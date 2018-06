Melvin, die magische Mixed-Media-Maschine

Vergangenes Jahr hat das niederländische Designstudio HEY HEY HEY eine Rube Goldberg Maschine vorgestellt, die ihre Nutzer fotografiert und die Ergebnisse anschließend von selbst auf Twitter und Facebook veröffentlicht: Melvin, die „Magical Mixed Media Machine„.

Eine schöne Sache, mit einem kleinen (bzw. großen) Problem: Melvin war etwas schwer zu transportieren. Deswegen haben die Macher ihm nun einen kleinen Bruder spendiert. „Melvin, the Mini Machine“ kommt in zwei kompakten Koffern daher. Und produziert schöne Postkarten. Nur das mit dem eigenen Verschicken klappt noch nicht so gut wie bei Facebook. Kann ja noch werden.