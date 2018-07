Splatterfilm: Lee Hardcastles „Ghost Burger“

Lee Hardcastle, Meister und gleichzeitig Erfinder des Knet-Splatter-Genres, meldet sich passend zu Halloween zurück: Sein 22-minütiger Kurzfilm Ghost Burger ist der Nachfolger von T ist for Toilet, den Hardcastle vor zwei Jahren für The ABCs of Death produzierte.

Diesmal geht es um zwei Burschen, Geister und einen Burgerladen. Und natürlich um jede Menge fieser Knetmonster, Schießereien, Gedärme und was eben noch so alles zu einem echten Horrorstreifen gehört. Ghost Burger gibt es zudem auch in YouTuber eigener 3D-Vision. Ich habe gerade keine 3D-Brille zur Hand, aber vielleicht kann ja jemand mal testen, ob das funktioniert. Für alle, die ihre liebe Mühe mit britischem Englisch haben gibt es auch (englische) Untertitel.

Happy Halloween!