Luke Clark Taylor lebt in New York City, wo Platz ja bekanntlich rar ist – vor allem, wenn er auch noch bezahlbar sein soll. Taylors Wohnung hat deswegen auch nur 78 square foot, was nach Googles Umrechnung ungefähr 7,2 Quadratmeter sind. Ich glaube aber, damit ist nur das „Wohn- und Schlafzimmer“ gemeint. Und doch: Das sind immerhin fünf Quadratmeter weniger als mein ehemaliges Studentenzimmer im Wohnheim hatte, was auch nur knapp über der Kategorie „Schuhkarton“ lag.

