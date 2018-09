Ab morgen bis zum 5. August findet in der Kunsthalle Karlsruhe die Ausstellung Déjà-vu? Die Kunst der Wiederholung von Dürer bis YouTube statt. Zur Einstimmung haben die Verantwortlichen der Kunsthalle ein informatives Webvideo gedreht. Da es auch in der Ausstellung um YouTube geht könnte man sagen: Sie haben es verstanden. Thematisch passt dazu Kirby Fergusons Everything is a Remix auch sehr gut.

Aus der Pressemeldung:

Das Phänomen des Kopierens ist so alt wie Kunst selbst. Gerade im Zeitalter von „Copy & Paste“ gewinnt die Frage nach dem Stellenwert von Kopien neue Aktualität. Die Kunsthalle untersucht in einem Kooperationsprojekt mit der Staatlichen Hochschule für Gestaltung (HfG) Karlsruhe die vielfältigen Formen, Funktionen und Motive des Kopierens. Um die verschiedenen Facetten der Kopie sichtbar zu machen, spannt die Ausstellung den Bogen von der Kunst des späten Mittelalters über die Moderne bis zur zeitgenössischen Kunst und zur Welt des Internet. Zu sehen sind rund 120 Werke, unter anderem von Albrecht Dürer, David Teniers d. J., Eugène Delacroix, Edgar Degas, Vincent van Gogh, Giorgio de Chirico, Cindy Sherman, Hiroshi Sugimoto und Yinka Shonibare.

