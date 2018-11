15. November 2018 – Ausgabe 47

Leserbrief zu „Er schritt voran“ von Bernd Braun

„Die Zusammenarbeit Eberts mit den Eliten des Kaiserreiches kann man nicht als systembelastend einstufen, wenn man gleichzeitig Adenauers Kollaboration mit den NS-Eliten in der frühen Bundesrepublik als systemstabilisierend bewertet.“ In diesem Satz äußert sich das Dilemma des Autors, beim Versuch, diesen unseligen Menschen vom Ruch des Verrates reinzuwaschen. Die höchst anrüchige und empörende Vereinnahmung von Nazis durch Adenauer geschah schließlich unter ganz anderen Rahmenbedingungen, zu denen vor allem die noch viele Jahre andauernde Oberaufsicht der Besatzungsmächte und die damit verbundene allmähliche Eingliederung der BRD in das westliche Bündnissystem gehören. Nicht zu vergessen ein Grundgesetz, das gewisse Missbrauchsmöglichkeiten der Weimarer Verfassung (u.a. Art. 48) vermied. — Die Ebert und Konsorten können sich auf eine ähnliche Konstellation nicht berufen; sie haben sich aus vorgeblicher Angst vor einer angeblich drohenden, überschätzten „bolschewistischen“ Machtübernahme den reaktionären Kräften in die Arme geschmissen, die damit verbundene Gefahr unterschätzt–und somit konsequent die im August 1914 mit der Zustimmung zu den Kriegskrediten begonnene Politik fortgesetzt. Sowas nennt man gemeinhin Verrat. – Jürgen Wißner

Leserbrief zu „Wehe, wenn der Wolf kommt“ von Martin Machowecz

Bisher habe ich nur die Ankündigung der heutigen Ausgabe in meinem E-Mail-Eingang gelesen und ich habe mich schon geärgert. Kann das nicht endlich einmal aufhören mit “Ossi und Wessi” und dazu noch zu einem Thema, das damit aber auch gar nichts zu tun hat?! Meine erste Wahrnehmung ist: “alles Schlechte kommt aus dem Osten” und auf welches Niveau begeben Sie sich ???!!!! Ich weiß gar nicht mal, ob ich den Artikel lesen – bzw. mir die Ausgabe überhaupt kaufen will, so verärgert mich das. Ich bitte um mehr Augenmaß bei dem, was Sie schreiben. – Brigitte Brauer

Leserbrief zu „Berlin ist nicht Ibbenbüren“ von Martin Spiewak

Spitzenpositionen in Ministerien werden schon lange nicht mehr nach fachlicher Qualifikation und einschlägiger beruflicher Erfahrung, sondern fast ausschließlich nach partei- und machtpolitischen Kriterien, nach Proporz und Quoten besetzt. In der Privatwirtschaft wäre es völlig undenkbar, dass z. B. jemand ohne substantielle theoretische Kenntnisse und praktische Erfahrungen Spartenvorstand wird. Im Kabinett Merkel dagegen kann jemand Fachminister ohne jede fachliche Qualifikation werden. Herr Söder hatte das Glück, seinen diesbezüglichen Missgriff wegen der Neuwahl in Bayern nach acht Monaten relativ geräuschlos korrigieren zu können. Aber es muss zu denken geben, wie leichtfertig ausgerechnet in einem Ressort wie Forschung, das für die Zukunft unseres Landes von größter Bedeutung ist, politische Spitzenpositionen besetzt werden. – Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Heilmann

Leserbrief zu „Atheisten nerven“ von Raoul Löbbert

Oh je! Da möchte der Autor mit dem modernen Heiden „über den ontologischen Gottesbeweis bei Anselm von Canterbury oder über Richard Dawkins‘ berühmte Mem-Theorie von 1976″ diskutieren, und dann verheddert er sich gedanklich zwischen Jungfrauengeburt und Unbefleckter Empfängnis. Die Jungfräulichkeit Marias (ante partum, in partu und post partum) bezieht sich auf die Geburt Jesu, medizinisch ausgedrückt: auf den Zustand des Hymens der jungen Maria. Das Dogma der „unbefleckten Empfängnis“, übrigens erst 1854 verkündet, behauptet die Freiheit Marias von der sog. Erbsünde. Diese lehramtliche Entscheidung setzt einen Schlußpunkt unter eine Entwicklung, die einen immer höheren Vollkommenheitsgrad für die Mutter Jesu reklamiert. Theoretisch ist es also möglich, dass die „katholischen Würdenträger“, die für die Unbefleckte Empfängnis nicht die Hand heben wollten, vielleicht doch noch an die Jungfrauengeburt glaubten. Theologie ist wirklich eine schwierige Materie! – Dr. phil. Gabriele Lenger

Leserbrief zu „Wild und Süss“ Elisabeth Raether im ZEIT Magazin

Seit Jahren verfolge ich mit überaus regem Interesse Ihre Kolumne und donnerstäglich (da landet die ZEIT in aller Regel in meinem Postkasten) ist die Sichtung Ihrer Rezepte nach einem ersten Coup d’oeil auf die Headlines der Wochenschrift meine erste Pflicht. Zugegeben, es juckt mich bereits seit Jahren in den Fingern, Ihnen einen Leserbrief zu schreiben, sei es wegen der steckrübenwinterlichen Zutaten-Bescheidenheit, die schmerzhaft an den frühen Siebeck erinnert, sei es wegen Ihrer launigen Intros. Ihr aktuelles Oeuvre allerdings beinhaltet einen „Teaser“, der sich keinesfalls mit alternativer Verwendung von Rehfleisch aus der Welt schaffen läßt. Sie können doch nicht ernsthaft zunächst den Genuss von Waschbärenfleisch in den Raum stellen und diesen auch noch als „köstlich“ bezeichnen, ohne auszuführen, wo Sie denn die Gelegenheit zum Verspeisen einer solchen Kulinarie hatten, damit sich Ihre „Follower“ ein entsprechendes Bild machen können. Interessant auch Ihre Vorgehensweise : Erst Waschbärenfleisch genießen, dann (vor Einreichung des Beitrags) nachgucken, ob der Verzehr auch legal wäre…:-))) Gut, ich gebe zu, vor ca. 30 Jahren auf der Insel San Andres in der Karibik eine richtige, fleischige Schildkrötensuppe gegessen zu haben (honi soit qui mal y pense). In Bezug auf Waschbären haben wir es allerdings (das mag zu Ihrer Exculpation gereichen) nicht mit einer aussterbenden Spezies zu tun. – Thomas Klein

Leserbrief zu „Atheisten nerven“ von Raoul Löbbert

Auch wenn ich als ehemaliger Ordensmann viele Beobachtungen von Raoul Löbbert aus eigener Erfahrung kenne, muss ich doch ein Wort für die „Atheisten“ einlegen. Seit 1990 halten wir „Ordensleute für den Frieden“ jeden ersten Donnerstag im Monat Mahnwache vor der Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main. Unser anfängliches Motto: „Unser Wirtschaftssystem geht über Leichen“ ist im Laufe der Jahre immer deutlicher geworden. Wenn wir heute (mit Papst Franziskus) sagen: „Diese Wirtschaft tötet“, bekommen wir eher Unterstützung von „modernen Heiden“ als von gläubigen Christen. – Gregor Böckermann

Leserbrief zu „Auf der lila Welle“ von Josef Joffe

Josef Joffe war etwas voreilig. Nachdem einige vorläufige Wahlergebnisse korrigiert werden mussten, färbt sich die Landkarte der USA doch eher blau (demokratisch) ein. Vor allem hat er eine wichtige Veränderung übersehen: Bei den Midterms wurden deutlich mehr Frauen, Schwarze und Latinos ins Parlament gewählt, darunter (in Arizona) zum erstenmal eine offen bisexuelle Senatorin. Außerdem bemerkenswert: Zum erstenmal gewann ein offen schwuler Kandidat die Wahl zum Gouverneur eines Bundesstaates (Colorado). Was an den Positionen der Senatorin Elizabeth Warren, die sich als Gesundheitspolitikerin und Verbraucherschützerin profiliert hat, so extrem sein soll, dass Joffe sie „einen linken Feuerkopf“ nennen kann, erschließt sich mir nicht. – Jürgen Thiede

Leserbrief zu „Wehe, wenn der Wolf kommt“ von Martin Machowecz

Die Politik der Angst

Es ist wie in der Flüchtlingsdebatte. Ängste sind da und werden geschürt. Man könnte nun genau hinzuschauen, ob es vernünftige Gründe gibt, sich zu fürchten. Stattdessen fordern deutsche Politiker unisono Obergrenzen und Abschiebungen und mache sogar den Einsatz von Schusswaffen. 18 Jahre gibt es bei uns in der Lausitz nun schon Wölfe. Aber kein einziger Schäfer ist von den Wölfen in den Ruin getrieben worden und an keiner winterlich dusteren Bushaltestelle ist „ein verwaister Schulranzen stehengeblieben“, wie es die Wolfsgegner seit genauso langer Zeit und immer wieder und fast schon genüsslich prophezeien. So ist die bald zwanzigjährige Koexistenz von Menschen und Wölfen in der Lausitz eine vergessene Erfolgsstory. Anstatt die gute Nachricht zu verbreiten und den positiven Schwung dafür zu nutzen um doch auftretende Konflikte zu lösen, schenken die Medien wie die Politiker ihre Aufmerksamkeit Denen, die nicht bereit sind, sich auf die Wölfe einzustellen. Das geht so weit, dass Politiker und Verwaltungschefs in der Braunkohleregion Lausitz im Zuge des bis heute von ihnen verschlafenen und nun so bitter nötigen Strukturwandels die Wölfe allen ernstes als Investitionshemmnis für Unternehmen bezeichnen!

Im Falle der Wölfe ist also die große Chance in Gefahr, den arg gebeutelten Naturhaushalt in unseren ländlichen Regionen wieder zu komplettieren und dadurch stabiler zu machen. Im Falle der Flüchtlinge und Migranten ist die noch viel größere und fast schon historische Chance in Gefahr, der Überalterung unserer Gesellschaft durch die Aufnahme und die Bildung integrations- und vor allem arbeitswilliger Menschen effektiv gegenzusteuern. Das ist die Herausforderung an die Politiker in unserer Zeit: Ängste zu nehmen und Wege für notwendige Entwicklungen aufzuzeigen, sodass die Menschen bereit sind, von den einfachen „Lösungen“ abzusehen. Fernsehtip: Die Story im Ersten: „Wölfe – schießen oder schützen?“ Montag 26.11.2018 22:45 Das Erste (ARD) https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/sendung/woelfe-138.html – Sebastian Koerner

Leserbrief zu „Wehe, wenn der Wolf kommt“ von Martin Machowecz

Der Mensch wehrt sich gegen Tiere, die ihm schaden oder ihn auch nur belästigen. Mücken werden totgeschlagen, Ratten vergiftet, Wildschweine geschossen. Selbst das liebe niedliche Bambi ist vor dem Jäger (zu Recht) nicht sicher, weil es in zu großer Zahl den Wäldern schadet. Weshalb soll der Wolf eine Ausnahme machen? Ich kann mir das nur so erklären, dass Ideologen oder Biologen, die in einer mit dem Wolf beschäftigten Einheit tätig sind, dies gerne wollen. Ich muss hinzufügen, dass das Wort „Ideologe“ das schlimmste Schimpfwort ist, das ich kenne und für mich alle fäkal- analen Schimpfworte weit hinter sich lässt. Noch einmal die Frage: wofür brauchen wir Wölfe? – Prof. Dr. med. D. Höffler

Leserbrief zu „Die verhassten Weltbürger“ von Adam Soboczynski

Der Beitrag ist eine unkritische Idealisierung der neuen globalen Mittelschicht, die Singularitätsgüter sammelt, wie die vom Autor herablassend karikierten Spießerfrüher Briefmarken. Nicht jeder, der in Urlaub fliegt oder Yogakurse belegt, ist ein Kosmopolit. Das Etikett einer Klasse ist für diesen neuen kulturellen Trend, den Andreas Reckwitz deutlich differenzierter beschreibt als der Autor, wohl etwas zu groß geraten. Nichtjeder, Akademiker, der für „internationale Solidarität, Migration oder das Zusammenleben der Kulturen“ eintritt und dafür vom Autor den Orden „moralisch hochsensibel“ verliehen bekommt, ist damit einverstanden, dass die „jetsettenden elitären Hipster“ für den nächsten Kick nach Patagonien jetten, Silvester in Südafrika verbringen, am Wochenende mal schnell in die neue In-Bar nach London fliegen und sich in der Kölner Altstadtwohnung über den Feinstaub vor der Haustüre aufregen. Wie immer helfen Pauschalurteile zur Beschreiung unserer Gesellschaft nicht weiter. Die heteronome und kosmopolitische Einstellung dieser „Weltbürger“ ist ein kultureller und politischer Fortschritt. Wer aber aus seinem vermeintlichen „Weltbürgertum“ ableitet, dass er Anspruch darauf hat, die Güter der Welt bedenkenlos zu vernutzen, handelt unsozial, unverantwortlich und hat kein Recht über den dieselfahrenden Spießer die Nase zu rümpfen. Ich schlage vor, nur diejenigen als „gesinnungsethisch verfeinerte Globalisten“ zu adeln, die in ihrem „Weltbürgertum“ nicht nur ihr Ego bespiegeln, sondern in ihrem Verhalten stets Verantwortung für die ganze Welt übernehmen. – Werner Kindsmüller

Leserbrief zu „Eine Welt wie vor tausend Jahren“ von Fritz Habekuss

Ein sehr guter Bericht – nur Leider im vorletzten Absatz ein katastrophaler Fauxpas! Flächenangabe in “Fußballfelder” ??!!! Geht’s noch – das ist doch BILD Niveau!! Wünsche gute Besserung – Manfred Uttenthaler

Leserbrief zu „Auf der lila Welle“ von Josef Joffe

Last doch endlich den Trump in Ruhe. Josef Joffe spricht von Anstand. Ich kenne keinen Politiker der Anständig ist. Selbst Frau Merkel kann das Tribut für sich in Anspruch nehmen. Der Spruch von ihr: „Wir schaffen das“ war höchst unanständig. Sie hat unseren Staat damit völlig aus den Angeln gehoben. Trump ist angetreten um seinen Bürgern wieder mehr Wohlstand zu bieten. Vieles davon hat er schon erreicht, wenn ich die Zahlen richtig lese. Der Mann ist ein Macher und kein Schwätzer. Auch wenn sein Benehmen gewöhnungsbedürftig ist, ist er mir tausendmal lieber als ein Schwätzer. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Atheisten nerven“ von Raoul Löbbert

Natürlich kann man die Existenz Gottes nicht beweisen. Das gilt aber gleichermaßen für sein Nicht-Existen. Die logische Schlussfolgerung: Auch Atheismus muss man glauben. – Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Bretzke

Leserbrief zu „»UNSERE SAHNE MACHT NICHT DICK« von Peter Dausend im ZEIT Magazin

Bei uns sagt man: „Wann’s raant, miss mer Eemern stenn“ – sehr hübsch, nun die Variation mit Brei und Löffel zu kennen. Aber eigentlich wollte ich nur Ihre Frage im Intro beantworten, denn das ist sehr leicht: Natürlich war das die richtige Entscheidung. Vor dem Lesen des Textes wusste ich einen Grund: Sie müssen Journalist sein, denn Sie machen einen einmalig großartigen Job! Nach dem Lesen hatte dieser Grund sich bestätigt – ich saß da mit Lachen im Mund und Tränen in den Augen – und ich wusste einen zweiten: Das Café ist in allerbesten Händen! Und wenn Sie nebenbei einen Tipp haben für Die Räuber in Klasse 9, dann freue ich mich sehr. Ich unterrichte sehr gern Deutsch und frage mich nur noch sehr selten, warum ich eigentlich keine Konditorei eröffnet habe, aber die Pflicht zum klassischen Drama in der Mittelstufe, die ist meine persönliche challenge. – Katrin Düringer

Leserbrief zu „Atheisten nerven“ von Raoul Löbbert

Die eigentlich sehr sinn- und folgenreiche Formel des Cusanus (wer? 15. Jh.? wie, so lange her?) vom >gelehrten Nicht-Wissen< (docta ignorantia) besagt im Kern, daß der christliche Gottesglaube Wissensspiralen gebiert, die die Vernunft erst- wie letztlich vor dem unsagbaren Geheimnis Gottes (credo – das existentielle Mysterium) ein- fältig machen lassen (coincidentia oppositorum). Unsere ganze europäische Zivilität incl. Literalität etc. ist Effekt dieser Einheit und Entfaltung von Glaube (Demut) und Vernunft (Neugier). Umgekehrt sind längst die Zeitzeichen einer massenhaften >transzendentalen Obdachlosigkeit< (um diesen äußerst trefflichen Ausdruck von Lukacs (wer? vor 100 J. – so lange her?) etwas ohne dessen Kontext zu nutzen) fatal virulent (>Okzident? wen juckt’s?). Statt Ahnung vom Nicht-Wissen ist also Stolz auf Unwissen die neue Zeitnorm. Die Irrwege im historischen Christentum werden dann als Folie zum Abreagieren des Kults um Aggressionen in Szene gesetzt. Es gibt keine guten Gründe für eine Selbstüberhöhung und Reinwaschung christlicherseits, aber hier sind Tugenden wie Maßhalten, Selbstbe- sinnung, Irrtumskorrekturen etc. notwendig ingraviert. Umgekehrt kommt der sogen. neue Atheismus (wie tickt der?) zumindest in den bagatellisierten Massenformen arg öde und leer daher, vor allem in erschreckenden Schnittmengen mit Sozialdarwinismus (Kult um Machtkampf als Selbstzweck) sowie Narzißmus (über die Ego-Imperative wie Spaß- totale, Utilitarismus, Selbstinszenierung als Lebensinhalt, Kultstatus Süchte, Neugierde statt Neugier und weitere Bindungslosigkeiten) – Geltungskraft im eigenerzeugten Kontinuum hat einzig das Sich-selbst-Ergötzen (die bekannte Wertlosigkeit als >Wert<). Hinzu kommt dies: wenn die bis dato für viele Leute real günstigen Lebensumstände in epochale Krisen stürzen sollten, wird jener Kultstolz auf Unwissen und Unduldsamkeit leichterdings alle Kipprisiken freisetzen können: die zynische Entkoppelung im mißbrauchten >Anything goes< bricht sich gewaltförmig Bahn – i.e. die innere >Logik< im sogen.neuen Atheismus (>ich glaub‘ an nichts, außer an mich, den Zufall, die Materie und alle Marktmoden<). – Konrad Böhle

Leserbrief zu „Die Welt kann durchdrehen, Biskuitteig wird immer noch gemacht wie eh und je – vielleicht erklärt sich so der Erfolg des Klassikers »Backen macht Freude« aus dem Dr. Oetker Verlag. Eine Verneigung“ von Ilka Piepgras im ZEIT Magazin

Als meine Freundin vor 17 Jahren ihr erstes Kind bekam und ich ein Paar selbstgestrickte Babysocken schenkte, fragte eine Bekannte bewundernd: „Oh, die sind aber toll! Die hat bestimmt die Oma gemacht?“, und bekam zur Antwort: „Nein, meine Freundin, die kommt vom Dorf, die kann das noch. Die kann auch noch Kuchen backen!“ (Und war damals erst dreißig!) Ja, kann ich noch. Konnte ich schon mit 5 (also, den Mixer halten und das Backpulvertütchen aufreißen und so; Eier trennen kam dann später), kann ich immer noch. Dank meiner Mutter und dem Oetker-Buch, wie es bei uns hieß und heißt. Ihre Hommage an das Buch ist absolut treffend, ich habe Tränen gelacht und mich sehr gefreut. Haben Sie sehr vielen Dank! Just vorigen Sonntag habe ich mich des Gewürzkuchenrezepts erinnert, das ich nur noch handschriftlich habe und das glaube ich aus dem „ganz alten Oetker-Buch“ stammt, so nannte meine Mutter das in den siebziger Jahren schon zerfallende Backbuch ihrer Mutter (oder Oma?) in Abgrenzung zum „blauen Oetker-Buch“, das Ihr Fotograf so schön nüchtern in Szene gesetzt hat. Und was soll ich sagen – ich habe den Gewürzkuchen sofort gebacken und seither schon zweimal nachgebacken. Die Kinder wollen keine gewürzkuchenlosen Tage mehr haben. Meine Tochter hat das Backen von Macarons und Motivtorten mit Fondant, von Muffins und Donuts aus dem Donutmaker zwischenzeitlich eingestellt, mein Sohn futtert nachts dicke Kuchenscheiben, beide verlangen Nachschub.

Das Tolle ist: Es ist immer alles im Haus, eigentlich für die meisten Oetker-Rezepte. Das ist der spirit von 1963. Ein Biskuit und eine Buttercreme, das geht immer, ein Rührkuchen sowieso, und je nach Jahreszeit auch ein Mürbeteig mit Obst. In den achtziger Jahren fing es dann an mit den damals fancy Torten, für die Rafaellos zertrümmert werden mussten oder Paradiescreme hergestellt, Mascarpone hielt ebenso Einzug in die handgeschriebene Rezeptesammlung wie Maracujasirup, dann kamen Physalis & Co. als Deko obendrauf, und heute kratzen Menschen Oreos aus, um daraus eine neue Creme zu generieren, mit der sie dann wiederum Oreo-Muffins… – Sie wissen, was ich meine. Den vorläufigen Gipfel kann man im Lindt-Weihnachtsreklameheft nachlesen, wo die abgedrehtesten Backkreationen aus kiloweise „zartschmelzendem Lindt-Trallala“ hergestellt werden – sehr unterhaltsame Lektüre. Meine Tochter und ich lesen einander die Texte vor. Beim Gewürzkuchenessen – manchmal lachen wir Krümel.

P.S. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, Sie denken, ich trage Dauerwelle und wähle CDU. Deshalb erzähle ich noch kurz von meiner Weihnachtstorte, für deren Boden ich Spekulatius zerkrümele und eine Creme rühre aus Mascarpone, Sahne, Honig und Zimt ;-) – Katrin Düringer

Leserbrief zu „Wer nicht hören will, muss führen“ von Bernd Ulrich

Es ist ganz originell was ihr Autor da schreibt.

Für mich kommt nur März infrage. Bei dem Mann sehe ich wirklich einen Neuanfang. Der ist nicht so ideologiegetrieben wie zum Beispiel ihr Autor.

Aufgrund seiner Erfahrung wäre Gauland auch ein guter Mann, denn der wird rasch die Muslime zurückführen.

Aber seine Partei ist noch nicht so weit, um die Bärenaufgabe zu bewältigen.

Kramp-Karrenbauer fällt schon durch ihren Namen aus. Trump wird sie erst gar nicht einladen.

Und die Grünen heucheln zur Zeit den Bürgern was vor. Die wollen KultiMulti nichts anderes. Im Klartext: Die wollen uns Deutschen in der Landschaft nicht mehr sehen wollen. Der Wolf im Schafspelz. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Wer nicht hören will, muss führen“ von Bernd Ulrich

Sie schreiben „Die Methode Merkel beispielsweise hat weniger mit ihrer Kindheit zu tun …“ Dem möchte ich entschieden widersprechen. Frau Merkel hat von Kindesbeinen an gelernt, sich geschmeidig anzupassen, ja, um diese inzwischen etwas abgegriffenen Formulierung zu benutzen, die Dinge vom Ende her zu denken. Merkel war, um nur ein konkretes, aber überaus typisches Beispiel zu nennen, Konfirmation und Jugendweihe, ein in einem evangelischen Pfarrhaus der DDR unerhörter, einmaliger Vorgang. Peter Gauweiler hat es in einem Interview sehr schön ausgedrückt: „Es sei denn, man heißt Angela Merkel, die ist eine Wellenreiterin, und zwar die beste der Welt. Sie bleibt oben, völlig egal, wo die Welle herkommt und wo sie hingeht.“ – Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Heilmann

Leserbrief zu „Ihr Rezept gegen Trump“ von Martin Klingst

Die Frau hat ihr Pulver verschossen. Und wenn sie mehr Schwarze in die Ämter heben möchte, dann geht gleich gar nichts. Das mag in New York oder Washington D.C. oder San Francisco gehen, aber viel mehr wird es nicht sein. Die Mehrheit der Amerikaner lehnen die Schwarzen ab. Es gibt nur eine Ausnahme wo es gehen könnte: Wenn Trump schwächelt und seine Ansagen versagen. Bis jetzt hat er fast alles erfüllt was er angesagt hat. Ansonsten wird er seine beiden Amtszeiten durchziehen. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Mehr Qual als Wahl“ von Mariam Lau

Vermeiden sie bitte irgendeine politische Aktivität von Oppermann. Der Mann hat schweren Vertrauensbruch begangen (Friedrichs). Der sollte seine ganzen politischen Ämter aufgeben. Jetzt wagt er es über andere zu richten. Das bringt mich in Rage. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Wehe, wenn der Wolf kommt“ von Martin Machowecz

Wenn Herr Machowecz in seinem Artikel lediglich die Frage stellt, ob der Mensch denn ein Recht darauf habe immer genügend Rehe vor der Flinte zu haben (Rehe werden übrigens meistens mit der Büchse erlegt), so scheint er die Kernproblematik trotz seiner Recherchen nicht erkannt zu haben. Und das obwohl sogar im nächsten Absatz davon berichtet wird, dass sich Wölfe regelmäßig in der Nähe von Menschen, innerhalb von Dörfern und neben Kindergärten umhertreiben. Einzelne Wölfe nach Belieben als „Problemtiere“, „Problemwölfe“ oder „verhaltensauffällig“ umzuwidmen, weil ihr Verhalten nicht dem menschlichem Idealbild entspricht, ist nichts weiter als ein müdes Zugeständnis an eine als ängstlich oder nicht genügend risikobereit verachtete Landbevölkerung. Wird eine Tierart in unserer Kulturlandschaft nicht bejagt, so wird sie zwangsläufig habituiert, an den Menschen gewöhnt. Besonders Jagdgegner argumentieren sonst gern mit dem Nationalparkeffekt, dass Wildtiere ohne die Bejagung bei regelmäßiger Anwesenheit von Menschen ihre Scheu verlieren. Nun soll ausgerechnet dem Wolf eine ausgesprochene Scheu genetisch angeboren sein? Auch die als Problemwolf titulierten Wölfe tuen nichts anderes, als dass was jeder Wolf in unserer Wolfspopulation potentiell tuen kann. Das Muster vom scheuen, „normalem“ Wolf und dem Problemwolf dient lediglich als Konstrukt um das Großraubtier Wolf in unserer Kulturlandschaft zu rechtfertigen und die Menschen zu beschwichtigen. Wer so denkt, vergisst jedoch meist ein zwangsläufig dabei entstehendes Risiko, dass ein Wolf zu einem Problemwolf werde und so doch einmal angreift.

Und während in Ihrem Artikel davon die Rede ist, Experten seien sich einig „ein ordentlich hoher Elektrozaun“ sei wichtig, wenn man in Wolfsgebieten Schafe halte, schuften sich viele Schäfer und Weidetierhalter immer weiter mit sinnlosen Herdenschutzmaßnahmen ab und müssen die schmerzlichen Erfahrungen machen, dass kein Schutz gänzlich hilft. Wenn Frau Liehn den Menschen ein „Rotkäppchen-Syndrom“ vorwirft, sie damit nahezu als „Angsthasen“, ungebildet oder rückständig diffamiert, weil ihre Ängste und Sorgen angeblich nur auf unbegründeten Märchen beruhen, so ist dies nicht nur äußerst unfreundlich und verachtend, sondern zeugt von einer fast sozialdarwinistischen Denkweise. Denn der eigentliche Grundgedanke des Bestreben Wölfe ohne menschliche Bejagung hier leben zu lassen, ist der Glaube an eine „intakte Natur“ an dessen Spitze der Wolf über dem Menschen stehe. Doch niemand kann von den Menschen auf dem Land erwarten, dass sie das Risiko eines Wolfsangriffs auf ihre Haus- oder Weidetiere oder im schlimmsten Fall ihrer Familienangehörigen als ganz natürlich akzeptieren sollen. Schade, dass in Ihrem Artikel die Frage (wo sie doch eh gestellt wird), ob Wölfe denn auch kleine Kinder fressen nicht beantwortet wird. Stattdessen verweist man auf nach einem Wolfsangriff auf ihre Ziegen traumatisierte Kindergarten-Kinder, während es doch bereits gefährliche Situationen wie die in Bannetze (bei Winsen in Niedersachsen) gab: am helllichten Tag knurrt ein ausgewachsener Wolf einen siebenjährigen Jungen und seine zweijährige Schwester auf dem kurzen Weg zu ihrem Opa mitten im Dorf an. Bedauerlich, dass man ausgerechnet solche Vorfälle in Ihrem Artikel nicht erwähnt, schließlich werden doch auch diese Kinder traumatisiert sein. Anders als in Ihrem Artikel dargestellt geht es nicht allein um Beeinträchtigungen in der Weidetierhaltung oder den Ängsten der Menschen, sondern auch um die Lebensqualität in den Wolfsgebieten: Die Menschen wollen schlichtweg nicht mit der ständigen Bedrohung für ihre Tiere, Kinder oder ihrer eigene Sicherheit leben. Das Leib und Leben der Menschen sollte über den Interessen des Artenschutzes stehen. Dazu benötigt es keinen Interessenausgleich zwischen Artenschutz und Ängsten, der die Menschen lediglich beschwichtigen soll, sondern ein konsequentes Einstehen für ihre Rechte. – Jonah Klocke

Leserbrief zu „Verhext vom Habenwollen“ von Thomas Assheuer

Philosophie im Feuilleton als Welträtsel-Löser und Religionsersatz mit Deutungs-Anspruch zur Weisheit zum Sofortverzehr ,das kann niemals gut gehen.! „Wir sind laut Heidegger in die Irre gegangen,wir sind weltlose Wesen,hausen in unserem technischen Gestell und folgen der Logik von Nutzen und Tausch und wissen nichts mehr vom Leben.“(Drohnenkamera der Philosophie) Unsere existenzielle Erfahrung ist jedoch durch das Zeitgeschehen und technologischen Entwicklung eine ganz andere geworden: Weil die Zeit-Regisseure und Daseins-Dramaturgen mit ihren Helden und Opfern stets unter einer Decke stecken-und alles meist nur obszön,brutal,unzumutbar und zugleich großartig als Paradies/Hölle für uns inszenieren und vermarkten. Mit Sadismus sogar rein philosophische und religiöse Sentenzen aufmerksamkeitsheischend zu kleistern,und ungeschützt über Sein und Zeit spekulieren und fabulieren .Sie schaffen damit aber nur Monsterwerke anstatt Meisterwerke alias Goethe oder Schiller. „Wer nicht kann,was er will,muss das wollen ,was er kann.Denn das zu wollen ,was er nicht kann,wäre töricht.“(Leonardo da Vinci) Schlimm daran ist ,wie sollen wir diese Phase der Verhexerei in unserer Zeit bei der Suche nach Wahrheit pschychisch bloß überstehen? Der moderne Zeitgenosse als Heide will aber nicht diskutieren ,nicht mental herausgefordert sein.Es genügt ihm als Smartphone -Besitzer vollständig on the air zu sein,seine eigne Ignoranz und Arroganz nur bestätigt zu sehen. Der Zweifel an dem allem .ist und bleibt mein steter Begleiter meines Lebens.Erst durch den Zweifel bekommt mein Glauben und meine Überzeugung erst Kontur und feste Form.

Denn er zwingt mich ,mich für etwas zu entscheiden:“Will ich glauben (sogar an mich selbst)und wenn ja,woran soll ich glauben“ Jedoch das Übersinnliche lässt sich nicht zweifelsfrei klassifizieren,kategorisieren,definieren und digitalisieren(in Allgorithmen). Alles ist nur Wille und Entscheidung und damit Ansichtssache. Daher möchte ich all denen ihre machtgeschützte Heuchelei und Scheinheiligkeit unter die Nase reiben,die den Begriff und die Worte Zeit und Wahrheit allzu bequem apologetisch und prophetisch für sich gebrauchen;um den Status quo als einen der Freiheit und Selbstbestimmung zu verklären. Denn die Sprache der Politik,LeitMedien,Film -und Unterhaltungsindustrie neigt in jeder Epoche zum Euphoniemismus /Ettiketten schwindel.Weil die ,die eigentliche Macht besitzen oder nach ihr streben,ihre Karten nie ganz aufdecken wollen.(Im Spiel um Macht und Einflußnahme) Heute liegt die Macht im Unsichtbaren,im Verdeckten Hintergrund.Sie hat sich digitalisiert und fragmentiert verkleidet. Wir sind nur blind und stehen nur mit leeren Händen und verhexten Geist davor. Wir können bloß noch fragen:Wer ist hier eigentlich der Psychopath oder gar der Idiot ! – Lothar Hantel

Leserbrief zu „Atheisten nerven“ von Raoul Löbbert

Einfache Fragen nach einem unfassbaren Wesen

Wir Menschen können Gott weder beweisen noch begreifen. Wie die Welt aber ohne einen Schöpfer entstanden sein könnte, wird ein ehrlicher Atheist nicht erklären können. Und unehrliche sind die Frikadellen werfenden Rüpel. Gerne antworte ich den Ehrlichen auf einfache Fragen:

1. Kann es Gott geben?

Ich gebe gerne zu, dass ich unfähig bin Gott zu beweisen.

2. Was ergibt sich aus der Annahme einer Existenz Gottes?

Aus dem Nachdenken über Gott und die Konsequenzen seiner Existenz sind überzeugende Grundsätze einer universalen Ethik formuliert worden. Der älteste: „Sei ein Segen“, motiviert alle Menschen zur Nächstenliebe. Umgekehrt verstoßen alle Pädophilen, Bankbetrüger und sonstigen Verbrecher gegen ihn. – Helmut Mehrer

Leserbrief zu „Auf der lila Welle“ von Josef Joffe

In der Regel lese ich Josef Joffes Kolumne, um dann zu wissen, wie ich nicht denke. Es kommt nur selten vor, dass wir die Fakten gleich interpretieren. Diesmal jedoch liegt er bei mit seiner Analyse der Midterm-Wahlen bereits bei den Fakten falsch und zieht deshalb auch die falschen Schlüsse. Der relative Erfolg der Republikaner beim Senat lag daran, dass beim diesmal zu wählenden Drittel der Senatoren besonders viele Posten in Republikaner-Staaten zu vergeben waren. Die drei Sitze, die Trumps Partei von den Demokraten gewann, lagen denn auch in den ziemlich roten Staaten Indiana, North Dakota und Missouri. Aber bereits in Arizona, ebenfalls einem Trump-Staat, gelang es den Demokraten, ihn den Republikanern abzujagen. Der vermeintliche Erfolg der Republikaner ist deswegen eine Täuschung bedingt durch das Wahlsystem. Joffe unterschätzt auch den Demokraten-Erfolg im Repräsentantenhaus. Mit dem aktuellen Zugewinn von 36 Sitzen im Saldo liegen die Demokraten ziemlich genau im Durchschnitt der Midterms. Die Analyse, das Land „zwischen den Küsten“ sei weiterhin „knallrot“ stimmt ebenfalls nicht, denn da liegen auch die wahlentscheidenden Industriestaaten wie Pennsylvania oder Michigan, und genau da haben die Demokraten Boden gut gemacht. Völlig ohne Beleg behauptet der Artikel schließlich, es hätten hauptsächlich moderate Demokraten gewonnen. Das stimmt weder für den Senat (siehe Sinema in Arizona oder Brown im Swing State Ohio) noch für das Repräsentantenhaus (siehe z.B. Octavio-Cortez). Aus diesem Grund ist auch die Schlussfolgerung, ein Zentrist sei als Präsidentschaftskandidat am erfolgversprechendsten, aus der Luft gegriffen. Es hat seinen Grund, dass außer Joe Biden alle frühen Favoriten der Demokraten – belieibe nicht nur Frau Warren – dem linken Flügel der Demokraten zuzurechnen sind, und dieser Grund wie 2016 der für den relativen Erfolg von Bernie Sanders. Trotz erheblicher finanzieller Nachteile hätte der ihn fast zum Präsidentschaftskandidat gemacht: Ein Kandidat, der die soziale Frage nicht in den Mittelpunkt rückt, wird erneut gegen Trump verlieren. Die Demokraten scheinen diese Lektion gelernt zu haben. – Mathias Kowoll

Leserbrief zu „Wehe, wenn der Wolf kommt“ von Martin Machowecz

Bei der Jagd auf Wählerstimmen für die Landtagswahlen im kommenden Jahr hat die CDU in Sachsen seit September ein lebendes Objekt ins Fadenkreuz genommen: Sie fordert eine Lockerung der Abschussregeln für den Wolf. Mit einer Online-Kampagne zählen sie die Stimmen, die den Abschuss künftig vereinfachen wollen. Die Aussagekraft einer solchen Kampagne ist mehr als zweifelhaft. Statt ein geschütztes Tier per Mausklick zum Abschuss freizugeben, sollten vielmehr schlechte Arbeitsbedingungen der Schäfer verbessert werden – zum Beispiel im Rahmen einer Weidetierprämie. Das Aufstellen sichernder Zäune sollte nicht nur zu 80, sondern zu 100 Prozent gefördert werden, alternative Schutzmaßnahmen wie Herdenschutzhunde müssten mehr finanzielle Unterstützung erfahren. – Prof. Dr. Wolfgang Hachtel

Leserbrief zu „Muss der »Soli« weg?“ von Roman Pletter und Mark Schieritz

Über die Sinnhaftigkeit des „Soli“ im Jahr 2019 kann man geteilter Meinung sein. Argumente , die man zu „für“ und „wider“ anführt, sollten aber zutreffen. Roman Pletter schreibt: „Wer heute 54950 € im Jahr verdient, lebt in einer Stadt wie Hamburg oder München ganz sicher kein Oligarchenleben, entrichtet aber schon den Spitzensteuersatz von 42 Prozent, plus Sozialabgaben“. Ersteres ist sicher richtig, dann wird es aber falsch: Das zu versteuernde Einkommen ist die Differenz von Einkünften und abzuziehenden Sonderausgaben, die die Sozialabgaben enthalten. Wer 54950 € zu versteuern hat, zahlt nicht 42 Prozent Steuern, sondern (in Steuerklasse 1) rund 26 Prozent. Erst für das zu versteuernde Einkommen, das über 54950 € hinausgeht, sind 42 Prozent Einkommensteuer zu entrichten. Ich halte es für sinnvoll, bei wirklich hohen Einkommen den jetzigen Solidaritätszuschlag in den Einkommensteuertarif einzuarbeiten. – Prof. Dr. Alfons Blum

Leserbrief zu „Atheisten nerven“ von Raoul Löbbert

Danke für diesen Beitrag. Es tut gut, zu wissen, dass es auch noch Journalisten gibt, die an Gott glauben und sich dazu bekennen. Sehr schön auch die Beschreibung der reflexhaften Reaktionen der saturiert-hedonistischen Großstadt-Elite. – Rainer Schlitt

Leserbrief zu „Atheisten nerven“ von Raoul Löbbert

Der erzkatholische Raoul Löbbert regt sich in der aktuellen ZEIT über die wachsende Zahl der Atheisten auf, denen er pauschal Ignoranz vorwirft. Ich bin eine solcher Atheist, dem er zuruft: „Reiß dich zusammen, mein bisschen Glauben wirst du schon aushalten können!“ Das kann ich in der Tat, weil ich nämlich im Gegensatz zu ihm ein toleranter Mensch bin. Das Wörtchen „Toleranz“ kommt in seiner giftigen Hasspredigt auf die Heiden nicht vor. Er kennt es offensichtlich nicht. Ihm möchte ich beim Wischen des Küchenbodens nicht helfen. – Jochen Dunkel

Leserbrief zu „Die verhassten Weltbürger“ von Adam Soboczynski

Laptop und Lederhose: vor allem die Kosmopoliten sehnen sich doch nach Heimat, nach selbst gebackenem Brot und Kaminfeuer! Und spätestens, wenn sie Kinder haben (so ab vierzig), werden Sparschwein, Bohnerwachs, Turnverein und Schrebergarten ein Thema, sprich: Nullzinspolitik, Problemschulen, Ärztemangel, Immobilienpreise, gesunde Lebensmittel. Dann fehlt ihnen die Fürsorge des Staates, die soziale Gerechtigkeit, die intakte Infrastruktur. Wofür und für wen haben sie ihre hohen Steuern gezahlt? Sie fühlen sich betrogen und laufen zu Pegida. Die „Rechte“ besteht nicht nur aus „dummen alten Spießern“, sie ist das Symptom einer schwächer werdenden Mittelklasse, die weiß, dass unsere Politik nichts mehr fürchtet. Nur den Verlust der eigenen Macht. Es wird nicht reichen, die „Rechte“ immer wieder als asozial, spießig, ungebildet oder psychisch gestört darzustellen. Das ist viel zu einfach. Politik müsste Probleme lösen, anstatt sie zu vertagen; ein bescheidener Anfang wäre es schon, wenn sich die Damen und Herren mal im Bundestag blicken lassen würden, anstatt ihren Geschäften nachzugehen. Sehen Sie sich die Debatten an: kein Schwein hört zu! – Martina Winter

Leserbrief zu „»UNSERE SAHNE MACHT NICHT DICK« von Peter Dausend im ZEIT Magazin

Ich beglückwünsche Sie zu Ihrem Artikel. Zum einen gefällt mir der Artikel sehr gut, weil ich als gebürtige Saarländerin natürlich auch schon den wundervollen Butterkuchen genießen durfte. Zum anderen finde ich, dass Sie die Geschichte über das Familiencafe so beeindruckend, an vielen Stellen auch humorvoll, dem Leser präsentieren. Zum Dritten eignet sich Ihr Bericht auch als Beleg für das Funktionieren von Patchworkfamilien. In einer der letzten Zeitausgaben war das ja ein zentrales Thema. Nochmals danke für diesen wunderbaren Beitrag, ich denke, Sie sollten Journalist der Zeit bleiben, denn ansonsten müssten die Leser ja auf Ihre Beiträge verzichten. – Susanne Weyrich

Leserbrief zu „Atheisten nerven“ von Raoul Löbbert

Nun sag, wie hast Du´s mit der Religion? Diese berühmte Gretchenfrage muss auch ich Ihren religiösen Journalisten (R.L.) stellen. Welche traumatischen Erlebnisse mögen Ihren Autor veran- lasst haben, solch ein Pamphlet zu verfassen. Er kann seine dezidierte Meinung zur Religion äußern, aber weshalb beschimpft er Konfessionslose oder Nichtgläubige als Heiden. Religion hat keinen Exklusivitätsanspruch! – Dieter Schepers

Leserbrief zu „Muss der »Soli« weg?“ von Roman Pletter und Mark Schieritz

Im Gegensatz zum Ja von Roman Platter wurde der Soli 1991 wegen des Kuweit- Krieges geschaffen und erst spaeter zum Aufbau Ost umgeleitet. Etwa ein Jahrhundert davor beschloss Deutschland die Sektsteuer, um Kaiser Wilhelms Kriegsschiffe zu finanzieren. Diese verrosten jetzt auf dem Meeresgrund von Scapa Flow (Orkney-Inseln). Also sollte vor dem Soli erstmal die Sektsteuer gestrichen werden. Der Spitzensteuersatz liegt seit einem Dutzend Jahren bei 45 % und nicht bei 42 % (5. Stufe der Einkommensteuer, oft Reichensteuer genannt). Er ist nicht ab 54.950 Euro im Jahr zu bezahlen, sondern ab etwa 260.000 Euro, dem 7-fachen Durchschnittseinkommen. – Dietrich Stauffer

Leserbrief zu „Einmal unten, immer unten“ von Robert Pausch

Sie nutzen Begriffe wie „Twitter – Debatte – Diskussion“ in der Überschrift Ihres Artikels. Das macht mich stutzig, denn nach meinem Verständnis können analoge Prozesse wie Debatte und Diskussion nicht in digitalen Prozessen abgebildet werden. Daher finde ich es widersprüchlich, wenn Sie von Debatte und Diskussion sprechen obwohl die Austausch-Plattform Twitter ist – hier gilt: senden & empfangen – dass sind die meist anonymen Zutaten. Vielleicht bin ich auf dem Holzweg aber mein Anspruch an die Zunft der Journalisten ist, dass Sie einen Beitrag zur Sprach-Hygiene leisten. – Jörg Puttfarken

Leserbrief zu „Atheisten nerven“ von Raoul Löbbert

Ihr bisschen Glauben kann ich sehr gut aushalten. Nicht aber alle Ihre Ausführungen. Kluge und informierte Atheisten, also die Leute, die sie als Kulturatheisten bezeichnen, sind in der großen Mehrzahl, wissen schon längst, dass sie leichter einen Pudding an die Wand nageln als einen Gläubigen von seinem Geisterglauben abbringen können. Auch Astrologen und Astronomen reden immer nur aneinander vorbei. Darum geht es den allermeisten Atheisten/säkularen Humanisten doch überhaupt nicht. Die missionieren nicht, die haben keine höhere Wahrheit im Gepäck, die klären auf. Und worüber? Schon mal von den zahlreichen, z.T. unerklärlichen und unredlichen Privilegien der Kirchen gehört? Von ihrer Omnipräsenz in Medien, Gesellschaft und Politik? Von der Benachteiligung Konfessionsfreier in öffentlichen Einrichtungen mit kirchlicher Trägerschaft? Schon mal gehört, dass Konfessionsfreie über allgemeine Steuern die üppigen Bischofsgehälter mitfinanzieren, um nur ein Beispiel zu nennen? Schon mal was gehört von der Kirchenrepublik Deutschland? Von der erfolgreichen Lobbyarbeit der Kirchen in fast allen Ministerien, also von der oft erfolgreichen Einflussnahme der Kirchen auf die Gesetzgebungsverfahren? Bekanntestes Beispiel: Sterbehilfe.

Sicher haben Sie von alldem schon gehört. Sie sind ja kein Ignorant. Und so haben Sie sicher schon gehört, dass es ansonsten gebildete und hochintelligente Leute gibt, die immer noch behaupten, dass sich die Menschenrechte aus der Bibel herleiten ließen, obwohl sich die Kirchen jahrhundertelang gegen dieselben vehement gewehrt haben. Sie kennen also den Befund der kognitiven Dissonanz bei solchen Leuten, die ansonsten durchaus liebenswert, rational und vernünftig sein können? Und jetzt meine Frage an Sie: Können Sie sich vorstellen, dass das alles die Konfessionsfreien nervt? Oder sollen die das alles so hinnehmen, weil der Atheismus, wie Sie meinen, auf dem Durchmarsch ist. Weltweit gesehen ist vielmehr religiöser Fundamentalismus auf dem Durchmarsch! Gerade und vor allem auch der christliche! Und der hat ja bekanntlich weniger mit Gläubigkeit als mit Machterlangung, politischem Einfluss und schamloser Ausbeutung von Bedürftigkeit zu tun. Zum Teil leider auch mit Ignoranz, Intoleranz und Dogmatismus. Sie verkämpfen sich an einer zum Popanz aufgebauten Gespensterfront. Atheisten sind in ihrer großen Mehrzahl keine „modernen Heiden“, die nicht diskutieren wollen. Da Sie ja kein Ignorant sind, könnten Sie sich mal die Grundsätze und Ziele der Giordano-Bruno-Stiftung oder des HVD (Humanistischer Verband Deutschlands – www.humanismus.de) genauer anschauen. Übrigens ist der Vorstandssprecher der GBS, Dr. Michael Schmidt-Salomon, von Haus aus Philosoph.

Die Atheisten, die Sie kennengelernt haben, sind offenbar etwas dämliche Schmalspur-Atheisten. Kluge und informierte Atheisten, die von Ihnen als Kulturatheisten bezeichnet werden, die es Ihrer Meinung nach aber nur in der Vergangenheit gab, arbeiten sich an ganz anderen Fronten ab. Gerade weil es immer mehr Konfessionsfreie gibt, die gerne als „böse, dumme und unmoralische Atheisten“ bezeichnet werden. Und da andrerseits die Kirchen aber nach wie vor alle Privilegien aus längst vergangenen Zeiten voller unangefochtener Allmacht genießen, wird dieser eklatante Widerspruch von Atheisten/Konfessionsfreien immer wieder zu recht thematisiert und kritisiert. Ich jedenfalls kenne so gut wie keinen Atheisten, der an Paranoia leidet und sich von Gotteskriegern umstellt sieht. Aber umstellt fühlen wir uns schon: von der Omnipräsenz der Kirchen in den Medien, in der Politik und in der Gesellschaft. Ich sagte es bereits. Schon in der Schule fängt es an. Von den Kindergärten unter kirchlicher Trägerschaft will ich hier gar nicht reden. Wir fordern konfessionsübergreifende Religionskunde statt nach Konfessionen getrennten Religionsunterricht. Und immer öfter gibt es private Schulen unter evangelikalem Einfluss, die diesen albernen Kreationismus im Biologie-Unterricht unterbringen und von der Evolutionstheorie herzlich wenig halten oder sie verteufeln. In den Aufsichtsgremien der Rundfunk- und Fernsehanstalten sind die Kirchen vertreten, nicht aber säkulare Humanisten. Die Beispielreihe für den Fakt der kirchlichen Überrepräsentierheit ließe sich noch lange fortsetzen. An solchen Fronten kämpfen sich Konfessionsfreie und Humanisten ab, nicht an Gläubigen, egal ob streng-dogmatisch oder kritisch-aufgeklärt. Es grüßt Sie ein Vertreter des Kulturatheismus, des Mehrheits-Atheismus. – Volker Kirsch

Leserbrief zu „Atheisten nerven“ von Raoul Löbbert

Ihren Beitrag habe ich mit Interesse und Zustimmung gelesen. Gestatten Sie mir aber zwei Bemerkungen. Die eine betrifft das Bild Caravaggios. Es stellt eine Szene dar, die biblisch nicht belegt ist. Nach Joh 20,26-29 bietet der Auferstandene dem „ungläubigen“ Thomas zwar an, seine Hände in die Wundmale zu legen, der jedoch folgt dieser Aufforderung nicht, und auch Jesus bedauert, dass Thomas erst glaubt, nachdem er Jesus gesehen (und nicht etwa berührt) hat. Die Bildunterschrift auf Seite 62 trifft deshalb nur auf das Gemälde aber nicht auf den Bibeltext zu.

Die zweite bezieht sich auf die Begriffe Jungfrauengeburt und unbefleckte Empfängnis. Nun bin ich zwar evangelisch, bin mir aber doch ziemlich sicher, dass das Eine mit dem Anderen nichts zu tun hat. Der Terminus unbefleckte Empfängnis ist mir nur geläufig als unbefleckte Empfängnis Mariens. Nach katholischer Lehre heißt das, die Erbsünde ist bei der Zeugung der Maria nicht von ihren Eltern Joachim und Anna auf sie übergegangen. Es ist also konsequent, dass das katholische Fest Mariä Empfängnis (8. Dezember) neun Monate vor dem Fest Mariä Geburt (8. September) liegt. Und folgerichtig liegt neun Monate nach Mariä Verkündigung (25. März) das Weihnachtsfest. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass auch viele Katholiken die Begriffe Jungfrauengeburt und unbefleckte Empfängnis „in einen Topf werfen“. – Hans-Joachim Gerber

Leserbrief zu „Atheisten nerven“ von Raoul Löbbert

Ihr „Lieblingsleser aus Regensburg“ möchte zu Ihrem Artikel „Atheisten nerven“ folgendes anmerken. Mehrere Konfessionsfreie stecken hinter unserer Seite www.Die-fromme-Zeit.de, die Sie leider nicht erwähnen. Wir machen kein „Christen-Bashing“ sondern zeigen nur auf, wie einseitig christlich die liberale ZEIT wurde. – Erwin Schmid

Leserbrief zu „Auf der lila Welle“ von Josef Joffe

Seit einigen Jahren habe ich die ZEIT abonniert. Immer wieder mal fällt mir auf, dass in einigen Artikel Fremdwörter verwendet werden, die ich noch nie gehört oder gelesen habe. Im Artikel „Auf der lila Welle“ von Josef Joffe steht z.B. der Begriff „reüssiert“. Ich habe eine ungefähre Vorstellung davon, was das bedeuten könnte, verwende dieses Wort aber selbst nicht. Der Auslöser für meine Nachricht ist aber der Satz: „; er kann …., auch per Ukas bestimmen, wer ins Land kommt.“ Trotz Abitur aus dem Jahre 1974 und Interesse am Weltgeschehen kann ich mit dem Begriff „Ukas“ nichts anfangen. Ich bin sicher, dass es etwa 98% der Leser dieses Artikel genauso geht. Warum wird dieser Begriff nicht erklärt? Ist Herr Hoffe so abgehoben, dass er davon ausgeht, dass jeder Leser diesen Begriff kennt? Warum werden in der ZEIT immer wieder ungeläufige Fremdwörter verwendet? Soll dadurch ein hohes intellektuelles Niveau dokumentiert werden? Ich bin nicht weit davon entfernt, mein Abo zu kündigen, weil ich bei der Lektüre der ZEIT nicht immer den Duden neben mir liegen haben möchte. Schreiben Sie so, dass es die Menschen verstehen! – Hans-Peter Dropschewski

Leserbrief zu „Wehe, wenn der Wolf kommt“ von Martin Machowecz

Zum wiederholten Male erschienen bisher solche Artikel über eine „Wolfinvasion“ in den Printmedien, nun auch bei Ihnen. Wölfe sind nun mal Raubtiere und erbeuten solche Beutetiere, die es ihnen leicht machen gerissen zu werden. Wie es sich zeigt, sind Elektrozäune zum Schutz von grasenden Haustieren in der Nacht uneffektiv und führen zu großen Verlusten z.B von Schafen. Sollte man da nicht auf eine nützlichere Strategie bauen z.B zur Haltung von Hirtenhunden. Diese sind sehr effektiv, wie es sich in den Ländern mit großen Wolfsrudeln bisher seit hunderten von Jahren bewährt hat u.a. Russland, Polen, Rumänien Bulgarien. Die dort eingesetzten gezüchteten und abgerichteten Hirtenhunde verteidigen erfolgreich ihre Herde nicht nur gegen Wölfe, sondern auch gegen Bären. Das Anschaffen dieser Hirtenhunde wäre wahrscheinlich ökonomischer als teure Elektrozäune, die nutzlos sind, wie es sich zeigt. Damit würde auch die panische und irrationale Angst der Bevölkerung, vor allem der Bauern, sich verringern und die Akzeptans für den Wolf, der eigentlich zu unserer Fauna gehört, gesteigert werden. – Lothar Petri

Leserbrief zu „Angst vor der Wahrheit“ von Evelyn Finger und Wolfgang Thielmann

Danke für den Artikel und den Gebrüdern Kohn für Ihre Offenheit.Nimmt man den Bericht von K.Fehrs vor der Synode der EKD hinzu,so mischt sich in die Betroffenheit Wut über jahelanges Wegducken,Vertuschen,Weglächeln und dazu paßt auch,daß man diesem Thema auf der Synode nicht den notwendigen Raum gab.Und so wundert es auch nicht,daß nur zehn von zwanzig Landeskirchen unabhängige Kommissionen mit der Aufarbeitung beauftragt hatten. Die Feiern zu 500 jahre Reformation letzten Jahres waren unter diesem Blickwinkel ein Hohn gegenüber den Opfern und ein Affront gegenüber Luther,der immer klare Worte gegen Mißbrauch in jedlicher Form fand.Dies ist nicht die Kirche Jesu und Luthers. Neuanfang/Glaubwürdigkeit sind jetzt gefragt.Dies gelingt nur mit einem neuen Gesicht an der Spitze der EKD, am besten wieder eine Frau. – Dr.Peter Röschlau

Leserbrief zu „So geht Streit!“ von Jochen Wegner

TienTien – da scheint sich ja in der Redaktion was zu tun. Schon vor Jahrenenenen versuchte ich, Ihnen zu suggerieren – allenfalls gar zu empfehlen – niemals Leserbriefe mit nur dem Hinweis via e-mail zu veröffentlichen. Überprüfbare Mindest-Angaben zum Verfasser – ganz gleich welcher Art – von Zuschriften sollten schon mal zur Glaubwürdigkeit gehören. Säß‘ ich selbst bei Ihnen in der Redaktion, würde ich als wichtigstes sogar ganz dringend die Leser immer wieder auf solche Mindest-Standards hinweisen. Und – eingehende Post/Mail ohne diese Mindest-Angaben sollten mit allerdeutlichsten Hinweisen sofort retourniert werden. Dass Sie in diesem Beitrag etwas abgewichen sind, leuchtet ein; und Sie weisen ja auch ausdrücklich darauf hin. Das sollte indes die Ausnahme bleiben. – Hans von Schack

Leserbrief zu „Ein Treibstoff namens Zuversicht“ von Ulrich Schnabel

Haben Sie besten Dank für diesen Artikel und – so hoffe ich – auch für das Buch „Zuversicht“, das ich soeben auch bestellt habe! Was Sie in Verbindung mit Stephen Hawking schreiben ist genau das Thema worüber wir alle viel mehr reden, nachdenken und es praktizieren müssten! Diese Schubser könnten auch durchaus von einem Hause wie die ZEIT kommen, nicht nur von Quacksalbern und Geschäftemachern, die nur die Dummheit der Menschen als Geschäftsmodell haben! Aber, eine „große Kleinigkeit“ muss ich hier extra erwähnen: In oben genanntem Artikel haben Sie, quasi nur in Klammern, etwas vollbracht was mir schon lange sauer aufstieß; nämlich den Satz von Helmut Schmidt: „Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen!“ ins rechte Licht zu rücken. Er wurde x-mal zitiert und keiner hatte verstanden was Helmut Schmidt damals meinte! Ich habe mich immer geärgert, dass den dummen Kommentaren keine Widerrede entgegenstand! Das ist Ihnen, wie gesagt in Klammern, gelungen! Dafür danke ich Ihnen ganz besonders! Ich freu‘ mich auf Ihr Buch! – Horst Köppl

Leserbrief zu „Die Panik-Partei“ von Kolja Rudzio

Die Analyse von Kolja Rudzio spielt den Ball in eine falsche Richtung. Denn die entscheidende Achillesferse bei der Kehrtwende beim sozialdemokratischen Stigma „Hartz IV“ besteht in der fehlenden Glaubwürdigkeit, da Andrea Nahles in ihrer noch gar nicht so lange zurückliegenden Zeit als zuständige Ministerin die schrödersche Arbeitsmarktreform auch gegen Angriffe vom linken Parteiflügel eher verteidigt hat. Deshalb bleibt das eigentliche Problem im Willy-Brandt-Haus vor allem die nicht erkennbare klare Vision, was sich ebenfalls dahingehend bemerkbar macht, dass man Herausforderungen wie die Digitalisierung bislang vorwiegend als Risiko und nicht als Chance begreift, um verkrustete Strukturen in der Wirtschaft wie etwa zu starre Hierarchien zu überwinden! – Rasmus Ph. Helt

Leserbrief zu „Manchmal fühlen wir uns wie Bonnie und Clyde“ von Fredy Gareis

Hab mir grad erstaunt die Augen gerieben beim Lesen. In Hamburg nur Bücherhallen? Und auch noch traurig? Der Autor scheint noch nie in der Zentralbibliothek gewesen zu sein, geschweige denn in einer der zahlreichen Universitätsbibliotheken. Wer davon noch nichts gehört hat, sollte nicht in der „Zeit“ schreiben. Das kommt davon, wenn man zu Hause offenbar nur in Wikipedia recherchiert hat und nun unterwegs Bibliotheken besucht, um sich aufzuwärmen und das Klo zu besuchen. – Astrid Louven

Leserbrief zu „Atheisten nerven“ von Raoul Löbbert

Ja, gläubig sein muss noch lange nix zu tun haben mit dauerbetrunken sein. Ja, es gibt beleidigende „Kampfatheisten“. Doch eben auch verunglimpfende „Verteidiger“ des „heiligen“ Glaubens. Mich erinnern die Negativaussagen des Autors über Atheisten an meinen katholischen Kindergarten. Die verächtlichen Reden der Erzieherinnen damals über „die Heiden“ klangen wieder auf. Jahre später wurde am Ort eine kurz vor dem Abitur stehende und schwanger gewordene Schülerin vom katholischen Mädchengymnasium geworfen. Ein bitterböses rein gesinnungs“ethisches“ Danke für ihr Ja zum ungeborenen Leben. Von Verantwortungsethik keine Spur. Der Papst etwa mahnt aktuell Eltern, mit ihrem Kind Psychologen aufzusuchen, zeige es homosexuelle Neigungen. Das bei dem heutigen Wissenschaftsstand! Mit seiner Verfolgung von Homosexuellen, „Hexen“, Ketzern, mit seinen Kreuzzügen und der Unterstützung von Diktatoren zog das Christentum eine „verteufelt“ blutige Spur durch die Geschichte. Dann noch der als „intellektuell“ gehandelte Benedikt XVI. Er schaffte es glatt, ausgerechnet als Papst deutscher Herkunft 2007 wieder die Karfreitagsfürbitte für die Juden zuzulassen. Gott möge sie zum richtigen Glauben führen. Bei diesen Beispielen sind die kapitalen inhaltlichen Widersprüche des christlichen Glaubens noch gar nicht berührt. Sie bringen das ganze Kartenhaus zum Einsturz. Inzwischen Atheist schätze ich menschlich doch viele tolerante überzeugte Gläubige. Sollte es der Autor mal mit christlicher Demut versuchen? Dem sich selbst überhöhenden Anspruch des religiösen „Klar und Wahr“ dient er m.E. jedenfalls nicht. – Johannes Haverkämper

Leserbrief zu „Killer im Auftrag Europas“ von Ulrich Ladurner

Der Titel ist reißerisch, irreführend und entspricht Bild-Niveau. Inhaltlich ist der Bericht zu lang, aber im wesentlichen korrekt – Prof. H. Herzog

Leserbrief zu „Das Reh im Rotlicht“ von Michael Maar

Mir fehlt in dem Artikel jegliche kritische Distanz dazu, dass Sex mit Kindern, insbesondere auch innerhalb der eigenen Familie extrem problematisch und nicht ohne Grund strafrechtlich relevant ist. Viele der Formulierungen in dem Artikel sind äußerst problematisch, z.B. „Die sexuelle Initiation kommt aus der Familie“ (u.W.). Allein neutrale Formulierungen wären in dem Zusammenhang unangemessen, da es sich um die schrecklichsten Verbrechen handelt, zu denen Menschen fähig sind, häufig von den Tätern in fadenscheiniger Weise „rationalisiert“. In dieser Hinsicht erscheint mir der Artikel wie ein Rückfall in Zeiten vor den Skandalen um die Odenwaldschule (und weiteren Skandalen). Vielleicht sollten sie solche Artikel sicherheitshalber von Redakteuren gegenlesen lassen, die in der Hinsicht sensibilisiert sind und Hintergrundwissen aus dem Bereich der psychologischen Missbrauchsforschung haben. – Daniel Fenge

Leserbrief zu „Atheisten nerven“ von Raoul Löbbert

Ach ja, das waren noch Zeiten, als man sich von Heiden nicht auf Partys dumm anquatschen lassen musste, als man andere Mittel als Frikadellen hatte, um sie zum Schweigen zu bringen, als man noch selbst bestimmen konnte, was Krankheit, Sünde oder Verbrechen war, als die Meinungsfreiheit schon da endete, wo frech behauptet wurde, die Erde sei keine Scheibe, als die meisten Menschen keine ärgerliche Halbbildung besaßen, sondern gar keine! Wie angenehm war das Christenleben, als noch nicht nach rationalen Erklärungen verlangt wurde, sondern jede Irrationalität einfach hingenommen wurde, wenn sie nur von einer Autorität verkündet wurde! Und wie unvorstellbar ist es auch heute noch für Gläubige, dass Atheisten das Schachspielen mit einer Taube für ergiebiger halten als eine Diskussion mit Christen. – Margot Neuser

Leserbrief zu „Atheisten nerven“ von Raoul Löbbert

Ach, ihr armen, armen Christen, die ihr euch von Atheisten genervt zeigt. Viele Jahrhunderte waren wir Atheisten von eurem christlichen Eifer nicht nur genervt, sondern wurden gefoltert, gefedert und geteert, gerädert, gevierteilt, gepfählt, ertränkt und verbrannt. Da wird man wohl heute ein bisschen nerven dürfen. Wegen der Exzesse (Paket mit Exkrementen) einiger übergeschnappter Atheisten sollten Sie die Mehrheit der hassfreien, friedfertigen und toleranten Atheisten nicht verunglimpfen. Übrigens würde ich gern mit Ihnen diskutieren über Ihre Gleichsetzung der Abwesenheit von Glauben mit Ignoranz (Abwesenheit von Wissen) und von Atheisten mit „modernen Heiden“, schließlich glaubten heidnische Völker, bevor sie christianisiert wurden, an Götter. – Carlo Vernimb

Leserbrief zu „Atheisten nerven“ von Raoul Löbbert

Das wundert mich dann doch sehr, dass selbst Sie als Journalist, der über Religion, Kirche und Katholizismus schreibt, das Dogma der unbefleckten Empfängnis Mariens und die Jungfrauengeburt durcheinander bringt. Das Dogma der unbefleckten Empfängnis Mariens besagt, dass Maria als künftige Mutter Gottes, unbefleckt empfangen wurde. Das heißt, als Anna, die Mutter Marias, mit Maria schwanger wurde (sie empfing), blieb Maria von Anfang an frei von der Erbsünde. Entsprechend ist das Fest der unbefleckten Empfängnis Mariens am 8. Dezember, also 9 Monate vor Marias Geburtstag am 8. September. Maria empfing jungfräulich Gottes Sohn mit der Verkündigung durch den Engel. Entsprechend wird das Fest der Verkündigung Marias am 25. März, 9 Monate vor der Geburt Jesus am 25. Dezember begangen. Dies schreibt Ihnen kein sattelfester Katholik, sondern ein „nervender“ Atheist, allerdings kein Gottesverächter, als den Sie in Ihrem Artikel Heiden bezeichnen. Auch behaupte ich nicht, dass es keinen Gott gibt, ich glaube jedoch nicht an seine Existenz. – Manfred Zschiedrich

Leserbrief zu „DDR-Keule aus der rechten Ecke“ von Martin Eimermacher

Ihr Autor gehört auch zu den Journalisten, die unser Land gern verschwinden sieht. Der moralische und soziale Verfall in unserem Land ist eine Tatsache, die keiner leugnen sollte. Tellkamp hat, einer der wenigen Intellektuellen, erkannt, das Deutschland sich zunehmend zu einem undemokratischen Land entwickelt. Es wird von oben dekretiert und oktroyiert. Die Organe der EU handelt ohne demokratische Legalität. Sein Dogmatismus deckt sich mit den elektronischen Medien. Ein Paradebeispiel war der aktuelle Fall „Maassen. Es gibt bis heute keine Belege für „Hetzjagden“ auf Ausländer in Chemnitz. Alles nur erstunken und erlogen. Der WDR und NRD trieb es besonders schlimm. Kein Wunder wenn Tellkamp sich wieder zu Wort meldet und das sollte er jetzt wieder öfters tun. Und ihr Autor sollte lieber seine Klappe halten. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Auf dem Trockenen“ von Ingo Malcher

In dem Artikel ist zur Raffinerie MiRO eine missverständliche Formulierung enthalten. „Die 15 Millionen Tonnen Rohöl, die hier täglich zu Diesel, Heizöl, …. verarbeitetet werden, ….“ sollte entweder heißen „Die 15 Millionen Tonnen Rohöl pro Jahr, die hier zu Diesel, … verarbeitet werden“, oder aber „Die ca. 41000 Tonnen Rohöl, die hier pro Tag zu Diesel, …“. Siehe https://www.miro-ka.de/de/portrait/miro-in-zahlen.htm Zum Vergleich: Beim Rheinpegel Kaub fließen zur Zeit ca. 700 m^3/s durch den Rhein (normal sollten es 1650 m^3/s sein), d.h. pro Tag etwa 60 Millionen Tonnen Wasser. Dass eine Raffinerie nicht einen Rohöl-Tagesdurchsatz von 1/4 des niedrigen Rheindurchflusses haben kann, sollte anschaulich klar sein. – Hugo Pfoertner