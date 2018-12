6. Dezember 2018 – Ausgabe 51

Leserbrief zu „Soziales Klima“ von Mark Schieritz

Mark Schieritz meint: „Ganz ohne Verzicht wird sich das Klima nicht retten lassen“. Nein, wenn man etwas für den Klimaschutz tun will, wird vieles knapper und teurer werden müssen. Das ist keine „Politik gegen das eigene Volk“. Das Volk gesteht sogar ein, dass es erheblichen Reformbedarf gibt, in Frankreich noch größeren als bei uns, aber wenn er selber von Reformen betroffen ist, protestiert der Bürger. Statt darin wie Sahra Wagenknecht ein Vorbild für Deutschland zu sehen, sollte man sich vor denen hüten, die vorgeben, für „die kleinen Leute“ zu sprechen. – Jürgen Thiede

Leserbrief zu „»Der Neoliberalismus muss jetzt radikalisiert werden«“ von Tobias Timm

Ich bin einigermaßen verwirrt, daß Sie einem Handlanger der Geldwäsche einen so großen, ja überhaupt einen Raum, in der ZEIT zur Verfügung stellen. – Stephan Kuhr

Leserbrief zu „Stilles Gleis“ von Ingo Malcher und Claas Tatje

In der aktuellen Ausgabe der Zeit wird über die Deutsche Bahn berichtet. Als Vielfahrer kann ich nur empfehlen, das leidige Thema „umgekehrte Wagenreihung“ wie folgt zu lösen: Wegnahme der Wagenstandanzeiger aus Papier und stattdessen Aufstellen digitaler Wagenstandanzeiger in Analogie zu den Fahrgastinformationsanlagen über den Bahnsteigen. Dadurch merkt niemand mehr eine umgekehrte Wagenreihung mit Ausnahme des Vielfahrers und alle Fahrgäste stehen an der richtigen Stelle. Fehlt auf dem Bahnsteig dann nur noch ein Datenkabel und der digitale Anzeiger. Übrigens gibt es auch über verspätete U- Bahnen oder Busse keine Aufregung mehr, seit die Digitalanzeigen die Ankunft verraten und somit niemand mehr auf den Fahrplan sieht. Das ist der gleiche Effekt. Also, anstelle sich mit Züge drehen, Schleifen fahren, Bereitschaftszugführern und weiteren bahninternen Schwierigkeiten zu beschäftigen – diese Ursachen lassen sich kurzfristig nicht ändern, lieber mal die Wirkung kundengerecht und auf einfache Weise und schnell gestalten. – Andreas Mixa

Leserbrief zu „» Ich höre das Gras wachsen«“ von Stefan Willeke

Sie zitieren Hernn Hofreiter: „Gegen alles, was Sie, Herr Kubicki, vekörpern, habe ich mein Leben lang gekämpft.“ Der Mann spricht mir aus der Seele: Den Spruch „errare humanum est“ übersetzen Sie mit „Irren ist menschlich“ in dem Sinne, dass der Irrtum eine menschliche Eigenschaft ist, die Sie allerdings bei sich nicht entdecken können. Sie reden stets nach dem Motto „kubicki locuta, causa finita“, worauf Sie vermutlich antworten: „Ich kann kein Latein.“ Solchen „Typen … wie mich …“ geht man wirklich besser aus dem Weg, sie sind nicht interessiert der Meinung Anderer. – Wilhelm Meyer

Leserbrief zu „Soziales Klima“ von Mark Schieritz

Die jüngsten Gewaltausbrüche in Paris bedeuten m. E. nichts weniger als einen veritablen Kultur- und Tabubruch. Die auf den Champs-Elysées in blinder Wut angerichteten Zerstörungen sind schrecklich, aber dass die Gewalttäter nicht einmal den Arc de Triomphe mit dem Grabmal des Unbekannten Soldaten und der Ewigen Flamme verschont haben, hat m. E. eine noch ganz andere Dimension. Mag der materielle Schaden auch überschaubar sein, der Angriff auf dieses Monument der französischen Geschichte ist ein irreversibles Malheur. – Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Heilmann

Leserbrief zu „Im Schleudergang“ von Lisa Nienhaus

Ich vermisse in Ihrem Artikel den Hinweis, dass die Malaise bei der Deutschen Bank das unselige Erbe des seinerzeit von der Politik und leider auch von den Medien hofierten und gehätschelten Herrn Ackermann ist. Hat er nicht dieses irrwitzige Ziel einer Eigenkapitalrendite von 25 Prozent vorgegeben und zu dessen Erreichung u. a. das Investmentbanking mit astronomischen Boni gepuscht? Offensichtlich wurde seine Vorgabe auch in anderen Geschäftsbereichen als ein Signal, Rendite gehe über alles, miss(?)ver- standen. Und wo steckt bei alledem der ebenfalls hochgelobte Aufsichtsratsvorsitzende Achleitner (seit genau sechseinhalb Jahren schon)? Der hat zwar keine Verantwortung für das operative Geschäft, aber sollte er wirklich gar keinen Einfluss auf den rasanten Niedergang des Instituts nehmen können? – Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Heilmann

Leserbrief zu „Glücklich ist, wer vergisst“ von Benedikt Erenz

Glücklich ist, wer vergisst, dass auch das Schächten von NS-Verbrechern Vergangenheit ist. Blanke Unkenntnis erfährt weltweit bedauerlicherweise immer größere Bedeutung. – Michael Reisner

Leserbrief zu „» Ich höre das Gras wachsen«“ von Stefan Willeke

Kubicki hört das Gras wachsen. Selten ein so seltsames, sinnfreies und selbstverliebtes Interview gelesen. – Constanze Thorand

Leserbrief zu „Die neue Sklavenhaltergesellschaft“ von Thomas Assheuer

Ihre heutige Benennung eines Tabubruchs allein in China ,durch Veränderung des Erbgutes von Zwillingsmädchen,verbunden mit der Gefahr einer Kombination von Biotechnologie und digitaler Kontroll-Technologie zeigt mir eher einen „Angstschrei „als ein Warnsignal .! Denn die heute angewandten wirksamen Praktiken eines Doppelangriffs aus digitaler Überwachung und genetischer/neurologischer Manipulation können doch nicht mehr ernsthaft geleugnet werden.Das ist bereits bittere Wirklichkeit und kein Zukunfts-Horror-Scenario mehr. Die biotechnische /neurologische Erzeugung anderere Menschenklassen (Ziel unseres Gesundheitswesens)im Verbund mit psychologischen Beeinflussungs-Mechanismen(Werbungs-Medien-Unterhaltungs-Strategien)führen zwangsläufig heute bereits zur Spaltung der Einheit der Gattung Mensch.Denn diese sind nur Formen,um eine Menschen-Masse (13 Milliarden )überhaupt beherrschen zu können.Die „Sklavenhaltergesellschaft „braucht somit keine Wiederkehr.Sie wandelt nur ihre Umgangsformen subtiler zur Steuerung von Arbeit und Kontrolle der Massen zeitgemäß um.

Mit Ettiketten wie Sozialismus-Kommunismus/Materialismus -Nationalismus werden und wurden einladenden Werkzeuge zu rein machtpolitischen Zwecken von Populisten und Autokraten in die Hand genommen,den schicksalhaften Selbstlauf der Evolution dennoch beeinflussen zu können. Durch diese Art subtiler „Menschenbastelei“soll ein anderer Mensch geschaffen werden. Wir sind alle nur Teil all dieser Dinge ,die von einer Bezeichnug /Benennung allein repräsentiert werden.Denn die Dinge an sich sind uns wichtig allein geworden .Der Mensch spielt lediglich als Objekt nur noch eine Rolle.Das wird zum Zentrum unseres Denkens gemacht -als Kern gilt allein das Wort. Somit sind Worte heute viel wichtiger geworden als der Mensch selbst.Damit sind Ettiketten viel wichtiger geworden als das wofür sie stehen.Wir leben von Worten(Werte und Urteile).Jeder andere Weg,jede andere Suche nach der Wirklichkeit ist doch damit lediglich eine Projektion des Selbst ,eigene Gefühls-/Gesinnungslage.Nur „hausgemacht“und deshalb nicht objektiv und real.

Wir sollten daher lieber auf jegliches Urteilen/Verurteilen oder Rechtfertigungen verzichten und lediglich deutlich aussprechen ,was wir denken und fühlen.Den Mechanismus des Geistes beobachten,wie abhängig wir allein von Worten bloß sind.Wie die Worte das Gedächtnis stimulieren oder die verdeckten/verschütteten Erfahrungen unserer Vordenker aus dem Müll der Geschichte ans Tageslicht bringen. Es gab und gibt stets andere Phantasmen/Mechanismen der Menschensteuerung(Die Religion/Philosophie ist nur eine von vielen) Alles entspricht jedoch lediglich meiner eigenen inneren Struktur/meiner Daseinsform. Wir bemühen uns dabei ,das Neue,das Fremde so lange zu verhindern ,bis es nicht mehr gefährlich für uns erscheint. Wir lassen unser handeln primär von Gesinnungsethik und unserem anerzogenen Verantwortungsbewußtsein leiten. Das drückt uns jedoch in den Gestus des moralisch Hochstehenden hinein.,der es gern vermeidet zu fragen ,welche Folgen seine Ignoranz und Arroganz zu solchen Dingen in naher Zukunft haben wird.Es reicht nur für Warnungen und Dramatisierungen oder verbalen Provokationen ,ohne dabei uns selbst daran zu messen,was wir als Mensch dabei sind und tun könnten.Wir üben nur die Kunst der Selbstbetrachtung im Spiegelbild der anderen dabei allein aus.:

Gerüchte wie“ neue Sklavenhaltergesellschaft „sind für mich die Rauchfahnen der Wahrheit.Sie bleiben erfundene Informationen ,die leicht zum Mythos werden,wenn sie nur oftmals wiederholt und reifen können.Sie sind nicht nachprüfbar und zirkulieren meist in Echoräumen -Gleichgesinnter bei passiver Leserschaft. Damit vielleicht sogar das einzige klassische Nachrichtenübermittlungsverfahren,das bald in Gefahr läuft ,vom technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt der Kommunikations-Entwicklung verdrängt und ersetzt zu werden. Denn manche Dinge existieren auf eine Weise,die unabhängig davon ist,was wir dazu meinen.Es gibt also Tatsachen ,die objektiv bestehen.Die Wissenschaft überall auf der Welt ist stets auf der Suche nach solchen Tatsachen,um objektive Erkenntnisse zu erlangen.Daher sollte man auch die naheliegende Meinung -alles Subjektive -ausklammern-. Oder etwa nicht ,Herr Assheuer? – Lothar Hantel

Leserbrief zu „Soziales Klima“ von Mark Schieritz

Ich kann all denen kein Verständnis entgegenbringen, die sich in die Menge der zu Recht Protestierenden einreihen, selbst aber nur ihr politisches Süppchen kochen wollen. Sowohl diese Trittbrettfahrer als auch die Gefühlt-Abgehängten sollten sowohl in Frankreich als auch bei uns ihrem Staat dankbar sein für ihre aktuelle ökonomische Situation. Ich nehme an, hier wie dort ist es die deutliche Mehrheit. Dass sich aber eine Mehrheit der französischen Öffentlichkeit auch hinter Staatsfeinden und Randalierern versammelt, kann ich nicht nachvollziehen. Wäre es nicht Zeit, darüber nachzudenken, ob eine gesicherte Zukunft für unsere Kinder und Enkel mit einer noch einigermaßen intakten Umwelt sich verträgt mit einer „Ich bin auch wer, Arschloch!-Mentalität“. Die Egozentriker-Parade, angefeuert von rechten und linken Populisten, ist weltweit dabei, die Demokratien niederzubrüllen. – Willi Mößel

Leserbrief zu „»Wir sind die Gewinner der Geschichte«“ von Matthias Geis

Wie ihre Leserredaktion weiß, habe ich mich von Deutschland verabschiedet. Meine Besuche in Deutschland beschränken sich auf Verwandtenbesuche und alte Freunde, die teilweise auch in andere Länder ausgewandert sind, wiederzusehen. Nachdem ich ihren Beitrag der Bundeskanzlerin, besonders die Rubrik „Überzeugungstäterin“ gelesen habe, bereue ich keinen Moment meines Weggangs. Was für ein Lebensfremdes Statement. Sie hätte sich lieber als Nachfolgerin von Margot Käßmann bewerben sollen. Es müsste eher heißen: „Wir sind die Verlierer der Geschichte!“ – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Denkraum erweitern“ von Ulrike Gastmann

Ihre Autorin Ulrike Gastmann hat einen intelligenten Freund. Tellkamp ist aber auch ein Freund von mir. Tellkamp lehnt sich gegen den Mainstream auf. Richtig so. Die heutige Politik ist Zeugnis genug, das Tellkamp dagegen aufbegehrt. Unwort des Jahres ändere ich in „Poppolismus“, das schlägt alles. Daran erkenne ich wie unbeholfen der Rest mit dem Gegnern umgeht. Obwohl das Wort in sich keine Beleidigung darstellt. Selbst das wissen die Klugscheißer nicht. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „»Wir sind im letzten Akt einer Tragödie«“ von Britta Stuff

Klasse! Das ist Bildungsauftrag „at it’s best“. Beim Lesen des Interviews mit Norbert Blüm kamen mir unvermittelt Szenen von „House of Cards“, „Borgen“ und „Das Spiel der Macht“ in den Sinn. Ja, auch wenn es sich bei Politikern um die oftmals bescholtene Elite handelt. Auch auf dieser Ebene der Gesellschaft geht es letztlich um nicht mehr als um die ewigen Gegenpole Zugehörigheit und Ausschluß sowie Anerkennung und Ablehnung. Also, die ganz normalen Gefühle, die uns Menschen ausmachen. Angewandt in Familie, Beruf und Freundschaften. Vielleicht normalisiert das den Blick auf „die Politiker“ ein wenig. – Michael Hauck

Leserbrief zu „In Merkels Hand“ von Tina Hildebrandt

„Beliebteste“

In Deutschland sind die Nationalisten nicht so stark wie in einigen anderen Ländern Europas. Sie erkennen als Ihr größtes Hindernis voranzukommen die politisch herausragende Führung von Angela Merkel zum Wohl Deutschlands, Europas und der Welt. „Forbes“ in USA kürt die Bundekanzlerin soeben zum dreizehnten (!) Mal als weltbeste Vermittlerin. Nur das politische Rechtsaußen propagiert unermüdlich „Merkel muss weg“. Nur einige wenige Printmedien verbreiten diesen Wunsch als eigenen. Hingegen wollen die CDU, Forbes, Ministerpräsident Kretschmann und 63 % (!) der Wahlberechtigten die weltweit wichtigste deutsche Politikerin sehr gern als Kanzlerin behalten. Angela Merkel ist mit ihrer beliebten, weder eitlen noch eigensüchtigen Art bereit, noch bis 2021 dem Land zu dienen. Aus meiner Sicht als Mitglied der Europa Union bin ich dafür sehr dankbar. Die Bundeskanzlerin mag für die äußerste Rechte eine „Muss-endlich-weg-Kanzlerin“ bleiben; in einem Leitartikel einer deutschen Tageszeitung hieß es kürzlich sogar: „Angela Merkel ist die am tiefsten gehasste Politikerin in Deutschland“. Für die Mehrheit der Bevölkerung bleibt Angela Merkel die „beliebteste Politikerin Deutschlands“. – Frank Müller-Thoma

Leserbrief zu „Innere Einkehr auf Sächsisch“ von Moritz von Uslar

Herr Uslar beschreibt auf höchst herablassende Weise den Chemnitzer Weihnachtsmarkt und „die (sich dort aufhaltenden) Chemnitzer“. Er beschreibt seinen Gang durch die Stadt ähnlich wie einen Zoobesuch, bei dem es gilt, aus sicherer Distanz exotische Tiere zu bestaunen. In Zitaten wie „Ach, der kauende Chemnitzer ist schon etwas Feines“ wird einerseits der arrogante Blick des Autors auf die Bürger der Stadt deutlich, andererseits tritt eine gefährliche Pauschalisierung zutage. Aus meiner Sicht spielt ein in dieser Tonlage verfasster Artikel über Chemnitz leider Strömungen wie Pegida in die Hände und liefert weitere Argumente für deren Verunglimpfung der Presse sowie der „Besserwessis“. Selbst Ostdeutsche, die sich aktiv gegen die Vertreter dieser Gruppierungen stellen, fühlen sich durch derartige Formulierungen verunglimpft und äußern diesbezüglich Verständnis für die pegidistische Wut auf die Presse. Auch meinen in Chemnitz lebenden Verwandten ergeht es so und ich kann ihre Sichtweise teilweise gut nachvollziehen. Herr Uslar offenbart in seinem Artikel ein Schubladendenken, das ihn meines Erachtens in die Nähe anderer Pauschalisierer in diesem Land rückt. Aus diesem Grund möchte ich ihm gern eine weitere Reise in den Osten empfehlen: nach Dresden, um sich die im dortigen Hygiene-Museum laufende Sonderausstellung „Rassismus“ anzusehen, die deutlich die Wurzeln eines solchen Denkens in Schubladen (bei Uslar „Der Chemnitzer“ oder eben zu Beginn des Jahrhunderts „Der Afrikaner“, „Der Jude“) aufzeigt. Worin ein solches Denken münden kann, ist hinlänglich bekannt. Grundsätzlich finde ich es sehr enttäuschend, dass gerade die Zeit, die sogar die Sonderseiten „Zeit im Osten“ veröffentlicht, einen solch herablassenden Text über die Bürger einer ostdeutschen Stadt und die dortige Stimmungslage abdruckt. – L. Ludwig

Leserbrief zu „Innere Einkehr auf Sächsisch“ von Moritz von Uslar

Der Autor versteht überhaupt nicht wie der Osten tickt. Zum Artikel kann ich nur sagen „Dümmer gehts nimmer“. Eine Ostrentnerin mit gefärbtem Haar und farbenfroher Kleidung im Schrank. – Ein/e Leser/in

Leserbrief zu „Im Auge des Zyklons“ von Iris Radisch

Ich möchte ihnen zu dem Interview ‚Im Auge des Zyklopen‘ mit Annie Ernaux gratulieren: der Artikel ist eine hervorragende Satire, die mit Recht im Feuilleton erscheint. Eine präzise treffende Satire auf die (Pseudo)argumente und Verschwörungsvermutungen, die alle Intellektuellen zu allen Zeiten als Rechtfertigung von Gewalt vorgebracht haben und vorbringen, vorausgesetzt, die Gewalt unterstützt ihre jeweils eigenen Anschauungen. Besonders gelungen ist sie, weil sie die Besonderheit der heutigen Lage erhellt: während früher Grundlage eine einigermaßen rational zusammenhängende Ideologie mit genauen Zukunftsvorstellungen war, ist es heute eine diffuse ‚Wut‘ darüber, dass die Welt einfach nicht das Paradies ist, das sie gefälligst zu sein hat. Oder sollte ich den Text nicht verstanden haben, und es handelt sich um ein reales Interview? Nebenbei bemerkt: dann wäre er einer der vielen Texte, die in den letzten Jahren in der ‚Zeit‘ im Feuilleton erscheinen, obwohl sie in den politischen Teil gehören- vermutlich, weil die ‚Zeit‘ zu den Themen, die im Feuilleton ihren Platz haben, nichts zu sagen weiß. – Barbara Sutor

Leserbrief zu „»Abends mit Eva gevögelt«“ von Michael Naumann

Wenn man dem “überflüssigsten Buch des Jahres” eine ganze Seite im Literaturteil der Zeit widmet, stellt sich schon die Frage des Motivs. Warum muss ich das Überflüssige lesen? Vielleicht ist die Motivlage gar nicht unähnlich zum Tagebuchautor; und das kleine Kribbeln in der Hose, wenn man ordentlich viel und groß Worte schreibt, die man ja eigentlich nicht benutzen darf, will einfach bedient werden. Solcherlei Nabelschau untenrum ist öde und sollte privat bleiben. Das gilt für Feuchtwanger und Ihren Artikel. Ihn ganzseitig in der Zeit serviert zu bekommen ist traurig. – Hubert Zebski

Leserbrief zu „» Ich höre das Gras wachsen«“ von Stefan Willeke

Der Mann gefiel mir schon immer. Kubicki ist einer der seltenen Spezis. Was wäre es schön, wenn er Bundeskanzler werden würde. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Kampf gegen die Masern“ von Jan Schweitzer

Zum Thema „Impfverweigerer“ gab es bereits mehrfach in den letzten Jahren größere oder kleinere Beiträge in der Zeit. Jedesmal war ich von der einseitigen Berichterstattung, der „Schwarz-Weiß-Malerei“ enttäuscht. Denn trotz dem ohne Frage bestehenden Nutzen von Impfungen, kann es selbstverständlich zu Impfschäden oder Impfdurchbrüchen (je nach Impfstoff) kommen – das gehört zum Basiswissen der Mikrobiologie und Immunologie. Dazu kommen noch Inhaltsstoffe der Impfstoffe, die gesundheitliche Risiken in sich bergen oder Nachteile der Impfung in Bezug auf die Dauer der Immunität und den „Nestschutz“ von Säuglingen (fehlt z.B. bei Masern bei geimpften Müttern im Gegensatz zu früher erkrankten). Dass auch solche Risiken thematisiert werden, habe ich bisher in den Zeit-Beiträgen jedoch vermisst. Ich erwarte von einem gut recherchiertem Journalismus eine differenzierte Darstellung der Fakten. Neben Impfverweigerung und Akzeptanz der offiziellen Impfempfehlung gibt es auch noch Zwischenwege der individuellen Impfentscheidung, z.B. was den Impfzeitpunkt (Alter des Kindes) oder den Verzicht auf bestimmte Impfungen je nach (nicht vorhandenem oder vorhandenem) Risiko, angeht. So steht für mich persönlich ein relativ früher Impfschutz gegen Polio (um nur ein Beispiel zu nennen) nicht zur Diskussion. Ein wenige Monate altes Baby, das nicht in einer Riskikoumgebung aufwächst, bereits mit einem 6-Fachimpfstof inklusive Hepatitis B zu impfen, kann dagegen sehr wohl hinterfragt werden. Ich hoffe daher, dass in Zukunft auch zu bei diesem Thema eine differenzierte Darstellung Platz in der Zeit findet. – Susanne Waiblinger

Leserbrief zu „»Der Neoliberalismus muss jetzt radikalisiert werden«“ von Tobias Timm

Viele Aussagen von Herrn Schumacher halte ich für fragwürdig. Um nur ein Beispiel zu nennen: Seine ablehenede Haltung gegenüber einer staatlich geplanten Durchmischung von sozialen Milieus in Wohnbauprojekten. Dabei ist doch klar, dass die räumliche Trennung der sozialen Milieus es erschwert, die Lebenswelten der Menschen aus dem jeweils anderen sozialen Milieu kennenzulernen und so die daraus resultierenden Weltanschauungen nachvollziehen zu können.

Ein Unverständnis entsteht, welches sich dann bei den nächsten Wahlen in Form einer erhöhten Polarisierung niederschlägt. Was wiederum das Bilden von zukünftigen Regierungen nicht gerade einfacher machen wird. Zudem würde mich seine Haltung zum Klimawandel sehr interessieren. Denn mir einigen seiner Aussagen hat er bei mir den Eindruck erweckt, dass er sich über die Folgen unseres aktuellen Lebensstils, der meine und vor allem kommende Generationen betreffen wird, bisher keine Gedanken gemacht hat. – Arno Schmidt

Leserbrief zu „»Abends mit Eva gevögelt«“ von Michael Naumann

Der Name Feuchtwanger steht für Weltliteratur.Das bedeutet aber doch nicht , dass seine exhibitionischten Tagebücher automatich auch Weltliteratur sind,in diesem Falle nicht mal Literatur,sondern bestenfalls Wichsvorlage. Für den Autor selber, wenn nötig.Und für andere Leser,um sich als Voyeur zu üben. Der Autor schwelgt in Erinnerung an die gehabten Orgasmen, der Voyeur huldigt dem Meister. Für die 26 Euro Buchpreis lieber einen Kalender kaufen mit etnschlägigen Fotos. – Hans-Emil Schuster

Leserbrief zu „Effektiver als die Natur“ von Stefan Schmit

In seinem Artikel greift Stefan Schmitt eine alte Idee auf: Könnte man den Fotosyntheseprozess effizienter machen, so ließe sich die pflanzliche Ertragsbildung steigern. In diesem Fall sollen „speziell für den Klimaschutz gezüchtete Designerbäume“ mehr CO2 aus der Atmosphäre entfernen. Diese Vorstellung übersieht wichtige Forschungsergebnisse der letzten Jahre, die zeigen, dass die Fotosynthese in den allermeisten Fällen nicht limitiert, sondern selbst vom Stoffwechsel gebremst wird. Es wird sogar in der alternativen Atmung oder aufgrund von Entkopplungsproteinen in Pflanzen ineffizient Energie in Form von ATP gebildet, um überschüssige Energie zu verbrauchen. Limitierend wirken dagegen physiologische Prozesse in sogenannten Sinkorganen (Wachstum von Blättern und Wurzeln, Bildung von Früchten), wo die ausreichend angelieferten Assimilate aus der Fotosynthese aufgrund mangelnden Wachstums nicht verbraucht werden. Eine Erhöhung der Fotosynthese muss, wie in verschiedenen Forschungsprojekten gezeigt wurde, an diesen Prozessen und nicht an der Fotosynthese selbst ansetzen. Vergleicht man die jährlich global freigesetzte CO2-Menge (219 Milliarden t C) mit der durch Diffusion in Ozeane (82 Milliarden t C) und durch Fotosynthese verbrauchte CO2-Menge (123 Milliarden t C), so zeigt sich, dass eine globale Steigerung der Fotosynthese um 5% die überschüssige Freisetzung des Klimagases CO2 unterbinden könnte. Aufforstungsprogramme, effizienterer Pflanzenbau und die Nutzung besonders von Nebenprodukten als nachwachsende Rohstoffe könnten, neben der Vermeidung von CO2-Emissionen, erheblich zum Klimaschutz beitragen. – Sven Schubert

Leserbrief zu „Effektiver als die Natur“ von Stefan Schmit

Ich trage dieses Jahr zu Weihnachten meinen Teil zur Photosynthese bei und verschenke Bäume statt Materielles. Das bringt auch noch Spaß, z.B. auf www.treedom.net/de/! – Barbara Schröder

Leserbrief zu „» Ich höre das Gras wachsen«“ von Stefan Willeke

Kubicki kann das Gras wachsen hören, sagt er. Kubicki ? Gibt es den auch noch? Oder schon wieder? Mit solch einer selbstzerstörerischen Eigendarstellung kann man nur hoffen für ihn: Das Gras flüstert nicht bereits “ F.D.P., fast drei Prozent“ . – Hans-Emil Schuster

Leserbrief zu „Denken oder denken lassen?“ von Mohamed Amjahid

Der Artikel zeigt die Notwendigkeit, an allen höheren Bildungsanstalten, für alle Studierenden sichtbar, Voltaires Ausspruch anzubringen: „Es mögen mir zwar deine Worte misfallen, aber ich werde bis zum Tod dein Recht verteidigen, sie auszusprechen.“ So ist Meinungsfreiheit zu verstehen. – Ulla Ertl

Leserbrief zu „Stilles Gleis“ von Ingo Malcher und Claas Tatje

Ihr Autor Marcus Rohwetter ist auf der richtigen Spur. Es ist aber noch viel schlimmer. Ich betreue hin und wieder ältere Menschen – die sind völlig aufgelöst und manche haben keine Lust mehr zu leben. Oft wissen wissen sie gar nicht mehr, was die Angerufenen meinen, wenn ein Anruf tatsächlich Mal zustande kommt. Und die Firmen, die nur über Automaten zu erreichen sind ist das Problem noch größer. In der Form: wenn sie das oder jenes wissen wollen drücken sie 0, 1 oder 2 usw. usw. Und wenn der oder die Betreffende sich aufregt, wird aufgelegt. Bei den Handwerksfirmen ist es nicht viel anders. Die Beratungsstellen können sie auch vergessen. Die sind genauso schwer oder gar nicht zu erreichen. Das wird alles von der Politik übersehen. Der Bürger hat sich noch nie so verlassen gefühlt wie heute. Die Politik wird dafür gescholten. Auf Merkel hat man eine Stinkwut. Es ist schon was wahres dran, wenn viele Bürger von der Politik die Schnauze voll haben. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „»Ich suche nach dem Iniesta-Gehirn«“ von Jörg Kramer

Nach dem Lesen dieses Gespräches fällt einem unwillkürlich die alte Bauernregel „Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich das Wetter, oder es bleibt wie es ist“ ein. Beispiel: Wenn ein Spieler 12,5 km im Spiel läuft, kann es dies und jenes bedeuten. Es kann aber auch vielleicht daran liegen … Mir erscheint diese ganze Analyserei, ob mit oder ohne Algorithmen, ob mit oder ohne bewertende Systeme, wie ein großer Hokuspokus, wie ein gewaltiges Brimborium und ein cleveres Arbeitsbeschaffungsprogramm für Leute, die der Intuition einen (schein)wissenschaftlichen Anstrich verpassen. Bestes Beispiel ist das Packing: Damit verschaffen diese Analysten Toni Kroos seit Jahren ein traumhaftes Image, gerade bei Sportjournalisten. Dabei spielt der seit Menschengedenken, um es mit Uli Hoeneß zu sagen, einen Dreck, was einem besonders auffällt, wenn man ihn mit seinem Kollegen Luka Modric vergleicht, wozu man wiederum keinen Algorithmus benötigt. – Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Heilmann

Leserbrief zu „Mehr JFK, weniger Momper“ von Peter Dausend

Bitte setzen Sie diese Analysen fort und klären Sie insbesondere einige Zweifelsfälle: Warum schaffte es Angela Dorothea Merkel ohne das „D.“? Ist A. K.-K. gleichwertig zu Annegret K. Karrenbauer? Wäre das Doppel-T bei Markus Thomas Theodor Söder hilfreich oder kontraproduktiv? Usw. usf. – Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Heilmann

Leserbrief zu „Denken oder denken lassen?“ von Mohamed Amjahid

Professor Schönecker ist in der heutigen Zeit ein mutiger Professor, obwohl es eigentlich gar keinen Mut bedarf. In einer Demokratie sollten unterschiedliche Meinungen zum Alltag gehören. Tatsache ist der moralische und soziale Verfall und die massenhafte Einwanderung völlig fremder Kulturen, die keiner wegleugnen kann. Ich kenne all die demagogischen Floskeln, der Linksextremisten. Für die besteht die Demokratie nur dann, wenn alle politisch in die gleiche Richtung laufen. Die das nicht tun, müssen in ihrer Meinungsfreiheit eingeschränkt werden. So muß man das verstehen. Verrückt aber wahr! – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Oh Tannenbaum, hilf!“ von Christiane Grefe und Fritz Habekuss

In dem Artikel suchen die Autoren auch nach einem „Wald, der alles kann“. Ich habe diesen Wald auf den Hügeln aus Kalkgestein im Oberpfälzer Jura gefunden: Unsere Vorfahren haben in dieser wasserarmen Gegend die natürlich dort vorkommenden Buchenwälder mit Bauholz- und Wertholzbäumen aufgefüllt. So entstanden Mischwälder aus Licht- und Schattbaumarten, die aus mehreren Stockwerken bestehen. Oben wachsen Lärchen, Fichten, Kiefern, Tannen, Eichen und Edellaubbäume, in den unteren Etagen des Waldes Buchen und Hainbuchen. Die Schattbaumart Buche umfüttert die Stämme der Bauholz- und Wertholzbäume und fördert so deren Qualität. Die Buche als Mutter des Waldes wirkt auf der ganzen Fläche als Bodenverbesserin, Nährstoffpumpe, Wertholzmacherin (für die Bäume im oberen Stockwerk) und als Trägerin der heimischen Biodiversität.

Gegenüber dem reinen Buchenwald steigen so die Holzzuwächse um 30 – 40 %. Solche Wälder liefern alles: Brennholz und Industrieholz (vor allem Buche), Bauholz (Weißtanne, Fichte, Kiefer) und Wertholz (Lärche, Eiche, Edellaubbäume). Sie schützen den Boden sehr gut und bewahren das knappe Wasser. Mit einer modernen Zukunfts-Jura-Mischung, z.B. aus 20% Weißtanne, 30% Douglasie, Lärche, Kiefer, Fichte oder/und Schwarzkiefer, 20% Eiche und/oder Edellaubbäume und auf 100% der Waldfläche Buche „unten“ und „dazwischen“ lassen sich die Holzuwächse und damit auch die Klimaschutzleistung nochmals um 20 – 40% erhöhen. Durch die hohe Bauholzquote in solchen Mischwäldern kann eine zusätzliche CO²-Rückhaltung von 5 bis 10 Tonnen pro Hektar und Jahr erreicht werden. Dieses Mischwald-Bauholz-Konzept ist ein Zukunftswald-Leitbild, das sich in Deutschland in standortsangepassten Varianten auf großer Fläche realisieren lässt. – Erwin Engeße

Leserbrief zu „Denken oder denken lassen?“ von Mohamed Amjahid

Thilo denkt – Annegret lenkt? Produktion sucht Konsumation; – oder umgekehrt? „Kauf dir, was du willst, mein Schatz. Ich lasse mich gern überraschen.“ – Salzburger Nachrichten vom 7.12.1968 Thilo Sarrazin und Annegret Kramp-Karrenbauer denken oder handeln vielleicht anders. Was in einer etwa 1000 Jahre alten Studie des persischen Hofes zum Thema Kastration europäischer Jünglinge auf herrschaftliches Interesse stieß und von René Descartes zur allgemeinen Denkweise verklärt wurde, fand bis heute natürlich keinen Ursprung, aber jede Menge gemeiner Denkweisen. „Ich bin sehr besorgt.“ „(Lächle, du kannst sie nicht alle…)“ „Sie hören mir nicht zu.“ – am Rande eines Gipfels vor ein paar Tagen – Michael Reisner

Leserbrief zu „Aus der Heimat entführt, um Europa zu amüsieren“ von Elisabeth Knoblauch

In dem Beitrag wird völlig zu Recht angeprangert, dass sich europäische Mächte des Raubes an Land, Gütern und Menschen schuldig gemacht haben. Und dies betriff nicht nur Afrika, sondern auch Asien. Zu den Opfern gehörten auch die arabischen Völker. Aber diese sind nicht nur Opfer, sondern durch ihre Beteiligung am Sklavenhandel zugleich auch Täter. Und es stellt sich die Frage, aus welchem Grund keine anklagenden Stimmen aus Afrika in Richtung der arabischen Völker zu vernehmen sind, und warum es diesen so gut gelingt, als Täter sich der Wahrnehmung zu entziehen. Auch aus Arabien selbst ist nichts zu vernehmen. Bezeichnend dafür mag sein, dass in dem gesamten Werk von Albert Hourani – Geschichte der arabischen Völker – das Wort „Sklavenhandel“ nicht vorkommt. Wenn sich denn Afrika um Ersatz für erlittenes Unrecht bemüht: Auch bei den reichen arabischen Staaten gäbe es einiges zu holen, mit vollem Recht. – Fritz Haisch

Leserbrief zu „»Der Neoliberalismus muss jetzt radikalisiert werden«“ von Tobias Timm

Der ZEIT ist es zu verdanken, dass der Leser Einblick in die Gedankenwelt des weltberühmten Architekten Patrik Schumacher gewinnen konnten. Über sein eigentliches Metier, die Architektur, erfahren wir nur wenig: Er mag nicht den „Neorationalismus, der sich auf die Architektur der 20er und 30er Jahre bezieht, auf den faschistischen Mix aus Moderne und Tradition“, und hat auf der Basis des „Neoliberalismus, der jetzt radikalisiert werden muss“, einen neuen Stil ausgerufen, den “Parametrismus”, der sich zwar “noch nicht hegemonial durchgesetzt hat, aber der große Schub wird kommen, es gibt dazu keine Alternative“: Seine Geschäfte in den USA seien abgeflaut, „seitdem es neue Gesetze gegen Geldwäsche gibt: Wenn der Geldfluss zu radikal abgeschritten wird, sinken die Preise und die Kalkulationen der Immobilienentwickler stimmen nicht mehr“. Bei ihm ist die Welt gottlob in Ordnung: „Hier wird niemand mehr ausgeblendet. Selbst der Job unserer Putzkräfte ist angenehm, die können bei uns Popcorn oder Joghurt essen und sich unterhalten.” Allerdings, „wenn Menschen keinen Zwang verspüren, kommen sie gar nicht erst raus aus dem Bett; „es darf keine Garantien geben. Der Markt wird die Arbeit richtig verteilen”. Er ist sicher, dass „die linksliberale Politik auch für die ärmeren Schichten Gift ist; die abgehängten Schichten gibt es nur wegen der Wohlfahrtsgarantie“. Er ist “Kosmopolit. Und gegen Arbeitsrechte. Der Markt beschützt die Arbeiter am besten gegen Ausbeutung“. Für Notfälle rät er, -wie er selber – „ein schönes, sattes Polster zu haben. Oder man nutzt profitorientierte Privatversicherungen”. Er ist gegen eine „Mischung von sozialen Milieus in Wohnungsbauprojekten, da sie Konflikte zwischen den Milieus fördert“. Das könne der Markt besser regeln: “Die Sicherheitsleute und das Reinigungspersonal brauchen doch nicht in der Stadt zu wohnen“. „Soziale Mobilität lässt sich nicht staatlich verordnen. Umverteilung ist auch immer die Belohnung von Versagen und macht Versagen damit zur Option. Staatliche Subvention ist Gift.“ Sagt der ehemalige Marxist, nachdem er sich “in den letzten zehn Jahren Gedanken gemacht hat und politisch aktiv geworden ist“! Nach der Lektüre dieses Interviews habe ich den finsteren Verdacht, dass es sich bei diesem Beitrag wohl nur um eine Persiflage handeln kann! Um Aufklärung bittet – Prof. E.C. Klapp

Leserbrief zu „Schwere Entscheidung“ von Max Lebsanft

Es hat mir gut getan, Ihren Artikel zu lesen. Meine Mutter (80) ist Anfang 2018 an Nierenversagen gestorben. Die Ärztin in der Notaufnahme sagte mir, man wolle meiner Mutter keine Dialyse zumuten, da ihr Gesundheitszustand insgesamt sehr schlecht war. Meine Mutter hatte eine Patientenverfügung verfasst, die jede lebensverlängernde Maßnahme untersagte, dazu gehört auch die Dialyse. Da meine Mutter nicht mehr ansprechbar war, musste ich kraft meiner Betreuungsvollmacht die Entscheidung fällen, dass meine Mutter nur noch palliativ behandelt wird. Ein schwerer Schritt, der mein Gewissen bis heute belastet. Durch Ihren Artikel hab ich jetzt verstanden, an welchen Symptomen ich schon monatelang hätte erkennen können, wie es um meine Mutter steht. Dann wäre ein klärendes Gespräch mit ihr möglich gewesen, so wie Sie es mit dem 87-jährigen Patienten schildern.

Ihr Text berührt für mich ein Thema, von dem ich mir wünsche, dass es endlich in der Gesellschaft ankommt: Wir alle sterben eines Tages – wie wollen wir das erleben? Was passiert körperlich/seelisch in den letzten Wochen, Tagen und Stunden? Was kommt auf den Sterbenden und die Angehörigen zu? Der Tod wird totgeschwiegen. Ärzte sind da leider gar keine Hilfe. Ich musste mit drei Ärzten die Entscheidung gegen die Dialyse besprechen, zwei teilten meine Einstellung, eine war dagegen und äußerte sich sehr harsch.

Mediziner führen Behandlungen bis zu den letzten Lebensminuten durch, die auch mit unangenehmen Nebenwirkungen für den Patienten verbunden sein können. Die Patienten sterben im anonymen Krankenhausbetrieb, statt im Kreise von Angehörigen und Freunden mit liebevoller Betreuung von Palliativ-Pflegekräften. Wenn man sich frühzeitig mit der eigenen Endlichkeit beschäftigt, bietet das so viele Chancen: Man kann den Eltern noch die Fragen stellen, die immer unausgesprochen blieben. Schwierige Charaktere kann man besser verstehen, wenn man den Lebenslauf gemeinsam aufarbeitet. Ich finde es wichtig, Würde und Selbstbestimmtheit so lange wie möglich aufrecht zu erhalten, anstatt nur in Körperfunktionen zu denken. Ich danke Ihnen für Ihren Beitrag. – Ragna Ebeling

Leserbrief zu „Kampf gegen die Masern“ von Jan Schweitzer

Ihre Einstellung wird zumindest sehr klar durch Ihren Artikel… – Barbara Schröder

Leserbrief zu „Hoffmann geht in die Knie“ von Bettina Malter

Danke für Ihre ausführliche Schilderung dessen, was den Hoffmanns im brandenburgischen Limsdorf widerfahren ist. Erschütternd, wie sich rechtes Gedankengut unter Jugendlichen ausbreitet und ein Klima der Angst erzeugt, in dem sich kaum mehr atmen lässt. Schlimm auch, von der Machtlosigkeit des Rechtsstaats zu lesen. Das Böckenförde-Diktum fällt einem ein: „Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.“

Und nun erwarten wir recht bald weitere Reportagen, etwa über die Menschen mitten in Deutschland, die unter den Gewalt-Erfahrungen leiden, die von orientalisch geprägten Parallelgesellschaften ausgehen. Um nur eine – weniger bekannte – Zahl anzuführen: In Berlin werden jedes Jahr 35 bis 40 homosexuelle junge Männer mit Frauen zwangsverheiratet; und rund 500 oft minderjährige Mädchen werden allein in unserer Hauptstadt jährlich zur Ehe gezwungen. Sind Ihnen diese Menschen ebenso wichtig? Einer seriösen liberalen Zeitung erscheint es geboten, die Gefahren für Freiheit und Selbstbestimmung auch da zu thematisieren, wo es vielleicht von rechts instrumentalisiert werden könnte. Berichten Sie darüber nicht, so sind Sie aus Angst vor den Rechten längst, wie Hoffmann, „in die Knie gegangen“. – Hanno Herzler

Leserbrief zu „Soziales Klima“ von Mark Schieritz

Wie wahr: auf dem Lande, wo das Auto unvermeidbare Lebensgrundlage ist, um den Alltag zu meistern, sind CO2-bedingte neue Belastungen kein Weg, um Akzeptanz für den Klimaschutz zu erreichen. Es wäre so schön, Parkhäuser an ÖPNV-Endhaltestellen und Parkplätze von Einkaufszentren mit kostenlosen Ladeplätzen für Elektro-Autos zu haben. Der Anreiz, sich ein sauberes, leises, komfortables Elektro-Auto anzuschaffen, wäre gegeben. Kostenloses Tanken gegen Ablösung der Pendler-Pauschale und schrittweiser Rückbau des Diesel-Privilegs könnten die Anfangsinvestitionen finanzieren. Wenn es dann eng wird bei den Ladeplätzen, E-Autos nicht mehr teurer sind als Diesel oder Benziner, kann Strom zu normalen Strompreisen abgegeben werden, denn E-Tanken kostet heute schon die Hälfte/km. Und die Stromerzeugung mit Solarmodulen und kleinen Windrädern an Ort und Stelle wäre ein Anreiz für lokale Investorinnen und Investoren, die Anlagen zu übernehmen, wenn die Netzentgelte wegfallen. Alle beteiligen sich am Klimaschutz, genießen eine neue Mobilität, die die alten Autos zu Treckern degradiert und bilden neue Netzwerke – ganz normal-sozial-lokal fürs Klima. Renault bietet bezahlbare E-Autos an während die verpennten, verhätschelten deutschen Autobauer die Verantwortung für die Zukunft auf die lange Bank schieben und die Welt alljährlich mit 10 Mio. neuer Dreckschleudern ausstatten. – Andrea Karsten

Leserbrief zu „»Der Neoliberalismus muss jetzt radikalisiert werden«“ von Tobias Timm

Zu einer Zeit, in der sich immer mehr Menschen um Lösungen für eine nachhaltige Zukunft bemühen, immer mehr Menschen erkennen, das technische Innovationen lediglich ein Baustein dieser Lösungen sein können, sich immer mehr Menschen aller Wissensgebiete die Frage nach einer Modifikation des kapitalistischen Wirtschaftssystems stellen, beide Kirchen mit dem Impulspapier (EKD) für nachhaltige Entwicklung und der Enzyklika Laudato Si ein Nachdenken über einen Wohlstand ohne die Dominanz materieller Werte unterstützen und in der jüngst ein Buch mit dem Titel „Die Große Transformation“ erschien, das mit dem Untertitel „Eine Einführung in die Kunst gesellschaftlichen Wandels“ die Richtung zukünftig möglicher bzw. erforderlicher Entwicklungen andeutet, äußert sich der international tätige Architekten Patrik Schumacher (57) in einem ZEIT-Interview zum (heterogen definierten)Thema Neoliberalismus. Er äußert sich in einer Weise, die wenig mit einer o.a. Kunst des gesellschaftlichen Wandels zu tun hat. Die folgenden Kernsätze seines Interviews stehen nicht in direktem Zusammenhang, doch sie vermitteln eine individuelle gesellschaftsbezogene Wertvorstellung, die eindrucksvoll durch seine Pose im Begleitfoto unterstützt wird. Zitate:

„Wenn Menschen keinen Zwang spüren, kommen sie gar nicht aus dem Bett….Eigenbrötler, die sich aus dem Chaos der Großstadt zurückziehen, schneiden sich selbst von Möglichkeiten ab. Der Nostalgie des kleinen Gartens sollte man auf keinen Fall frönen….In China werden Kreditsysteme entwickelt, die das Wohlverhalten der Bürger berücksichtigen….wenn private Ranking-Agenturen die Einstufung der Bürger übernehmen würden, wäre das super…. Der Datenschutz ist doch völlig übertrieben…Ich will upgedatet sein, sonst schneide ich mir meine Karrieremöglichkeiten ab….Ich habe selbst einmal eine Wohnung leer stehen lassen—ich bin kein Sozialarbeiter….Es gab einen harten Vater, der sehr streng war…. Die abgehängten Schichten gibt es nur wegen der Wohlfahrtsgarantien….Es darf keine Garantien geben. Der Markt wird die Arbeit richtig verteilen. Diese Frührentner, die mit Mitte 40 für ein wenig Rückenschmerzen oder mentalen Problemen für immer aufhören zu arbeiten…“.

Hier zeigt sich ein Denken, das in einer Sphäre (pseudo-)elitärer Lebenswelten geprägt wurde/wird, die vom gesellschaftlichen Alltagserleben abgekoppelt ist (und Ursache der Gelbwesten-Bewegung in Frankreich zu sein scheint). Schumachers ökonomische Auslassungen dokumentieren ein völliges Missverständnis einer von Adam Smith beschriebenen Funktion des „Marktes“, indem sie einerseits eine Überbewertung des Eigennutzes andeuten, andererseits keine positiven Bezüge der Ökonomie zum Sozialen vermissen lassen. Es ist nicht erkennbar, wie eine Unterstützung der Großen Transformation auf dieser Basis aussehen könnte. – Peter Vollmer

Leserbrief zu „Hoffmann geht in die Knie“ von Bettina Malter

Schreiben Sie doch mal ein solches Dosier aus den grün/linken/autonomen Besatzungszonen in Hamburg oder Kreuzberg. Das täte ihrer Ausgewogenheit gut. – Peter Knappmann

Leserbrief zu „» Ich höre das Gras wachsen«“ von Stefan Willeke

Komm cum! Cum komm! „Was bist du für ein Eierarsch?“ das fragt Kubicki, er kann’s barsch; doch hat er gern auch einen Smile; die Jugend würde sagen: „geil“! Cum-ex, cum cum, egal wie dumm, wo er vertritt, nimmt er wohl „mit“, das Honorar; wenn je in bar, er gleich versteuert, ist nicht bescheuert! – Frank Müller-Thoma

Leserbrief zu „Farben der Fitness“ von Cornelius de Bill Baboul

Weil ich diese Zeitung sehr schätze, möchte ich fragen, weshalb im „Zeit-Magazin“ wiederholt offensichtliche Banalitäten der Leserschaft als Kunst serviert werden. Aktuell finde ich in großspuriger Aufmachung Fotos von Getränkeflaschen, die von einem „Künstler“ zu Blumenvasen umfunktioniert wurden. Im einleitenden Text ist von „Farbwunder“ die Rede, „wie sie die Natur nicht zu bieten hat“. Ich gestehe, ich bin außerstande, für diesen literarischen Höhenflug einen bildhaft adäquaten Landeplatz auf den Fotos zu entdecken. Mit Verlaub: Plastikflaschen als Blumenvasen – solche Installationen finden sich in jedem Kindergarten. Ein Lob an den Kreator der Fotos, der mit dunklem Hintergrund dieses „Farbwunder“ erst so richtig zur Entfaltung bringt. Welch genialer Kunstgriff aus dem Basiswissen der Farbenlehre: Gelb, Blau, Rot, Grün auf schwarzen Grund gesetzt und alles wird zum grellen Knaller! Ich erspare mir, auf die Begleittexte zu den einzelnen Fotos einzugehen. Was bleibt, ist eine Mischung aus Ratlosigkeit und Verwunderung über diese intellektuelle und sinnliche Anspruchslosigkeit. – Klaudius Hartl

Leserbrief zu „»Der Neoliberalismus muss jetzt radikalisiert werden«“ von Tobias Timm

Wenn Interviews damit eingeleitet werden, dass jemand „früher Marxist“ war, verheißt das oft nichts Gutes. So auch bei Herrn Schumacher. Auf einer ganzen Seite darf er darlegen, dass seine engen Mitarbeiter und er ein urbaneres, anregenderes Leben verdient haben als Sicherheitspersonal und Reinigungskräfte. Zu einem grotesken Satz wie „Umverteilung ist auch immer die Belohnung von Versagen“ fällt mir mehr als der Gedanke „Was für eine asoziale Haltung“ nicht ein, zumal Architekt Schumacher ersichtlich stolz ist auf seine polyglotte, elitäre, snobistische Art. Provokativ? Ja, aber eben ohne großen Erkenntniswert, außer dem, dass Herr Schumacher meint, sein Leben sei wertvoller als das anderer. Fataler Irrtum. – Tim Engel

Leserbrief zu „»Wir sind im letzten Akt einer Tragödie«“ von Britta Stuff

Norbert Blüm könnte sogar der kleinste Mann in der CDU sein, klein aber mit großem Grips! Er könnte mit Sicherheit ganz genau wissen, wo sich das christliche Gewissen der Partei, zur Zeit versteckt hält. Er, ein kabarettistischer Tachelesredner mit gewissem Tiefgang. Ein Mahner, der längst die große (politische) Bühne verlassen hat, und der wahrscheinlich mit Schaudern zur Kenntnis nehmen muss, was so mancher „Klugscheisser“, alles völlig ungefiltert in die Atmosphäre blasen darf! – Klaus P. Jaworek

Leserbrief zu „In Merkels Hand“ von Tina Hildebrandt

Die Würfel sind gefallen, die Wahlurnen sind wieder leer! Einen wirklichen Neustart, mit allem Drum und Dran, den wird es wieder einmal nicht gegeben. Dieser Neustart wäre wahrscheinlich nur ein Jens Spahn möglich gewesen; mit einem „jungen Mann“, der völlig anders ist und ganz anders daherkommt, als die ewigen Altgestrigen in dieser („neo)christlichen“ Partei. Der Wähler hat sich für das kleinste Übel entschieden, und ein „weiter-so-wie-bisher“, ist daher bereits jetzt schon vorprogammiert. – Klaus P. Jaworek

Leserbrief zu „»Wir sind im letzten Akt einer Tragödie«“ von Britta Stuff

Welch gelungene Idee, den zu jedem Thema auskunftsbereiten, sich allen politischen Lagern verbunden fühlenden und sich mit jedem gemein machenden Talkshow Schausteller Norbert B. auf Ihrer wichtigen Seite drei als Interviewgast zu führen. Schade, dass Sie seine umfassende Kompetenz für allgemein- und immer gültige Positionen nicht um weitere Experten erweitert haben. Laden Sie doch das nächste Mal die Herren Wolfgang B. oder Norbert R. mit dazu ein, Ihre Leser dazu zu bringen, noch einmal auf Seite eins zurückzublättern um sicherzustellen, dass man tatsächlich eine Zeit in den Händen hält. – Lutz Jäger

Leserbrief zu „Der Drachentöter“ von Heike Buchter

Wer Donald Trump ständig, immer und überall so richtig huldigen kann, der liegt bei Donald Trump ständig, immer und überall ganz richtig, auch wenn er weltweit ständig, immer und überall total daneben liegen sollte! – Klaus P. Jaworek

Leserbrief zu „Gebremster Spaß“ von Dirk Asendorpf

Sie haben bisher noch nicht so richtig gewußt, was sie unbedingt „zu wollen haben“! Sie wollen sich so schnell als möglich „zum Affen machen“, dann liegen sie hier ganz richtig, beim „Elektrorollern & Co“. Nur wer noch nicht weiß, was er will, und es trotzdem macht, der ist „mega-in und giga-blöd“! – Klaus P. Jaworek

Leserbrief zu „Stilles Gleis“ von Ingo Malcher und Claas Tatje

Es wäre eines der letzten großen Abenteuer, pünktlich auf Gleise(n) abzufahren! – Riggi Schwarz

Leserbrief zu „»Der Neoliberalismus muss jetzt radikalisiert werden«“ von Tobias Timm

Warum gibt die ZEIT in unregelmäßigen Abständen immer wieder Scharlatanen und Spinnern ein Forum sich in vollkommen kruder und unverschämter Art und Weise zu äußern? In dieser Woche also Patrick Schumacher, der privaten Rating-Agenturen zur Einstufung der Bürger das Wort redet. Hallo? David Chipperfield darf er unwidersprochen dem Faschismus nahe rücken. Ich empfehle Herrn Schumacher eine Reise zum Essener Folkwang-Museum, dem nichts Derartiges innewohnt und von einem Gerechten der Völker – Berthold Beitz – gestiftet wurde, der sich gewiss nicht für Architektur in der Tradition von Faschisten stark gemacht hätte. Was soll der ganze Unsinn von Herren Schumacher, was haben diese Provokationen im Feuilleton der ZEIT zu suchen? Toll auch, dass Herr Schumacher die nächtens staubsaugenden und sich dabei sogar unterhaltenden (!) Reinigungskräfte lobend erwähnt. Deren runtergegangener Stresslevel dürfen diese in nächtlichen Heimfahrten kompensieren, denn für Herrn Schumacher ist es vollkommen in Ordnung, dass Reinigungskräfte eine Stunde ausserhalb der Londoner City wohnen, während sein Architekten-Personal selbstverständlich im Zentrum wohnen darf, denn dieses Klientel muss (!) sich schnell weiterbilden können. Was soll so ein unverhohlen asozialer Brei, den Herr Schumacher im Feuilleton der ZEIT verbreiten darf? – Jörg Mirbach

Leserbrief zu „»Wir sind im letzten Akt einer Tragödie«“ von Britta Stuff

Das Interview mit Norbert Blüm in der aktuellen Ausgabe fand ich sehr lesenswert. Vorallem auch weil es einen zeitlichen Verlauf hat und schön zu sehen ist welche Prognosen Herr Blüm abgegeben hat und wie sich die Realität entwickelt. Oder die Einsicht von Blüm nachdem er zuerst vom Hocker gefallen ist nach dem angekündigten Rücktritt von Merkel und es nicht verstand aber dann später doch. Sehr gelungenes Format und gerne mehr davon. – Timo Harms

Leserbrief zu „Stilles Gleis“ von Ingo Malcher und Claas Tatje

Die Klagen über die Bahn und ihre Probleme sind nicht neu, auch nicht über die – trotz aller Kritiken ¬– steigenden Passagierzahlen. Deshalb frage ich mich zunehmend irritiert, warum die Bahn keine zweistöckigen ICEs, aber auch ‚Doppeldecker‘ anderer Modellreihen bauen lässt und einsetzt. Damit könnte sie 45 % mehr Fahrgäste transportieren, ohne die Züge verlängern oder Reisende wegen Überfüllung der Züge auf den Bahnsteigen zurücklassen zu müssen. Es gibt mancherlei fadenscheinige Argumente, die dagegen sprechen sollen: Ältere Passagiere könnten ihr Gepäck nur mit Mühe in den oberen Stock wuchten, die Kontrolleure schlecht beide Stockwerke überwachen … Die sind jedoch wenig überzeugend, wenn man sieht, dass in anderen Ländern derartige ‚Probleme‘ mühelos bewältigt werden. Das gilt für unsere Nachbarn in Frankreich mit ihrem TGV Duplex, für die Österreicher mit dem Stadler KISS für die Westbahn oder die Schweizer mit dem IC 2000. Allen voran aber steht der japanische ‚Shinkansen‘ (mit den Baureihen E1 und E4). Er ist zudem der weltweit pünktlichste. Vielleicht könnten sich die Konstrukteure von Siemens und die Einkäufer der DB Fernverkehr dort einmal umsehen und Nachhilfe erteilen lassen. Anschauungsbeispiele gibt es also genügende. Vielleicht wäre es auch an der Zeit, dass sich die Bundesbahn nach Lieferanten im Ausland umsieht, die geeignetere Züge liefern können. – Prof. Dr. Jürgen Huss

Leserbrief zu „»Der Neoliberalismus muss jetzt radikalisiert werden«“ von Tobias Timm

Schuster, bleib bei deinen Leisten. Nichts Neues vom großen Innovator Patrik Schumacher. Es scheint, als habe er sich völlig in seinem parametrischen Theoriegebäude verrannt. Im Wege der kurzschlüssigen Verlängerung seiner architekturtheoretischen Ansätze in politische, soziale und ethische Fragen brennen immer mehr Sicherungen durch. Fast möchte man ihn vor sich selbst schützen und zurufen: Das ist ein Interview! Kein Selbstgespräch im Spiegelsaal sozialer Netzwerke! Fast hat man den Eindruck, dass er die Anstößigkeit seiner Antworten auf die Fragen von Tobias Timm genießt.

Oder ist alles nur Ego-Marketing. Wo er Obszönität mit Radikalität verwechselt, möchte man allerdings doch zumindest das Wort „Radikalität“ aus seiner Filterblase retten: Denn Radikalität wird heute an anderer Stelle dringend für das Überleben der Menschheit gebraucht, z.B. für die Kategorisierung dringend notwendiger Maßnahmen gegen den Klimawandel. Hier müssen auch Architektur und Städtebau mit ökologischem Bauen einen nachhaltigen Beitrag leisten. Vom Schumachers Parametrismus ist hier genauso wenig zu erwarten wie vom korrespondierenden Neoliberalismus. Wie gelingt es der Fliege, den Ausweg aus dem Fliegenglas zu finden? Patrik Schumacher ist ganz oben. Da wo er Neues sucht, geht es nicht weiter. Die Fluchtwege führen nach unten. Alles fließt. Raum und Zeit. – Reinhard Koine

Leserbrief zu „»Der Neoliberalismus muss jetzt radikalisiert werden«“ von Tobias Timm

Mit einem Schmunzeln habe ich Ihr Interview mit Patrik Schumacher gelesen. Er lehnt Umverteilung mit der Begründung ab, sie sei auch immer die Belohnung von Versagen und mache das Versagen damit zur Option. Schade, dass er nicht erkennt, wie nützlich die Umverteilung für ihn selbst sein könnte. Sie wäre die ideale Belohnung für sein eigenes soziales Versagen, aus sich selbst heraus keine Demut und Verständnis für die Probleme weniger Privilegierter aufbringen zu können. Durch Umverteilung kann auch er zur Gemeinschaft beitragen, denn Umverteilung beteiligt auch diejenigen an der Gesellschaft, die keine soziale Ader haben. – Jonas Horlemann

Leserbrief zu „Denken oder denken lassen?“ von Mohamed Amjahid

Dieser Artikel hat mir gezeigt, wie lebhaft an der Universität die Auseinandersetzung mit rechts verorteten Geistern umgegangen wird. Schön, wenn die angehenden Lehrer offenkundig bereits eine feste Meinung zu rechten Tendenzen haben. Haben Sie aber auch das Rüstzeug den rechten Populisten wirklich argumentativ entgegen zu treten? Gerade die Universität und besonders die philosophische Fakultät sollte doch wohl der Ort sein, an dem aktuelle Meinungen vorurteilsfrei angehört werden, damit sie dann methodisch anhand von Fakten analysiert werden können. Wenn unsere jungen Lehrer dann da einst im Schuldienst die Kinder der besorgten Patrioten unterrichten sollen, dann sollten sie der vom Elternhaus eventuell mit übernommenen Skepsis etwas konkretes entgegensetzen können. Vermutlich wird es nicht reichen deren sozialisierten Gefühlen und Meinungen mit der Rassismus-, Populismus- oder Nazi-Keule abzutun. Spätestens zu diesem Zeitpunkt sollten die heutigen Studenten dann verständlich argumentierend unsere freiheitliche Grundordnung differenziert darlegen können. Einfach stelle ich mir das nicht vor. Und das können die Studierenden schon heute? Der Artikel hat bei mir den Eindruck hinterlassen, dass die Studenten in den gleichen Echokammern verhaftet sind, wie unsere Dauer besorgten Bürger. – Reimar Schappach

Leserbrief zu „Hoffmann geht in die Knie“ von Bettina Malter

Meine Komplimente für den ausgezeichneten Artikel (‘Hoffmann geht in die Knie’) über die schrecklichen Ereignisse in einem deutschen Durchschnittsdorf. Die Entwicklungen in Limsdorf (Brandenburg) – und dabei denke ich z.B. an dem Aufstieg des Rechtsextremismus und die Ökonomische Probleme der ehemaligen Osteuropäischen Länder – sind meines Erachtens in gewisser Masse repräsentativ für die allgemeinen Probleme womit nicht allein Deutschland sondern auch die meisten anderen Europäischen Länder konfrontiert werden. Was in diesem Artikel auffällig ist und mir auch gefällt ist dass mit dem Mythos des ruhigen und harmonischen Lebens in einer Dorfgemeinde, wovon viele Leute die sich meistens an der politisch rechten Rechte befinden noch immer träumen, abgerechnet wird. – Albert Kort

Leserbrief zu „»Der Neoliberalismus muss jetzt radikalisiert werden«“ von Tobias Timm

Erfrischend wie sich Herr Schumacher im Interview gegen diese maßregelnde (EU-) Bürokratie ausspricht, die damit doch nur links-rot-grün-versiffte Schmarotzer durchfüttert. Und es ist doch wirklich so. Brandschutzbestimmungen zum Beispiel schützen doch nur die Verlierer. Ein Grenfelltower-Ereignis ab und an ist doch ausgesprochen reinigend. Es schafft Wohnraum in neuen Luxusobjekten für das gut situierte Klientel in unseren immer enger werdenden Städten, während die – überlebenden – nicht so solventen undankbaren Vormieter da landen, wo sie hingehören: auf der Straße. Nur warum so zaghaft, Herr Schumacher, warum so inkonsequent? Was ist Entführung und Erpressung denn anderes als wirtschaftliche Eigeninitiative? Ist Mord nicht eigentlich auch nur konsequent gelebte Konkurrenz? So lasst uns denn ALLE Gesetze und Ordnungen abschaffen! Nehmen wir uns doch ein Beispiel am wohl neoliberalsten aller Wirtschaftszweige: am Drogenhandel! Gerade weil es verboten ist, ist dieser frei von allen gesetzlichen Beschränkungen und damit auch von allen ethischen Bevormundungen durch linke Weicheier: Wer sich da ordentlich Mühe gibt und für sich sorgt, kann dann richtig richtig gut leben, und der Loser verreckt eben auf dem Bahnhofsklo. So müssen wir’s machen! Nein, müssen wir gar nicht, wir müssen nur Herrn Schumacher et al. so machen lassen. Dann gibt’s keine Altersarmut mehr, weil nicht mehr alt wird, wer sich’s nicht leisten kann, dann gibt’s keine Arbeitslosigkeit mehr, weil – arbeitsfähige – Sklaven werden immer gebraucht. Die anderen werden dann einfach entsorgt, oder besser: Sie werden dazu gebracht sich selbst zu entsorgen. Sie könnten z.B. ihre Lebern und Lungen verkaufen, um ihren Kindern zumindest einen Grundschulabschluss zu finanzieren. Dann gibt’s auch keine Unterdrückung mehr, weil sich doch jeder sein Los selbst ausgesucht hat. Dann gibt’s keine nennenswerten Umweltkatastrophen mehr, weil wegzieht, wer sich’s leisten kann und der Rest ohnehin nicht zählt. Alle reden von der Parallelgesellschaft – wir schaffen sie! – Hermann Thomsen

Leserbrief zu „» Ich höre das Gras wachsen«“ von Stefan Willeke

Stufe 1: „Das Gras wachsen hören“ =umgangssprachlich, spöttisch: an den kleinsten oder auch an eingebildeten Anzeichen zu erkennen glauben, wie die Lage ist oder sich entwickelt (vgl. Duden 7. Auflage 2011, Nachdruck 2014).

Stufe 2: „Gras rauchen“ (=Jargon) Haschisch; Marihuana (vgl. Duden 7. Auflage 2011, Nachdruck 2014)

Stufe 3: „ins Gras beißen“ =salopp; sterben; vermutlich nach der antiken Vorstellung, dass der Kämpfer beim Todeskampf in Erde oder Gras beißt. (vgl. Duden 7. Auflage 2011, Nachdruck 2014) – Klaus P. Jaworek

Leserbrief zu „Denken oder denken lassen?“ von Mohamed Amjahid

Mohamed Amjahid hat in seinem Artikel „Denken oder denken lassen?“ (Die Zeit, 6. Dez. 2018) bei aller vorgetäuschter Neutralität auf raffinierte Weise einen denunziatorischen Ton gegen meine Person und gegen mein Seminar „Denken und Denken lassen. Zur Philosophie und Praxis der Meinungsfreiheit“ angeschlagen, der bei Leserinnen und Lesern, die nicht mit dem Siegener Fall und mir vertraut sind (also bei fast allen), zwangsläufig den Eindruck erwecken muss, hier laufe ein fundamentalistischer Katholik mit rechtspopulistisch-nazistischen Tendenzen akademisch Amok. Dem ist nicht so. Der Beitrag von Herrn Amjahid unterbietet bei Weitem das Niveau, das man von der ZEIT erwarten darf, und er verletzt die journalistische Sorgfaltspflicht. Dass er Sympathien für meine Kritiker hat, liegt auf der Hand und ist natürlich bis zu einem gewissen Grade akzeptabel; er hätte dennoch mit mehr Erfolg versuchen können, neutral oder zumindest sachlich zu bleiben. Zunächst zu zwei unwahren Behauptungen in dem Artikel:

1. Herr Amjahid schreibt, ich hätte zusätzliche Mittel beantragt. Das ist, von wem auch immer, frei erfunden.

2. Herr Amjahid schreibt, ich zählte mich selbst zur linksliberalen Seite. Das tue ich nicht (ich bin Liberaler), und das habe ich ihm ausdrücklich gesagt.

Viel wichtiger und schlimmer sind aber die zum Teil unterschwelligen, zum Teil recht offen vorgetragenen Unterstellungen und Verdrehungen. Ich benenne nur die gravierendsten Fälle:

Herr Amjahid schreibt: „Er [also ich, D. Schönecker] selbst sei in ethischen Fragen zwar sehr konservativ. Abtreibung? Moralisch falsch. Ehe? Nur zwischen Frau und Mann. Kopftuch? Nicht gut. Schönecker hält sich dennoch für liberal“. Im Gespräch hatte ich darauf aufmerksam gemacht, dass ich ethisch konservativ, rechtsphilosophisch aber ultraliberal bin, dass meine Kritiker diesen Unterschied nicht begreifen und dass man mir, wie ich vermute, u. a. deshalb rechtes Denken vorwirft. Herr Amjahid hat den Unterschied offenkundig auch nicht begriffen. Zu den beiden konkreten Punkten:

(i) Ich habe ausdrücklich gesagt, dass ich weder ethisch noch rechtsphilosophisch auch nur die geringsten Bedenken gegen Homosexualität habe und dass ich nur den Begriff der „Homo-Ehe“ für definitorisch unpassend halte (und erst recht den der „Ehe für alle“), aber dessen ungeachtet völlig und ohne jede Einschränkung für die jetzt sogenannte Ehe zwischen Personen gleichen Geschlechts bin. Herr Amjahid erweckt aber den Eindruck, als wäre ich per se gegen die Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Menschen.

(ii) Ich habe auch ausdrücklich betont, dass ich als Liberaler ohne jede Einschränkung dafür bin, dass Frauen in Deutschland Kopftuch und Burka tragen dürfen. Auch hier erweckt Herr Amjahid den Eindruck, als verneinte ich das Recht auf Kopftuch und Burka. Dazu passt natürlich prima ins Bild, mich am Ende des Artikels beiläufig als Katholiken zu identifizieren (das stimmt, aber was tut das zur Sache?). Nicht ins Bild passt und unerwähnt bleibt natürlich, dass ich als Liberaler eindeutig für das Recht auf aktive Sterbehilfe bin, für eine sehr freizügige Drogenpolitik, für das Recht auf Prostitution usw.

Herr Amjahid schreibt: „In einer Sitzung des Seminars mit dem Medientheoretiker Norbert Bolz als Gastreferent wurde diskutiert, dass es im Jahr 1933 auch richtige Entscheidungen gegeben habe“. Diese Darstellung muss fast zwangsläufig dazu führen, dass alle, die nicht dabei waren (also wieder fast alle LeserInnen der Zeit), denken werden, hier hätten sich alte und neue Nazis auf Stammtischniveau getroffen, um die guten alten Zeiten zu beschwören. Herr Amjahid schreibt weiter: „Referenten und Zuhörer diskutierten, ob es möglich sein müsse, Menschen als »Neger « oder »Kanaken« zu bezeichnen“. Das wiederum klingt ohne Kontext so, als hätte irgendjemand befürwortet, Menschen mit solchen furchtbaren Schimpfwörtern zu bezeichnen; aber natürlich hat das niemand gemacht. Der von Herrn Amjahid weggelassene Kontext war die Frage, wie weit die Meinungsfreiheit reichen darf; ob wir, um sie nicht zu stark einzuschränken, uns nicht alle ein dickes Fell auch gegen verallgemeinernde Beleidigungen zulegen müssen; und dass es juristisch nun einmal so ist, dass etwa ein Spruch wie „Alle Soldaten sind Mörder“ von einem Individuum rechtlich nicht als Beleidigung angezeigt werden kann, da er nur gegen eine Gruppe gerichtet ist. Herr Amjahid erwähnt, dass ich Frank-Walter Steinmeier und Joachim Gauck eingeladen habe und lässt dann eine Studentin zu Wort kommen, die meint, Gauck sei nicht links-liberal. Von mir aus einverstanden. Aber Herr Amjahid schreibt nicht, dass ich (neben vielen anderen, die ich hier nicht nennen kann) auch zweifellos linke Personen wie Rainer Forst und Axel Honneth eingeladen habe; auch darüber war Herr Amjahid informiert.

Ich wurde vor kurzem gefragt, ob es stimme, dass ich mich „seit Jahren in der rechten Szene bewege“. Das ist in allen nur erdenklichen Hinsichten völlig frei erfunden. Ich bin Liberaler, und ich bitte um Verständnis dafür, dass ich es wirklich als rufschädigend empfinde, immer wieder – auch durch Beiträge wie den von Herrn Amjahid – in die rechte Ecke gestellt zu werden. – Prof. Dr. Dieter Schönecker

Leserbrief zu „… unser alter Busfahrer?“ von Marius Buhl

Danke für diesen positiven Bericht über einen Russlanddeutschen, Ihren Busfahrer. Pflichtbewusst und treu wie viele meiner Landsleute. – Marina Fink

Leserbrief zu „Denken oder denken lassen?“ von Mohamed Amjahid

Vielen Dank für den Artikel. Es ist sehr wertvoll, dass sie so viele Aussagen zitieren. Erschreckend ist für mich der Professor, welcher anmahnt, die Rechten nicht zu laut zu kritisieren. Ist das Risiko des Eintretens solcher Verhältnisse schon so hoch? Die Zeilen über die „Burschenschaften“ sehe ich jedoch als nicht ganz korrekt. In Siegen gibt es, meines Wissens, zwei Burschenschaften. Weiters gibt es zwei christliche Studentenverbindungen. Deren Dachverbände CV und Wingolf sind definitiv nicht rechtsradikal oder ausländerfeindlich. Schließen Sie diese in Ihrem Artikel in den Begriff „Burschenschaft“ ein? In den Reihen der tatsächlichen Burschenschaften (in Deutschland und Österreich) finden sich dagegen mehrere deutschnationale und rechtsradikale Mitglieder. Gerade beim Thema Rechtsradikale an Hochschulen gilt es doch klar zu benennen, welche Art von Verbindung gemeint ist. – Christoph Schröder