HACkmarriage ist ein Kollektiv aus San Francisco, das durch Buchläden geht und dort in Wörterbüchern die Definition von Ehe überklebt: Nach dem jüngsten Urteil des obersten US-Gerichtshof wird somit aus „the union between a husband and wife“ eine „union of two people“. HACKmarriage ist, wie der Name verrät, ein Projekt des Urban Hackings, bei dem soziale oder politische Themen durch subversive und künstlerische Aktionen bloßgestellt werden.

