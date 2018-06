Grantland hat eine interessante Kurzdoku über den Compton Cricket Club aus Los Angeles veröffentlicht. In den Neunziger Jahren begannen Obdachlose und Sozialarbeiter in der Dome Village mit dem Cricketspielen, das in den USA bis heute nahezu unbekannt ist im Vergleich zum artverwandten Baseball.

Auch nach dem Ende der Dome Village blieb das Team zusammen, und nahm im Verlauf auch Mitglieder der Latino-Gangs auf, um Spannungen innerhalb des multikulturellen Viertels abzubauen, und jungen Menschen eine Perspektive zu geben. Heute ist der CCC einer der bekanntesten US-amerikanischen Cricketclubs.

