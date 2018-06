YouTube-Stars informieren über die Bundestagswahl

Die Erkenntnisse des TV-Duells zwischen Angela Merkel und Herausforderer Peer Steinbrück halten sich in Grenzen. Ob die 90 Minuten wirklich Nichtwähler mobilisieren oder unentschiedene Bürger für die eine oder andere Seite begeistern konnten? Das zeigt sich spätestens bei der Wahl am 22. September. Ein Ziel der etablierten Parteien dürfte auch jenseits des TV-Duells die Mobilisierung von gerade jungen Wahlberechtigten sein.

Auf diese Gruppe hat es auch die jüngst für den Grimme-Online-Award nominierte Plattform Du hast die Macht (DHDM) abgesehen, einem Projekt der Robert Bosch Stiftung und Ufa. Vor allem auf YouTube möchten die Initiatoren etwas mehr Politikbewusstsein für 14-23-jährige Menschen verbreiten.

Zehn YouTuber sitzen deshalb in einem „Beirat“, um auf Webvideotreffen Themen aus der jungen Szene zu sondieren und zu besprechen. Darüber hinaus hat DHDM in diesem Jahr erstmals den „YouTube-Kanzler“ gewählt: Fabian Nolte alias Dailyknödel, der auch beim Webvideopreis als bester Newcomer ausgezeichnet wurde, trägt zurzeit diesen symbolischen Titel.

Nolte ist es auch, der nun für DHDM auf YouTube die Wahlprogramme checkt. Seit Anfang August nimmt er sich jede Woche einem Thema an und erklärt, welche Position die Parteien jeweils einnehmen: Netzpolitik, Drogenpolitik, Familienpolitik und Direkte Demokratie gehörten bereits dazu.

Google-Hangout mit Politikern

Ein zweites Format ist für Mittwoch den 4. September angekündigt: Zum zweiten Mal wird DHDM ein „Katerfrühstück“ via Google Hangout veranstalten, in dem Zuschauer live Fragen an die Gäste stellen können. Das Thema lautet diesmal Digitale Demokratie. YouTuber Doktor Allwissend und Marie Meimberg von TRIGGER.tv sind die Moderatoren, Halina Wawzyniak von der Linksfraktion, Bernd Schlömer von den Piraten und Gerold Reichenbach von der SPD sind die Gäste. Das Ganze gibt es ab 18 Uhr auf YouTube.

