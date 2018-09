Von Vimeo nach Hollywood

Wer sagt eigentlich, dass die großen Filmemacher von der Szene im Netz nichts mitbekommen? Vor zwei Wochen hat der Animationskünstler James Curran ein eigenes Intro für Steven Spielbergs Tim & Struppi-Verfilmung auf Vimeo hochgeladen, in dem Szenen aus allen der 24 Comicbücher vorkommen. Spielberg hat die Idee offenbar so gut gefallen, dass er Curran kurzerhand zur Londoner Premiere einlud und ihm einen Job für seinen nächsten Film in Aussicht stellte. Glückwunsch, James!