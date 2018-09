Down the Colorado ist ein Projekt von Will Stauffer-Norris and Zak Podmore, die mal eben 113 Tage lang von den Bergen Wyomings bis zum Golf von Kalifornien unterwegs waren. Und zwar auf dem Wasser: 2.700 Kilometer legten sie insgesamt in Kajaks und Schlauchbooten auf dem Green River und dem Colorado River zurück. Das Projekt diente aber nicht bloß der Abenteuerlust der Beiden, sondern möchte auch die Veränderungen von Flora und Fauna der Flüsse dokumentieren.

