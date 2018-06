Vor knapp drei Jahren hat das Interviewprojekt Fifty People One Question bereits die Runde gemacht. Seitdem wurde in verschiedenen Städten rund um die Welt fünfzig Menschen die gleiche Frage gestellt – und die entsprechend unterschiedlichen Antworten aufgenommen. Jetzt ist eine neue Folge aus Melbourne aufgetaucht, in dem die Menschen gefragt werden, was denn ihre größte Angst sei.

Hier noch eine etwas ältere Folge aus Frankfurt am Main: