29. November 2018 – Ausgabe 49

Leserbrief zu „»Gerechtigkeit ist für mich ein marxistischer Begriff«“ von Giovanni Di Lorenzo

Soso, Gerechtigkeit ist für den Allianz-Chef „ein marxistischer Begriff“ – da hat der Zahlenmensch Bäte aber mehr als zweitausend Jahre Geistesgeschichte mal ganz locker unter den Tisch fallen lassen. Er weiß wohl auch nicht, was die alten Griechen unter der Tugend διϰαιοσύνη verstanden, nämlich Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln – wäre das nicht auch eine Maxime für den CEO eines Weltkonzerns? Auch sonst vermittelt das Gespräch mit Herrn Bäte einen eher blutleeren Eindruck – als sage er nicht das oder zumindest nicht alles, was er wirklich denkt. Was einerseits verständlich ist, denn auch und gerade ein Mensch in seiner Position muss unendlich viele Rücksichten nehmen. Aber warum gibt er dann überhaupt dieses Interview? – Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Heilmann

Leserbrief zu „Black Friday“ von Josef Joffe

Eine kleine korrektur kann ich mir nicht verkneifen- Die als Kind in Canada aufgewachsen Halloween liebte wie kaum ein anderes Fest: Halloween ist vorchristlichen ursprungs und bedeutet soviel wie „all Hollows eve“ („aller Heiligen abend“): es war vom datum her zuvor im keltischen Kalender nach der Übergang vom alten zum neuen jahr („samhain“am 1.11.) an dem sich dem Glauben nach die Verstorbenen Seelen mit den der lebenden mischten und diese sich durch Verkleidung unkenntlich machen wollten. Erst mit der Übersiedlung der irischen bevölkerung nach Amerika ist dieser Brauch dort hin gelangt und mutierte innerhalb weniger jahrzehnte zu einem Konsumorientierten fasching. Es ist also irisch/englischen Ursprungs. Der katholische feiertag ist -wie die meisten feiertage (Ostern /Weihnachten )- Dem alten heidnischen feiertag zugeordnet, bzw aufgesetzt worden, um es so der Bevölkerung einfacher zu machen den neuen Glauben des christentums anzunehmen. – Ein/e Leser/in

Leserbrief zu „Die neue Schule“ von Manuel J. Hartung

Die Notwendigkeit der Digitalisierung steht sicher außer Frage, aber es scheint mir als würde mal wieder das Pferd vom Schwanz aufgezäumt. Wie so oft ist es einfacher und effektvoller neue Maßnahmen zu beschließen, anstatt bestehende überhaupt erstmal zu verbessern oder gar anzugehen. Wie ist den Schulkindern denn geholfen, wenn sie dann mit 5G im Livestream posten können, wie verdreckt und eklig die Schultoiletten sind und sie es sich verkneifen, oder daß der Unterricht wieder mal ausfällt, weil nicht genügend Lehrer ausgebildet wurden, bzw. die vorhandenen schlecht bezahlt, überarbeitet und vielleicht im burn-out sind. Da können die kids dann live posten, wie sie mal wieder bei der Benotung benachteiligt wurden, weil ihr Name ausländisch klingt oder Vati auf Stütze ist. Sie können sich gegenseitig hochauflösende Videos zustreamen mit den Anpöbelungen oder dem Mobbing durch Schulkameraden. Oder echt krasse videos machen vom Lehrerbashing. Sich für gerechte Bildungschancen einzusetzen, die Schulen zu sanieren oder für die Inklusion zu kämpfen ist halt mühsam und füllt keine Talkshow. Alles schreit nach Digitalisierung, da schreien wir halt mit. – Wolfgang Michel

Leserbrief zu „Lang lebe der FCB!“ von Stefan Willeke

Die Bayern werden gerade mit Hohn und Spott bedacht – zur Wahrung des von Rummenigge zu Recht reklamierten Anspruchs auf Menschen- würde gehört aber auch ein Quantum Trost: Hätten sie letztens nicht gegen den Aufsteiger Düsseldorf, sondern gegen den Absteiger HSV gespielt, hätte das Endergebnis nicht 3:3, sondern traditionsgemäß ca. 10:0 gelautet. Dann wäre der FC Bayern nicht Fünfter, sondern immerhin schon mal Dritter. – – Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Heilmann

Leserbrief zu „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ von Tina Hildebrandt und Stefan Willeke

Die üblichen Bezeichnungen für die Tätigkeiten des Herrn Merz in der Wirtschaft, von Berater bis Führungskraft, verkennen die Rolle, die die meisten Mitglieder von Aufsichts- und Beiräten spielen, erheblich. (Nur nebenbei – es gibt Personen, die in mehreren DAX-Aufsichtsräten sitzen, ohne sich auch nur in einer der betroffenen Branchen auszukennen!) Wie sollte er denn auch in so unterschiedlichen Wirtschaftszweigen wie Banken, Versicherungen, Papierherstellung und Fußball-Bundesliga so versiert sein, dass er einem hoffentlich sachkundigen Vorstand einen essentiellen Rat geben könnte? Glaubt man wirklich, dass eine Firma, die überwiegend Toilettenpapier herstellt, zur Bewältigung ihrer Aufgaben den Rat des Herrn Merz benötigt? Nein – man muss es ganz nüchtern sehen: Herr Merz bekam so viele Mandate in so vielen unterschiedlichen Branchen ganz allein wegen seiner politischen Erfahrungen, Beziehungen und Einflussmöglichkeiten. Und hier liegt sein wahres Problem: nicht in der Frage, ob er dem Mittelstand oder der Oberschicht angehört, nicht in dem Umstand, dass ein zukünftiger Kanzlerkandidat mit Privatflugzeugen fliegt (das tat z. B. Franz Josef Strauss auch und wurde dafür sogar bewundert), sondern dass er als professioneller „Strippenzieher“ wahrgenommen wird. Einen solchen wollen viele nicht unbedingt im Kanzleramt sehen. – Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Heilmann

Leserbrief zu „Anders leben? Anders regieren!“ von Petra Pinzler Und Bernd Ulrich

Super Beitrag! Auch wenn er an entscheidenden Stellen zu kurz greift. Aber das können Sie ja in den nächsten Ausgaben ergänzen. Drei Punkte:

Einer der größten Feinde für die Bereitschaft des Menschen, die Umwelt konsequent zu schonen, ist es erstens, wenn offenbar wird, dass manche mit missionarischem Eifer verfochtene Schutzmaßnahme unbegründet und sinnlos ist. Eine solche „Entmythologisierung“ widerfährt zurzeit berechtigterweise dem Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid (NO2) pro Kubikmeter Luft: Er ist buchstäblich „aus der Luft gegriffen“. Sie haben das neulich in Ihrer Zeitung selbst aufgedeckt – erstaunlicherweise ohne die einzig sinnvolle Konsequenz einzufordern, nämlich dass dieser Grenzwert aufgehoben wird. Wir werden, wenn Ihr Szenario stimmt, der Natur zuliebe reichlich Einschränkungen am Gewohnten hinnehmen müssen; für deren Akzeptanz ist es unabdingbar, Einschränkungen, die sich als sinnlos erweisen, abzuschaffen!

Zweitens erscheint es mir merkwürdig, dass Sie eins der Credos, die für die Umweltzerstörung hauptverantwortlich sind, nicht thematisieren: das Paradigma vom ewigen Wirtschaftswachstum. Diesem zuliebe, so hört man es in sämtlichen Talkshows stets unwidersprochen, dürfe beispielsweise die Einwohnerzahl Deutschlands nicht sinken. Wer hat den Mut, zu sagen, dass es keine Katastrophe wäre, wenn in absehbarer Zeit nur noch 60 Millionen Menschen in Deutschland leben würden und die Wirtschaftsleistung dementsprechend auf 75 oder 80 Prozent des jetzigen Wertes sänke? Dass der Umwelt geholfen wäre, wenn weniger Menschen auf dem Planeten ihr Auskommen finden müssten, ist unbestritten. Deutschland könnte hierin Vorbild für die ganze Welt werden. Bitte entwickeln Sie den Mut, das anzusprechen, auch wenn sogenannte Wirtschaftsfachleute darüber erst mal den Kopf schütteln! Das tun die doch nur, weil sie noch einem falschen, fatalen Traum folgen.

Drittens erwarte ich von Ihnen die Darstellung innovativer Lösungsansätze – gern mit einer Würdigung, ob sie schon weit gediehen sind oder noch vollkommen fantastisch anmuten. Warum bremsen wir die Erderwärmung zum Beispiel nicht dadurch ab, dass wir 200 Millionen nicht mehr benutzte CDs in den Orbit schießen, die einen Teil des Sonnenlichts reflektieren und somit die Erde kühlen? Dämlich? Mag sein. Aber so klangen am Anfang viele bahnbrechende Innovationen. In entsprechenden Think Tanks gibt es, wie man weiß, zumindest ähnliche Ideen. (Es wäre natürlich hilfreich, wenn man gleich auch ein Konzept hätte, wie man die Scheiben bei Bedarf wieder einfängt). Viel weiter sind wir ja bereits auf dem Weg zur Erzeugung nicht-(säuge)tierischen Fleisches – danke, dass Sie vor einiger Zeit darüber berichtet haben! Bringen Sie hierzu bitte bald ein Update? – Hanno Herzler

Leserbrief zum Titelthema „Ist Aggression männlich?“

Die ganz normale (weibliche) Gewalt

Zurzeit sind wieder einmal die Themen „häusliche Gewalt“ bzw. „Gewalt gegen Frauen“ stark in den Medien präsent. Als Mann muss ich den Eindruck gewinnen, dass Deutschland ein Land der Schläger, Vergewaltiger und Frauenmörder ist. Schon bei der MeToo-Debatte entstand bei mir dieses ungute Gefühl der pauschalen Bezichtigung. Obwohl ich selber nicht direkt betroffen bin, macht es mich betroffen, dass ich unter Berufung auf die Statistik in eine Art moralischen Schwitzkasten genommen werden soll, weil ich ein Mann bin. Im letzten Jahr sind laut Statistik 147 Frauen Opfer ihrer Partner geworden, etwa 20 Männer sind ihren Partnerinnen zum Opfer gefallen. Das ist eine schreckliche Bilanz, aber nur die Spitze des Eisbergs häuslicher Gewalt. Statistisch belegte männliche Gewalt gegen Frauen wird von bestimmten Frauen dankbar aufgegriffen als Munition im Kampf gegen „das Patriarchat“ oder gar gegen „toxische Männlichkeit“. Frauen würden gemordet, „weil sie Frauen sind“. Die Täter werden pathologisiert, Männer pauschal in Haftung genommen. Fragen nach den tiefer liegenden Ursachen für diese Gewalt werden ausgeblendet. In meinen Augen ist das eine falsche und einseitige Sichtweise.

Zweifellos gibt es unter Männern Sadisten und Brutalos, die ihre Partnerinnen grundlos verprügeln. Es mag auch sein, dass es einige mehr oder weniger pathologische Sado-Maso-Beziehungen gibt, bei denen Gewalt entgleist, oder dass Paare trotz Gewalt zusammenbleiben, weil es offensichtliche emotionale oder finanzielle Abhängigkeitsverhältnisse gibt. Ich stelle aber die These auf, dass es sich dabei um Minderheiten handelt. Die meisten Fälle von „ganz normaler Gewalt“ in Beziehungen sind bei näherem Hinsehen wesentlich komplexer. Ausgeblendet bleibt nämlich weibliche Gewalt gegen Männer. Das ist nach wie vor ein Tabuthema. Es gibt inzwischen einige Studien und auch Artikel dazu, die aber in der Öffentlichkeit nicht oder nur am Rande wahrgenommen werden. Weibliche Gewalt – Frauen als Täterinnen – ist immer noch ein großes Dunkelfeld.

Ich stelle in der Folge einige Thesen zum Thema häusliche Gewalt auf. Dabei nehme ich bewusst die männliche Perspektive ein und richte den Fokus auf das Vorfeld von Gewalthandlungen. Ich stelle mir folgende Fragen:

Was sind die Besonderheiten weiblicher Gewalt?

Was geht in den Köpfen der Männer vor, bevor sie zuschlagen?

Welchen Anteil haben die Frauen an der Gewalt, die gegen sie ausgeübt wird?

Weibliche Gewalt ist meist psychische Gewalt und hinterlässt in den meisten Fällen keine körperlichen Spuren. Kommt es zu Auseinandersetzungen, werden Männer mit Worten infantilisiert, gedemütigt, gequält, zermürbt und abgewertet. Ständiges Entwerten („Arschloch“, „Schlappschwanz“, „Weichei“, „Versager“ usw.), Nörgeln und Bohren können Männer in den Wahnsinn treiben, vor allem solche Männer, die verbal unterlegen sind und sich nicht angemessen verbal wehren können. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Ton. Männer ertragen den weiblichen Nörgel- und Vorwurfston sehr schlecht. Es ist für eine Frau ziemlich leicht, einem Mann mit Worten das Leben zur Hölle zu machen. Sie kann sich dabei meist auf ihre verbale Überlegenheit verlassen oder auf ihre Fähigkeit, sich problemlos außerhalb der Logik zu bewegen. Loriot hat solche Dialoge in satirischer Absicht aufgezeichnet. Was bei ihm komisch wirkt, ist im Beziehungsalltag eine Quälerei. Wenn weibliche Gewalt handgreiflich wird, ist sie meist nicht so folgenreich wie die Gewalt von Männern. Frauenschläge sind in der Regel nicht so heftig, auch wenn sie in zerstörerischer Absicht geführt werden. Viele betroffene Männer verschweigen diese weibliche Gewalt aus Scham, es passt nicht zum traditionellen Männerbild, von seiner Frau geschlagen zu werden. Bei vielen Männern greift auch eine Beißhemmung gegen Frauen, sie lassen sich schlagen, schlagen aber nicht zurück. Vor einem Kapitalverbrechen (Mord, Totschlag), aber auch in weniger dramatischen Fällen (Körperverletzung) gibt es (fast) immer eine Vorgeschichte, die aber in der Statistik nicht auftaucht. Vorausgegangen ist oft eine Aushöhlung und Verschlechterung der Beziehung, an der nicht immer die Männer schuld sind. Wenn dann Frauen ihre Männer im offenen Konflikt verbal unter Dauerbeschuss setzen, wird es gefährlich. Männer schlagen oft aus purer Hilflosigkeit zu, weil sie nicht wissen, wie sie absurdes, übergriffiges oder demütigendes Verhalten von Frauen beenden können. Ein zentrales Motiv für Männer, ihre Partnerinnen zu misshandeln, ist die Drohung verlassen zu werden bei gleichzeitiger Unfähigkeit, in der Partnerschaft über Probleme zu reden. Diese ausgesprochene oder unausgesprochene Drohung ist für manche Männer eine derart schwere narzisstische Kränkung, dass sie sich nicht anders zu helfen wissen, als um sich zu schlagen. Das ist keine Entschuldigung, sondern eine Feststellung. Ähnliches gilt für das Gefühl vieler Männer, in der Beziehung überfordert zu sein, den Erwartungen und Ansprüchen ihrer Frauen nicht zu genügen. Das höhlt auf Dauer das männliche Selbstbewusstsein aus, vor allem dann, wenn die Frauen diese Botschaft ständig aussenden. Männer ohne Selbstbewusstsein schlagen eher zu, wenn sie in Bedrängnis geraten. Ein klassisches Motiv für Beziehungsstaten ist die Eifersucht. Wenn die Partner sich gegenseitig als ihren Besitz betrachten, ist die Lunte schon gelegt. Dann kann bei tatsächlichem oder auch nur vermutetem Fremdgehen die Bombe platzen. Auch hier ist wieder Verlustangst im Spiel, die narzisstische Kränkung, die bei Männern Auslöser von Aggressionen und Rachegefühlen ist. Ich vermute, dass eifersüchtige Frauen ebenfalls wilde Rachefantasien haben, sie aber anders ausleben als Männer. Viele Frauen sind Meisterinnen der emotionalen Erpressung. Das Grundmuster ist der gute alte Liebesentzug: „Wenn du nicht tust, was ich will, liebe ich dich nicht mehr.“ In die gleiche Kategorie gehört das habituelle Jammern, das demonstrative Leiden, die chronische Unzufriedenheit: „Du bist schuld, dass ich so unglücklich bin“ bis hin zur Drohung mit Selbstmord. Aber auch die Selbstbezichtigung und Selbstabwertung ist eine Art von emotionaler Erpressung: „Ja ja, ich bin immer an allem schuld“. Mit den verschiedenen Varianten emotionaler Erpressung können Frauen Männer auf die Dauer bis zur Weißglut treiben. Frauen können ihre schärfste Waffe, die sexuelle Kälte, in Auseinandersetzungen einsetzen (bis hin zur Totalverweigerung) und damit bei Männern ein existenzielles Gefühl von Abhängigkeit und eine hilflose Wut auslösen. Manche Männer gehen dann nicht einfach in den Puff, sondern reagieren mit Gewalt. Vergewaltigung in der Ehe ist inzwischen (zu Recht!) ein Straftatbestand, Verweigerung in der Ehe ist keiner, im Gegenteil, Verweigerung ist das „gute Recht“ der Frauen gegenüber ihren triebgesteuerten Männern. Für mich ist das angesichts der unterschiedlich gelagerten Sexualität von Männern und Frauen eine psychische und rechtliche Schieflage.

Ich habe diese Thesen bewusst kurz gehalten. Zu jedem Punkt könnte man ein Buch schreiben. Die Punkte erheben weder Anspruch auf Wissenschaftlichkeit noch auf Vollständigkeit. Sie basieren auf Beziehungserfahrungen, meinen eigenen und denen anderer Männer. Ich will keineswegs darauf hinaus, dass Frauen selber schuld sind, wenn ihnen Gewalt von Männern widerfährt. Das wäre genau so falsch wie die einseitige Schuldzuweisung an die Männer. Ich will auch nicht männliche Gewalt gegen weibliche aufrechnen. Das wäre Unsinn. Meine Meinung ist aber, dass das zurzeit in den Medien verbreitete „Narrativ“ unvollständig ist und dass die Situation wesentlich komplexer ist, als die nackten statistischen Zahlen zu zeigen scheinen. Unterhalb der Strafbarkeitsschwelle und auf spezifische Art wird sehr viel mehr Gewalt von Frauen gegen Männer ausgeübt, als in der Öffentlichkeit bekannt wird. Ein Problem ist, dass diese Art von Gewalt schwer nachweisbar und juristisch kaum greifbar ist. Jeder Mensch mit Beziehungserfahrung kennt aber solche Situationen. Gewalt, so das Fazit, ist weder männlich noch weiblich, sondern menschlich.

Es ärgert mich dann umso mehr, wenn bestimmte Frauen sich unter Hinweis auf die Statistik aufs hohe moralische Ross setzen, auf uns Männer herabschauen, uns pauschal herabwürdigen und die Frauen ebenso pauschal als reine und unschuldige Opfer darstellen. Ich verstehe diese Thesen über ganz normale weibliche Gewalt als Denkanstoß und Gesprächsangebot. Das Ziel ist, dass Männer und Frauen miteinander reden, nicht bloß übereinander. – Paul Pfeffer

Leserbrief zu „Brauchen wir die SPD noch?“ von Navid Kermani

Seit dem Jahr 2000 hatte die SPD zehn Parteivorsitzende. Ihr sind ganz offensichtlich die überzeugenden Persönlichkeiten weitgehend abhanden gekommen. Die SPD war im Bund nur dann stark, wenn ihre Spitzenpolitiker und Kanzlerkandidaten zumindest einige der Schlüsseleigenschaften hatten oder zu haben schienen – Kompetenz, Autorität, Charisma, Souveränität, Erfahrung. Herr Gabriel wurde als wankelmütig und unstet wahrgenommen, Frau Nahles empfinden viele überwiegend als Nervensäge, der omnipräsente Herr Stegner erscheint nicht nur politischen Gegnern als, pardon, veritabler K…brocken, und Herr Schulz ist an dem Stoizismus der Frau Merkel abgeprallt und wurde schon deshalb als zu leicht befunden. Die Frage, ob wir die SPD noch brauchen, kann man sehr unterschiedlich beantworten, aber mehrheitsfähig wird sie frühestens dann wieder, wenn sie den Wählern ein attraktives personelles Angebot macht. – Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Heilmann

Leserbrief zu „Die neue Schule“ von Manuel J. Hartung

Das ruft mich auf den Plan. Ihr Autor hat das erkannt. Mir fehlt allerdings eine wichtige Eigenschaft, die bis heute noch nicht in den Lehranstalten Fuß gefasst hat. Ohne Autorität kann eine Bildungsstätte nicht vernünftig geführt werden. Wenn ich ihnen das alles erzählen würde, was wir mit unseren Kindern und selbst im Elternbeirat einer Realschule in NRW erlebt haben, dann reicht eine Seite ihrer Zeitung nicht aus. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Über Väter und Söhne“ von Harald Martenstein im ZEIT Magazin

Die Parallelität ist verblüffend: Wie bei einem Kollegen von Ihnen, der ebenfalls wöchentlich Glossen für eine Qualitätszeitung schreibt, hat man auch bei Ihnen den Eindruck, dass Sie das beachtliche hohe Niveau früherer Jahre einfach nicht mehr erreichen, dass Ihnen – was absolut kein Wunder ist – die originellen Ideen, die kraft- vollen Formulierungen, die überraschenden Clous allmählich ausgehen. Sie beide versuchen das zu kompensieren, indem Ihre Texte immer ichbezogener, selbstreferentieller werden. Bei Ihnen kommt noch eine – wie ich es empfinde – verbiesterte, verbissene Fixierung auf das Thema Political Correctness, ganz besonders in punkto Gender- Fragen, hinzu. (Was dann leider auch zu bösen Missgriffen führt wie der Behauptung, Elvis würde im Jailhouse Rock etwas Frauenfeindliches von einer „Schnitte“ singen, wo es doch um einen mitgefangenen männlichen „jailbird“ geht.) Und leider scheuen Sie beide auch nicht davor zurück, in Ihren Texten kräftig Werbung für Ihre Bücher und Lesungen zu machen. Und dabei überziehen Sie diesmal m. E. doch ein wenig: „… hatte ich eine gemeinsame Lesung…“, „… einen meiner Romane schickte …“, „… habe ich einen Roman geschrieben.“ Reiner Zufall? Oder schielen Sie dabei nicht in etwas zu aufdringlicher (man kann auch sagen: peinlicher) Weise auf das gerade anlaufende Weihnachtsgeschäft …? – Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Heilmann

Leserbrief zu „Brauchen wir die SPD noch?“ von Navid Kermani

Navid Kermani trauert Sigmar Gabriel als SPD-Vorsitzendem und Außenminister nach. Ich hätte nicht gedacht, dass Kermanis Gedächtnis so kurz sein kann. Es ist noch kein Jahr her, dass Gabriel im SPIEGEL den Erhalt von Industriearbeitsplätzen gegen den Schutz von Umwelt und Klima ausgespielt, Diversität, Inklusion und Gleichstellung zu zeitgeistigen Randthemen erklärt und dazu aufgerufen hat, die vertraute Nation gegen das Globale und das Fremde zu verteidigen. Eine SPD, die AfD-Politik propagiert, ist das Letzte, was wir brauchen. Die von Kermani hochgehaltene internationale Solidarität wurde mit Füßen getreten durch Rüstungslieferungen an menschenrechtsverletzende Regierungen, die Gabriel als Wirtschaftsminister genehmigte. Die Aufhebung der Russland-Sanktionen machte er schon seit zwei Jahren nicht mehr von der Erfüllung des Minsker Friedensabkommens abhängig, Flüchtlinge machte er zum Sündenbock dafür, dass Deutsche sozial benachteiligt seien – nicht Alexander Gauland, sondern Sigmar Gabriel. Dass Kermani Angela Merkels Flüchtlingspolitik für den Erfolg der Populisten in Europa „mitverantwortlich“ macht, zeugt zudem von erschreckender Blindheit: Was haben die PiS, die 2005 stärkste Partei im polnischen Parlament wurde, oder Viktor Orbán, der 2010 die Macht in Ungarn ergriff, mit Merkel zu tun? In einer Studie der TU Dresden wurde erst kürzlich nachgewiesen, dass der Flüchtlingszuzug nicht die Ursache für den wachsenden Erfolg der Rechtspopulisten in Europa ist. – Jürgen Thiede

Leserbrief zu „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ von Tina Hildebrandt und Stefan Willeke

Ihr Beitrag hat mir wieder einmal gezeigt, wie dieJournalisten heute denken. Ich kann nur hoffen, Merz lässt sich davon nicht beeindrucken. Völlig lebensfremd ist das Verhalten ihrer Journalisten, daß der Bewerber ständig zu taktieren hat und 3mal überlegen sollte, ehe er etwas sagt. Das ist mir alles zu heuchlerisch gedacht. Ich habe in meinem langen Leben andere Erfahrungen gemacht, die dem widersprechen. Klartext und nichts verschweigen. Auch wenn es weh tut. Das muß in der Politik auch gelten. Die aus der Kontrolle geratene Zuwanderungswelle darf uns nie wieder passieren. Ähnlich hat es Merz gesagt, und das werden die meisten Bürger auch honorieren. Taktieren kann man auf dem Viehmarkt oder bei einer Versteigerung. Wie sie auch ansprechen: Merz hat bei seinem Einkommen genau das gemacht, was man nicht machen sollte. Klare Ansage, auch wenn es hohe Summen sind. Ich weiß natürlich auch, das Deutschland als einziges Land ist, indem man sich zu entschuldigen hat, wenn der Betreffende aus dem üblichen Rahmen fällt. In Amerika ist es genau umgekehrt, dort wird er mit Beifall Willkommen geheißen. Die allermeisten Bürger wissen das wir ein kapitalistisches Land. Der hat uns nämlich zum Wohlstand geführt. Das sind alles linke Manieren, die keinen Sinn machen. Daran mache ich auch den Untergang der SPD fest. Die sollen in der Mitte bleiben und ihr soziales Engagement wieder stärken und die wirklich Armen und alten Menschen unterstützen. Und von den Ausländern gegenüber klare Regeln und Verhaltensweisen abverlangen, nur dann hat sie eine Chance der CDU auf den Pelz zu rücken. Die Personenfrage, auch wenn sie schon mehrmals geändert worden ist, muß darüber hinaus auch wieder her. Ich fürchte nur, die dafür infrage kämen gibt es in der SPD nicht mehr. Die sind alle zu alt oder entsorgt worden. Einen Schröder werden die so schnell nicht finden. Wegen Putin stehen die ohnehin mit ihm auf Kriegsfuß. Vorerst wird es nichts mehr mit der SPD. Dafür haben sie zu viel falsch gemacht. Die Rivalen sind für März keine echte Gefahr. Frau Kammhauser? war und ist zu nahe bei Frau Merkel, die sie gern als Nachfolgerin sehen würde. Allein schon deswegen hat sie keine Chance. Herr Spahn ist schwul, auch das geht nicht. Ja, sie lesen richtig. Und der Journalismus ist genauso schlecht wie die Politik. Der eigene Stall soll natürlich sauber bleiben. Es nützt nichts mehr. Dafür haben auch sie zu vieles falsch gemacht. Auch das Verhalten gegenüber der AfD war und ist ein dummes Verhalten. Sie legen doch immer soviel Wert auf unsere Demokratie, dann verhalten sie sich auch wie Demokraten. Österreich macht uns das gerade vor. Nur März und oder Spahn werden unser Land wieder aus der Jauchengrube holen. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Das Verderben im Gepäck“ von Alard von Kittlitz

Ich mache Herrn von Kittlitz keinen Vorwurf aus seinem Unverständnis für John Chaus Versuch, den unerreichten Inselbewohnern von North Sentinel das Evangelium zu bringen. „Gerettetsein schafft Rettersinn“ ist ein geflügeltes Wort unter Christen. Das heißt, nur wer selbst die befreiende und glücklich machende Kraft des Evangeliums erfahren hat, kann verstehen, dass Menschen gedrängt sind, diese Botschaft weiterzusagen – an die Neuheiden im eigenen Land oder die Unerreichten im Indischen Ozean. Was, wenn sich Paulus von Kittlitz‘ Bedenken hätte abhalten lassen, mit dem E v a n g e l i u m im Gepäck den Hellespont zu überqueren, um die umwerfende Freudenbotschaft vom Orient in den Okzident zu überbringen (vgl. Apg 16)? Gott sei Dank, dass er gegen alle inneren und äußeren Widerstände dem Ruf „Komm herüber … und hilf uns“ gefolgt ist! Nur so konnte auch ich 2000 Jahre später die rettende Botschaft vernehmen und Heil für Zeit und Ewigkeit finden!

Rein innerweltlich lässt sich die Tollkühnheit John Chaus ebensowenig wie die Widerständigkeit einer Marie Durand erklären. Marion von Klot sang noch am Tag vor ihrer Hinrichtung im Alter von nur 22 Jahren (!) getrost das Lied „Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl!“ Die ägyptischen Kopten blieben ebenfalls standhaft und ließen sich im Februar 2015 lieber enthaupten als ihren Heiland zu verleugnen. Sie alle wussten, wem Sie geglaubt hatten (vgl. 2. Tim 1,12) und wer ihr einziger Trost im Leben wie im Sterben ist. Mit Paulus können sie sagen: „… wir sind der Welt ein Schauspiel geworden“ (1. Kor 4,9); sie wurden „durch Schmähungen als auch Drangsale zur Schau gestellt“ (Hebr 10,33). Kittlitz sitzt noch gefahrlos hoch oben auf den bequemen Rängen der Arena und hält mit seinem Unverständnis über John Chau nicht hinter dem Berg. Ich bete, dass die rettende Botschaft auch zu ihm durchdringt und er dann zu uns Christen in die Arena herabsteigt, um – auf die eine oder andere Weise – mitzukämpfen am Evangelium! – Marcel Haldenwang

Leserbrief zu „Weniger saufen, mehr schnaufen“ von Harro Albrecht

Der Artikel von Harro Albrecht setzt stillschweigend voraus, dass eine hohe Anzahl an gelebten Jahren ein erstrebenswertes Ziel ist. Das ist aber überhaupt nicht klar. Die Anzahl der beschwerde- oder behandlungsfreien Lebensjahre oder das Verhältnis dieser Zahl zur Gesamtzahl der Jahre zu erhöhen könnte genau so gut ein Ziel sein. Auf den Gesundheitszustand geht der Artikel aber gar nicht ein, denn es werden nur Zahlen zu Übergewichtigen, Alkoholkonsum und Sport angedeutet. Vielleicht doch also lieber schlemmen und saufen und dann fix mit 62 einen tödlichen Herzinfarkt bekommen als schnaufen und von 90 bis 95 bettlägerig sein? – Ein/e Leser/in

Leserbrief zu „Black Friday“ von Josef Joffe

Ich lese Ihre Kolumne immer als (fast) Erstes und oft mit viel Vergnügen. Umso mehr haben Sie mich verunsichert, als ich selbst in Ihrem Beitrag zum Schwarzen Freitag / Black Friday nicht den geringsten Hinweis darauf fand, wofür der Begriff Black Friday / Schwarzer Freitag eigentlich steht, nämlich für Tage, an denen Teile der Menschheit an den Rand des Abgrunds oder darüber hinaus gedrängt wurden. Ob englische, amerikanische oder Weltgeschichte, hatte es nirgends etwas mit shoppen, viel aber mit Not und Verelendung und Angst zu tun.

Ist das alles keine Erwähnung mehr wert, oder möchte man dem Kaufrausch nicht dazwischenfunken, der doch so viel bedeutender ist als Geschichtsbewusstsein? Ich bin ehrlich und gebe zu, dass ich mich, bevor ich diese Mail schrieb, bei Google und im guten alten Brockhaus vergewissert habe, dass der Schwarze Freitag wirklich das ist, was mir dazu eingefallen ist. Wir beschwören (sonntags) gern der Wert umfassender Bildung, warum unterstützt ein Medium wie die ZEIT dieses heere Ziel nicht? Selbst die ehrenwerte ZEIT-Akademie nutz den Black Friday, um ihre Restposten an den Mann und die Frau zu bringen – und antwortet nicht auf meine Nachfrage, warum ein so trauriges Gedenken so böse vermarktet wird. Haben Sie eine Antwort? Ich werde weiterhin Ihre Kolumne lesen, hoffentlich mit ungetrübterem Vergnügen und Interesse. – Michael Dericks

Leserbrief zu „Brauchen wir die SPD noch?“ von Navid Kermani

Der Artikel ist eine Zumutung für einen Leser, der sich beim Schreiben und Reden um die logische Aufeinanderfolge der Sätze und um ihre grammatische Richtigkeit bemüht. Zum Inhalt: ‚Anständige Parteien‘ – es gibt also auch unanständige Parteien: Was versteht der Autor unter ‚anständig‘. Ob er mit dem Leser übereinstimmt, für den es nicht anständig ist, jemanden Scheißnazi, Kanake zu nennen, von den aufgeblasenen Backen von Frau Nahles zu schreiben? – ‚Die SPD — die einzige Partei‘: wirklich? Belege? – Eine Antwort auf die Frage: Brauchen wir die SPD noch? habe ich im Text nicht gefunden. – Helmut Wiench

Leserbrief zu „Anders leben? Anders regieren!“ von Petra Pinzler Und Bernd Ulrich

Immer wieder wird geschrieben, dass die Klimaerwärmung 1,5 °C nicht übersteigen soll. Worüber denn? Fast nie werden der Bezugswert oder die Bezugszeit angegeben. Sind die 1990er Jahre oder das vorindustrielle Zeitalter (18./19. Jh.?) gemeint? Welche Durchschnittstemperaturen herrschten damals wo? Diese Angaben sind wicchtig, wenn nicht jeder nicht so sachkundige Leser sich seinen eigenen Reim drauf machen soll. – Wolfgang Schäfer

Leserbrief zu „Sauberer geht’s noch nicht“ von Nina Piatscheck

Nur eine kurze Anmerkung zu diesem Artikel. Für meine 3 Schwangerschaften habe ich mir lediglich 2 Hosen gekauft, der Rest war die Nutzung vorhandener Kleidung. Ich kaufte eine Schwangerschaftshose (ich glaube H&M) auf unserem lokalen Second-Hand-Markt und eine Latzhose in großer Größe vom Baumarkt. Die Kosten kann sich jeder vorstellen. Nach dem Ende der Schwangerschaften habe ich die Schwangerschaftshose wieder auf dem Second-Hand-Markt verkauft, die Latzhose hängt bei uns in der Werkstatt und wird für handwerkliche Arbeiten genutzt (entsprechend sieht sie jetzt auch aus). Ich muß sagen, dass ich mich immer wieder über die weltfremden Beiträge der „Zeit“ zum Thema „Mode“ ärgere. Der jetzige Artikel hat meine Meinung hierzu nur bestätigt. Noch ein Tipp für ökologisches Einkaufen wäre „ebay“. Vielleicht nicht sonderlich hipp aber günstig und ökologisch wenn man als Kriterium „gebraucht“ angibt. – Judith Eiwan

Leserbrief zu „Die neue Schule“ von Manuel J. Hartung

Nichts gegen eine digitale Aufrüstung der Schule – unsere Bildungsinfrastruktur ist über Jahrzehnte vernachlässigt worden und dass Schulen W-LAN bekommen (wie Privathäuser und Firmen es längst haben) sollte selbstverständlich sein. Aber mit den Begründungen muss man aufpassen. Wenn der Autor von der „rasenden Geschwindigkeit“ der sich verändernden Welt schreibt, während die Schulen sich immer noch in der „Kreidezeit“ befänden, wird suggeriert, dass darauf ankommt, dass das schulische Lernen sich gefälligst dem Tempo anzupassen habe, in welchem die Hypermoderne sich befindet. Dies ist falsch, und zwar grundsätzlich. Es ist genau umgekehrt: Politikwissenschaftlicher erinnern uns daran, dass der Vorzug der Demokratie in der Langsamkeit und der Entschleunigung besteht. Warum? Widerstreitende Interessen berücksichtigen, sorgfältige Abwägungsprozesse, um so weitreichende Entscheidungen treffen zu können – das alles benötigt Zeit. Ähnliches gilt für die Schule. Hier geht es um Reflexion, Urteilskompetenz und Gespräche, die zur Mündigkeit führen; dazu braucht es: Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen, den eigenen Kopf, Austausch mit anderen und … Zeit. Effektivität und Beschleunigung sind Kategorien der Wirtschaft, nicht der Bildung. Und ja: Tablets sind ganz nett, aber nicht das Entscheidende. – Dr. Olaf Hähner

Leserbrief zu „Anders leben? Anders regieren!“ von Petra Pinzler Und Bernd Ulrich

Selten habe ich eine so verdichtete und treffsichere Schilderung des anstehenden gesellschaftlichen Umbruchs gelesen. Danke für die klaren Worte auf Seite 3. – Dr. Christian Voll

Leserbrief zu „ZÜNDSTOFF“ von Annabel Wahba

Hier ein Beispiel von Antisemitismus, der ohne Schläge und Tritte daherkommt: An einem Freitagabend spricht meine Frau mit einer Bekannten, als ein älterer Herr, auf dem Weg zur Synagoge an uns vorbeigeht und freundlich grüsst. Wir grüssen zurück. Die Bekannte: „Kennt ihr den? Er ist doch Jude.“ „Ja, und in erster Linie ist er mein Nachbar.“ entgegnet meine Frau. Ich bin stolz auf sie. – Peter Steiner

Leserbrief zu „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ von Tina Hildebrandt und Stefan Willeke

Erlauben Sie mir folgende Richtigstellung: Sie schreiben über die Heimat von Herrn Merz u. a.: „Die Region zählt zum Erzbistum Köln,“. Diese Ausage ist falsch. Vielmehr gehört die vormals kurkölnische Region seit rund 200 Jahren zum Bistum (seit 1930 Erzbistum) Paderborn (Zirkumskriptionsbulle v. 16. Juli 1821, sanktioniert durch Kabinetts-Ordre des preuß. Königs Friedrich-Wilhelm III. v. 23. August 1821, Preuß. Gesetzessammlung 1821, S. 113 ff.). – Dr. Michael Werneke

Leserbrief zum Titelthema „Ist Aggression männlich?“

Vor egal welcher Gewalttat steht ja wohl die persönliche Entscheidung dazu, gewalttätig zu werden oder eben nicht. Ich denke, man sollte sich schwer davor hüten Frauen zu Opfern von Männern zu machen, Kinder und Alte zu Opfern von Frauen und alle zusammen zu Opfern der Evolution und Biologie. Die Antwort auf die Frage nach einem Warum? bekommt dann nämlich schnell den Geschmack von “das ist halt so” oder “ich kann ja nicht anders”. Viel interessanter scheint mir die Frage, warum der Mensch sich oft gegen die eigenen Wahlmöglichkeiten entscheidet und sein Verhalten lieber als biologisches, soziologisches oder evolutionäres Diktat annimmt. – Anke Fige-Meyer

Leserbrief zu „Über Väter und Söhne“ von Harald Martenstein im ZEIT Magazin

Wo er recht hat, hat er recht. Das erinnert mich an Kurt Lenk. Der Soziologe und Philosoph hält nichts von unserer Politik. Er nennt das Ausdrucksideologie. Es wird ein Freund-Feind-Bild inszeniert und Behauptungen aufgestellt, an die die Massen glauben sollen. So ähnlich geht es auch in den politischen Beiträgen in den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten zu. Denn das wird immer wieder zu Kriegen führen. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ von Tina Hildebrandt und Stefan Willeke

Da kommt er also im eigenen Flugzeug vom Himmel hoch hereingeschwebt, der Retter der CDU. Und die politische Auferstehung des Merzias sorgt für Aufsehen. Mit Freude habe ich den großartigen Artikel über Friedrich Merz gelesen. Der wichtigste Satz für mich war die Aussage des Herrn Müntefering, ebenfalls Sauerländer. Er sagt, das Problem des Friedrich Merz sei eines, an dem Merz nichts ändern könne – seine Überzeugung. Vielleicht ist das ein Wesensmerkmal des Sauerländers. Annette von Droste- Hülshoff hat in ihrem Werk „Bilder aus Westfalen“ den Sauerländer charakterisiert und anscheinend hellseherische Fähigkeiten besessen. So schreibt sie über den Sauerländer: „Seine Physiognomie ist kühn und offen, sein Anstand ungezwungen, so daß man geneigt ist, ihn für ein argloseres Naturkind zu halten als irgend einen seiner Mitwestfalen; dennoch ist nicht leicht ein Sauerländer ohne einen starken Zusatz von Schlauheit, Verschlossenheit und praktischer Verstandesschärfe, und selbst der sonst Beschränkteste unter ihnen wird gegen den gescheitesten Münsterländer (!) fast immer praktisch im Vorteil stehen. Er ist sehr entschlossen, stößt sich nicht an Kleinigkeiten und scheint eher zum Handel und gutem Fortkommen geboren als dadurch und dazu herangebildet. Seine Neigungen sind heftig, aber wechselnd, und so wenig er sie jemands Wunsch zuliebe aufgibt, so leicht entschließt er sich aus eigener Einsicht oder Grille hierzu. Er ist ein rastloser und zumeist glücklicher Spekulant … Übrigens besitzt der Sauerländer manche anziehende Seite; er ist mutig, besonnen, von scharfem, aber kühlen Verstand; obwohl im Allgemeinen berechnend, doch aus Ehrgefühl bedeutender Aufopferung fähig…“ Wie schade, dass Annegret Kamp-Karrenbauer als Saarländerin in der Beurteilung der Droste nicht vorkommt. Ich wünsche ihr jedenfalls, dass sie die Wahl gewinnt. Steht doch schon in der Bibel, dass viele falsche Messiasse erscheinen werden. – Ludwig Leßmann

Leserbrief zum Titelthema „Ist Aggression männlich?“

Die Annäherung an eine, meines Erachtens falsche, Frage egal mit, welcher auch wissenschaftlichen, Methode kommt selten in ihrer Antwort dem Leben selbst nahe. Zumal Sie in der Überschrift Ihres Artikels von männlich auf Männer unzulässiger übergehen. Das sogenannte goldene Dreieck Mutter, Vater, Kind bezieht sich auf das Weibliche, das Männliche und das Göttliche und diese Dreiheit bildet eine Einheit. Wenn Sie nun daraus in die Dualität gehen wird es schwierig, den Konflikt jemals zufriedenstellend zu lösen. Nun wissen wir aus Erfahrung, dass die kirchlich christliche Religion noch stärker „der Islam“ eine besondere Betonung auf dem männlichen Aspekt haben. Sie haben, um die Diskussion im Vorfeld etwas zu entschärfen, den Artikel über die steigende Gewaltbereitschaft bei Frauen nachgelegt. Jeder, der sich selbst einen anderen Menschen oder eben auch ein Kind geliebt hat oder liebt spürt, da handelt es sich doch um sehr starke außergewöhnliche Aspekte. Dass umgekehrt jemand, der Hass oder Verachtung für jemand empfindet ist ebenfalls einem ungewöhnlich starken Kräftegemenge ausgesetzt. Die Liebe als höchste Erkenntniskraft wird in der heutigen Zeit nur von sehr wenigen außergewöhnlichen Menschen gelebt und verstanden, sie kann aber als einzige nur Grundlage von Frieden und Freude sein. Gerne bin ich zu einem tieferen Gespräch mit Ihnen bereit. – Hans Joachim Hühner

Leserbrief zu „Mehr Bit für Bauern!“ von Ingo Malcher

Der Technologiechef der Firma Claas redet einer „digitalen Präzisionslandwirtschaft“ das Wort und nährt so den Mythos einer klimasmarten Agrarwirtschaft, bei der mit Technik alle Probleme gelöst sind. Er irrt. So soll etwa mit Hilfe von Drohnen und Sensoren weniger Dünger und Pestizide eingesetzt werden. Die Technik sollen melden, was der Acker braucht. Das würde voraussetzen, dass die „Präzisionslandwirtschaft“ wirklich genaue Informationen darüber hätte, welche Stoffe die Böden brauchen, und so jeweils passende Düngermengen verteilen könnte. Aber das kann sie noch nicht. Für die Messung des Phosphorgehalts im Boden zum Beispiel gibt es europaweit 16 verschiedene Methoden. Beim Humus sind die Messungen noch komplizierter. Wenn aber die Daten unzulänglich sind, dann kann sich die Software der Präzisionstechnik gar nicht genau auf die Bodenbedürfnisse einstellen.

Die smarte Technik bringt zwar etwas mehr Effizienz. Es wird zum Beispiel etwas weniger Stickstoff verteilt, der derzeit im Übermaß auf den Boden geworfen wird. Wenn man aber die Verschwendung nur verringert, dann ist die Düngung noch lange nicht ausgewogen. Weniger vom Schlechten ist noch nicht gut. Was ist zu tun? Wir müssen die Landwirtschaft grundlegend umbauen. Es braucht mehr Vielfalt auf dem Feld, also Mischkulturen oder Agroforstsysteme, bei denen Bäume neben Nahrungspflanzen wachsen. Ja, digitale Technik kann nützen, etwa wenn autonom gesteuerte Roboter chemiefrei Unkraut jäten. Aber derzeit wird die „Präzisionslandwirtschaft“ als allein selig machende Antwort auf die ökologischen Herausforderungen dargestellt. Das ist eine Überschätzung. Und leider wird der Wandel zu einer widerstandsfähigeren Produktion vernachlässigt. Dabei wäre der billiger, und das Klima würde besser geschont. – Stefan Kaisers

Leserbrief zu „Wie fies ist Hartz“ von Marcel Laskus et al. und zu „Armut ist Programm“ von Jana Gioia Baurmann

Endlich differenzieren Sie mal (stellvertretend für die Medien und öffentliche – auch politische – Meinungen), dass es mit pauschalem Denken, “arm und reich”, nicht getan ist, weil die Ursachen zu vielschichtig sind, allein bezogen auf “jüngere Menschen im arbeitsfähigen Alter” und auf “ältere Menschen im Rentenalter”, – geschweige denn Migranten oder Menschen, die durch Unfälle oder gar Kriminalität in die Armut “verfallen” sind etc. Ihr Artikel “Wie fies ist Hartz?” ist der beste Artikel, der mir seit langem – `zeit´angemessen – erscheint, weil Ihre Autoren journalistisch sauber recherchiert, objektiv mit Fakten belegt berichtet und mich – als Leser – damit in die Lage versetzt haben, mir ein eigenes Meinungsbild verschaffen zu können, ohne dass sie mich mit Ihren Vorstellungen zu beeinflussen versucht haben. Wo gibt es das heute noch – nicht mal bei Ihren – den meisten – “Bevormundern”, vor allem im “oberen Segment”. – Nikolaus Krost

Leserbrief zu „Das Verderben im Gepäck“ von Alard von Kittlitz

Da war wieder einmal ein sehr lesenswerter Artikel von Alard v. Kittlitz. Endlich mal kein albernes Bemitleiden von narzistischen Egomanen und religiösen Fanatikern. Amerika und Australien sollten als abschreckende Beispiele eigentlich hinreichend genügen. Toleranz und Achtung der Menschenwürde würden vielen „Weltverbesserern“ gut zu Gesichte stehen. Chapeau dem Verfasser. – Thomas Voigtländer

Leserbrief zu „Baby nach Wunsch„ von Gero von Randow

CRISPR-Cas9 ermöglicht im Prinzip haargenaue Schnitte ins Erbgut jedes Lebewesens, auch des Menschen. Wir hoffen, damit Ursachen von Behinderungen und Anfälligkeiten für Krankheiten ausschalten zu können. Was aber, wenn dabei zufällig Nebeneffekte auftreten, weil wir noch nicht alle Wechselwirkungen um die DNS herum verstanden haben oder unbeabsichtigte Mutationen an anderen Stellen des Genoms auftreten? Dürfen Träger solcher neu erzeugten vererbbaren Krankheiten sich überhaupt fortpflanzen? – Raimund Poppinga

Leserbrief zu „Anders leben? Anders regieren!“ von Petra Pinzler Und Bernd Ulrich

Sie schildern sehr ausführlich und anschaulich die Bedrohung unserer (Über-)Lebensbedingungen und fordern „eine ganz neue Politik“. Sie werfen dem hergebrachten Regierungshandeln zurecht vor, es werde prinzipiell „zu spät und zu wenig“ getan. Ob Ihr Befund „Der Mensch trotzt nicht der Natur, er schändet sie“ als „metaphysische Zumutung“ bezeichnet werden kann, mag dahingestellt sein. Viel wichtiger ist die Beantwortung der Frage, durch welche Strukturen die Menschheit sich selbst gefährdet. Es griffe zu kurz und wäre unpolitisch, die Zerstörung der Natur auf Gottlosigkeit oder moralische Abgründe im Wesen des Menschen zurückzuführen. Ihre Frage, wie „marktwirtschaftliche Gesellschaften“ mit ökologischen Grenzziehungen umgehen sollen, richtet den Blick auf eine systemische Kritik der herrschenden Verhältnisse. Dass die unsichtbare Hand des Marktes letztlich zum Erfolg des Vernünftigen führte, haben Sie in Ihrem Artikel schonungslos widerlegt. Sie fragen, ob „nur was sicher keinen Schaden anrichtet, … auch gemacht werden (darf)“, ob also die „Umkehr der Beweislast“ durchgesetzt werden müsse, die der Philosoph Hans Jonas in seinem „Prinzip Verantwortung“ fordert. Es ist meiner Ansicht nach überhaupt nicht „egal, wie diese Fragen beantwortet werden“ (Ihre Formulierung!) Solange die Entscheidungsträger in der global vernetzten Ökonomie zur Profitmaximierung verurteilt sind – und zwar bei Strafe des Gefeuertwerdens, ist an eine Umkehr nicht zu denken. Das System des Naturverbrauchs und Menschenverschleißes bedarf einer grundlegenden Umwälzung. Ein Anfang wäre es, in unserem Gemeinwesen der Lobbykratie das Handwerk zu legen. – Viktor Rintelen

Leserbrief zu „Armut ist Programm“ von Jana Gioia Baurmann

Ich habe das schon immer beklagt. Ich wiederhole mich also. Aber, man kann es nicht oft genug sagen. Ich kenne zwar die Beiträge im Fernsehen nicht aber das ist auch unwichtig. Zum Kern: Wenn sich unsere Schulkultur nicht ändert, dann wird sich auch sonst nichts ändern. Das ist des Pudels Kern. Sie können predigen was sie wollen, die Armen werden deswegen nicht geringer. Das Gegenteil wird der Fall sein. Unser Staat hat nach dem Kriege eine unsinnige Politik betrieben. Jetzt endlich schreien alle auf. Ich bin gespannt, was dabei herauskommt. Es ist ja nicht nur die Bildung. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ von Tina Hildebrandt und Stefan Willeke

So abgehoben biblisch Ihr Bericht über Friedrich Merz auch rüber kommt, so sehr muss man hier doch mal wieder zurück auf den harten Boden irdischer Tatsachen kommen:

Das Sauerland ist Teil von Südwestfalen. Und somit nicht nur ein kleines Baden-Württemberg von welchem man außerhalb der Region kaum spreche, wie Sie es in Ihrem Bericht darstellen. Richtig ist vielmehr: Südwestfalen ist die Region der Weltmarktführer. Südwestfälische Unternehmen besetzten Marktnischen, in denen sie oftmals weltweit führend sind. Weil es hier, wunderbar eingebunden in die schöne Naturlandschaft, so viele Industrieunternehmen gibt, ist Südwestfalen mit einem Beschäftigtenanteil von 47,3 % im produzierenden Gewerbe Deutschlands Industrieregion Nr. 3. Nur in Villingen-Schwenningen (52%) bzw. Heidenheim-Aalen (50%) sind die Anteile höher. In Nordrhein-Westfalen ist Südwestfalen sogar die unbestrittene Nummer 1. graviter magnis würde wohl dazu in der Bibel stehen 😊 – Martin Achatzi

Leserbrief zu „Alles nur Quacksalberei?“ von Kolja Rudzio

Ihr Autor Kolja Rudzio besucht keine anderen Wissenschaftler zu rate ziehen, weil Bofinger recht hat. Um Bildung gilt es sich zu kümmern. Da liegt nämlich der Hund begraben. Die stinkt zum Himmel. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „»Viele Titanen bröseln weg«“ von Peter Kümmel und Lars Weisbrod

Selbst wenn Böhmermann während der Erdogan-Affäre im Kanzleramt angerufen haben sollte, so würde es keinesfalls seine Leistung schmälern, als Showmaster eine internationale Staatsaffäre angezettelt zu haben. Das ist grandios und, soweit ich weiß, einzigartig. Schmidt dagegen ist selten über den Applaus älterer Männer hinaus gekommen. Was auch daran liegt, dass er sich nie mit den Mächtigen angelegt hat, sondern nur gegen Leute ausgeteilt hat, die bereits strauchelten oder schon am Boden lagen. Das war sein Geschäftsmodell , das eines Kleingeistes eben. – Winfried Ludowig

Leserbrief zu „Sauberer geht’s noch nicht“ von Nina Piatscheck

Oh doch. Sauberer geht es. Kleiderkreisel, Mamikreisel, Ebay Kleinanzeigen, Flohmärkte, Vererben… Im Moment trage ich eine Jeans, EBay KA (8 Euro), Socken (gestopft), ein Langarmshirt (Ebay KA, kleiner Fleck am Ärmel, ansonsten total cooles Teil, 5 €). Wir flicken, stopfen, färben nach und haben einen guten Draht zu Änderungsschneiderin und Flickschuster. Ich gebe im Jahr 450 € für Kleidung aus- für meine drei Kinder und mich zusammen. Um sich ökologisch korrekt zu kleiden, braucht man nicht viel Geld. Im Gegenteil. Um sich ökologisch korrekt von Kopf bis Fuß neu einzukleiden- vielleicht schon. Aber niemand, der sich ernsthaft mit Kleidung und Umweltschutz auseinandergesetzt hat, kann das wollen. Auch das ökologisch perfekt produzierte Baumwollshirt, sozialverträglich hergestellt und kompostierbar, hat einen absurd hohen Wasserverbrauch und CO2- Fußabdruck. Auch und gerade Umstands- und Babkleidung gibt es secondhand zuhauf in hervorragender Qualität. Die Idee, dass alles neu sein muss, ist das Problem. Immer. – Irmgard Pollmann

Leserbrief zu „Unter keinem guten Stern“ von Mariam Lau et al.

Den Autoren dieses Artikel sei gesagt, dass eine chronologische Aufzählung der Entstehung keine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Brüchen, Widersprüchen und Gefahren des Migrationspaktes ( nachfolgend MP genannt ) ersetzt. Auch ist der MP kein „grandioses Missverständnis“. Er ist der bewusste Versuch von ca. 150 UNO-Mitgliedsländern der 2. und 3. Welt – mir fällt kein anderer Sammelbegriff ein – , alles ausnahmslos Autokratien, Diktaturen oder mit fragwürdigen Systemfehlern „gewählte“ Regierungen, den ca. 25 – 30 Staaten der sogenannten 1. Welt, gemeinhin auch Industriestaaten genannt, Maßstäbe und Richtlinien im Umgang mit Personen aufzuoktroyieren, die sie bisher selbst nicht anzuwenden bereit sind. Es glaubt doch sicher kein rational denkender Mensch, dass Regierungen in Katar, Nigeria, Libyen, El Salvador, Honduras, Saudi-Arabien, etc. jetzt. nach Abschluss eines völkerrechtlich unverbindlichen Vertrags plötzlich ethnische oder religiöse Minderheiten, Gastarbeiter, Oppositionelle und andere Bevölkerungsgruppen solidarisch und fair behandeln werden. Dafür gibt es bereits eine „UNO-Menschenrechts-Charta“ seit 1948. Dort sind alle Themen wie Asylrecht ( Art. 14 ), Recht auf Auswanderung ( Art. 13 ), Meinungsfreiheit ( Art. 19 ), etc. geregelt. Auch dieser UNO-Vertrag ist rechtlich unverbindlich und eine allgemeine Erklärung, die seit 1948 keinen Diktator oder autoritären Staat davon abgehalten hat, Unterdrückung, Folter und menschenverachtende Behandlung von ethnischen und religiösen Minderheiten anzuwenden. Und da stellt sich die Frage nach dem Mehrwert dieses Vertrages, denn gut gemeinte aber wirkungslose Absichtserklärungen im Völkerrecht gibt es seit 1948 viele. – Hans Georg Binder

Leserbrief zu “ Sind Studiengänge nur für Frauen sinnvoll?“ von Julia Bernewasser – „»Ich war fast die Einzige«“ Brigitte Schulz

Es ist interessant zu lesen, wie unterschiedlich die Meinungen unter den Frau zu diesem Thema sind, aber den genannten Teilbeitrag kann ich nicht nachvollziehen, aber vielleicht verstehe ich auch Etwas falsch. Wenn ich den Subtext richtig interpretiere, dann sind Sie Frau Schulz Teamleiterin bei Siemens, beschweren sich in Ihrer Aussage über die mangelnde Förderung bzw. sogar über die aktive Verhinderung (!?) dieser Förderung (anscheinend bei Siemens) von Frauen, haben aber gleichzeitig keine Frau in Ihrem Team. Sind Sie nicht in der Lage zu fördern, selbst tätig zu werden? Oder haben Teamleiterinnen bei Siemens keinen Einfluss auf die Teamzusammensetzung? Und dies unter einer Personalvorständin (wird in Microsoft noch als fehlerhaft unterkringelt!) Janina Kugel? Oder habe ich den Subtext doch nur falsch verstanden und Sie sind nicht die Teamleiterin. Oder liegt es doch daran, dass Frauen gewisse Themenfelder, Fächer, Studiengänge nach wie vor meiden und die Auswahl daher nicht besonders groß ist, sofern dies für die Arbeit aber notwendig ist? Anscheinend reicht es auch nicht mehr Frauen in den Aufsichtsrat oder den Vorstand (bei Siemens doch schon zwei, wenn auch wieder einer davon für Personal) zu holen. Wichtiger wäre von unten und damit organisch den Frauenanteil zu erhöhen. Dies wäre seit Jahren meine Quote gewesen: in jeder höheren Stufe muss mindestens die Hälfte des Frauenanteils direkt darunter erreicht werden und dieser Vorgabe über die Jahre zu erhöhen bis zu 100%. Und dies natürlich bis zum Vorstand. Beim Aufsichtsrat sehe ich dies zumindest auf Arbeitsgeberseite als Vertretung etwas anders. Ob reine Frauen-Studiengänge dafür die Lösung sind? Es führt in Bereichen mit sehr wenigen Bewerberinnen/Studentinnen zumindest zu einem angenehmen Studienklima für Frauen und für die Männer, da bestimmt nicht mehr Personal eingestellt wird, zu noch schlechteren Studienbedingungen. – Jens Kruse

Leserbrief zu „»Gerechtigkeit ist für mich ein marxistischer Begriff«“ von Giovanni Di Lorenzo

Das Interview, was ihr Chefredakteur mit dem Allianzchef geführt hat, hat mich furchtbar aufgeregt. Was soll das soziale Gehabe. Zum Kapitalismus und das damit verbundene Leistungdenken gibt es keine Alternative. Punkt! Was sollen solche dummen Fragen, wie die Wohnungsfrage oder die Gehälter der Leistungsträger. Das können sie lieber die Fußballer fragen. Aber da kommt nix. Die von ihnen reklamierten Unterschiede sind was für den Stammtisch aber bestimmt nicht für einen Chefredakteur einer angesehenen Wochenzeitung. Was verdient ein Chefredakteur bei einer Auflage von circa 500.000 Exemplaren: 300.000 oder 400.000 € im Jahr. Gewaltiger Unterschied zwischen ihnen und einem Sozialhilfeempfänger. Und was spenden sie für die armen Menschen. Das alles will ich gar nicht wissen, weil es kontraproduktiv ist. Abgesehen von dem Neid, der in Deutschland besonders stark vertreten ist, der zusätzlich durch solche blödsinnigen Interviews noch untermauert wird. Sie werden wahrscheinlich von den falschen Leuten dafür bejubelt. Unser Wohlstand ist nur deswegen möglich, weil es wenige Menschen gibt, die andere Prioritäten setzen als ihr Chefredakteur. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Wie fies ist Hartz“ von Marcel Laskus et al.

Manches ist nicht diesen Behörden geschuldet, auch nicht den Ausführungen des SGB, wohl aber deren Anwendung. Die Abschaffung des Meisterschutzes im Galabau führte zu starken Konkurrenzdruck, sodass auch Personen mit Fachhochschulabschluss im März eingestellt und im Dezember entlassen wurden und dass immer wieder. Maschinen können nicht gewartet werden, Löhne werden gedrückt oder nicht ausgezahlt. Wenn dann aufgrund der Auseinandersetzungen der AG die Arbeitspapiere nicht aushändigt, bekommt der Arbeiter weder Geld vom der AA noch von dem JC. Das hat Folgen: Es kommt zu Pfändungen: Einfordern von Unterhaltszahlungen, Pfändung der Rückzahlung von Bafög, Miete kann nicht gezahlt werden , es kommt zu Schufaeinträgen,man wird zum Bittsteller bei der Verwandtschaft. Der Strom wird abgestellt – Forderung von Sperr- und Entsperrung kosten 160€. Trotz Vollmacht, deren Erhalt erst nach 3 ½ Jahren nach langem ‚verleugnen eingestanden, dann aber wegen angeblicher Mängel nicht akzeptiert wird. Der Bevollmächtigte bekommt keinen Termin. Entgegen dem Gesetz wird eine Bedarfsgemeinschaft schon vom ersten ‚Tag an vermutet und der Bedarf gekürzt, wenn er denn gezahlt wird. Mietschulden von 6.500€ müssen nach dem Gesetzgeber mit einer Räumungsklage beantwortet werden. Dann wird nach Durchsetzung der Räumungsklage zwar gezahlt, aber im folgendem Jahr wurden dann 6.200€ wieder einbehalten,. Bei hohem Schufa – Eintrag ist dieses Geld verloren. Vor allen dann, wenn nicht erkannt wurde, dass von einer Messie , die jeden Schriftverkehr in den Karton packt , kein Zwang etwas bewirkt.. die Kinder leiden dann am meisten. Da bei Gericht von diese Messie die benötigten Unterlagen nicht beigebracht werden konnten, wurde das Verfahren eingestellt, was als Sieg des JC ausgelegt wurde. Sperrungen: eine eklatantes Beispiel : Der AlgII Empfänger hat Brechdurchfall, schreibt eine Mail, das er den Termin nicht einhalten könne und dieses Alg II wurde gekürzt.Der Patient konnte nicht zum Arzt , weil nicht aus zuschließen war, dass sich um Paratyphus oder um den Nerovirus handelte. Ob wohl erbrochenes oder eine volle Windel den Sachbearbeiter hätte überzeugen können? Bei einer Nachfrage und der Verweigerung einer Antwort, ob de nicht auffindbare Sachbearbeiter, im Hause sei, fühlte sich eine Mitarbeiterring so gestört, dass sie einen Security-Mann beauftargte, ein Hausverbot auszusprechen und den Bittsteller zu entfernen, wobei dieser sofort handgreiflich wurde. Beschwerden beim OB der Stadt , beim Mais in D’dorf , beim Petitionsausschuss waren nicht erfolgreich. Günter Wallraff Köln hat ja auch wie andere recherchiert, aber Politiker schwätzen irgend etwas daher. – Ralf Quitmann

Leserbrief zum Titelthema „Ist Aggression männlich?“

Dass sofort Testosteron, Rollenerziehung und Konkurrenzkämpfe als Ursachen hervorgehoben wurden, hatte ich erwartet. Ist ja auch viel dran. Auch dass es Aggression von Mann gegen Mann gibt, wurde dankenswerter Weise kurz bemerkt. Aber was ist mit der sog. „Stutenbissigkeit“. Der größte Fehler für einen Mann ist, den Streit zwischen zwei Frauen zu schlichten. Da kann er von Aggression nur lernen. Das bereut er. Nie wieder! Mir wurde auch nicht genug differenziert zwischen körperlicher oder verbaler Gewalt einerseits und psychischer Gewalt andererseits Vergleiche und Gewichtung herzustellen. Ich halte Frauen im Schnitt für intelligender, cleverer und auch taktisch geschickter. Fragen Sie Grundschullehrer. Bei psychischer Aggression und Provokation sind viele Männer daher klar unterlegen und packen – primitiv strukturiert – gerne schnell die Faust aus. – Wolfgang Frings

Leserbrief zu „»Viele Titanen bröseln weg«“ von Peter Kümmel und Lars Weisbrod

Das Interview ist göttlich. Im Gegensatz zu dem Interview von ihrem Chefredakteur. Wenn ich das heute alles sehe was da für brotlose Möchtegerne auftreten, die sich jeden Tag überlegen welchen Politiker ich heute wieder durch den Kokao ziehen kann. Dieses primitive Gequatsche kann kein vernünftiger Mensch ertragen. Welten liegen zwischen Schmidt und den heutigen einfältigen Dummköpfen. Die Stars von heute sind die Köche, das zeigt das Niveau der Fernsehmacher. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ von Tina Hildebrandt und Stefan Willeke

Ja, Friedrich Merz ist das, was von ihm erwartet wird. Er ist die idealtypische Antwort auf eine Sehnsucht in der CDU, wie auch Annegret Kamp-Karrenbauer die kontrastierende idealtypische Antwort auf eine andere Sehnsucht in der Partei ist. In diesem Kontrastprogramm bedarf es „übrigens“ eines dritten Kandidaten nicht. Merz, eine Art patrizischer Homo novus aus der Provinz – einer kleinen Region, die sich der langjährigen Merkel-Hegemonie erfolgreich widersetzt hat – soll die Partei von Angela Merkel und vom Mantra des unbedingten Gegenwartsbezugs befreien. Er soll im Überspringen der Gegenwart die heilende Verbindung aus einer inzwischen fernen Vergangenheit in eine heile Zukunft schaffen. Merz, ein geradlinig führender Mann, der uns alle mitreißen kann. Kramp-Karrenbauer soll für die Partei eine bessere Merkel sein, als wir sie je hatten: Eine erfolgreiche machtbewusste Frau, plebejisch nah an den Menschen, praktisch-vernünftig nah an den Themen, nah an der Gegenwart, die vielen Menschen inzwischen weit entrückt ist. Eine moderierende Frau, die uns auf den kleinen möglichen Schritten alle gut mitnehmen kann. Aber: Ein Merz, der nicht in der Gegenwart landet, macht noch keinen Frühling für die CDU. Eine Kramp-Karrenbauer, die nicht abhebt und so den Karren aus den Diskontinuitäten der Gegenwart in die Sphäre der Kontinuität zieht – wo Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sich sinnstiftend auf geraden Linien abbilden – lässt die CDU weiter vertrocknen und an den Rändern bröckeln. Zwischen Schulz-Effekt und der Verschleißtheorie von Armin Laschet lauern „übrigens“ Dritte auf ihre Chance.

Mit Blick auf den Parteitag in Hamburg kommt es jetzt auf die Strippenzieher im Hintergrund an. Und auf die taktische Disposition der Kandidaten für den Parteitag. Wohin gehen die Anhänger von Jens Spahn, wenn er im Zuge des Wahlverfahrens unterliegt. Vielleicht zieht er im letzten Moment seine Kandidatur zurück und spricht sich für den Kandidaten aus, der für seine weitere Karriere die bessere Perspektive beinhaltet. Das Zünglein an der Waage? Und es kommt auf die Magic Moments im Saal an, darauf, wie es den Kandidaten mit ihren Auftritten gelingt, die Sehnsüchte der Delegierten zu treffen und ihre Herzen zu entfachen. Mag sein, dass in den Delegierten mehrere Herzen schlagen. Friedrich Merz hat u.a. in Seebach bewiesen, dass er den Nerv gut treffen kann. Vielleicht gelingt es ihm auf dem Parteitag in Hamburg, zu seiner mobilisierenden und selbstinszenierenden rhetorischen Verpackung auch den passenden Inhalt zu finden, der im Nachgang einmal nicht zu Irritationen führt. „Make Germany proud again!“ zeichnet sich als zündende Botschaft ab, die bereits in seinem Asylrecht-Statement in Seebach zwischen den Zeilen anklingt:

„Ich bin schon lange Zeit der Meinung, …“ bedeutet: Die Zeit ist reif! Ich habe mich lange genug zurückgehalten. Die endende Merkelphase ist lediglich eine unselige Unterbrechung in einer Kontinuität, die mit mir neu aufleben wird. Ich jedenfalls bin mir und der CDU treu geblieben. Ich kenne den Weg, der aus dem Irrgarten der Gegenwart in eine gute Zukunft für die CDU, für unser Land und für Europa führt.

„…dass wir bereit sein müssten …, offen zu reden, …wenn wir ernsthaft…wollen“: Traut euch, offen zu sagen, was ihr denkt. Ich spreche es für euch aus. Read my lips. Bei mir braucht ihr euch nicht mehr zu verstecken. Wir müssen von den Irr-, Um- und Abwegen wieder in die Spur kommen, wenn wir es ernst meinen mit dem wofür wir stehen.

„Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, …“ Stupid: Es geht um Deutschland. Unser Land, das wir aus falsch verstandenen Verpflichtungen den vermeintlichen Notwendigkeiten der Gegenwart opfern.

„Wir müssen irgendwann einmal…“ Es reicht. Wir haben lange genug Toleranz und Zurückhaltung bewiesen. Lange genug unsere Überzeugungen zurückgestellt. Das muss jetzt aber auch mal reichen. Ernsthaft! Wir wollen unser Land wiederhaben.

Der Ausgang des Parteitags ist völlig ungewiss. Fest steht aber schon: Angela Merkel ist befreit. Die Partei noch nicht. – Reinhard Koine

Leserbrief zu „Brauchen wir die SPD noch?“ von Navid Kermani

Ihre Frage beantworte ich mit Nein. Genauer gesagt, die SPD der Deutschen. Die müssen aufpassen, daß sie nicht unter die 5% Klausel rutschen. Die Sozialdemokraten haben international einen ähnlichen Niedergang zu verzeichnen. Für mich völlig verständlich. Ihr Autor Navid Kermani spricht meine Sprache, er hat eine gute Grabesrede zu Papier gebracht. Ich frage mich aber: Würde es Schumacher heute besser machen? Die Arbeiterklasse, ihr klassisches Klientel, ist weggebrochen. Seitdem wissen sie nicht mehr; wer ist eigentlich noch unser Klientel. Oder liegt es an dem heutigen Personal, daß sie nicht mehr vorwärts kommen. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Black Friday“ von Josef Joffe

Ihr Autor Josef Joffe (JoJo) kommt auch aus Amerika. Das, was ihr Autor beschreibt, erzähle ich auch all meinen Freunden. Der Amerikanismus hat Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg in seinen Bann gezogen. Heute muss man raten, wenn man die Firmenschilder über den Geschäften sieht, was verkaufen die eigentlich. Die Beschriftung aller öffentlichen Einrichtungen sind ausgetauscht worden. Feiertage, wie Herr Joffe schreibt, werden übernommen. Diese Affinität hat sich in Deutschland eingebrannt. Unsere Kultur ist kurz vor dem Ausverkauf. Was sagt uns das: Einer meiner Freunde meint: Deutschland hat keine großen Persönlichkeiten mehr, die das hätten aufhalten können. Und ich sage: Englisch ist zur Weltsprache erklärt worden. In vielen Universitäten ist die Schulsprache englisch. Dagegen ist kein Kraut gewachsen. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Das Verderben im Gepäck“ von Alard von Kittlitz

Mit wachsendem Unverständnis habe ich den Text von Alard von Kittlitz gelesen. Niemand ist verpflichtet, das Verhalten des Missionars Johan Allen Chau beim Kontaktversuch mit einem abgeschotteten Inselvolk zu verstehen – zumal wenn man dessen Innensicht, nämlich einen engagiert missionarischen christlichen Glauben, nicht teilt. Dann sollte man sich aber auch genau darüber im Klaren sein – dass man eben aus der Außensicht auf etwas schaut, was man persönlich nicht erlebt hat. Und man sollte nicht sekundäre Motive unterstellen („banaler Traum vom Ruhm“), oder gar pathologisieren („fiebrig religiöser Traum“), nur weil man die primären, religiösen Motive nicht nachvollziehen kann. Dass man etwas nicht „von innen“ kennt, heißt bekanntlich noch nicht, dass es nicht existiert. Und wenn schon Chau selbst zitiert wird – warum dann ein aus dem Zusammenhang gerissenes Tagebuchzitat („letzte Festung Satans“)? Warum nicht die ersten Worte, die er den Inselbewohnern zurief: „Mein Name ist John. Ich liebe euch, und Jesus liebt euch“?Das werden manche abseitig finden oder naiv. Sicher gibt es auch unter Missionaren vorsichtigere, organischere Wege der Kontaktaufnahme. Mich selbst beeindruckt es trotzdem. Denn es ist himmelweit entfernt von unserem abgeklärten Sofachristentum. Und es ist vor allem: völlig gewaltlos, schutzlos, und mutig. Und dennoch schreibt von Kittlitz: „Nichts an seinem Tod war tragisch“; meint er damit etwa: „Selbst schuld“? Mich fröstelt.

Abgesehen davon: Woher wissen wir denn, dass es den Inselbewohnern in ihrer selbstgewählten Abschottung wirklich besser geht? Und das nicht nur aus religiösen, sondern zB auch gesellschaftlichen Gründen? Ein Kontakt mit der umgebenden Welt wird früher oder später sowieso eintreten. Warum soll der Erstkontakt dann nicht mit dem Christentum sein? Ein Blick in unsere eigene Vergangenheit: Auch die iroschottischen Missionare unter den Germanen waren dort anfangs nicht willkommen. Trotzdem wünscht sich wohl niemand von uns antikes Stammesdenken zurück. Das sollen höchstens ferne Insulaner leben, je weiter weg, desto leichter kann man sie romantisieren. Aber die gleiche Würde aller Menschen, mit ihren ideengeschichtlichen Wurzeln im Gedanken der Gottebenbildlichkeit und Gleichheit aller vor Gott – diese christliche Einsicht möchten wir schon gern behalten (allenfalls ohne den „lästigen“ dogmatischen Überbau). Oder nicht? – Prof. Dr. Matthias Clausen

Leserbrief zu „Die neue Schule“ von Manuel J. Hartung

Warum überhaupt „Fehlerfreiheit“? Warum gar „Perfektion“? „Disruption“! „Scheitern zulassen“! „Algorithmen, die den Schwachen Aufgaben vorschlagen, die sie besonders fördern“! Und wenn diese Schwachen und wenig Leistungsbereiten einfach NICHT WOLLEN, NULLBOCK haben und sich lieber in die hierzulande allzu breit gespannte soziale Hängematte legen wollen? Wieviel Naivität in der Schulpolitik ist überhaupt noch denkbar und zumutbar? – Hans Hardenberg

Leserbrief zu „Kleingedrucktes mit großer Sprengkraft“ von Christiane Grefe und Petra Pinzler und zu „Unter keinem guten Stern“ von Mariam Lau et al.

1) „…im polnischen Katowice“: Gibt es ein russisches, französisches …? Warum verwenden die Schreiberinnen in einer deutschen Zeitung für den Ort in Polen nicht die Bezeichnung der deutschen Sprache: Kattowitz? Sie schreiben sicher nicht: Warszawa, Kraków, sondern Warschau, Krakau. Ihre polnischen Kolleginnen schreiben in polnischen Zeitungen nicht Vilnius für Wilna, sondern Wilno, nicht Lwiw, sondern Lwów für Lemberg.

2) Fünf Köpfe und Kennzeichnungen. Drei sind Funktionsbezeichnungen, die vierte und fünfte sind negative Wertungen, da wird wieder einmal gerichtet. Wieso ist jemand, dem der Pakt Angst macht, ein Agitator? Haben die SPD, die Grünen auf anderen Feldern nicht auch Angst und sagen es. Sind sie auch Agitatoren? Wer fragt, auf Implikationen hinweist, ist jemand, der genau liest und das Gelesene überdenkt. Solches Verhalten ist für gewisse Zeitredakteure Agitation. Damit bin ich nicht einverstanden.

Zu Sebastian Kurz möchte ich den Autoren H.M. Enzensberger entgegenhalten: Im Gegensatz zu den Bäumen haben es Montaigne und Diderot vermieden, einen festen Standpunkt einzunehmen.‘ Haben die Autoren die Argumente von Kurz geprüft, gar widerlegt? Kann man durch Nachdenken nicht zu anderen Urteilen kommen als am Vortag? Darf man aus Vermutungen [soll] apodiktische Schlüsse ziehen? Fragwürdigkeiten über Fragwürdigkeiten! – Helmut Wiench

Leserbrief zu „Darf er, was er kann?“ von Ulrich Bahnsen

Im Grunde offenbart jeder Buchstabe Ihres Artikels den Wahnsinn, der unter dem Deckmantel eines heilbringenden medizinischen oder wissenschaftlichen Fortschritts betrieben wird. Mir wird schlecht und ich bekomme Angst bei dem Gedanken daran, mit welchen Perversionen Forscher die Welt demnächst noch überraschen werden. Dolly, Lulu, Lana… Wer oder was folgt als nächstes… ? – Stephan Schulz

Leserbrief zu „Despoten überall“ von Can Dündar

Das ist das typische Geschwafel eines Postdemokraten. Was heißt hier Freiheit.? Die Politik hat zu allererst für die Sicherheit zu sorgen. Die Freiheit kommt ganz am Ende. Dazwischen liegen noch ganze andere Ziele, zum Beispiel keine Armut zuzulassen. Für die Freiheit muß ein Staat auch Voraussetzungen schaffen, damit der Bürger auch frei leben kann. Das wird nämlich sträflich vernachlässigt. China macht es dem Westen vor. Ich selbst lebe auch in Singapur. Dort wurden die Voraussetzungen geschaffen um frei leben zu können. Warum?: Weil sie nicht so blauäugig sind wie die Politiker sind wie in Deutschland. In Singapur wird ein Einwanderer der um Asyl bittet auf Herz und Nieren überprüft, ehe er Singapurer Land betreten darf. Wer kriminell wird, wird wieder rausgeschmissen, auch wenn er sich unbotmäßig verhält. Nach zwei Verwarnungen fliegt er aus dem Land raus. Wer Papier auf die Straße wirft muß umgerechnet 400,-€ Strafe bezahlen. Was hat das gebracht: Ich fühle mich dort freier als in Deutschland. Und außerdem ist der Wohlstand gegenüber Westeuropa höher. Ihre Märchen, die sie ständig verbreiten, sollten sie nicht für die Zeit schreiben. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ von Tina Hildebrandt und Stefan Willeke

Vielen Dank für die interessanten und irgendwo auch amüsanten Beobachtungen und Einordnungen. Eine Frage, die ich mir oft gestellt habe, haben Sie indirekt auch beantwortet und klugerweise nicht zu sehr betont (Vorsicht Neiddebatte). Die Frage lautet: Worauf gründet die Einordnung dieses überdurchschnittlich heilsbringenden Erfolgs? Der Heilsbringer sitzt in vielen Aufsichtsräten, in die er offenbar von Glaubensbrüdern hineingelobt wurde. Ein Unternehmen geführt und dafür die Verantwortung übernommen hat er offenbar nicht. Da habe ich mehr Respekt vor einem Malermeister, der sich mit einem Kredit der Volksbank oder der Sparkasse selbständig macht und einen Betrieb am Markt platziert, egal ob mit 5, mit 50 oder mit 500 Mitarbeitern. – Karlheinz Martin

Leserbrief zu „Sauberer geht’s noch nicht“ von Nina Piatscheck

Vielen Dank für Ihren interessanten Artikel, der mich an folgender Stelle zum Nachdenken bringt: „…der Anbau von Baumwolle braucht pro Kilo über 10.000 Liter Wasser, so viel, dass ganze Seen zu Wüsten werden.“ Solche Zahlen werden immer wieder genannt, wenn auf Umweltsünden hingewiesen wird. Warum sollte es denn eine Umweltsünde sein, für den Anbau von Baumwolle Wasser zu verbrauchen? Das Wasser geht ja nicht verloren, sondern befindet sich in einem natürlichen Kreislauf. Das von der Baumwollpflanze „verbrauchte“ Wasser verdunstet und kommt als Regen zurück. Ich bin sehr daran interessiert, zu erfahren, welchen Denkfehler ich Ihrer Ansicht nach mache. – Dr. Uwe Roske