Op-Doc: „Riding With the 12 O’Clock Boys“

In einer neuen Op-Doc für die New York Times zeigt der Filmemacher Lofty Nathan einen Quasi-Trailer seiner Dokumentation 12 O’Clock Boys, die im Januar erscheint. Nathan porträtiert darin eine Gruppe junger Dirtbike-Fahrer in Baltimore, die auf ihren Geräten die Straßen unsicher machen – mit Wheelies, auf Bürgersteigen oder anderen gefährlichen Aktionen. Doch natürlich gibt es immer zwei Seiten der Medaille: Denn ein Teil der Dirtbike-Crew zu sein, bedeutet für die Jugendlichen auch, eine Perspektive zu haben, einen Ausweg aus dem tristen Alltag.

Einige bezeichnen die Doku bereits als „The Wire with Wheels“, in Anspielung an die US-Serie, die sich mit der Gesellschaft in Baltimore beschäftigt. Ich jedenfalls bin auf den Film gespannt und hoffe, dass er auch in Deutschland als VOD verfügbar ist.