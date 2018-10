Chronologie des Boston-Attentats als Video

Emily Tolan hat für das College-Nachrichtenprojekt SCAD die Ereignisse der Bombenanschläge während des Boston Marathons und der folgenden Tätersuche in einem Video chronologisch zusammengefasst. Gut gefällt mir, wie sie dafür Nachrichtenbilder der TV-Sender mit Audios und Tweets verbindet. Zeigt es doch selbst in dieser stark komprimierten Form, wie schwierig es bisweilen für die Zuschauer war, bei der Vielzahl an Informatione, an Meldungen und Falschmeldungen den Überblick zu behalten. Tolan schreibt:

The government, the media, and especially social media were trying to search for answers and all effected each other, similar to Newton’s law of motion („For every action, there is an equal and opposite reaction“).