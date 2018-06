Nach Halloween kommt der Tag der Toten, jedenfalls in Mexiko und weiteren spanischstämmigen Kulturen. Die Feierlichkeiten des Día de Muertos beginnen traditionell am 31. Oktober und enden am 2. November. In dieder Zeit wird den verstorbenen Familienangehörigen gedacht, die dem Glaube nach die Familien in diesen Tagen besuchen. Deshalb wird um sie nicht getrauert, sondern ein buntes und fröhliches Volksfest gefeiert.

Zum heutigen, mexikanischen Feiertag passt der gleichnamige animierte Kurzfilm Dia De Los Muertos, der Gewinner der Student Academy Award Goldmdaille in diesem Jahr. Eine wirklich schöne Geschichte, die den Spirit und die Bedeutung dieses Tages wunderbar vorstellt.