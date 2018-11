Skifahren in der Stadt, da könnte man dieser Tage in Berlin auch draufkommen. Léo Ginailhac hat 15 Zentimeter Neuschnee jedenfalls zum Anlass genommen, um seine Freunde dabei zu filmen, wie sie sich auf Ski durch die Innenstadt von Reims ziehen lassen. Das ist bestimmt nicht erlaubt und sicherlich nicht ungefährlich, aber dennoch beeindruckend, da mal was anderes.