Als ich das folgende Video von James Houston sah, fühlte ich mich sofort an ein Cover von Radioheads Big Ideas erinnert, über das ich vor Jahren an anderer Stelle schrieb. Wie sich herausstellt, war dieser James Houston auch an Polybius beteiligt, gemeinsam mit Julian Corrie, der sich offenbar darauf spezialisiert hat, Musik aus alten Computergerätschaften wie einem C64, Segas Megadrive und mehreren Disketten- und Festplattenlaufwerken zu machen.