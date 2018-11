22. November 2018 – Ausgabe 48

Leserbrief zu „Nicht im Geheimen“ von Heinrich Wefing

In Panik, seinen nächsten Karrieresprung zu verpassen, da die Umfragen bei CDU-Anhängern und in der Gesamtbevölkerung ihm keine realistischen Chancen auf den Parteivorsitz der CDU versprechen, holt Jens Spahn nun zum großen Angriff auf die Kanzlerin aus. Obwohl er sich sonst nie zum UN-Migrationspakt geäußert hat und dieser von der Bundesregierung, der er selbst seit 2015 angehört, entscheidend mit initiiert wurde, will er wenige Tage vor der geplanten Unterzeichnung in Marokko auf dem CDU-Parteitag über diesen Pakt abstimmen lassen. Er reiht sich damit in die Politik von Trump, Kurz und anderer nationalistisch agierender Regierungschefs ein und nimmt den Sturz seiner „Parteifreundin“ Kanzlerin Merkel bewusst in Kauf. Sollte er damit Erfolg haben, wird Herr Gauland ihm danken, dass es ihm wieder einmal gelungen ist, die CDU/CSU vor sich herzutreiben. Jens Spahn handelt aus persönlichen Motiven verantwortungslos. – Winfried Wolf

Leserbrief zu „Zwischen Kopf und Körper“ von Martin Spiewak

Mit Interesse habe ich den Artikeln zur Geschlechtsdysphorie gelesen. Passend zu dem Artikel beginnt heute in Weimar auch die Jahrestagung der pädiatrischen Endokrinologie und Diabetologie, ich bin gespannt, ob über den Artikel diskutiert werden wird. Als pädiatrischer Endokrinologe und Diabetologe arbeite ich mit Trans-Jugendlichen zusammen, leider kommen in ihrem Artikel „nur“ Kinder- und Jugendpsychiater zu Wort und keine Kinderendokrinologen, die für die hormonelle Therapie zuständig sind. Das Thema wird aus meiner Sicht, gerade weil es aktuell so wichtig ist, viel zu kurz abgehandelt, so dass aus meiner Sicht viele Aspekte missverständlich sind.

Bei Transidentität kümmert sich ein multidisziplinäres Team um die Jugendlichen, bestehend aus vielen Akteuren (u.a. Kinder- und Jugendpsychiater, Kinderendokrinologe, Chirurg etc.), welche gemeinsam, zusammen mit den Jugendlichen, jeden weiteren Schritt besprechen und planen. Ein großes Problem ist, dass man für die Behandlung der Geschlechtsdysphorie keine Genehmigung oder Erlaubnis braucht. Sprich jeder, der Interesse daran hat, darf die Patienten auch behandeln. Aus meiner Erfahrung heraus liegt hier ein sehr großes Problem. Als Kinder- und Jugendpsychiater braucht man sehr viel Erfahrung, um die einzelnen Fälle, wie in dem Artikel beschrieben, differenzieren zu können. Wer ist wirklich trans-, wer homosexuell oder anderes? Wir arbeiten mit einem sehr guten Kinder-und Jugendpsychiater zusammen, aber es kommt vereinzelt auch vor, dass sich Jugendliche bei uns zur Hormontherapie vorstellen, die z.B. bei einem Erwachsenenpsychiater oder bei einem unerfahrenen Kinder- und Jugendpsychiater gewesen sind. Bei diesen Patienten sind wir mit dem Start einer Hormontherapie dann sehr vorsichtig.

Natürlich stimmt es, dass die Fallzahlen zur Zeit steigen, das mag auch an einem gewissen Hype liegen. Aber allen „wirklich“ Betroffenen tut der Artikel ein wenig Unrecht. Die Kinder und Jugendlichen haben meist seit frühester Kindheit den Leidensdruck im falschen Körper geboren worden zu sein. Dass Jungen auch mit Puppen spielen und Mädchen auch Ritter (um es etwas überspitzt zu formulieren) und dass dieses Spielverhalten auch häufiger vorkommt, gehört zur Kindheit dazu. Wenn sich die Familien bei uns erstmalig vorstellen, ergibt sich aber meist ein Bild aus vielen Erlebnissen, die alle für sich genommen nicht auffällig sind, die aber auf Grund ihrer Häufigkeit und Kontinuität über viele Jahre seit dem Vorschulalter sehr eindeutig sind. Noch ein Kommentar zur Wortwahl. Man spricht nicht mehr von Geschlechtsumwandlung, sondern von Geschlechtsangleichung. Jetzt wird es zwar philosophisch, aber das Geschlecht der Jugendlichen ist eindeutig, der Körper (also das biologische Geschlecht und/oder das genetische Geschlecht) passen jedoch nicht dazu. Geschlecht ist nichts eindeutiges, es gibt ja auch Fälle von DSD-Patienten (disorders of sex development) die z.B. biologisch weiblich, aber genetisch männlich sind. Unser Verständnis von Geschlecht (Was ist Geschlecht? Wie wird Geschlecht definiert?…) ist im Umbruch, aber das führt hier zu weit. – Max Braun

Leserbrief zu „Brexit Schafft sie das?“ von Matthias Krupa

Gibt es nur Brexit?

Für das Verbleiben gibt es keinen Namen. Wenn über Brexit yes or no berichtet wird, sollte es besser heißen Brexit or Bramiliy. Dann würde deutlicher, worum es geht. Die Europäische Union als Familie, in der man füreinander einsteht. – Jürgen Nagorny

Leserbrief zu „Reichtum verpflichtet“ von Mark Schieritz

Angesichts der Tatsache, dass es in Deutschland mehr als eine Million Millionäre gibt, wozu z. B. auch die Besitzer von Einfamilienhäusern in günstiger Lage zählen, und während doch kaum jemand den Medien- stars und Profifußballern ihren Reichtum neidet, erscheint die Diskussion über die Vermögensverhältnisse des Herrn Merz einigermaßen skurril. Befremden löst wohl eher die Tatsache aus, dass er sein Geld als Aufsichts- und Beirat sowie Berater diverser Firmen aus völlig unterschiedlichen Branchen verdient. Es liegt nahe, dass es dabei weniger auf seinen Rat als auf das Ausnutzen seiner politischen Beziehungen und Einfluss- möglichkeiten ankommt. Eine solche Strippenzieherei mag absolut legal sein, einem zukünftigen Kanzlerkandidaten steht sie jedoch nicht so gut an. – Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Heilmann

Leserbrief zu „Zwischen Kopf und Körper“ von Martin Spiewak

Ich bin entsetzt! Enttetzt darüber, einen solch unreflektierten Artikel, überladen mit Floskeln und Halbwissen zu einem solch hochsensiblen Thema in Ihrer Zeitung zu finden. Bereits nach dem Lesen der Unterüberschrift und der Wortwahl „Modetrend“, war mir klar, auf was der Artikel hinauslaufen wird. Und ich wurde in meiner Annahme bestätigt. Ich frage mich, ob Hr. Spiewak sich überhaupt ausführlich und wissenschaftlich mit dem Thema Transidentität beschäftigt, oder sich einfach nur gesammeltes Halbwissen angelesen hat. Die Biologie ist nämlich keinesfalls „eindeutig“! Die Gonaden als DAS spezifische Merkmal auszuwählen, um das Geschlecht eines Menschen festzulegen, ist mehr als defizitär. (Es gibt nämlich auch Menschen, die beiderlei Geschlechtsorgane haben: intersexuelle Menschen mit Einführung des Dritten Geschlechts neuerdings als „divers“ bezeichnet). Dass das Gehirn bei der geschlechtlichen Entwicklung eine entscheidende Rolle spielt, lässt Hr. Spiewak einfach unter den Tisch fallen. Die körperliche Entwicklung des Geschlechts findet im Mutterleib zeitlich vor der Geschlechtsentwicklung des Gehirns statt, daher kann eine scheinbare Inkongruenz zwischen dem empfundenen Geschlecht und der geschlechtlichen Ausbildung des Phänotyps entstehen. Dies wird als Transidentität bezeichnet – im Übrigen der Fachausdruck, der die Sichtweise der Betroffenen am besten beschreibt, weil sie nicht ihr „Geschlecht wechseln“, sondern ihr Äußeres Erscheinungsbild an das innerlich empfundene Geschlecht anpassen.

Zur weiteren Information für Hr. Spiewak: Die WHO hat am 20. Juni 2018 Transidentität/Geschlechtsidentitätsstörung aus der Liste der „Krankheiten“ gestrichen. Die ansteigenden Zahlen mit einem „Virus“ zu vergleichen ist also mehr als unangebracht, wenn man bedenkt, was betroffene Menschen in der Vergangenheit erdulden mussten, aufgrund einer intoleranten Gesellschaft. Die ansteigende Rate überhaupt als „Problem“ zu charakterisieren, ist ein Skandal! Ist es denn ein Problem, dass die Betroffenen nicht mehr gezwungen sind, in einer Lüge zu leben oder sich als Ausweg in das Rotlicht-Milieu flüchten zu müssen? Ist es ein Problem, dass die Betroffenen sich nicht mehr selbst das Leben nehmen, weil sie den Zustand einfach nicht mehr ertragen können, nicht der/diejenige sein zu dürfen, die sie wirklich sind? Ein offenes Bewusstsein für wachsende Toleranz in einer Gesellschaft ist niemals ein Problem! Genauso gut könnte Hr. Spiewak die Frage stellen, wieso sich so viele Menschen als homosexuell outen. Lächerlich!Ich stimme dem Autor zu, dass das Internet sicherlich eine große Rolle bei den wachsenden Zahlen spielt, aber dies ist kein Nachteil. Junge Menschen bekommen dadurch viel früher die Erkenntnis, was mit ihnen los ist und können dementsprechend früher Maßnahmen zur Angleichung einleiten, was den Leidensdruck erheblich mildert.

Hr. Spiewaks Artikel erweckt den Anschein, dass die Maßnahmen einfach zu bekommen seien, dabei verschweigt er, dass diese nur unter ständiger Pschologischer Begleitung durchgeführt werden dürfen und dass der jahrelange Spießroutenlauf durch die Instanzen für eine Personenstandsänderung ein regelrechter Kraftakt für die Betroffenen und deren Familien ist, weil sie sich immer wieder vor wildfremden Menschen glaubhaft rechtfertigen müssen, wer sie eigtl. sind und dabei intimste Details von sich preisgeben müssen. Die Schlussfolgerung jeden Fall als „individuell und ergebnisoffen“ zu behandeln, ist ein überflüssiger Witz, weil die unterschiedlichen Ärzte sich der besonderen Intensität und Sensibilität des Themas bewusst sind und strenge gesetztliche Vorgaben ein „rasantes Massenabfertigen“ in Deutschland überhaupt nicht möglich machen. Der ganze Artikel von Hr. Spiewak ist in seinem Kern also überflüssig! Ich hätte mir bei diesem Thema viel mehr Reflektion und v.a. Einfühlungsvermögen von Seiten des Autors gewünscht. und empfehle ihm zur Aufarbeitung seines Defizits das Buch Geschlechtsdysphorie, Transidentität und Transsexualität im Kindes- und Jugendalter (München 2016) von dem Arzt Wilhelm Preuß sowie das Buch Transsexualität und Transidentität (Göttingen, 2016) von Udo Rauchfleisch. – Jasmin Mannschatz

Leserbrief zu „Leicht entzündlich“ von Mohamed Amjahid und Elisabeth Raether

Für mich ist es unerklärlich, dass eine Demonstrantin wie folgt beschrieben wird: “Priscillia Ludosky, 33, schwarz, die in einem Vorort von Paris wohnt”. Welche Rolle spielt dabei ihre Hautfarbe? Welchen Mehrwert bekommt der Leser durch dieses Detail? Um diesem Stil gerecht zu werden, hätte man im weiteren Verlauf bei der Beschreibung des Lkw-Fahrers Eric Drouet “ebenfalls 33, weiß” anhängen müssen. Hier entschied man sich jedoch dagegen. Warum ? – Anton Buchholz

Leserbrief zu „Über Sportlerinnen und Sportler“ von Harald Martenstein im ZEIT Magazin

Selbst wenn man berücksichtigt und zugesteht, dass Sie als Glossist eher mit einem breiten Säbel als mit einem schlanken Florett hantieren, und auch dann, wenn einem Ihre schon als ein wenig obsessiv erscheinende Auseinandersetzung mit dem „Gender“-Phänomen bekannt ist, muss man Ihrer Darstellung zu der Arbeit von Hill entschieden widersprechen. Der Referee-/Review-Prozess war in diesem Fall so kompliziert, dass dessen vollständige Darstellung den Raum von mindestens dreien Ihrer Glossen ein- nehmen würde, daher nur soviel: Die Autoren Hill und Tabachnikov hatten ihre Arbeit ursprünglich bei einer rein theoretischen mathematischen Zeitschrift eingereicht. Es geht darin aber nicht um Mathematik. sondern um eine ganz spezielle Anwendung. Diese Anwendung ist aber wissenschaftlich mehr als zweifelhaft. Neben mehreren anderen Kritikpunkten gibt es den berechtigten Einwand, „you cannot ignore genetics and make evolutionary conclusions.“ Ich will nicht ausschließem, dass manchen der Kritiker auch die „politische“ Aussage in der Arbeit von Hill nicht gefallen hat. Aber entscheidend für die Ablehnung war und ist, dass Hills mathematisches Modell ungeeignet und seine Interpretationen daher nicht schlüssig sind. Und Sie brauchen dennoch nicht verrückt zu werden („Es macht mich verrückt, wenn man nicht die Wahrheit sagen darf.“): Die Arbeit von Hill „An Evolutionary Theory for the Variability Hypothesis“ ist ganz einfach im Internet nachzulesen. – Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Heilmann

Leserbrief zu „Von wegen Liebe“ von Elisabeth Raether

147 Frauen wurden 2017 von ihren Partnern umgebracht, von den Tätern waren 68% Deutsche und 32% Ausländer. Die Autorin bemerkt in dem Artikel, dass der Täteranteil unter Ausländern im Vergleich zu Deutschen l e i c h t erhöht sei. Je nachdem, ob man unter Ausländer die mit Migrationshintergrund dazuzählt oder nicht, beträgt aber der Anteil der Ausländer an den Tötungen das Vier- bis Achtfache gegenüber deutschen Tätern. Ich hoffe nur, die Erwähnung einer l e i c h t e n Erhöhung war nur ein Versehen, man müsste sonst von der bewussten Verbreitung von Unwahrheiten sprechen. – Dr. Werner Kohlhauer

Leserbrief zu „Über Sportlerinnen und Sportler“ von Harald Martenstein im ZEIT Magazin

Martenstein macht es verrückt, wenn man nicht die Wahrheit sagen darf. Der Tennisspieler McEnroe meinte, die Tennisspielerin Serena Williams sei schlechter als Männer im Tennis, nehme dort vielleicht Platz 700 ein. Nach seiner Aussage im US-TV wurde McEnroe unverzüglich in Beugehaft verbracht und wartet auf sein Verfahren, beruflich ist er ruiniert, und weil Martenstein das zum Kotzen findet, ist wahrscheinlich auch er in Gefahr? Wahrheit ist: McEnroe geht es, soweit ich weiß, bestens und Martenstein wird weiter manch ziemlich doofe Kolumne schreiben. Mich macht es verrückt, dass selbstgewählte Eingleiser was sagen, um dann zu sagen, das darf man nicht sagen. Sie dürfen und tun es. Sie haben danach nur andere Meinungen auszuhalten, mehr nicht. Kein Gefängnis, wie in vielen anderen Staaten, keine Arbeitslosigkeit – nur andere Meinungen! Was ist dagegen zusagen? McEnroe teilt seine Auffassung zigtausend Fernsehzuschauern mit, Martenstein seinen Zeitlesern und ist nach seiner Logik bereits vorausschauend gekränkt, weil viele Menschen eine andere Auffassung haben und das mitteilen? So wenig klug kann der Kolumnist doch gar nicht denken, um nicht zu erkennen, dass er Gefahr läuft einer Agenda aufzusitzen, die allein das gesellschaftliche Klima zum Ziel hat.

Das Thema selbst ist mir eigentlich zu banal und egal. Trotzdem: Martenstein argumentiert unlauter. Serena Williams habe fast das Gleiche wie McEnroe gesagt und sei später dann eingeknickt. Serena hat gesagt: Männertennis sei etwas völlig anderes als Frauentennis. Aber das gerade hat McEnroe nicht gesagt, sondern Serena ins Männertennis geranglistet. Kann man machen, darf man machen, muss man nicht machen. Die Voraussetzungen – sagt Martenstein anfangs selbst – sind unterschiedlich, sagt ja auch Frau Williams. Sport lebt von gleichen Voraussetzungen im Wettkampf, manch Autorennfahrer muss Gewicht hinzupacken, Skispringeranzüge sind auf den Zentimeter genau vermessen, Doping wird (wenn auch viertelherzig) verfolgt. Weiß Martenstein ja alles – vermengt und verwurstet aber den Sachverhalt, offenbar nur um herauszuarbeiten: Ich weißer, alter Mann lasse mir nicht nehmen, nicht Frau zu sein! ?? – Eben, wär sowieso keiner drauf gekommen. – Martin Protze

Leserbrief zu „Nicht im Geheimen“ von Heinrich Wefing

Der Pakt ist zweifelsohne ein Anfang der in die richtige Richtung führt. Ich vermisse aber, wie so oft auch in den zurückliegenden Debatten zwei wesentliche Punkte, die es kaum in unserem Land in die Öffentlichkeit geschafft hat. Ich bin seit über 20 Jahren mit einem syrischen Chirurgen eng befreundet. Der sagt mir immer wieder, die Politik in Deutschland denkt zu sehr egoistisch. Er hat noch Familienangehörige die nach wie vor in Damaskus leben. Der eine Bruder war stellvertretender Polizeipräsident in Damaskus. Ein anderer Bruder hat mit al Assad in London studiert. Die sagen ihrem Bruder in Deutschland, daß sie dringend Arbeitskräfte benötigen um ihr Land wieder aufzubauen. Die fehlen an allen Ecken und Kanten. Die sich die Flucht erlauben konnten, sind genau die Bürger die in ihrer Heimat in Zukunft gebraucht werden. Auch ist es ein großer Irrtum zu glauben ein Moslem ist integrationsfähig. Das hat sich vor etwa zwei Jahren in Köln gezeigt als Erdogàn zu seinen Landsleuten sprach. Er wurde wie ein König empfangen und nicht etwa von Flüchtlingen die jetzt in unser Land gekommen sind, sondern von Landsleuten die schon über 50 Jahre bei uns leben. Mein Freund ist kein frommer Moslem, aber ganz ohne geht es bei ihm auch nicht. Deutschland ist für seine Begriffe zu tolerant zu seinen Bürgern. Diese fast grenzenlose Toleranz wird eines Tages teuer bezahlt werden müssen. „Wer die Hand reicht, will eines Tages den ganzen Arm.“ Ihm fehlt ein Ordnungsrahmen der in Deutschland fehlt. Wie sie vielleicht von der Redaktion der „Zeit“ wissen werden lebe ich auch in Singapur. Die dortige Politische Elite hält den Islam auch nicht für integrationsfähig. Aber mir geht es mehr um unsere Bürger, die durchweg jeglichen Anstand vermissen lassen. Das geht mir seit über 20 Jahren mächtig auf den Zahn. Ich mache das an unserer Schulbildung fest. Brauchbares haben die kaum gelernt. In NRW sind sie auch deswegen abgewählt worden. Der UN-Pakt reicht nicht aus, um Europa zu festigen. Aber das ist ein Kapitel für sich. Diese Baustelle wird auch nicht fertig gebaut. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Wie rettet man ein Idyll?“ von Nadine Ahr et al.

Wen diese Diskussion eines gezeigt hat dan dies , das unser Rechtssystem und dessen Vollzug für diese Menschen welche hier kriminell werden in seinem Kern absolut ungeeignet ist . Da kann man noch so sehr darauf drängen mehr Polizisten Auszubildenden es wird nichts daran ändern das dan eben anstatt zwei Beamte fünf dabei zusehen müssen wie einer mit Drogen dealt , und andere Verbrechen begeht und frei herumgeht. Genau das ist auch der Punkt den kein normal denkender Bürger verstehen kann, und diese kriminellen haben für solch eine Gesellschaft welche sich offensichtlich nicht wehren kann nichts als Verachtung über , und werden in ihrer Überzeugung bestärkt das solch eine Gesellschaft beherrscht gehört.

Genauso ist es äußerst unfair und ein Vorurteil von den Personen welche bei Protesten die gegen solche Verbrechen zb von der AFD organisiert werden , wie immer wieder geschehen, generell von rechts radikalen Personen zu sprechen , niemand weiß wieviele dieser Bürger Fremdenhasser oder Rechtsradikal sind , sondern ganz einfach Bürger welche die eingangs erwähnten Tatsachen nicht mehr verstehen und das wohl mit recht. Mir ist bewusst das ein Großteil dieser Menschen keine kriminellen sind und sich bemühen in dieser Gesellschaft anzukommen, wen wir jedoch gegenüber der Gruppe an kriminellen, wie groß sie auch sein mag , mit weitaus größerer härte im Vollzug tätig werden , und unsere Gesetze dementsprechend anpassen, wird dieses Problem Gesellschaftliche Gräben aufreißen die nur jeder wünschen kann das sie ausbleiben. – Mayrhofer Herbert

Leserbrief zu „Von wegen Liebe“ von Elisabeth Raether

Ich bin mir nicht sicher, ob Herr Kretschmann wirklich nur muslimische Männer meinte. Ich habe das Interview so verstanden, dass er damit grundsätzlich alle Männergruppen meinte, die aggressiv auftreten und Unwohlsein verursachen. Diese Auslegung halte ich für absolut richtig. Gibt es eine Möglichkeit, das einmal gesichert in Erfahrung zu bringen? Ich fände es schade, wenn ich das am Ende doch falsch verstanden haben sollte. – Hans-Ulrich Söhnel

Leserbrief zu „Zwischen Kopf und Körper“ von Martin Spiewak

Ich habe den Artikel regerrecht verschlungen, da wir (Fam. mit 4 Kindern) seit einem ½ Jahr ebenfalls betroffen sind und dieses „Phänomen“ davor für uns ALLE völlig unbekannt war. Schon in der „neben“Überschrift >… in London wegen einer „Geschlechtsumwandlung“ in Behandlung….<, war mir der Artikel von Beginn an suspekt. Wer schreibt denn HEUTE noch „Geschlechtsumwandlung“, diese Begrifflichkeit habe ich als sehr unpassend und veraltet empfunden, man spricht von „Geschlechtsanpassung“. Das sind keine Wortspielereien, denn hier schreiben Experten. Das „Phänomen“, warum immer häufiger Jugendliche im falschen Körper sich wähnen, ist tatsächlich kein Phänomen. Es sind aber nicht nur die Jugendlichen, die sich HEUTE und jetzt outen!! Es gibt in fast gleicher Anzahl ansteigend immer mehr Menschen im höheren Alter, in einem Alter, deren eigenen Kinder erwachsen sind oder die dominanten Eltern gestorben sind. Im Artikel wird davon gesprochen, dass Jugendliche sich Zeit nehmen sollen und ihre Pubertät erleben sollen, dass während dieser Phase mit den ersten sexuellen Fantasien und neuen körperlichen Erfahrungen sich im Selbstempfinden viel ändern kann. Hr. Korte sieht in diesem Zusammenhang hormonelle Interventionen in der frühen Pubertät als kritisch. Nicht nur in diesen Zeilen wurde mir ganz schnell klar, dass da jemand schreibt, der vermutlich mit irgendwelchen eigenen Erfahrungen hadert und auf Andere schlussfolgert oder eigene Ängste verarbeitet. So ein Gefühl „im falschen Körper zu leben“ ist keine Phase, die sich eventuell mit sexuellen Fantasien ändern könnte…. , weil es definitiv nichts mit Sex zu tun hat. Das sollten EXPERTEN wissen. Hier geht es um die eigene Identität. Man kann und will „im falschen Körper“ keine körperlichen Erfahrungen machen, weil es nicht stimmig ist, weil man seinen Körper ablehnt. Ältere Menschen wurden (wie früher Linkshänder zu Rechtshänder umerzogen) zu einem „normalen“ Leben gezwungen, viele Menschen haben ihr Leben gehasst, haben gelitten, sich irgendwie angepasst und waren seelisch ein Leben lang krank. In Selbsthilfegruppen kann man inzwischen mehr und mehr 50jähre und ++ Menschen antreffen, die mit „Stachelbeerbeinen“ und abgeschminktem Bart und Minirock HEUTE ein neues Leben beginnen, endlich ihr richtiges Leben als Tans*Frau leben. Und umgekehrt. Frauen erzählen ihren Leidensweg und dürfen endlich als Trans*Mann leben.

Hormonblocker werden Kindern verordnet, die mit 7 Jahren oder sogar früher in die Pubertät kommen. Damit diesen Kinder ihr Leid genommen wird, ist es seit vielen Jahren üblich, die frühzeitige Pubertät mit Hormonen zu steuern. Diese Kinder erleben dann ihre Pubertät erst in dem Alter, in dem sie später die geistige Entwicklung und Reife als stimmig empfinden. Die gleichen Hormone können, ohne medizinische Probleme, ALLEN Jugendlichen zur Verfügung gestellt werden, Jugendliche, die ihren Körper als nicht stimmig erleben und oft erst mit Eintritt der Pubertät verstärkt leiden. Jedes Kind und somit auch Jugendliche können mit dem „Pausenknopf“ recht unspektakulär und unproblematisch Zeit gewinnen. Die Familien und die betroffenen Jugendlichen haben dann Gelegenheit, zu prüfen, zu outen und im gefühlten Geschlecht den „Alltagstest“ leben. Vermutlich werden später fast alle Jugendliche geschlechtsangleichende Hormone wollen, weil, wenn einmal das Thema – dann vermutlich immer das Thema. Kein Mensch dieser Welt wird sich freiwillig so einen Wahnsinn antun, schon gar nicht aus Modegründen oder wegen Aufmerksamkeitsdefiziten. „Mitunter herrscht eine richtige Konkurrenz, wer am schnellsten Hormone bekommt.“, schreibt Frau Fahrenkrug in dem Zusammenhang. Herr Korte schreibt etwas von „Identifikationsschablone“ und Anerkennung und das DAMIT Jugendliche eventuell ihre anderen Probleme kaschieren könnten. Das kann doch nicht wahr sein, dass man hier, in einem Expertenartikel solche RAND-Phänomene erwähnt. Nur Insider wissen: Das Leben steht Kopf, der Wahnsinn ist jedem Betroffenen allgegenwärtig und jeden Tag präsent, man gilt als Freak oder „nicht dazugehörig“, man erlebt Ausgrenzung und Mobbing, ein Leben lang psychische und körperliche Narben.

Wir haben heute selbst im kleinsten Ort Welt Internet und öffnen damit oft den einzigen Raum, solche und andere Dinge nachzulesen und zu erfahren. Zum Glück. Es soll kein Mensch mehr ein Leben lang ein Doppeleben führen müssen, kein Mensch ein ganzes Leben lügen müssen, leiden und sich allgegenwärtig jeden Tag fragen, wie und wofür man eigentlich weiter leben soll. Eine Modediagnose? Medialer Transgenderwahn? Pubertätskrisen? Nur, weil man mit XX-Geschlechtschromosomen eindeutig die Frau definiert und mit XY definitiv die Männer erkennt, nur weil GEN-Analysen oder Hirnscanner keine medizinische Lösung bringen, werden Fachleute plötzlich zu Spekulanten! In der Tierwelt kennt man diese Phänome bei Schnecken und Fröschen, bei Kugelfischen und Clownfischen… , die Natur ist so vielfältig und einfallsreich, die Tierwelt passt sich der Umwelt und Situation an. Warum sprechen Experten von unseren Jugendlichen, als seien sie unglaubwürdig!!?? Wir haben eine tolle Jugend. Und wir sollten auf unsere Jugend „bauen“, sie unterstützen und ihr zuhören. – Ein/e Leser/in

Leserbrief zu „Ilmenau“ von Marcel Laskus

Es ist verblüffend, wie sehr man an Ilmenau vorbei schreiben kann, wenn man für die ZEIT über Ilmenau schreibt. Sogar mit eingeschränkter Farbwahrnehmung kommt man durch, man vergleiche den Text von Marcel Laskus in der gestrigen ZEIT-Beilage Z mit dem tatsächlichen Ilmenauer Hauptbahnhof, der seit einer ganzen Weile tatsächlich Technologie-Terminal heißt. Man gehe die Steinstraße mit ihren angeblich rechts und links stehenden Trabis nach oben und schaue, ob dann der Lindenberg in der Ferne oder direkt vor der Nase liegt. Ausgerechnet das „Brothaus Johann“ als Überraschungsname für das dort ursprünglich geplante „Wiener Kaffee“ wird mit jenem Goethe in Verbindung gebracht, der in Ilmenau 28mal zu Gast war, um dem hektischen Weimarer Treiben zu entfliehen. Lernt man an der Deutschen Journalistenschule München tatsächlich solche Recherche-Schlampereien? Matschige Klöße, Familie Marschlich liest das hoffentlich im Sitzen. So wie ich. Ich habe zwischen 1990 und 2003 mehrere Lokalredaktionen in Ilmenau geleitet und für einen leidlich bekannten kleinen Verlag auf dessen Bitte das Büchlein „Ilmenau von A bis Z“ verzapft. Grüßen Sie den jungen Mann, auch das mit Angela Merkel stimmt so nicht, ich habe vor Jahren dazu mal eine Kolumne geschrieben, ohne heute noch darauf stolz zu sein. – Dr. Eckhard Ullrich

Leserbrief zu „Leicht entzündlich“ von Mohamed Amjahid und Elisabeth Raether

Frankreich hat eine ganz andere Protest- und Streikkultur als Deutschland, wo Streiks nur im Rahmen von Tarifverhandlungen legitim sind und gewerkschaftlich organisiert sein müssen. Im Vergleich zu Deutschland, wo das politische System zum Kompromiss zwingt, ist die französische Politik schon immer viel konfrontativer gewesen, massiver Protest gegen Reformvorhaben der Regierung nichts Neues. In einem zentralisierten Staat wie Frankreich stehen die Politiker in Paris immer in dem Verdacht, zu weit entfernt von der Lebenswirklichkeit der ‚einfachen‘ Menschen auf dem Land zu sein. Das alles rechtfertigt noch nicht, von einer „riesige(n) soziale(n) Gegenbewegung“ zu sprechen. Macron hat von Sarkozy und Hollande ein Erbe übernommen, das von hoher Staatsverschuldung, steigender Arbeitslosigkeit und geringer Wettbewerbsfähigkeit geprägt war. Ein Umsteuern war dringend nötig. – Jürgen Thiede

Leserbrief zu „Von wegen Liebe“ von Elisabeth Raether

Totschlag aus Eifersucht: Folge eines noblen Gefühls, ein Ausdruck von Liebe? Nein! Vielmehr beispiellos primitiv, infantil, besitzergreifend und selbstsüchtig: Wenn ich dich nicht behalten kann, soll dich auch kein anderer bekommen! Da mache ich mein Spielzeug lieber kaputt. Damit steht der Täter voll in der Tradition des christlichen Abendlandes. Mit: ,, Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel noch alles, was dein Nächster hat‘‘ wird uns die Frau neben dem Esel als Besitztum ihres Mannes schon im Religionsunterricht eingetrichtert. Im Gegensatz zu Neid, Wollust und Habgier ist Eifersucht in den Augen der Kirche übrigens keine Todsünde. Eifersucht als niederen Beweggrund, damit als Mordmerkmal einzustufen, ist das Mindeste, was wir tun können. – Raimund Poppinga

Leserbrief zu „Die Renaissance der Hacke“ von Andreas Sentker

Im Allgemeinen schätze ich Ihre Artikel. In Verbindung mit dem Foto vermitteln Sie in obigem Beitrag einen falschen Eindruck. Die Bodenbearbeitung mit der abgebildeten Hacke ist Jahrtausende alt und wird in „Entwicklungsländern“ oft noch praktiziert, vielleicht hier auch noch in einzelnen Gärten. In Mitteleuropa hat sich schon im Mittelalter der Pflug durchgesetzt (die Pflugtechnik ist aber schon Jahrtausende älter). Zum Unkraut hacken ist die abgebildete Hacke kaum geeignet, nicht „elegant“ genug. Ich spreche aus eigener Erfahrung als Kind bis junger Erwachsener in der Landwirtschaft und später im Garten. Laut Internetauftritt der Firma Schmotzer baut diese keine Handhacken, also auch nicht die abgebildete Hacke. Seit über 50Jahren bekannt sind mir mehrreihige Hackgeräte von Schmotzer im Rübenanbau, mit denen zwischen den Rübenreihen gehackt wurde (in der Reihe wurde mit einer Bandspritze gespritzt und/ oder mit der Handhacke gehackt). Ein Problem war immer die exakte Führung des Hackgerätes: eine kurze Unaufmerksamkeit, ein kleiner Schlenker, und schon waren mehrere Rübenreihen auf einigen Metern Länge weggehackt. Abhilfe schafft da jetzt eine 3D-Kamera, die 25Bilder/sec. liefert, den Reihenverlauf analysiert und so die Hacke exakt steuert.

Wenn Amazone jetzt die Schmotzer Hacktechnik gekauft hat, so vermutlich unter dem Hintergrund, dass die benachbarte Hochschule in Osnabrück seit einigen Jahren an Hackgeräten forscht, die auch in der Reihe das Unkraut entfernen. Ein Besuch in Hasbergen und Osnabrück im nächsten Frühjahr wäre für Sie sicher interessant. Eine verbesserte Hacktechnik als Ersatz/ Ergänzung der Chemie ist ökologisch auf jedenfall interessant. Arbeitswirtschaftlich und ökonomisch kann sie nicht mit einer 27 bis 36Meter breiten Spritze konkurrieren. Das Einkommensproblem kann sie nur helfen zu lösen, wenn die Verbraucher für gehackte Kartoffeln, gehacktes Gemüse, „gehackten“ Zucker entsprechend mehr bezahlen. Dies liefe in Richtung 100% „Bio-Landwirtschaft“. Oder die EU verbietet den chemischen Pflanzenschutz komplett. Dann aber müssten die Hektarprämien als Ausgleich drastisch erhöht werden, die jetzigen Einnahmen der EU würden dann nicht reichen. – Adolf Ronnenberg

Leserbrief zu „Verliebt in eine Bank“ von Luisa Jacobs

Eine merkwürdige Art der Beurteilung von Banken und Bankensicherheit. Das ist es peinlich die EC-Karte der Sparkasse auf den Tisch zu legen, oder die Autorin blamiert sich, wenn sie das TAN-Lesegerät am Arbeitsplatz benutzt. Anscheinend entscheiden persönliche Unsicherheiten über modische Accessoires jetzt über die Bankgeschäfte…. – Wolfgang Michel

Leserbrief zu „Mmmuuuuhhhh!“ von Sarah Jäggi

Die Volksabstimmung in der Schweiz zur sog. „Hornkuh-Initiative“ rückt die Autorin etwas ins Lächerliche und Kuriose. Das mag vielleicht auf die geforderte „Hornprämie“ für die Bauern in Höhe von 1 Franken/Tag zutreffen, nicht aber auf die Frage des Tierwohls, der Tiergesundheit oder des Nutzen der Behornung der Rinder. Man muss wissen, das eigentliche Horn ist eine Bildung der Haut, in welche ein Knochenzapfen hineinwächst, der durchblutet, mit Nerven versehen und mit der Stirnhöhle verbunden ist. Das Horn wächst lebenslang. Es hat sich herausgestellt, dass Menschen mit einer Milchzucker-Unverträglichkeit keine Probleme mit Produkten von horntragenden Kühen haben. Die Hörner müssen also eine Bedeutung für die Eiweiß-Produktion im Körper der Kuh haben. Auch chemisch, durch einen Kristallisationstest, kann die Milch von Kühen mit oder ohne Hörnern unterschieden werden. Die tiefere Bedeutung der Stirnaufsätze der Rinder ist nur im Zusammenhang mit der besonderen Stoffwechselorganisation der Wiederkäuer zu verstehen. – Stefan Kaisers

Leserbrief zu „Das unersetzliche Element“ von Kerstin Hoppenhaus

Den physiologischen Phosphorbedarf haben Sie gut beschrieben und sicher auch die Verhältnisse in Malawi. Aber bei den wenigen Sätzen zu Deutschland ergeben sich Fragen. Wo haben Sie gesehen, dass Mist und Gülle weggeschmissen wird (wie macht man dies überhaupt?)? Nebenbei ist dies verboten. Wo werden menschliche Fäkalien und Urin weggeschmissen? Lebensmittelabfälle landen (hoffentlich) in der Biotonne und/ oder auf dem Kompost und wird in Gärten, beim Landschaftsbau verwandt. Restmüll zersetzt sich teilweise in der kalten Rotte. Jahrzehntelang wurde Abwasser in Berlin und Braunschweig auf landwirtschaftlichen Flächen verregnet, allgemein in Deutschland Klärschlamm auf Acker ausgebracht und eingearbeitet. Leider enthält Abwasser neben menschlichen Exkrementen auch Schwermetalle und Schadstoffe (wir Verbraucher sind daran beteiligt), so dass Klärschlamm jetzt verbrannt wird. Die Extraktion von Phosphat aus dem Klärschlamm ist daher sinnvoll. Die Rückgewinnung von Phosphor aus der Gülle gibt nur dort einen Sinn, wo der tierhaltende Betrieb nicht genug eigene Fläche hat, die Gülle dort auszubringen (insbesondere in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta) und daher zur Zeit die Gülle zum Teil mehrere Hundert Kilometer transportiert. – Adolf Ronnenberg

Leserbrief zu „Was von Männern bleibt“ von Matthias Stolz

Ihren Artikel habe ich mehrfach gelesen, die Bilder angeschaut….dann habe ich mir, die für mich bemerkenswerten Sätze gehighlighted..(schreibt man das so?) „Frauen hingegen vertrauen weiter auf Engel“. Sie selbst fragen sich: „Warum suchen sich Frauen so was fast nie aus?“ Weitere Fragen folgen. Ich horche in mich hinein: mir wäre nie in den Sinn gekommen etwas anderes als das Kreuz auf meiner Anzeige haben zu wollen. Auch nicht als ich noch jung war und nicht so oft ans Sterben dachte, wie heute. Also eine Altersfrage ist es nicht. Sind Frauen mehr ausgerichtet auf das was kommt, weniger auf das Vergangene? Weil sie seit der Evolution immer Vorsorge treffen mussten, damit es weiter geht? Und mit was geht es weiter, könnte es weiter gehen? Doch sicher nicht mit dem Vergangenen, sondern mit dem was vor uns liegt und das sind sicher keine Boxhandschuhe….. Herzlichen Dank für die Gedankenanregungen zwischen Volkstrauertag und Ewigkeitssonntag. – Gloria Ziller

Leserbrief zu „Wie rettet man ein Idyll?“ von Nadine Ahr et al.

Welches Idyll? In Freiburg hat man die grosse Chance, unproblematisch vergewaltigt oder gemessert zu werden. Das ist doch auch ne Touri Attraktion für solche, die ein bisschen Kitzel im Alltag suchen. Und wo sonst wird man von linksfaschistischen Antifazecken so genial mit Eisenstangen halbtot geprügelt wie in Freiburg, wenn man demokratisch demonstriert? Nein, Freiburg entwickelt sich sicherlich unter seinen pathokratischen Lenkern noch weiter in eine bunte „Erlebniskloake“! – Ein/e Leser/in

Leserbrief zu „Mmmuuuuhhhh!“ von Sarah Jäggi

Vor gut 20Jahren gingen Bilder durch die Medien, die Rinder an Gurten zeigten, die in Italien in ein Schiff nach „Arabien“ verladen wurden, um dort geschlachtet zu werden. Ein Aufschrei: „Tierquälerei!“ Schuld war angeblich die EU-Agrarpolitik, die so etwas möglich mache. Dabei hätte der Bauer nicht weniger erlöst und nicht weniger Prämie erhalten, wenn die Tiere in der EU auf einem regionalen Schlachthof geschlachtet, zerlegt und die einzelnen Teile gekühlt in die Abnehmerländer gebracht worden wären. Nun sehe ich die Fotomontage mit einer Kuh am Haken eines Helikopters hängend. Seit Jahrtausenden werden Kühe, Schafe und Ziegen in Bergregionen im Frühjahr auf nicht immer einfachen Wegen den Berg hinauf getrieben und im Herbst wieder herunter. Zum ersten Mal lese ich nun, dass in der Schweiz zum Tiertransport auch Helikopter eingesetzt werden. Wie passt dazu die Sorge um das Tierwohl, wenn Kälbchen die Hornanlage weggeätzt wird? Helfen Sie mir? – Adolf Ronnenberg

Leserbrief zu „Von wegen Liebe“ von Elisabeth Raether

Der Artikel von Frau Elisabeth Raether trifft es auf den Punkt. Die Wortwahl ist in der Beschreibung von Straftaten schon immer entscheidend für die Begründung des daraus folgenden Urteils. Frau Raether sieht die bagatellisierenden Beschreibungen von Gewalt gegenüber Frauen bei deutschen Straftätern mit recht als Ursache für die Milde der Bestrafung. Nur muss hinterfragt werden, wer in Deutschland diese verharmlosenden Formulierungen verbreitet? Es sind die Formulierungen in der Berichterstattung der verantwortlichen Redakteure, die dieses Vokabular kreieren und in die Welt setzen. Frau Raether‘s Forderung nach eindeutiger, klarer, die Tat als solche in der Wortwahl treffend zu beschreiben, ist unabdingbar und sollte ihren Kollegen als mahnende Bedingung für ausgewogenen und treffsicher formulierenden Journalismus dienen. Frauenmord, Feminizit oder Gewalt gegen Frauen sollte als das benannt und verbreitet werden, was es ist. – Eckhard Adler

Leserbrief zu „Ins Auto. Jetzt“ von Cornelia Funke

Sie gedenken in Ihrem Bericht nicht nur beiläufig des Volkes der Chumash. Andere wehklagen zur besten Sendezeit und nationwide über ihre verbrannten Bambis, etc. und kriegen dann prompt Ersatz und werden so daran gehindert, zu überlegen, ob der Gott der Indianer aus dem Feuer heraus zu ihnen sprechen wollte. Sie erwähnen die Bedeutung des Namens Malibu in der Sprache der Chumash, und mit einem Male bekommt dieser Name für mich einen völlig neuen, einen magischen, Klang. Sei schreiben dann dass in Malibu Gräser gibt, die nicht dorthin gehören. Gilt das nicht auch für nicht-indigene Menschen? Nun machen sie aus ethnisch gesäubertem Land vielleicht das Beste, was man daraus machen kann. Parallel dazu hinwiederum könnte eines jeden ausgerotteten Volkes in den USA, in Brasilien … in ihrem jeweiligen früheren Lebensbereich gedacht werden. Am Ende könnte dann an einem zentralen Ort – vielleicht vor der UNO – ein Mahnmal für alle ausgerotteten Völker der Welt errichtet werden. – Klaus E. Margraf

Leserbrief zu „ZEIT-Mitarbeiter empfehlen Bücher zum Fest“ von Alexander Cammann et al.

Darf ich annehmen, dass Sie beim „leichten“ Lesen dieses Buches einen ganzen Abschnitt überlesen haben? Walser ist der Erfinder der Auschwitzkeule, Walser spielt in seinem Roman „Tod eines Kritikers“ mit der Ermordung eines Ebenbildes des jüdischen Kritikers Reich-Ranicki – und nun führt er unter Hunderten von denkbaren Begriffen ausgerechnet Golgatha und Auschwitz in einer Zeile zusammen. Da soll man nicht auf den Gedanken kommen, dass die Juden Jesus ermordet haben und dafür mit Auschwitz bestraft wurden? Zumal er noch ein unfassbares „aus Blut und Blüte, du, das feiern wir!“ anschließt. Bei „Blut und Blüte“ soll einem nicht „Blut und Boden“ in den Sinn kommen? Das ist nicht leicht, das ist auch nicht provozierend, das ist einfach nur widerlich und abstoßend. – Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Heilmann

Leserbrief zu „Von wegen Liebe“ von Elisabeth Raether

Der oben bezeichnete Artikel hat mir besonders gut gefallen, weil er sehr informativ und gut begründet ist. Er gibt mir als Leser die Möglichkeit zu einer fundierten Meinungsbildung, deshalb lese ich die Zeit. Danke! – Rainer Heukamp

Leserbrief zu „Wie rettet man ein Idyll?“ von Nadine Ahr et al.

Liebe „blauäugige“ Frei- (bis Flens-)burger! Nachdem euch – wieder einmal – jäh eure rosarote Willkommennskulturbrille von der Nase gerissen wurde, werdet ihr – wieder einmal – kurz innehalten, dann aber euren geballten Zorn – nein, nicht gegen kriminelle Immigranten, sondern lieber gegen eure „rechtspopulistischen“ Mitbürger richten! Bis ihr irgendwann merkt, daß es vielleicht doch zu viele „Geflüchtete“ sind, von denen zu viele nicht zu uns passen, wird wohl noch manch ähnliche „Tat“ geschehen! Ihr aber werdet weiter mit reinem Gewissen träumen von Buntheit, Vielfalt, Weltoffenheit – von einem Multikultiland, das zwar immer noch in der Mitte Europas liegt, dann aber nicht mehr Deutschland sein noch heißen wird! Frohes Erwachen! – Dr. med. Ulrich Pietsch

Leserbrief zu „MeToo im Märchenland“ von Josef Joffe

Wie schön, dass das zweite Mal in drei Wochen ein Mann über feministische Themen aufklärt, die alle falsch liegen. Auch so innovativ und neu, dass ein Mann mittleren Alters endlich mal aufräumt mit all den feministischen Argumenten, die ihn so sehr nerven obwohl (weil?) er sie nicht versteht. Als feminin-sozialisierte Frau, Herr Joffe, habe ich natürlich (unter anderem durch die erlernten Rollenbilder in Märchen) Empathie für Ihr Verständnis der Situation. Aber ich würde mir etwas mehr Wissen über die genauen Argumente und ihre Hintergründe von Ihnen wünschen, bevor Sie sich in die lange Reihe wütender und Feminismus falschverstehender Männer einreihen, dessen Genervtsein ich mir wie das Pöbeln im Bus anhören muss, wenn ich Freitags abends meine Zeitung lese. Etwas konstruktiver könnte mein Kommentar natürlich sein, aber Sie könnten ja auch selbst die Fachliteratur lesen. Meinungen abdrücken ist ja super, aber irgendwie wünsche ich mir dann auch Meinungen von Menschen, die von einem Thema mehr verstehen als ich, oder wenigstens genauso viel, dass ich etwas lernen kann. Auf jeden Fall ist es so 70er, dass Männer Feminismus erklären. Oder von „MeToo“ genervt sind. Da geht doch noch mehr, oder? – Ein/e Leser/in

Leserbrief zu „Von wegen Liebe“ von Elisabeth Raether

In dem Artikel meint E. Raether, der Ausländeranteil (Täter, genauer Tatverdächtige) sei bei Partnergewalt nur „leicht erhöht“. Das erschließt sich mir nicht. So schreibt SPIEGEL online z.B. 68 Prozent der Täter seien Deutsche. Also sind im Umkehrschluss ja wohl 32 Prozent der Täter Ausländer. Auch die „Neue Osnabrücker Zeitung“ und andere Medien trugen sehr ähnliche Zahlen wie SPIEGELonline vor. Wie kann bei einem Anteil von 12,5 Prozent an der Gesamtbevölkerung Deutschlands der Ausländeranteil bei Partnergewalt liege nur leicht höher? – Norbert Ortgies