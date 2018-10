Neujahr liegt hinter uns, die letzten matschigen Böllereste verschwinden von den Straßen, die ersten guten Vorsätze sind bereits gebrochen, neue werden geschmiedet. Zurückblicken und Vorwärtsdenken, beides ist in den Tagen um den Jahreswechsel so präsent wie selten. Und manchmal muss man einfach weiterfahren und die Vergangenheit im Rückspiegel lassen. So wie der Protagonist im Kurzfilm Neujahr von Thomas Hartmann und Sin Huh.

