Eine Leserin hat uns auf folgenden animierten Kurzfilm von Milen Vitanov hingewiesen, der an der HFF Konrad Wolf in Zusammenarbeit mit den Talking Animals entstand, die wir hier schon einmal hatten. My Happy End ist schon ein paar Jahre alt, hat es aber inzwischen auch ins Netz geschafft. Ein Film in „2,5D“, wie es in der Beschreibung heißt, in dem sich Stop-Motion und Zeichentrick vermischen. Achja, und eine nette Geschichte ist es ebenfalls.