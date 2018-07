Ein „French Airplane Travel Skateboard Wedding Movie“ nennt der Fotograf und YouTuber Casey Neistat sein neustes Video. Für From Paris to New York musste Neistat nämlich aus der französischen Hauptstadt zu einer Hochzeit im Bundesstaat New York reisen – und das alles innerhalb von 24 Stunden. Und was tut ein Fotograf in so einer Situation? Er nimmt das natürlich mit der Kamera auf. Eine knappe Sache, aber Neistat hat es noch rechtzeitig geschafft.