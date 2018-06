Die großen (Wein-) Lagen des Carl-Friedrich von Baden

…das war der Originaltext:

Einladung zu einem besonderen Badischen Abend im Spielweg

am Sonntag, den 11. Juli 2010, um 19.00 Uhr Durbacher Schloss Staufenberg und Ballrechter Castellberg, große Lagen, die Markgraf Carl-Friedrich von Baden als erster mit sortenreinen Rebanlagen bepflanzen ließ. Am Klingelberg in Durbach entstand der erste Rieslingweinberg, und ins Markgräflerland brachte er vom Genfer See die Gutedel Traube. Erleben Sie einen vergnügten Weinabend mit Martin Wassmer und Achim Kirchner, die zu einem sommerlichen 6-Gänge-Menü jeweils einen Wein aus der Ortenau und dem Markgräflerland präsentieren.

Dieser vergnügliche Weinabend, dessen Termin ich bereits im letzten November geplant habe, sollte am 11. Juli stattfinden. Bin eben kein allzu großer Fußballfan, ich weiß, man hätte dran denken müssen, aber so ist es halt passiert. Gott sei Dank haben alle schon angemeldeten Gäste den Termin um eine Woche verschieben können, und so „steigt“ die Party nun am 18. Juli im Spielweg.

Menü 18. Juli

zum Aperitif:

dreierlei „Fingerfood“

Terrine vom Schwarzwälder Lammrücken

mit Sommergemüse-Ratatouille-Salat

confiertes Lachs Forellenfilet

in kalter Vichysoisse (Kartoffel-Lauchsuppe)

Kalbsbries und Krebse

im Pfifferling-Kräuterfond

gebratenes Rinderfilet

auf Spätburgunder geschmortem „falschen“ Filet

Lauchzwiebel-Rahmkartoffeln, junge Karotten

Spielweger Käse

Schokoladenmarquise mit Himbeeren

und Bourbon-Vanilleis

€ 65,-