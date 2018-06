Casey Neistat: Mit Promo-Budgets Gutes tun

Es ist am Ende des Tages ein Promovideo, aber es ist sicherlich eines der cleversten des Jahres. YouTube-Star und Filmemacher Casey Neistat bekam von einem großen Hollywoodstudio den Auftrag, ein Promovideo zum kommenden Film von Ben Stiller zu produzieren. Da es in dem Film um einen Menschen geht, der seine Träume jagt, sollte auch der Clip dieses Motiv in irgendeiner aufgreifen.

Neistat dachte also eine Weile nach und entschloss sich, mit den 25.000 US-Dollar kurzerhand auf die Philippinen zu reisen, sich einer NGO anzuschließen und den Taifun-Opfern zu helfen. Das Ergebnis lässt mich persönlich etwas gespalten zurück: Zum einen ist die Geschichte natürlich unmittelbar mit dem Film verbunden, sie lässt sich gar nicht anders erzählen. Zum anderen ist die Aktion und Umsetzung für sich bemerkenswert und wer die Arbeiten von Neistat kennt, auch durchaus aufrichtig. Ich finde: Wenn Promo-Budgets künftig öfters Menschen in Not helfen, geht das in Ordnung. Es ist definitiv besser als der zehnte, gleichaussehende Filmtrailer.