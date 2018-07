Heinrich Heine, zum Leben erweckt

Jan Willem ter Horst und Jan Riechelmann erweckten für ihre Bachelorarbeit an der FH Düsseldorf die Statue Heinrich Heines vor dem Uni-Campus zum Leben. Der Dichter begibt sich zu seinen eigenen Worten einmal mehr auf eine Erkundungstour durch seine Heimatstadt, schlendert an seinem Geburtshaus vorbei, sinniert über das Reiterdenkmal und den Hofgarten und genießt das Rheinufer, bevor es ihn schließlich in die Tonhalle verschlägt, wo er sein Gedicht Im Wunderschönen Mai aufführt. Heinrich Heine in Düsseldorf ist eine ebenso tolle wie simple Idee, dem Dichter Tribut zu zollen, und dabei gleichzeitig geschickt Animation mit klassischem Film zu verbinden.

„Es ist nichts aus mir geworden, nichts als ein Dichter“