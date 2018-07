Kanadische Animationskunst: „Get Animated!“

Am 28. Oktober war der International Animation Day, den ich mir ab sofort im Kalender rot anstreiche. Das National Film Board of Canada (NFB) hat zum Anlass eine einmonatiges Projekt gestartet: Noch bis zum 28. November gibt es auf der Get Animated! Miniseite ein gutes Dutzend Animationsfilme kanadischer Filmemacher zu bestaunen, darunter eine Menge exklusiver Arbeiten, sowie etwas größere Werkschauen des Oscar-Preisträgers Chris Landreth und des gebürtigen Bulgaren Theodore Ushev.

Mein Favorit ist bis jetzt das traurig-dystopische Edmond was a Donkey.

(via)