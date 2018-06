In der staatlich finanzierten Selbsthilfegruppe NLRP (National Laughter Recovery Program) bringt Tutor Charles einer Gruppe unterschiedlichster Menschen das Lachen zurück. Und wer glaubt, das sei einfach, hat die Rechnung ohne Charles gemacht: Denn für den bärbeißigen Humorexperten ist Lachen serious business, und wer am Ende den Test bestehen möchte, muss einiges lernen.

Eine durch und durch gelungene Arbeit von Eli Berg.