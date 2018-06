„Jazz that nobody asked for ist eine Ode an all die ungewollten Lieder da draußen“. So fassen die Macher von Benny Box ihren animierten Kurzfilm zusammen. Konkret geht es dabei um die ungeliebten Ohrwürmer, die wir immer genau dann mit uns herumtragen, wenn wir sie nicht gebrauchen können. Und je doller wir versuchen, sie aus unserem Hirn zu verbannen, desto intensiver werden sie, was wissenschaftlich bestätigt ist. Glücklicherweise haben die meisten Ohrwürmer nicht das zerstörerische Potenzial wie im Film.