Teehan+Lax Labs haben mit Google Street View Hyperlapse ein nettes Tool gebastelt, mit dem sich über Googles Street View schnell eigene Hyperlapses erstellen lassen. Die Website (funktioniert nur in Google Chrome richtig) bietet nicht mehr Optionen, die über ein „von A nach B“ hinausgehen, aber wer sich mit Code auskennt, kann das ganze auch selbst hosten. Dabei kommen dann so Sachen wie das folgende Video dabei heraus. Schade nur, dass Street View durch die ganzen grauen Blöcke in Deutschland eher mau aussieht.