich ein Unding ist, dass offenbar gar kein Arzt zur Stelle war…. Übrigens: zum Klären eines solchen Sachverhaltes gibt es Schlichtungsstellen, die aus meiner Erfahrung sehr sorgfältig und zuverlässig arbeiten. Dafür braucht es nicht unbedingt einen Anwalt. – Dr. Stefanie Renz

Leserbrief zu „Der Kampf um die Straße“ von Martina Kix

Als kleiner Junge hatte ich bereits einen Tretroller, das war so um 1943. Vor nicht so langer Zeit habe ich mich immer gefragt, warum ein solches Modell im Zuge der Umweltveränderung nicht wieder aufgestanden ist. Ich hatte selbst vor, mich daran zu machen einen solchen Roller wieder zum Leben zu wecken. Irgendwie habe ich nie den Absprung geschafft. Ihr Beitrag hat mich dazu wieder motiviert. Ich fürchte nur: Ich komme damit jetzt zu spät. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Kann digitale Arbeit menschlich sein?“ von Lisa Herzog und zu „Ersetzbar zu sein macht wütend“ von Albrecht Koschorke

Rede – Gegenrede – Widerrede !

Zunächst sei Frau Herzog dafür gedankt, dass sie das Marxsche Menschenbild als einem arbeitenden Wesen auf die Bedingungen der digitalisierten Lebenswelt überzeugend anwendet. Ihr Artikel macht klar, dass der humanistische Glutkern dieses Menschenbildes auch heute noch gegen den kapitalistischen Menschenverschleiß aufbegehrt. In der Gegenrede „Ersetzbar zu sein macht wütend“ kündigt der Untertitel eine Begründung an, „warum Lisa Herzog zu widersprechen“ sei. Von einem solchen Widerspruch kann ich in diesem Artikel jedoch nichts finden. Herr Koschorke stellt fest, dass Fabrikschließungen und „die Abwanderung ganzer Industriezweige Erfahrungen der Deklassierung“ und somit wachsende Wut auslösen. Der „Siegeszug der Digitalisierung“ gehe „mit Monopolbildungen gigantischen Ausmaßes“ einher. Dieser Prozess führe zu zwei unvereinbar gegensätzlichen Konsequenzen: Politische Entscheider einerseits können die „transnationalen Wirtschaftsdynamiken“ kaum beeinflussen. Andererseits votiert die wachsende Zahl derer, die „in der globalisierten Ökonomie überzählig gemacht“ werden, „für den Rückzug aus internationalen Verflechtungen“. Die Debatte zwischen diesen „Tendenzen“ sei aufreibend und damit politisch folgenlos. Herr Koschorke hält das Bestehen Frau Herzogs „auf der menschenwürdigen Gestaltbarkeit der künftigen digitalen Arbeitswelt“ für „gute Vorsätze“, aber auch für „Kirchentagsappelle“. Das Subjekt einer solchen menschenwürdigen Gestaltung sei ein „wir“, an das Frau Herzog appelliere, das aber in seinen Augen fragwürdig sei.

Nach meinem Verständnis geht es um eine Machtfrage, die Lisa Herzog ähnlich stellt wie Albrecht Koschorke. Frau Herzog schreibt: „Letztlich geht es um Fragen der Macht zwischen demokratischer Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft.“ Sie fordert eine staatliche Verteidigung der Gesellschaft „gegen die Übermacht der digitalen Industrien und ihrer globalen Monopolansprüche“. Das politische Ziel eines „gerechten Auskommens der Bürgerinnen und Bürger“ verfolgen beide ja übereinstimmend. Aber beide, die Autorin der „Rede“ wie auch der Autor der „Gegenrede“, haben keine Antwort auf die Frage, woher die Macht kommen soll, der international agierenden Eigentümermacht das Handwerk zu legen, wenn nicht einmal auf nationaler Ebene Sinn & Verstand die politisch Mächtigen leiten. – Viktor Rintelen

Leserbrief zu „Malen mit Kacheln“ von Christine Meffert

Habe mit Interesse Ihren Artikel über „Malen mit Kacheln“ gelesen. Nur sind es leider keine Kacheln, mit denen gemalt wird, sondern Fliesen, zwischen denen ein fundamentaler Unterschied besteht. Kacheln findet man nur am Kachelofen, sie haben entweder nach vorn – vor allem im Alpenraum – oder nach innen – vor allem bei späteren Öfen – eine heiztechnische Vertiefung. Das Wort Kacheln hat sich aus dem althochdeutschen Wort „chachala“ entwickelt und bedeutet irdener Topf. So gibt es auch nicht den Beruf einer Kachellegers, sondern die Räume werden von einem Fliesenleger ge- oder verfliest, seien es mit Boden- oder Wandfliesen. Beiden Produkten gemeinsam ist ihre Herkunft aus der Produktion einer Fayencefabrik. Delfter Kacheln gibt es im Übrigen auch nicht und in Delft wurden überdies so gut wie keine Fliesen hergestellt. – Dr. Günter Klatt

Leserbrief zu „Der Schmerz zählt nicht“ von Elisabeth Raether

Es ist schön, dass Sie bei diesem Thema am Ball bleiben. Meiner Meinung nach sollte man landwirtschaftliche Betriebe pleitegehen lassen, wenn die Besitzer auch nach fünf Jahren vom Gesetzgeber geforderte Maßnahmen zum Tierschutz noch nicht umgesetzt haben und offenbar auch in Zukunft nicht umsetzen wollen. Und die Funktionäre des Deutschen Bauernverbandes sollte man meines Erachtens für die Förderung von Tierquälerei, Umweltverschmutzung, Körperverletzung, Erderwärmung, Artensterben usw. usf. gerichtlich belangen, falls die Gesetze es erlauben. Wenn sie es nicht erlauben, sollte man schnellstens entsprechende Gesetze schaffen. Darüber hinaus empfiehlt es sich schon aus Klimaschutzgründen, die Ferkel- und Schweinzucht zu reduzieren: http://www.ulrich-willmes.de/treibhausgasreduzierung.html – Ulrich Willmes

Leserbrief zu „Unter Frauen“ von Mariam Lau

Innerhalb von acht Tagen verwendet sich eine weitere angesehene ZEIT-Mitarbeiterin für Annegret Kramp-Karrenbauer, ganz dem Motto verpflichtet, „sie ist eine von uns“. Geschützt hinter einer Chronik der Frauen Union und den Argumenten aus deren Reihen lässt Mariam Lau in ihrem Beitrag durchblicken, wem sie den Vorzug geben würde. Frauen wählen Frauen! Wer kann es ihr verdenken? Gott sei Dank unterschlägt sie nicht, dass manche CDU-Frauen anders denken. Wenn nicht, wäre es schlimm. Wer möchte schon, dass in Zukunft die Frauen CDU und die Männer AfD wählen? Obwohl es für die ZEIT immer auch darum geht, Nachrichten einzuordnen und gegebenenfalls zu gewichten, übernimmt Frau Lau das Argument „ad personam“ ohne jeden Kommentar: AKK habe Wahlen gewonnen mit „traumhaften 40 Prozent“. Ich bitte Sie, das sind 28 Prozent der Wahlberechtigten im Saarland oder ganze 217000 Wähler. Zum Vergleich: Der“ Wahlverlierer“ Markus Söder erzielte 27 Prozent der wahlberechtigten Bayern oder 2,5 Millionen Stimmen.

Dass Wahlen gewonnen zu haben noch keine überzeugende Begründung für die Übernahme eines wichtigen Amtes im Staat ist, mag man daran erkennen, dass die Wahlverlierer Maas und Klöckner heute am Kabinettstisch sitzen. Müsste man nicht auch hinterfragen, ob es dem Wählerwillen entspricht, dass Frau Kramp-Karrenbauer sich um das Amt der Ministerpräsidentin im Saarland für eine ganze Legislaturperiode beworben hat, dafür auch gewählt wurde, es aber schon nach wenigen Monaten zugunsten der Partei wieder aufgab? Heißt es nicht „erst das Land, dann die Partei“? Wie immer geht es um Macht. Gründe für die Machtübernahme haben sich noch immer finden lassen. An Beliebigkeit bleiben sie unübertroffen. – Johannes Kettlack

Leserbrief zu „Unter Frauen“ von Mariam Lau

Der CDU Parteitag mit 1001 Delegierten in Hamburg haben die Wahl und die Dominanz der Männer entscheidet über die Zukunft dieser Partei. Noch einmal eine Frau an der Spitze der Partei und Bundeskanzlerin AKK hat keine Chance 1001 und eine Nacht hat einen Kanzler hervorgebracht, 18 Jahre Frau Merkel sind genug. Der Merz wird kommen im Frühjahr und die Bäume schlagen aus. Alles im Einklang mit der CDU Natur. Neoliberal und radikal wird den Zusammenhalt in unserem Land weiter nicht befördern . Das C in dieser Partie ist ein unbedeutendes Feigenblatt als rehtorisches Mittel im Wahlkampf um Wählerstimmen. Konservativ ist die Bewahrung der Vergangenheit und die Zukunft bestimmen andere in der Digitalen Weltmacht. Weiter so geht immer Macht einer Partei ist der CDU am allerwichtigsten. Das Beispiel der Groko nicht vergessen. – Thomas Bartsch-Hauschild

Leserbrief zu „Anton fiel auf den Kopf. Er musste in die Klinik. Aber nicht in jedem deutschen Krankenhaus bekommt man die Hilfe, die man braucht“ von Nadine Ahr

Ihr Dossier ist für mich als klinisch tätige Ärztin in einer Verantwortungsposition anrührend und gleichzeitig überfällig. Die Diskussion über die dramatischen Qualitätsdefizite und willkürlichen Versorgungsunterschiede in der Medizin ist dringend notwendig, denn nach meinem Empfinden nimmt die Ungleichheit und die Dramatik zu. Allerdings finde ich, dass Sie es sich zu einfach machen, wenn Sie als Hauptursache bzw. fast als alleinige Ursache die Zahl der kleinen Krankenhäuser benennen. Das Problem ist sehr viel komplexer und obwohl ich schon lange darüber nachdenke, könnte ich selber nicht genau bestimmen, warum ganz genau wir diese zunehmenden Qualitätsdefizite haben. Es sind sicherlich sehr viele strukturelle und persönliche Faktoren. Drei Punkte möchte ich aber herausheben:

1) Das Problem ist bekannt, dramatisch und jedes Jahr wieder veröffentlicht – gucken Sie sich mal den Herzbericht an, im Anhang als Beispiel von 2016, wo die dramatischen Unterschiede der Sterblichkeit am Herzinfarkt je nach Bundesland beschrieben werden und wo die Autoren selber auf Seite 212 die defizitäre Versorgung von Patienten als eine der Ursachen hervorheben. Solche Statistiken gibt es für die meisten anderen Erkrankungen leider nicht, aber ich bin überzeugt davon, dass sie ganz genau so dramatische regionale Unterschiede zeigen würden. Dass es hier keinen nationalen Aufschrei gibt und keinerlei ernsthafte Bemühungen, den Missstand zu beheben, wundert mich schon seit Jahren.

2) Die Medizin ist in den letzten Jahrzehnten insofern fundamental in ihren Grundfesten erschüttert worden, als ökonomische Aspekte eine dermaßen wichtige Rolle spielen, dass genuine medizinische Entscheidung eigentlich nie mehr kostenunabhängig getroffen werden. Für diese Ökonomisierung sind unglaubliche Strukturen entstanden, mehrere Einrichtungen mit vielen Mitarbeitern, viel Geld – die sich nur damit beschäftigen, wie man Medizin billiger machen kann. Ein Beispiel ist der Medizinische Dienst der Krankenkassen, der sehr viele Patientenfälle prüft, viel Zeit und Geld kostet und ausschließlich „wirtschaftliche“ Aspekte im Fokus hat. Ich setze das Adjektiv in Anführungszeichen, weil eine wirtschaftliche Maßnahme nicht zwangsläufig billig sein muß – das ist aber das Einzige, was überprüft und angemahnt wird. Mit anderen Worten: ich habe schon Hunderte von Fällen erlebt, wo der MDK die Finanzierung von medizinischen oder pflegerischen Maßnahmen gestrichen hat – ich habe noch keinen einzigen Fall erlebt, wo der MDK angemahnt hat, dass eine medizinisch notwendige Leistung nicht erbracht wurde (was sehr wohl häufig vorkommt). Es versteht sich von selbst, dass manche anfangs teure medizinische Leistung sich am Ende auszahlt, insofern ist „billig“ nicht „wirtschaftlich“ und dass es unethisch ist, versteht sich von selbst.

3) Angebliche „Qualitätsstandards“ wie Zertifzierungen oder solche albernen Rankings von FOCUS oder Spiegel zur Ärztequalität sind eine reine Farce. Sie messen irgendwelche weichen Parameter, kontrollieren das Vorhandensein von irgendwelchen Verfahrensanweisungen etc. pp., vielleicht sogar das Einhalten von Mindestmengen – aber was ich noch nie erlebt habe, ist, dass kontrolliert wird was eigentlich aus den Patienten wird, die dort versorgt wurden. Anders formuliert: es können ja z.B. sehr viele Hüften mit tollen Verfahrensanweisungen auf dem Papier operiert worden sein – wenn die Patienten danach icht laufen können, ist es keine Qualität.

Generell spielen nach wie vor tradierte Rollenbilder, Hierarchien, Eitelkeit, Geldgier, mangelnde Fehlerkultur und ganz viele ähnliche weiche Faktoren eine große Rolle in der Medizin. Das macht es so schwierig, die Ursachen genau zu definieren und noch schwieriger, sie erfolgreich anzugehen. Am schönsten fände ich, wenn Sie meinen Leserbrief und sicher noch viele weitere als Anregung nutzen würden, das Thema noch einmal mit mehr und gründlicherer Recherche zu bearbeiten. In jedem Fall aber noch mal Danke für diesen Artikel und die Aufmerksamkeit für dieses Thema! – Ein/e Leser/in

Leserbrief zu „»Selber schuld«“ von Ulrike Gastmann

Ihren Artikel finde ich sehr `ausgewogen´, jedoch nicht Ihren Titel `Selber Schuld´ und als “Vorurteil” bewertet. Was anderes ist denn das Verhalten der `Tramperin´ – als “russisches Rollet” ? – Nikolaus Krost

Leserbrief zu „Ach, Deutschland! Ach was.“ von Benedikt Erenz

Auch wer die zahlreichen -als Kristallisationspunkt demokratischer Erinnerungskultur und nationaler Identitätsstiftung heute stets willkommenen -Teilmodernisierungen Deutschlands auf seinem Weg in die Moderne noch so akribisch dokumentiert, wird den Kern der von wissenschaftlicher Geschichts-forschung erhärteten Sonderweg-These nicht wegdefinieren können: dass Deutschland durch seine doppelte Verspätung bei der Lösung der nationalen (1871) und der demokratischen Frage (1919)nicht die demokratische Stabilität entwickeln konnte, die den Durchbruch der beharrlichen Schwerkräfte antidemokratischer Kontinuitäten und den singulären Zivilisationsbruch seit 1933 verhindern konnte. Zwar stellt der Weg der westlichen Staaten in die Moderne keinen „Normalweg“ dar -verstießen und verstoßen diese doch auch immer wieder gegen das „normative Konzept des Westens“-doch wurde in ihnen der Faschismus nie Regierungspartei, da eine gewachsene und gefestigte demokratischeTradition der checks and balances in England einen Mosley, in den USA einen Laughlin, in Frankreich einen Bucard nie zur Entfaltung kommen ließ und zu bändigen wusste. Wer die Existenz eines deutschen Sonderweges leugnet, ohne alternativ eine schlüssige Erklärung des Zivilisationsbruches von 1933vorzulegen, muss sich vorwerfen lassen, obsoletenkruden Theorien von Hitler als „Betriebsunfall“ oder gar aktuellen Versuchen der Marginalisierung der zwölf Jahre nationalsozialistischer Diktatur Vorschub zu leisten. – Rainer Dornbusch